Мащабна нощна атака с дронове: Русия свали 70 украински дрона над Черно море и територията си

Силите за противовъздушна отбрана са свалили през нощта 70 украински дрона над Русия и Черно море, заяви тази сутрин Министерството на отбраната на Руската федерация, цитирано от ТАСС, предава БТА.

„През изминалата нощ от 23:00 до 07:00 часа московско (и българско) време дежурните средства за противовъздушна отбрана са унищожили и прехванали 70 украински безпилотни летателни апарата над териториите на Белгородска, Курска, Ростовска и Волгоградска област, Република Крим и над акваторията на Черно море“, се казва в изявлението.

Средствата за противовъздушна отбрана и Черноморският флот са свалили 16 дрона над Севастопол, каза назначеният от Русия губернатор Михаил Развожаев. Не са били нанесени щети на обекти в града, добави той.

„Силите за противовъздушна отбрана на Министерството на отбраната на Руската федерация отблъснаха масирана атака на безпилотни летателни апарати ... В резултат на паднали отломки в редица райони на областта бяха регистрирани пожари на суха растителност, които бяха оперативно ликвидирани от противопожарните сили“, се казва в изявление на пресслужбата на губернатора на Волгоградска област Андрей Бочаров. В изявлението се уточнява, че няма повредени жилищни сгради и пострадали хора.

През последните седмици Украйна засили атаките си с дронове срещу руската петролна и газова инфраструктура и взе на прицел рафинерии и тръбопроводи за износ, след като мирните преговори с Москва забуксуваха, отбелязва Ройтерс.

„Газпром нефтехим Салават“ беше подложен на поредната терористична атака с дронове. Установяваме степента на щетите. На място работят всички аварийни служби, предприемаме мерки за гасене на пожара“, написа в приложението „Телеграм“ ръководителят на руската република Башкортостан Радий Хабиров.

Украински дронове нападнаха същия нефтохимически комплекс, който е един от най-големите в Русия, и миналата седмица. В него се произвежда бензин, дизел, керосин и други нефтопродукти, както и втечнени газове, бутанол, полиетилен, полистирен и амоняк.

Русия изпитва недостиг на някои видове гориво, тъй като атаките ограничават капацитета на рафинериите, а високите лихви означават, че частните бензиностанции не могат да си позволят да се запасяват с гориво, коментира Ройтерс.

Украински дронове по-рано този месец поразиха и петролна рафинерия в столицата на Башкортостан Уфа, която се намира на около 1400 километра от границата с Украйна.

Един човек е бил убит, а 18 - ранени, при украински атаки с безпилотни летателни апарати в Белгородска област вчера, съобщи днес губернаторът на руския пограничен регион Вячеслав Гладков, цитиран от ТАСС.

Той отбеляза, че 13-годишно момиче е пострадало тежко, но все пак е в стабилно състояние.