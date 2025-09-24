Новини
Зеленски: Готов съм на разговори с Путин и в Казахстан
Зеленски: Готов съм на разговори с Путин и в Казахстан

24 Септември, 2025 09:24 1 008 30

Украйна, западните страни и Турция предлагат Казахстан като възможен домакин

Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украйна, западните страни и Турция предложиха на Русия да се проведе двустранна среща между украинския и руския президент в Казахстан. За това украинският лидер разказа в интервю за Fox News, предава News.bg.

„Предложихме среща в Турция, Саудитска Арабия, Катар, в европейски неутрални страни като Австрия и Швейцария. Казахме: Дори ако искате да се срещнем някъде като Казахстан, ние сме готови. Това е всичко“, заяви Зеленски.

В средата на август президентът на САЩ Доналд Тръмп, след среща с Путин в Аляска и срещата на върха със Зеленски и европейски лидери във Вашингтон, обяви подготовка на среща между президентите на Русия и Украйна.

Агенция AFP съобщи, че Путин е предложил срещата да се проведе в Москва, но Зеленски е отказал. На 3 септември руският президент публично обяви предложението си:
„Доналд ме помоли, ако е възможно, да се проведе такава среща. Ако Зеленски е готов да дойде в Москва, такава среща ще се състои“, заяви Путин.

Руският лидер обаче уточни, че остава да се прецени дали подобна среща си струва.

Зеленски отговори, че не само Москва е град-герой от Втората световна война, но и Киев. Затова и украинската столица може да бъде домакин на подобна среща.

Призивите за провеждането ѝ на друго място Путин определи като „прекомерни изисквания“.


  • 1 Уффф

    31 2 Отговор
    Уж побеждава, па готов бил за среща.

    Коментиран от #27

    09:25 24.09.2025

  • 2 Ма н аф

    31 3 Отговор
    Кой си ти бе клоуне нелигитимен, че искаш с президент да разговаряш?

    09:26 24.09.2025

  • 3 Факти

    4 27 Отговор
    Ти си готов, ама онуй с ботокса и токчетата го е страх да те погледне в очите.

    Коментиран от #4, #7, #10, #11

    09:26 24.09.2025

  • 4 Зеления пор е

    27 3 Отговор

    До коментар #3 от "Факти":

    Нелигитимник.

    09:27 24.09.2025

  • 5 Издал си укас

    25 1 Отговор
    Никакви преговори до полската граница.

    09:28 24.09.2025

  • 6 Трол

    24 1 Отговор
    Г-н Зеленски е готов за разговори и на Луната.

    09:28 24.09.2025

  • 7 оли ,

    20 1 Отговор

    До коментар #3 от "Факти":

    Първо мисли , после драскай простотии по сайтовете ! Щраус ...!

    09:29 24.09.2025

  • 8 Последния Софиянец

    18 0 Отговор
    Да дига бяло знаме.

    09:29 24.09.2025

  • 10 Както и да го увъртате

    19 0 Отговор

    До коментар #3 от "Факти":

    на зеления с@.п.0.л бай Дони му наби канчето за среща и за избори. Другото е плява

    09:31 24.09.2025

  • 11 Българин

    23 0 Отговор

    До коментар #3 от "Факти":

    Той "смелият" имаше нужда от всички розови лидери на Европа за среща с Тръмп. Ако има среща с Путин ще иска цялото НАТО да доведат.

    09:31 24.09.2025

  • 12 Северноатлантик

    22 2 Отговор
    Зеленски , не преговаряй с руските книжни тигри ! Продължавай смело към полската граница !

    09:32 24.09.2025

  • 13 факуса

    18 0 Отговор
    ама що така напъват за преговори с книжния тигър нъл побеждават,а и не са публикували отмяна на забраната за преговори с русия от зеления миризливец,дори собствените си заповеди не спазва

    09:32 24.09.2025

  • 14 Куцото добиче

    15 0 Отговор
    На снимката е ходещ мъртвец.

    09:33 24.09.2025

  • 15 Мира ботокса от НОВА ТВ

    16 0 Отговор
    Зеленски е готов да се срещне с В. Путин, защото иначе ще се срещне с Бандера.

