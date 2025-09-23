НАТО: Ще отговорим на всяко нарушение на въздушното пространство

Отбранителен съюз сме, но не сме наивни, заяви днес генералният секретар на НАТО Марк Рюте на пресконференция след поисканото от Естония заседание на държавите от пакта по чл. 4 от Вашингтонския договор. По-рано днес Северноатлантическият съвет осъди нарушението на естонското въздушно пространство от страна на Русия на 19 септември, предаде БТА.
Не искаме Русия да продължава в тази опасна посока, умишлено или не, каза Рюте. Руснаците знаят, че ако е необходимо, няма да се поколебаем, добави той в отговор на въпрос на пресконференция дали предстои силите на алианса да започнат да свалят летателни апарати, навлезли във въздушното пространство на съюзниците без разрешение. Ще продължим да действаме спокойно и решително, на основата на оценката за заплахите, поясни Рюте.
По неговите думи в случая с Естония е било преценено, че няма достатъчно заплахи за гражданите, инфраструктурата или силите на НАТО, за да се предприемат други действия, освен съпровождането на руските изтребители извън естонското въздушно пространство.
Действията на руснаците са неприемливи и дори да не са нарочни, са безотговорни, обобщи Рюте. Ще отговорим на всяко нарушение на въздушното пространство - безотговорно или умишлено, способни сме да се защитим, добави той. Рюте поясни, че решенията за реакция се взимат от Върховното командване на съюзническите сили.
Той отбеляза, че в района на последните нарушения (Балтийско море) е изпратен най-големият самолетоносач в света "Джералд Форд" на силите на САЩ. Рюте уточни, че самолетоносачът е там за отдавна планирани учения.
1 Атлантик
Коментиран от #36
16:27 23.09.2025
2 8888
Коментиран от #45
16:27 23.09.2025
3 Реална ситуация
16:27 23.09.2025
4 Гейзер
Коментиран от #9
16:27 23.09.2025
5 нато
16:28 23.09.2025
6 честен ционист
Коментиран от #10
16:28 23.09.2025
7 Блатник
16:29 23.09.2025
8 ООрана държава
16:29 23.09.2025
9 1212
До коментар #4 от "Гейзер":Тия северните държави съвсем се изклоцатиха! Язък за хубавите им жени!
16:29 23.09.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 оправете първо
16:30 23.09.2025
12 Зевс
16:30 23.09.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 си дзън
Коментиран от #18, #20
16:31 23.09.2025
15 Трол
16:31 23.09.2025
16 Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬
България придобива израелското военно чудо Iron Beam.
Руските самолети в чуждо небе ще бъдат сваляни.
16:32 23.09.2025
17 Някой
Нещо друго?
Коментиран от #21
16:32 23.09.2025
18 Димяща ушанка 🤩💀
До коментар #14 от "си дзън":Превзех Одеса!!!....после обаче се събудих в локва от собствен шит🤩🤡
16:32 23.09.2025
19 аz СВО Победа80
16:33 23.09.2025
20 си дзън
До коментар #14 от "си дзън":И да ме извините, че не участвам навсякъде! Имам проблем и цял ден лискам ланшния бомбаж!
16:33 23.09.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 А ГДЕ
Коментиран от #51
16:34 23.09.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Кубански Българи
В далечния регион на Краснодарския край живее малка българска общност – около 300 души. Те пазят езика, обичаите и културните традиции на България от поколения. През последните години местните власти започват да забраняват използването на българския език дори в публичните прояви.
През април 2023 г. група родители и учители се опитват да открият частно училище, в което децата да учат български език и история. Дни след откриването, руските служби нахлуват в сградата, арестуват 20 души – учители, родители и активисти. Училището е затворено, а сградата е „проверена за безопасност“ – според официалната версия.
На 15 май 2025 г. избухва пожар в центъра на селото, в който изгарят около 80 къщи, принадлежащи на български семейства. Властта прикрива броя на жертвите, но хората споделят, че са повече от 100. Пожарникарите от местната служба „по някаква причина“ пристигат часове по-късно, оправдавайки се пред местните че са били на "учение по гражданска защита". Оцелелите описват сцената като кошмар: дим, пламъци, разплакани деца и възрастни, които крещят за помощ.
