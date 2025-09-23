Новини
НАТО: Ще отговорим на всяко нарушение на въздушното пространство
  Тема: Украйна

НАТО: Ще отговорим на всяко нарушение на въздушното пространство

23 Септември, 2025 16:26 907 59

  • нато-
  • марк рюте-
  • русия-
  • дронове

Действията на руснаците са неприемливи, каза генералният секретар на НАТО

НАТО: Ще отговорим на всяко нарушение на въздушното пространство - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Отбранителен съюз сме, но не сме наивни, заяви днес генералният секретар на НАТО Марк Рюте на пресконференция след поисканото от Естония заседание на държавите от пакта по чл. 4 от Вашингтонския договор. По-рано днес Северноатлантическият съвет осъди нарушението на естонското въздушно пространство от страна на Русия на 19 септември, предаде БТА.

Не искаме Русия да продължава в тази опасна посока, умишлено или не, каза Рюте. Руснаците знаят, че ако е необходимо, няма да се поколебаем, добави той в отговор на въпрос на пресконференция дали предстои силите на алианса да започнат да свалят летателни апарати, навлезли във въздушното пространство на съюзниците без разрешение. Ще продължим да действаме спокойно и решително, на основата на оценката за заплахите, поясни Рюте.

Още новини от Украйна

По неговите думи в случая с Естония е било преценено, че няма достатъчно заплахи за гражданите, инфраструктурата или силите на НАТО, за да се предприемат други действия, освен съпровождането на руските изтребители извън естонското въздушно пространство.

Действията на руснаците са неприемливи и дори да не са нарочни, са безотговорни, обобщи Рюте. Ще отговорим на всяко нарушение на въздушното пространство - безотговорно или умишлено, способни сме да се защитим, добави той. Рюте поясни, че решенията за реакция се взимат от Върховното командване на съюзническите сили.

Той отбеляза, че в района на последните нарушения (Балтийско море) е изпратен най-големият самолетоносач в света "Джералд Форд" на силите на САЩ. Рюте уточни, че самолетоносачът е там за отдавна планирани учения.


Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 19 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Атлантик

    30 4 Отговор
    Ще отговорим с нов по-масов гей парад.

    Коментиран от #36

    16:27 23.09.2025

  • 2 8888

    16 1 Отговор
    Ох, ох!

    Коментиран от #45

    16:27 23.09.2025

  • 3 Реална ситуация

    23 1 Отговор
    Тоя клепар само да не омаже гащите

    16:27 23.09.2025

  • 4 Гейзер

    19 0 Отговор
    Канада днес призна 4тия пол.

    Коментиран от #9

    16:27 23.09.2025

  • 5 нато

    19 1 Отговор
    Не знаем на кой свят сме, и3п0H@cp@xMe се от истеричен ужас, а руснаците дори още не са запрегнали!

    16:28 23.09.2025

  • 6 честен ционист

    2 21 Отговор
    Братишките няма да влизат по въздух в Естония а по вода. На брега в Минск ги чака Русалката. А после до катедралата Ал. Невски и Парламента са 15 мин маршируване.

    Коментиран от #10

    16:28 23.09.2025

  • 7 Блатник

    3 13 Отговор
    Дано се смилят да ни пратят хуманитарна помощ и бензин и този път като се разпаднем😔🚽

    16:29 23.09.2025

  • 8 ООрана държава

    15 0 Отговор
    Ми добре, влезна 2 самолета във въздушното пространство на нато за 5 минути, аре сега пусни 2 еФ-ки за 5 минути над морето в руското въздушно пространство да се повозят и мирясайте вече с драмите че ще направите някой сакатлък

    16:29 23.09.2025

  • 9 1212

    16 0 Отговор

    До коментар #4 от "Гейзер":

    Тия северните държави съвсем се изклоцатиха! Язък за хубавите им жени!

    16:29 23.09.2025

  • 11 оправете първо

    8 0 Отговор
    Нидерландия после вижте Брюксел а после МОЖЕ и да ОТГОВОРИТЕ

    16:30 23.09.2025

  • 12 Зевс

    14 0 Отговор
    Рюте щял да мачка таралеж с гол г ъ з :)

    16:30 23.09.2025

  • 14 си дзън

    11 3 Отговор
    Новият руски стелт Су-61ГЗ снощи е прелетял над цяла Европа и НАТО не го е засякло.

    Коментиран от #18, #20

    16:31 23.09.2025

  • 15 Трол

    0 3 Отговор
    Г-н Асен Василев го каза много отдавна.

    16:31 23.09.2025

  • 16 Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬

    2 12 Отговор
    Мисията "Източен страж" започна на 12 септември и ще бъде доразвита през следващите седмици. Идеята на военния алианс е да се укрепи позицията, свързаността и гъвкавостта му по целия източен фланг.
    България придобива израелското военно чудо Iron Beam.
    Руските самолети в чуждо небе ще бъдат сваляни.

    16:32 23.09.2025

  • 17 Някой

    9 1 Отговор
    Да, да! Ще отговорите, както обикновено - с размахване на пръсти и глас, изпадащ във фалцет. Граничещ с истерия. Това го знаем.
    Нещо друго?