    09:35 24.09.2025

  • 16 Пуслер с токчетата срам и позор

    1 17 Отговор
    Израел унищожи за 2 дни цялото руско ПВО на Иран и Америка влезе свободно да бомбардира Иран. От тогава ниският милиционер е по-нисък от тревата в мазата си. Трепери, защото знае какво става за 2 дни със западна техника, и какво не става с руски "оръжия" за 4+ г.

    Коментиран от #18

    09:35 24.09.2025

  • 17 майдановци искат мир

    7 0 Отговор
    но меркел искаше да унищожат сепаратистите . наричаше ги терорист . те се разсърдиха . сега с помощта на армиите на РФ , северна корея и други народи и с одобрението на китай бият по киев . ежедневно има по 1-2 ранени . по специален начин се намират целите . после ги унищожават . така помощта от мерц остава на хартия . в реални боеве не влизат свръх оръжията . още 3-4 месца ще се срещат . няма реално сега условия за мир . живеем в ес и с юса се забавляване и помагаме на зелиски . все едно пази ню йорк да не го превземе москва след като завземе европа . 1 световна така стана .

    09:35 24.09.2025

  • 18 мошЕто

    9 0 Отговор

    До коментар #16 от "Пуслер с токчетата срам и позор":

    Немедлено потърси медицинска помощ , да не става още по-зле положението при теб !

    09:40 24.09.2025

  • 19 Ти си

    9 0 Отговор
    Е нали въведе закон в който се йазва , че се забраняват всякакви преговори с Русия. А сега какво стана ? Или ще преговаря с Путин а не с Русия .
    Бързо почна да обръща пакачинката ....

    09:40 24.09.2025

  • 20 Има време

    6 0 Отговор
    Русия Като наближи одеса много бързо ще вдигне знамето и избори и всичко ,Украина без изход към море за кво им е на сащ англо ес

    09:45 24.09.2025

  • 21 Българин

    2 7 Отговор
    Путлер е жалък и смешен фашизоиден идиот.

    Коментиран от #22

    09:45 24.09.2025

  • 23 456

    4 1 Отговор
    Мястото на срещата е известно- Масква. Участниците - не. Първо избори.

    Коментиран от #25, #30

    09:47 24.09.2025

  • 24 456

    4 0 Отговор
    Във ФАЩ, яко май са натискали Зе ,за избори и да сяда на масата за преговори. Ама не ни казват тези неща.

    09:50 24.09.2025

  • 25 избори за смяна ня путин

    1 4 Отговор

    До коментар #23 от "456":

    Да, за да има смисъл от преговори ,Фашиста путин трябва да бъде сменен. Отдавна мандатът му е изтекъл!Никъде по света няма пожизнен демократично избран президент!!!

    Коментиран от #26, #29

    10:05 24.09.2025

  • 26 456

    3 0 Отговор

    До коментар #25 от "избори за смяна ня путин":

    Путин е избран от народа на Русия, след проведени избори. Зе е този който окопирва Осрайна. А дали Путин, ще остане за още един мандат ,не решаваме нито ние , нито ЕС или който да е ,освен самият Путин и народа на Русия. Това вече е демокрацията. Волята на хората.

    Коментиран от #28

    10:11 24.09.2025

  • 27 Лелее

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Уффф":

    А къде са победите на Втората армия?
    А и докъде стигнаха 6-те цели на Четвъртия райх!

    И за какво летя Фюрера до Аляска!
    И щеше да бъдел радетел за мира с несъществуващата Украйна и так далее рашистките лакардии!

    10:22 24.09.2025

  • 29 Гадно

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "избори за смяна ня путин":

    Да, за да има смисъл от преговори ,Фашиста путин трябва да бъде сменен.
    -;-
    Какви избори и каква смяна на Фюрера им?!
    Но рушляците са така обзети от водката и сельодката, че даже надали усещат какво става около тях

    Не знам как и кока ще падне Путлер- просто ми е бедна фантаздията.

    Кадафито го направиха та Парцал
    Саддам го измъщнаха като плъх от дупката Му!

    Фюрера Путлер ще си остане в Бункера и ....

    10:27 24.09.2025

  • 30 Що пък в Москва да бъде срещата

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "456":

    Явно русофилите си мислят че другите държави не могат да са сигурното място за Фюрера!

    10:29 24.09.2025

