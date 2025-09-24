Новини
Руското министерство на финансите предлага увеличаване на ДДС заради войната в Украйна
  Тема: Украйна

Руското министерство на финансите предлага увеличаване на ДДС заради войната в Украйна

24 Септември, 2025 14:22

  • украйна-
  • русия-
  • ддс-
  • данъци-
  • война-
  • владимир путин

Путин даде сигнал миналата седмица, че е готов да повиши някои данъци, за да покрие разходите, свързани с войната

Руското министерство на финансите предлага увеличаване на ДДС заради войната в Украйна - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова

Министерството на финансите на Русия обяви днес, че предлага повишаване на данъка върху добавената стойност (ДДС) от сегашните 20 на 22 процента от 2026 година, за да бъдат осигурени средства за финансиране на войната срещу Украйна, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Руският президент Владимир Путин даде сигнал миналата седмица, че е готов да повиши някои данъци, за да покрие разходите, свързани с продължаващия вече три години и половина военен конфликт. Той посочи, че Съединените щати също са увеличавали данъците за богатите по време на войните във Виетнам и Корея.

Още новини от Украйна

В изявление на Министерството на финансите се уточнява, че увеличението на данъците ще бъде "насочено предимно към финансиране на отбраната и сигурността". Предлага се и повишение на други налози, включително върху хазартния бизнес.

"Стратегическият приоритет е да се осигури финансова подкрепа за нуждите на страната в областта на отбраната и сигурността, както и социална подкрепа за семействата на участниците в специалната военна операция", се казва в изявлението.

Министерството подчертава, че преференциалната ставка на ДДС за социално значими стоки ще остане непроменена на равнище от десет процента. Прагът на приходите, над който фирмите са задължени да плащат ДДС, ще бъде понижен от шестдесет милиона рубли на десет милиона рубли, предава ТАСС.

Прагът на приходите, над който фирмите са длъжни да плащат ДДС, обаче ще бъде намален от 60 милиона рубли на 10 милиона рубли.

"Планираните в бюджета ресурси ще позволят да се снабдят въоръжените сили с необходимите оръжия и военно оборудване, да се изплащат заплати на военния персонал и да се подкрепят техните семейства, както и да се модернизират предприятията от отбранителната промишленост", заявяват от руското ведомство.

Финансовото министерство заяви още, че проектобюджетът на Русия за 2026 година е "балансиран и устойчив". В допълнение се планира приватизация на най-големите държавни компании през следващите години, като държавата ще запази контролен дял в предприятията със стратегическо значение.


  • 1 Вова

    18 14 Отговор
    Щом прочистим Киев, идва ред на Ерусалим.

    Коментиран от #36

    14:26 24.09.2025

  • 2 Пригожин

    18 7 Отговор
    Путин,Шойгу где бензин?

    14:27 24.09.2025

  • 3 Путин е най-големият овчар.

    21 8 Отговор
    Отгледа 145 милиона овце.Изкла един милион от тях,а останалите 144 милиона чакат да ги нахрани.

    Коментиран от #6

    14:29 24.09.2025

  • 4 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    5 11 Отговор
    Край ,умираме в Москва!!!!Сега не знам какво да правим.Най вероятно щемсе предадем,зареди 2%

    14:29 24.09.2025

  • 5 Путин, пусни Любо!

    8 10 Отговор
    Любомир Киров Любомиров, млад български гражданин от Сандански, замина за Русия през есента на 2024 г. в търсене на работа. Никой тогава не е предполагал, че този път ще се превърне в кошмар.

    Любомир от години имал здравословни проблеми – стара травма на ръката и хронични болки в гърдите, които изисквали постоянен контрол. Лекарите у дома винаги го съветвали да внимава и да избягва тежки физически натоварвания. Но в Русия съдбата не пощадила слабостите му.

    През декември майка му Мария разказва, че по телефона синът ѝ започнал да звучи все по-странно – гласът му бил напрегнат, сякаш говори под зоркия поглед на някой друг. „Мамо, тук е трудно… ама дръж се“, прошепнал ѝ той. Малко след това разговорът прекъснал рязко.

    След дни дошла ужасната новина – Любомир бил задържан от руските власти и насилствено принуден да подпише контракт с армията. Здравословните му проблеми не били никакво оправдание – напротив, командирите цинично му заявили, че „фронтът лекува всичко“.

    Оттогава Мария живее в ад. Съседите я виждат да се лута по тъмното между блока и църквата, със свещ в ръка. Очите ѝ плачат странно – без глас, без сълзи, само с тежка тъга. „Господи, върни ми го жив, върни ми го…“, повтаря всяка вечер пред иконата.

    Историята на Любомир е като разкъсано писмо – млад мъж със здравословни проблеми, попаднал в кръвожадните зъби на една военна машина, която не познава нито милост, нито човечност.

