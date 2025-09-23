НАТО: Ще отговорим на всяко нарушение на въздушното пространство

Отбранителен съюз сме, но не сме наивни, заяви днес генералният секретар на НАТО Марк Рюте на пресконференция след поисканото от Естония заседание на държавите от пакта по чл. 4 от Вашингтонския договор. По-рано днес Северноатлантическият съвет осъди нарушението на естонското въздушно пространство от страна на Русия на 19 септември, предаде БТА.

Не искаме Русия да продължава в тази опасна посока, умишлено или не, каза Рюте. Руснаците знаят, че ако е необходимо, няма да се поколебаем, добави той в отговор на въпрос на пресконференция дали предстои силите на алианса да започнат да свалят летателни апарати, навлезли във въздушното пространство на съюзниците без разрешение. Ще продължим да действаме спокойно и решително, на основата на оценката за заплахите, поясни Рюте.

Още новини от Украйна

По неговите думи в случая с Естония е било преценено, че няма достатъчно заплахи за гражданите, инфраструктурата или силите на НАТО, за да се предприемат други действия, освен съпровождането на руските изтребители извън естонското въздушно пространство.

Действията на руснаците са неприемливи и дори да не са нарочни, са безотговорни, обобщи Рюте. Ще отговорим на всяко нарушение на въздушното пространство - безотговорно или умишлено, способни сме да се защитим, добави той. Рюте поясни, че решенията за реакция се взимат от Върховното командване на съюзническите сили.

Той отбеляза, че в района на последните нарушения (Балтийско море) е изпратен най-големият самолетоносач в света "Джералд Форд" на силите на САЩ. Рюте уточни, че самолетоносачът е там за отдавна планирани учения.