    Коментиран от #21

    16:32 23.09.2025

  • 18 Димяща ушанка 🤩💀

    2 6 Отговор

    До коментар #14 от "си дзън":

    Превзех Одеса!!!....после обаче се събудих в локва от собствен шит🤩🤡

    16:32 23.09.2025

  • 19 аz СВО Победа80

    1 10 Отговор
    Руският полковник Баранец пред Комсомольская правда "Цитирам!Ако НАТО ни нападне от Русия няма да остане нищо.

    16:33 23.09.2025

  • 20 си дзън

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "си дзън":

    И да ме извините, че не участвам навсякъде! Имам проблем и цял ден лискам ланшния бомбаж!

    16:33 23.09.2025

  • 22 А ГДЕ

    7 1 Отговор
    Кая Калас?

    Коментиран от #51

    16:34 23.09.2025

  • 24 Кубански Българи

    1 7 Отговор
    Историята на българската общност в село Кубански Българи, Русия – 2023 г.

    В далечния регион на Краснодарския край живее малка българска общност – около 300 души. Те пазят езика, обичаите и културните традиции на България от поколения. През последните години местните власти започват да забраняват използването на българския език дори в публичните прояви.

    През април 2023 г. група родители и учители се опитват да открият частно училище, в което децата да учат български език и история. Дни след откриването, руските служби нахлуват в сградата, арестуват 20 души – учители, родители и активисти. Училището е затворено, а сградата е „проверена за безопасност“ – според официалната версия.

    На 15 май 2025 г. избухва пожар в центъра на селото, в който изгарят около 80 къщи, принадлежащи на български семейства. Властта прикрива броя на жертвите, но хората споделят, че са повече от 100. Пожарникарите от местната служба „по някаква причина“ пристигат часове по-късно, оправдавайки се пред местните че са били на "учение по гражданска защита". Оцелелите описват сцената като кошмар: дим, пламъци, разплакани деца и възрастни, които крещят за помощ.

    Сега общността е разделена: част от семействата напускат Русия, други се крият в съседни региони. Български активисти отвън организират събиране на подписи и медиен натиск, но реалната власт остава непреклонна. Местните жители описват ситуацията с едно единствено изречение: „Системата на Путин не търпи чужда култура, чужд

    Коментиран от #28

    16:36 23.09.2025

  • 25 👑🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺👑

    1 7 Отговор
    Дано нато им пораснат топките и следващия път като влезнат изтребители просто да ги свалят

    16:37 23.09.2025

  • 26 Спомняте ли си СССР? Къде е?

    4 5 Отговор
    Ударите на ВСУ по руските рафинерии не оказват абсолютно никакво влияние на доставките на безплатни горива за московските пенсионери! Ето, на всяка руска бензиностанция, бензинът струва точно 00.00 рубли!
    Най-хубавото е, че огромна част от бензиностанциите са частни и имат огромни кредити, които поради липсата на горива не могат да обслужват. Лавината от фалити съвсем скоро ще бутне доминото....

    Коментиран от #31, #35

    16:37 23.09.2025

  • 27 👏👏👏

    5 0 Отговор
    НАТО първо си измислят проблем😳
    После го създават 😉
    И на края показват 💪 и го решават 🤦😂🤣

    16:37 23.09.2025

  • 28 Кубански Българи

    1 9 Отговор

    До коментар #24 от "Кубански Българи":

    Местните жители описват ситуацията с едно единствено изречение: „Системата на Путин не търпи чужда култура, чужд език и всяка проява на независимост.“

    Това е трагична история за една малка, културно-устойчива общност, която се оказва жертва на произвол, страх и насилие.

    16:37 23.09.2025

  • 29 Коментар

    4 0 Отговор
    Коментар!! Хихахаххяхиххихиххахаха

    16:39 23.09.2025

  • 30 То тоа

    6 3 Отговор
    Рюте откакто е в нато не е спрял да пълни памперсите

    16:40 23.09.2025

  • 31 Януари 2022

    4 3 Отговор

    До коментар #26 от "Спомняте ли си СССР? Къде е?":

    Само луд би си помислил че путлера ще затрие матушката

    16:40 23.09.2025

  • 32 Тома

    5 2 Отговор
    От 22 до 27 септември руснаците са затворили въздушното пространство над Капустин Яр.От там изстрелват Орешник татко

    16:41 23.09.2025

  • 33 РАДВАЙТЕ СЕ, КОПЕИ

    3 6 Отговор
    Др.Путин сплоти и разшири НАТО.

    16:45 23.09.2025

  • 34 Никой

    0 1 Отговор
    Искаме да умрем.

    Готови сме.

    16:45 23.09.2025

  • 35 СССР-то е на кучето в г....

    4 1 Отговор

    До коментар #26 от "Спомняте ли си СССР? Къде е?":

    На път е Русия на Путин.

    16:47 23.09.2025

  • 36 Видьо Видев

    6 6 Отговор

    До коментар #1 от "Атлантик":

    Путлер води Русия при СССР. Към разпадане!

