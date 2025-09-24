Президентът на Колумбия пред ООН: Съд за Тръмп! Уби бедни младежи в Карибско море, а наркотрафикантите са в САЩ ВИДЕО

Колумбийският президент Густаво Петро призова на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН за съдебни производства срещу американски служители и президента на САЩ Доналд Тръмп за атаките срещу лодки в Карибите.

„Убитите от ракети в Карибите не са били членове на бандата „Трен де Арагуа“, за която може би никой тук не е чувал, нито на която и да е друга група“, заяви Петро. „Те са били жители на Карибите, вероятно колумбийци. И ако са били колумбийци, тогава, с цялото ми уважение към тези, които управляват ООН, трябва да се образува наказателно производство срещу американски служители. Включително срещу най-висшия служител, който е наредил атаката – президента на САЩ Тръмп, който е разрешил ракетната атака срещу младежи, търсещи само да избягат от бедността.“

Колумбийският президент отбеляза, че „младите хора в лодката, дори и да са превозвали незаконен товар, не са били наркотрафиканти“. „Това бяха прости, бедни млади мъже от Латинска Америка, които нямаха друг избор. Наркотрафикантите живеят другаде, а това не е Латинска Америка. Истинските наркотрафиканти живеят в Ню Йорк, точно на няколко пресечки оттук и в Маями“, каза колумбийският лидер.

На 19 август три разрушителя на ВМС на САЩ бяха изпратени в южната част на Карибите край бреговете на Венецуела, „за да провеждат операции срещу наркокартели“. САЩ са разположили ядрена подводница, ракетен крайцер, десантни кораби и 4500 военнослужещи в региона. ВМС на САЩ вече са унищожили най-малко два моторни катера с общ екипаж от 14 души в международни карибски води, за които се твърди, че са превозвали наркотици от Венецуела.