    Коментиран от #7, #9, #10, #13

    14:30 24.09.2025

  • 6 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    6 10 Отговор

    До коментар #3 от "Путин е най-големият овчар.":

    Русия изнася пшеница и место и други хранителеи продукти по цял свят.Има интернет ТПК,чети

    Коментиран от #12

    14:31 24.09.2025

  • 7 хаха какво си написала ма джендър

    6 9 Отговор

    До коментар #5 от "Путин, пусни Любо!":

    това е за украйна платена подлого

    14:32 24.09.2025

  • 8 Фейк на часа

    6 8 Отговор
    А Международният Валутен Фонд изиска от България рязко увеличение на абсолютно всички данъци, включвайки ДДС, а също рязко увеличение на местните данъци и такси върху имотите. Това всичкото, без България официално да участва в някоя война.

    Коментиран от #20, #32

    14:32 24.09.2025

  • 9 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    6 6 Отговор

    До коментар #5 от "Путин, пусни Любо!":

    Любо,кажи на доктора си че е некадърник

    14:33 24.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Саша Грей

    8 3 Отговор
    Скоро бях писал за тази "новинка" и събрах минусите. Ама тя идва след повишения вече ДОД. А сутринта един пич ме попита как може да съм толкова глуп@в, за да допусна, че Русия може да има финансови проблеми.
    Живи и здрави.

    Коментиран от #14

    14:33 24.09.2025

  • 12 Тихо бе глупак.

    3 5 Отговор

    До коментар #6 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Тихо!

    Коментиран от #16, #37

    14:34 24.09.2025

  • 13 3455

    4 7 Отговор

    До коментар #5 от "Путин, пусни Любо!":

    Боже колко ти е промишленост мозъка ,това момче е в Украйна мобилизиран

    14:36 24.09.2025

  • 14 сашагей много хубав ник

    4 5 Отговор

    До коментар #11 от "Саша Грей":

    мила виж какво се случва в България платен трол от отворено общество с различни никове саша

    14:36 24.09.2025

  • 15 Само питам

    4 6 Отговор
    Кой води война ? Може би Българи, щом МВФ иска да се вдигнат всички данъци в България ?!

    Коментиран от #22, #24

    14:36 24.09.2025

  • 16 глупак е

    5 4 Отговор

    До коментар #12 от "Тихо бе глупак.":

    баща ти саша грей-гей

    Коментиран от #27

    14:37 24.09.2025

  • 17 си дзън

    8 4 Отговор
    В русията има всичко, само пари и бензин няма.

    Коментиран от #19

    14:37 24.09.2025

  • 18 И така

    7 5 Отговор
    При най-слабият президент на Щатите,недорасляка Путин успешни върши работата на САЩ като води русия в 19 век.
    Вече няма горива и за училищни автобуси.

    Коментиран от #21

    14:38 24.09.2025

  • 19 в Бъгария най много се

    3 6 Отговор

    До коментар #17 от "си дзън":

    намират джедъри като теб отворено общество

    14:38 24.09.2025

  • 20 Ск...паняк-п..йо, 3категория роб

    4 3 Отговор

    До коментар #8 от "Фейк на часа":

    Това какво искаш и какво ще стане са 2 коренно различни неща независещи от нас!Просията е фалирала и ще се види до края на годината!За бг ако ви бях управник в тази ситуация щях да вдигна с 2 % пункта ДДС и акциз и другото както си е!

    Коментиран от #28

    14:39 24.09.2025

  • 21 и така саша как си мила

    3 3 Отговор

    До коментар #18 от "И така":

    мога да ти предложа салам гледал съм го 45 год ша ти дам целия да картофите

    14:39 24.09.2025

  • 22 Копей,

    2 4 Отговор

    До коментар #15 от "Само питам":

    Не се отклонявай от темата на статията!За да не бъдеш изритан от дискусията!

    Коментиран от #41

    14:40 24.09.2025

  • 23 Шест броя за героя

    5 4 Отговор
    ‼️👏✌️🇺🇦И едни страхотни новини от немития Краснодарски край, където славните воини на украинските въоръжени сили унищожиха наведнъж шест ракетни комплекса „Искандер“ – шест, чухте правилно…

    Shahin Shamil

    Коментиран от #26

    14:41 24.09.2025

  • 24 оня

    4 2 Отговор

    До коментар #15 от "Само питам":

    Сега ли разбра ,че бг е във война с просия????Като гърмяха военни заводи.....като видиш пожарите или мотрисите????Чак сега разбра....

    14:41 24.09.2025

  • 25 Поредна либерална ЕС лъжа!

    3 4 Отговор
    Те знаят ли или гадаете!

    14:43 24.09.2025

  • 26 бягай да се подмиеш

    4 3 Отговор

    До коментар #23 от "Шест броя за героя":

    че усещам някаква лоша миризма дали от многото ромска наденица или просото си мириш

    14:44 24.09.2025

  • 27 Какьв баща ??

    2 3 Отговор

    До коментар #16 от "глупак е":

    Той е плод, на колективен труд от авторски коллектив.

    14:45 24.09.2025

  • 28 спойно бе джендър ще спукаш някоя

    4 2 Отговор

    До коментар #20 от "Ск...паняк-п..йо, 3категория роб":

    вена от напън

    14:45 24.09.2025

  • 29 Сатана Z

    3 3 Отговор
    Цените на Стоките в Русия са с 20—30% по ниски от тия в Кочината и 2% повишение е много по—малко от 1 стотинка при конвертиране .
    Пълен тшак

    14:49 24.09.2025

  • 30 Без или бес

    3 2 Отговор
    А нашето предлага увличениее без война.

