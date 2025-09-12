Новини
На границата между Турция и Армения се случи нещо историческо

12 Септември, 2025 12:36 1 269 9

Процесът на нормализиране на отношенията между Турция и Армения се развива интензивно

На границата между Турция и Армения се случи нещо историческо - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Специалните пратеници на Турция и на Армения в процеса на нормализиране на отношенията им се срещнаха днес на граничния пункт Маргара между двете страни, съобщи „Тюркийе тудей“. Това е първата подобна среща на границата от години, предаде БТА.

Изданието определя срещата като „историческа стъпка“ в процеса. Турският представител Сердар Кълъч беше официално посрещнат на граничния пункт от арменския си колега Рубен Рубинян.

Преди пътуването си за срещата Кълъч направи изявление пред журналисти в източния турски град Ъгдър, в което подчерта значението на т.нар. Зангезурски коридор, както Турция нарича договорения транспортен коридор между Азербайджан и ексклава му Нахичеван през арменска територия. Турският пратеник описа проекта като „жизненоважен маршрут не само между Армения и Турция, но и като врата към Централна Азия и тюркските републики“, като подчерта потенциала на регионалната свързаност.

Кълъч заяви, че арменски официални представители са изразили готовност проектът да бъде задвижен. „Днес те заявиха: „Готови сме да отворим границата“. Няма политически пречки, остава само техническа подготовка, преди да бъдат предприети конкретни действия“.

Той подчерта потенциалните икономически ползи за граничните турски окръзи от реализирането на коридора.

От своя страна валията на Ъгдър Ерджан Туран спомена значението на граничния пункт Алиждан и скорошното начало на изграждането на железопътната линия Дилуджу – Карс, която достига до границата на Турция с азербайджанския ексклав Нахичеван.

Процесът на нормализиране на отношенията между Турция и Армения се развива интензивно след споразумението, което постигнаха азербайджанският президент Илхам Алиев и арменският премиер Никол Пашинян на среща във Вашингтон, организирана от американския президент Доналд Тръмп на 8 август. На срещата беше договорено и изграждането на транспортната връзка между основната част от Азербайджан и Нахичеван, наричана често Зангезурски коридор. На срещата на Алиев и Пашинян тя обаче беше наречена "Пътят на Тръмп към световен мир и благоденствие". Според споразумението САЩ ще имат права да участват в изграждането на тази зона, която ще включва жп трасе, тръбопроводи за нефт и газ и фиброоптични кабели.


Турция
Свързани новини


  • 1 И така…

    9 3 Отговор
    … до следващата война.

    Коментиран от #3

    12:41 12.09.2025

  • 2 Неразбрал

    12 4 Отговор
    Някой да ми обясни защо тия се стряскат на сън и все ревът Русия .....Русия ....Русия .....ще ни напада ????

    Коментиран от #6

    12:43 12.09.2025

  • 3 ян бибиян

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "И така…":

    Руско-турска ли?

    12:45 12.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Питай простата Мара

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "Неразбрал":

    Тя ще ти обясни !!!!!!!!

    12:49 12.09.2025

  • 7 НЕ ДОБРЕ

    9 1 Отговор
    Когато за пари станеш приятел с тази, който те е клал като прасе.

    12:50 12.09.2025

  • 8 мха

    0 0 Отговор
    Армения останаха прекалено малко земя за прекалено много хора на нея, даже и външните американски арменци не могат да помогнат, просто им взимат земята и единствено остава да въртят търговия с турците около тях, руснаците са изгонени, но нямат намерение да се махат, колко му е да се върнат с разни дронове и пушкала и пак да вземат нещо.

    13:05 12.09.2025

  • 9 ЧИТАТЕЛ

    0 0 Отговор
    Пашинян излезе по-голям предател и от Боко и Шиши.

    13:08 12.09.2025