Сега общността е разделена: част от семействата напускат Русия, други се крият в съседни региони. Български активисти отвън организират събиране на подписи и медиен натиск, но реалната власт остава непреклонна. Местните жители описват ситуацията с едно единствено изречение: „Системата на Путин не търпи чужда култура, чужд
Коментиран от #28
16:36 23.09.2025
25 👑🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺👑
16:37 23.09.2025
26 Спомняте ли си СССР? Къде е?
Най-хубавото е, че огромна част от бензиностанциите са частни и имат огромни кредити, които поради липсата на горива не могат да обслужват. Лавината от фалити съвсем скоро ще бутне доминото....
Коментиран от #31, #35
16:37 23.09.2025
27 👏👏👏
После го създават 😉
И на края показват 💪 и го решават 🤦😂🤣
16:37 23.09.2025
28 Кубански Българи
До коментар #24 от "Кубански Българи":Местните жители описват ситуацията с едно единствено изречение: „Системата на Путин не търпи чужда култура, чужд език и всяка проява на независимост.“
Това е трагична история за една малка, културно-устойчива общност, която се оказва жертва на произвол, страх и насилие.
16:37 23.09.2025
29 Коментар
16:39 23.09.2025
30 То тоа
16:40 23.09.2025
31 Януари 2022
До коментар #26 от "Спомняте ли си СССР? Къде е?":Само луд би си помислил че путлера ще затрие матушката
16:40 23.09.2025
32 Тома
16:41 23.09.2025
33 РАДВАЙТЕ СЕ, КОПЕИ
16:45 23.09.2025
34 Никой
Готови сме.
16:45 23.09.2025
35 СССР-то е на кучето в г....
До коментар #26 от "Спомняте ли си СССР? Къде е?":На път е Русия на Путин.
16:47 23.09.2025
36 Видьо Видев
До коментар #1 от "Атлантик":Путлер води Русия при СССР. Към разпадане!
Коментиран от #39
16:48 23.09.2025
37 РФ е един огромен КЕН eф !
Коментиран от #49
16:54 23.09.2025
38 Само питам
16:54 23.09.2025
39 дрън дрън
До коментар #36 от "Видьо Видев":Путлер е баба ти дето те е из Кен за Ла .
16:55 23.09.2025
40 ей това е натото
16:56 23.09.2025
41 тъй , тъй ..всички на два метра...
16:57 23.09.2025
42 бай Орбан
16:59 23.09.2025
43 604
17:00 23.09.2025
44 ще я видим тая работа
17:02 23.09.2025
45 3,14
До коментар #2 от "8888":ох ох
голям кеф ша вдигаме петия,
член де. .....
17:19 23.09.2025
46 Хайо
17:23 23.09.2025
47 Роко
17:25 23.09.2025
48 Ти ли бе?
17:25 23.09.2025
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Умнокрасив
Коментиран от #53, #57
17:27 23.09.2025
51 каКая
До коментар #22 от "А ГДЕ":Калас ???!
17:28 23.09.2025
52 С голия си г..
17:30 23.09.2025
53 Не разбираме от тези неща
До коментар #50 от "Умнокрасив":Вие, копеите си ги знаете.
Коментиран от #56
17:31 23.09.2025
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Умнокрасив
17:33 23.09.2025
56 Умнокрасив
До коментар #53 от "Не разбираме от тези неща":Приятелю, ние сме в един отбор, в тоя за който ни плащат, копейки или центове, може йоани, квото дадат! Обаче винаги вккъщи има готов хляб със солчица, че знае ли се кой ще дойде...
17:35 23.09.2025
57 Ахах
До коментар #50 от "Умнокрасив":Рюте е провален политик и секретар просто. Страх го е руския език дори
17:59 23.09.2025
58 Анонимен
18:05 23.09.2025
59 Путин:
18:09 23.09.2025