    Жив-отни. Не мислят за народа.

    14:52 24.09.2025

  • 31 Януари 2022

    3 2 Отговор
    Само луд би си помислил че путлера ще затрие матушката

    14:52 24.09.2025

  • 32 да жибее еврото

    2 3 Отговор

    До коментар #8 от "Фейк на часа":

    Първо: Спомни си защо в Харватия има таван ха цените на 70 ежедневни продукти, а инфлацията след еврото там? Еврозоната пропада. Дефицитът на Франция е 3.3 трилиона, Германия е в рецесия вече три години.
    Данък сгради 2.5% от стойността им тоест за апартамент от 200000 - значи 5000 годишно.

    Второ: Друго е повишаване на процента на ипотеката. В Европа тя е по-висока.

    Трето: Инфлацията ще полети, защото левовият суверинитет ще изчезне.

    Четвърто: ще се въведе прогресивното данъчно облагане, както е в Еврозоната.

    Пето: Въвежда се цифровото евро тоест финансов концлагер

    Шесто: А закръглянето на цените. При 5 лв сега, в евро 2.6. Потребителят губи почти

    Коментиран от #34, #42

    14:55 24.09.2025

  • 33 Гладна копейка

    3 2 Отговор
    Всичко върви по план.

    14:58 24.09.2025

  • 34 нищо от написаното

    3 1 Отговор

    До коментар #32 от "да жибее еврото":

    не е верно

    14:59 24.09.2025

  • 35 Руснак без крак

    2 1 Отговор
    Наши финанси, паьот романси

    14:59 24.09.2025

  • 36 Я по-добре

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Вова":

    Си "почистете" кочината!

    15:01 24.09.2025

  • 37 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 2 Отговор

    До коментар #12 от "Тихо бе глупак.":

    Тихо ще викаш на гайка си,като я качиш

    15:04 24.09.2025

  • 38 мдаааа

    2 1 Отговор
    умряха малките предприятия.

    15:05 24.09.2025

  • 39 ...

    2 1 Отговор
    100 000 евро оборот? че това е предприятие с 5 човека? туриш ли му ДДС тоя ке умре.

    15:07 24.09.2025

  • 40 Факт

    1 2 Отговор
    А при нас МВФ предлага вдигане на данъците,подоходно облагане и замразяване на пенсии и заплати!Без да сме във война,а пропо...влезнахме в Шенген,ЕС и клуба на богатите(звучи като виц ама е истина)

    15:07 24.09.2025

  • 41 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 2 Отговор

    До коментар #22 от "Копей,":

    А салам искаш ли? Ненарязан,с две яйца?

    15:07 24.09.2025

  • 42 да живее Еврото

    2 1 Отговор

    До коментар #32 от "да жибее еврото":

    Преди приемането на еврото, инфлацията беше висока (около 13% през ноември 2022 г.) основно заради глобални фактори като поскъпване на енергията и смущения в доставките.

    След въвеждането на еврото, инфлацията започна да намалява постепенно – от 12.5% през януари 2023 до около 4.3% през март 2025 г.

    Въпреки че са били отчетени локални случаи на спекулативно повишаване на цени в някои магазини и услуги (например в ресторанти, бензиностанции), националната инфлация остана под контрол благодарение на мерки за регулиране и глоби.

    Анализите показват, че ефектът от приемането на еврото върху цените е бил минимален или дори леко дефлационен.

    Все пак през 2025 г. инфлацията в Хърватия е около 4%, което е сравнително високо за еврозоната, но няма пряка връзка с валутната смяна, а по-скоро с общите икономически фактори.

    Приемането на еврото е довело и до повишение на реалните заплати и икономическата активност в страната.

    15:08 24.09.2025

  • 43 Съветският пeHиc аkp00батTT

    1 2 Отговор
    Фалшивите медии остават без промяна през последните 85 години - все така абсурдно лъжливи
    Германска преса, 27 юни 1941 г.:
    „Съветските дивизии често са принудени да се бият само с пехота, защото са загубили цялата си броненетехника.“
    BBC News, 22 март 2022 г.:
    „Руските войски разполагат с храна и боеприпаси само за три дни.“
    Урсула фон дер Лайен, 14 септември 2022 г. (Обръщение за състоянието на Съюза):
    „Руските военни използват чипове от съдомиялни машини и хладилници, за да ремонтират военното си оборудване, защото вече нямат полупроводници. Руската индустрия е в руини.“
    New York Post, 6 март 2023 г.:
    „Руските резервисти изчерпват боеприпасите си, бият се с лопати, произведени още през 1869 г.“

    15:16 24.09.2025

  • 44 Съветският пeHиc аkp00батTT

    1 2 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    15:16 24.09.2025

  • 45 Съветският пeHиc аkp00батTT

    0 2 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    15:17 24.09.2025

  • 46 Мария Атанасова Мисиркова!?

    1 1 Отговор
    Още новини(глупости) от Украйна!?

    15:18 24.09.2025

