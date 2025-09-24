Зеленски: Готов съм на разговори с Путин и в Казахстан

Украйна, западните страни и Турция предложиха на Русия да се проведе двустранна среща между украинския и руския президент в Казахстан. За това украинският лидер разказа в интервю за Fox News, предава News.bg.
„Предложихме среща в Турция, Саудитска Арабия, Катар, в европейски неутрални страни като Австрия и Швейцария. Казахме: Дори ако искате да се срещнем някъде като Казахстан, ние сме готови. Това е всичко“, заяви Зеленски.
В средата на август президентът на САЩ Доналд Тръмп, след среща с Путин в Аляска и срещата на върха със Зеленски и европейски лидери във Вашингтон, обяви подготовка на среща между президентите на Русия и Украйна.
Агенция AFP съобщи, че Путин е предложил срещата да се проведе в Москва, но Зеленски е отказал. На 3 септември руският президент публично обяви предложението си:
„Доналд ме помоли, ако е възможно, да се проведе такава среща. Ако Зеленски е готов да дойде в Москва, такава среща ще се състои“, заяви Путин.
Руският лидер обаче уточни, че остава да се прецени дали подобна среща си струва.
Зеленски отговори, че не само Москва е град-герой от Втората световна война, но и Киев. Затова и украинската столица може да бъде домакин на подобна среща.
Призивите за провеждането ѝ на друго място Путин определи като „прекомерни изисквания“.
