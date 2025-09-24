Новини
Свят »
САЩ »
Президентът на Колумбия пред ООН: Съд за Тръмп! Уби бедни младежи в Карибско море, а наркотрафикантите са в САЩ ВИДЕО

Президентът на Колумбия пред ООН: Съд за Тръмп! Уби бедни младежи в Карибско море, а наркотрафикантите са в САЩ ВИДЕО

24 Септември, 2025 06:41, обновена 24 Септември, 2025 06:51 1 166 3

  • густаво петро-
  • тръмп-
  • съд-
  • колумбия

Жертвите са жители на Карибите, най-вероятно на нашата страна, заяви Густаво Петро

Президентът на Колумбия пред ООН: Съд за Тръмп! Уби бедни младежи в Карибско море, а наркотрафикантите са в САЩ ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Колумбийският президент Густаво Петро призова на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН за съдебни производства срещу американски служители и президента на САЩ Доналд Тръмп за атаките срещу лодки в Карибите.

„Убитите от ракети в Карибите не са били членове на бандата „Трен де Арагуа“, за която може би никой тук не е чувал, нито на която и да е друга група“, заяви Петро. „Те са били жители на Карибите, вероятно колумбийци. И ако са били колумбийци, тогава, с цялото ми уважение към тези, които управляват ООН, трябва да се образува наказателно производство срещу американски служители. Включително срещу най-висшия служител, който е наредил атаката – президента на САЩ Тръмп, който е разрешил ракетната атака срещу младежи, търсещи само да избягат от бедността.“

Колумбийският президент отбеляза, че „младите хора в лодката, дори и да са превозвали незаконен товар, не са били наркотрафиканти“. „Това бяха прости, бедни млади мъже от Латинска Америка, които нямаха друг избор. Наркотрафикантите живеят другаде, а това не е Латинска Америка. Истинските наркотрафиканти живеят в Ню Йорк, точно на няколко пресечки оттук и в Маями“, каза колумбийският лидер.

На 19 август три разрушителя на ВМС на САЩ бяха изпратени в южната част на Карибите край бреговете на Венецуела, „за да провеждат операции срещу наркокартели“. САЩ са разположили ядрена подводница, ракетен крайцер, десантни кораби и 4500 военнослужещи в региона. ВМС на САЩ вече са унищожили най-малко два моторни катера с общ екипаж от 14 души в международни карибски води, за които се твърди, че са превозвали наркотици от Венецуела.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 20 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Българин

    12 6 Отговор
    Игричките на либерастия свършиха! Няма нужда да циврите! Силните ще убиват, ще отвличат и ще грабят. А слабите ще риват, ще окат и ще дават! Това е света, в който живеем. Никой няма да се извинява и да се срамува от силата си! Щом може го прави, а ако не може, ще страда!

    07:06 24.09.2025

  • 2 дядото

    15 4 Отговор
    може и да е прав.преди години,сащ влязоха в афганистан.очакваше се рязък скок на цената на наркотиците,а те взеха че паднаха.

    07:11 24.09.2025

  • 3 всичкуту левак

    0 1 Отговор
    педро

    08:13 24.09.2025