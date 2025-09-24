Мащабна нощна атака с дронове: Русия свали 70 украински дрона над Черно море и територията си

Силите за противовъздушна отбрана са свалили през нощта 70 украински дрона над Русия и Черно море, заяви тази сутрин Министерството на отбраната на Руската федерация, цитирано от ТАСС, предава БТА.
„През изминалата нощ от 23:00 до 07:00 часа московско (и българско) време дежурните средства за противовъздушна отбрана са унищожили и прехванали 70 украински безпилотни летателни апарата над териториите на Белгородска, Курска, Ростовска и Волгоградска област, Република Крим и над акваторията на Черно море“, се казва в изявлението.
Средствата за противовъздушна отбрана и Черноморският флот са свалили 16 дрона над Севастопол, каза назначеният от Русия губернатор Михаил Развожаев. Не са били нанесени щети на обекти в града, добави той.
„Силите за противовъздушна отбрана на Министерството на отбраната на Руската федерация отблъснаха масирана атака на безпилотни летателни апарати ... В резултат на паднали отломки в редица райони на областта бяха регистрирани пожари на суха растителност, които бяха оперативно ликвидирани от противопожарните сили“, се казва в изявление на пресслужбата на губернатора на Волгоградска област Андрей Бочаров. В изявлението се уточнява, че няма повредени жилищни сгради и пострадали хора.
През последните седмици Украйна засили атаките си с дронове срещу руската петролна и газова инфраструктура и взе на прицел рафинерии и тръбопроводи за износ, след като мирните преговори с Москва забуксуваха, отбелязва Ройтерс.
„Газпром нефтехим Салават“ беше подложен на поредната терористична атака с дронове. Установяваме степента на щетите. На място работят всички аварийни служби, предприемаме мерки за гасене на пожара“, написа в приложението „Телеграм“ ръководителят на руската република Башкортостан Радий Хабиров.
Украински дронове нападнаха същия нефтохимически комплекс, който е един от най-големите в Русия, и миналата седмица. В него се произвежда бензин, дизел, керосин и други нефтопродукти, както и втечнени газове, бутанол, полиетилен, полистирен и амоняк.
Русия изпитва недостиг на някои видове гориво, тъй като атаките ограничават капацитета на рафинериите, а високите лихви означават, че частните бензиностанции не могат да си позволят да се запасяват с гориво, коментира Ройтерс.
Украински дронове по-рано този месец поразиха и петролна рафинерия в столицата на Башкортостан Уфа, която се намира на около 1400 километра от границата с Украйна.
Един човек е бил убит, а 18 - ранени, при украински атаки с безпилотни летателни апарати в Белгородска област вчера, съобщи днес губернаторът на руския пограничен регион Вячеслав Гладков, цитиран от ТАСС.
Той отбеляза, че 13-годишно момиче е пострадало тежко, но все пак е в стабилно състояние.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Казах вече
11:39 24.09.2025
2 Ха ха ха ха
11:40 24.09.2025
3 Явно за украинците
Спрямо 700 на руската федерация и няколко ракетки които им свършиха но те ги замениха с лопатки.
Коментиран от #7
11:40 24.09.2025
4 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌
Коментиран от #16, #18
11:42 24.09.2025
5 Доктор Дрон
Коментиран от #14, #20
11:43 24.09.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Наистина ситуацията
До коментар #3 от "Явно за украинците":е комедийно смехотворна като главният актьор.
11:43 24.09.2025
8 Съветският пeHиc аkp00батTT
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
Коментиран от #26
11:43 24.09.2025
9 Съветският пeHиc аkp00батTT
Фидел Кастро 1992 г.
Коментиран от #19
11:43 24.09.2025
10 💼🚽Куфарче с л...на💼🚽
Коментиран от #22
11:43 24.09.2025
11 К00ПЕЙКИ С ПОГАЧИ 🤩🤡📢💤
11:44 24.09.2025
12 Наблюдател
11:44 24.09.2025
13 Хахахаха
11:45 24.09.2025
14 И аз съм почти
До коментар #5 от "Доктор Дрон":,,съгласен,, . Контра настъпа ще започне от полската граница.
11:46 24.09.2025
15 само питам
11:46 24.09.2025
16 Хахахаха
До коментар #4 от "СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌":Така е. Те дроновете падат, там за където са изпратени, а рашите смятат че са ги свалили! Хахахаха.
11:46 24.09.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 колко рафинерий има русия?
До коментар #4 от "СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌":тия руски рафинерий така ли не свършиха вече?
Коментиран от #21, #25, #27
11:47 24.09.2025
19 Путлеристан 🤮🤮
До коментар #9 от "Съветският пeHиc аkp00батTT":"Фашистите на бъдещето ще се наричат антифашисти" Чърчил 1950
11:47 24.09.2025
20 град КОЗЛОДУЙ
До коментар #5 от "Доктор Дрон":моля заминавайте на фронта да помагате на пияния зелен накоман
стига сте лежали по диваните
Коментиран от #24
11:48 24.09.2025
21 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌
До коментар #18 от "колко рафинерий има русия?":Вместо денацификацияя настана деНефтефикация и деОрковизация
11:48 24.09.2025
22 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #10 от "💼🚽Куфарче с л...на💼🚽":още ли се напикавате нощем като сънувате император путин че идва?
11:49 24.09.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Чернобил
До коментар #20 от "град КОЗЛОДУЙ":Моля не ме занимавайте с вашите психиатрични проблеми
11:50 24.09.2025
25 Хахахаха
До коментар #18 от "колко рафинерий има русия?":Кой е тоя рафинериЙ!
11:52 24.09.2025
26 Бабун
До коментар #8 от "Съветският пeHиc аkp00батTT":Поне им знаят имената,щото рашагите зариват техните с трактори и въобще не се знае, кой, кой е. А тези хакери защо не публикуват руските загуби,или ще стане като 1945г, да няма кой да прави деца в Русия.
11:52 24.09.2025
27 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #18 от "колко рафинерий има русия?":Колега от кой квартал си да пием по водка след работно време
11:54 24.09.2025