    Коментиран от #39

    16:48 23.09.2025

  • 37 РФ е един огромен КЕН eф !

    1 6 Отговор
    Швеция ще сваля руски самолети, които нарушават границите ѝ, заяви министърът на отбраната Йонсон

    Коментиран от #49

    16:54 23.09.2025

  • 38 Само питам

    5 0 Отговор
    А що не отговорихте до сега ??!!

    16:54 23.09.2025

  • 39 дрън дрън

    2 3 Отговор

    До коментар #36 от "Видьо Видев":

    Путлер е баба ти дето те е из Кен за Ла .

    16:55 23.09.2025

  • 40 ей това е натото

    5 1 Отговор
    Макрон бе блокиран на кръстовище в Ню Йорк, полицията го принуди да продължи пеша... ха ха ха ...

    16:56 23.09.2025

  • 41 тъй , тъй ..всички на два метра...

    5 1 Отговор
    Руските войски нанесоха ответен удар за терористичната атака във Форос, Република Крим, като целта бяха пунктовете за разполагане на украинските сили за специални операции и чуждестранни наемници, подготвили терористичния акт.

    16:57 23.09.2025

  • 42 бай Орбан

    5 1 Отговор
    Ес е на ръба на колапса. Бюрократите в Брюксел тичат като паникьосани пилета....

    16:59 23.09.2025

  • 43 604

    4 1 Отговор
    И що ни ги сваляте? Рептили...тъл нъ пазити...мамитуви?

    17:00 23.09.2025

  • 44 ще я видим тая работа

    4 1 Отговор
    Русия нанесе удари по бази на украинските специални части и чуждестранни наемници /призраците / в отговор на нападението с дронове по курортния град Форос .

    17:02 23.09.2025

  • 45 3,14

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "8888":

    ох ох
    голям кеф ша вдигаме петия,
    член де. .....

    17:19 23.09.2025

  • 46 Хайо

    7 0 Отговор
    Рюте,кажи една война водена от НАТО да е отбранителна?Може би имаш предвид Ирак? ,Либия?,Югославия? .Да изброявам ли още ? И с какво ще отговори НАТО? Толкова е жалък този пудел.

    17:23 23.09.2025

  • 47 Роко

    0 5 Отговор
    Кой чакате ,свалайте ги .Щом са във вашия двор свалайте ги .Турция как преди време ги удари .

    17:25 23.09.2025

  • 48 Ти ли бе?

    8 0 Отговор
    Ти ще отговориш? Рюте не е бил.нито един ден войник. Повечето такива лаладжии на Запад искат война с Русия. Е, ако започне, ще ги видим!!!

    17:25 23.09.2025

  • 50 Умнокрасив

    4 2 Отговор
    Не знам как копейките не треперят пред Нато! Ако такъв велик човек като г-н Рюте ти казва, че прошка няма да има трябва да се скриеш в тайгата и замълчиш! Факта, че този модерен, прогресивен хомо-сексуалист ти е насреща трябва да те разубеди да не правиш повече провокации и да капитулифаш пред здрвите и добри сили!

    Коментиран от #53, #57

    17:27 23.09.2025

  • 51 каКая

    4 0 Отговор

    До коментар #22 от "А ГДЕ":

    Калас ???!

    17:28 23.09.2025

  • 52 С голия си г..

    5 0 Отговор
    Пидъл заплашва мъже.

    17:30 23.09.2025

  • 53 Не разбираме от тези неща

    0 3 Отговор

    До коментар #50 от "Умнокрасив":

    Вие, копеите си ги знаете.

    Коментиран от #56

    17:31 23.09.2025

  • 55 Умнокрасив

    2 1 Отговор
    И да, руснаците са в миманса, назначили сме за отговорници за отбраната само жени и нежни мъже в ЕС и Нато, което не дава никъкъв шанс на путинската мафия!!!

    17:33 23.09.2025

  • 56 Умнокрасив

    1 2 Отговор

    До коментар #53 от "Не разбираме от тези неща":

    Приятелю, ние сме в един отбор, в тоя за който ни плащат, копейки или центове, може йоани, квото дадат! Обаче винаги вккъщи има готов хляб със солчица, че знае ли се кой ще дойде...

    17:35 23.09.2025

  • 57 Ахах

    1 0 Отговор

    До коментар #50 от "Умнокрасив":

    Рюте е провален политик и секретар просто. Страх го е руския език дори

    17:59 23.09.2025

  • 58 Анонимен

    0 0 Отговор
    Не се плашете от куче,което лае...Така целият континент ,променен от управляващите по тяхно осмотрение ,ще тръгне на изток с гримирано лице,лакирани нокти,обезкосмено тяло.Водят се 32пола утвърдени лично от Урсула.Те ще се движат с високи токчета,според последният писък на модата.Не могат до един да стрелят.По документи се водят мъже,годни за военна служба.

    18:05 23.09.2025

  • 59 Путин:

    1 0 Отговор
    И6aл съм ва

    18:09 23.09.2025

