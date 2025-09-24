Новини
Мащабна нощна атака с дронове: Русия свали 70 украински дрона над Черно море и територията си
  Тема: Украйна

Мащабна нощна атака с дронове: Русия свали 70 украински дрона над Черно море и територията си

24 Септември, 2025 11:37 656 27

Украински атаки целят петролна и газова инфраструктура в Русия, има жертви и ранени в Белгородска област

Мащабна нощна атака с дронове: Русия свали 70 украински дрона над Черно море и територията си - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Силите за противовъздушна отбрана са свалили през нощта 70 украински дрона над Русия и Черно море, заяви тази сутрин Министерството на отбраната на Руската федерация, цитирано от ТАСС, предава БТА.

„През изминалата нощ от 23:00 до 07:00 часа московско (и българско) време дежурните средства за противовъздушна отбрана са унищожили и прехванали 70 украински безпилотни летателни апарата над териториите на Белгородска, Курска, Ростовска и Волгоградска област, Република Крим и над акваторията на Черно море“, се казва в изявлението.

Средствата за противовъздушна отбрана и Черноморският флот са свалили 16 дрона над Севастопол, каза назначеният от Русия губернатор Михаил Развожаев. Не са били нанесени щети на обекти в града, добави той.

„Силите за противовъздушна отбрана на Министерството на отбраната на Руската федерация отблъснаха масирана атака на безпилотни летателни апарати ... В резултат на паднали отломки в редица райони на областта бяха регистрирани пожари на суха растителност, които бяха оперативно ликвидирани от противопожарните сили“, се казва в изявление на пресслужбата на губернатора на Волгоградска област Андрей Бочаров. В изявлението се уточнява, че няма повредени жилищни сгради и пострадали хора.

През последните седмици Украйна засили атаките си с дронове срещу руската петролна и газова инфраструктура и взе на прицел рафинерии и тръбопроводи за износ, след като мирните преговори с Москва забуксуваха, отбелязва Ройтерс.

„Газпром нефтехим Салават“ беше подложен на поредната терористична атака с дронове. Установяваме степента на щетите. На място работят всички аварийни служби, предприемаме мерки за гасене на пожара“, написа в приложението „Телеграм“ ръководителят на руската република Башкортостан Радий Хабиров.

Украински дронове нападнаха същия нефтохимически комплекс, който е един от най-големите в Русия, и миналата седмица. В него се произвежда бензин, дизел, керосин и други нефтопродукти, както и втечнени газове, бутанол, полиетилен, полистирен и амоняк.

Русия изпитва недостиг на някои видове гориво, тъй като атаките ограничават капацитета на рафинериите, а високите лихви означават, че частните бензиностанции не могат да си позволят да се запасяват с гориво, коментира Ройтерс.

Украински дронове по-рано този месец поразиха и петролна рафинерия в столицата на Башкортостан Уфа, която се намира на около 1400 километра от границата с Украйна.

Един човек е бил убит, а 18 - ранени, при украински атаки с безпилотни летателни апарати в Белгородска област вчера, съобщи днес губернаторът на руския пограничен регион Вячеслав Гладков, цитиран от ТАСС.

Той отбеляза, че 13-годишно момиче е пострадало тежко, но все пак е в стабилно състояние.


  • 1 Казах вече

    11 4 Отговор
    Укрия е чао

    11:39 24.09.2025

  • 2 Ха ха ха ха

    11 2 Отговор
    А укрите остъпват геройски на по-добри позиции ха ха

    11:40 24.09.2025

  • 3 Явно за украинците

    12 2 Отговор
    70 дрона на нощ е мащабна атака.
    Спрямо 700 на руската федерация и няколко ракетки които им свършиха но те ги замениха с лопатки.

    Коментиран от #7

    11:40 24.09.2025

  • 4 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌

    4 6 Отговор
    Както винаги обаче отломките са паднали върху рафинериите и военните обекти 💥💥💥

    Коментиран от #16, #18

    11:42 24.09.2025

  • 5 Доктор Дрон

    3 15 Отговор
    Битката ще продължи години но Украйна ще си върне своите територии по простата причина че загубите на окупаторите са в пъти по-големи и въпреки явното превъзходство на окупаторите в жива сила и техника ВСУ действат тактически по-грамотно и въпреки че бъдещето трудно може да се предвиди моделите показват че два пъти по-голям е шанса Украйна да си върне контрола над загубените територии отколкото да се съгласи с исканията на окупаторите.

    Коментиран от #14, #20

    11:43 24.09.2025

  • 7 Наистина ситуацията

    9 1 Отговор

    До коментар #3 от "Явно за украинците":

    е комедийно смехотворна като главният актьор.

    11:43 24.09.2025

  • 8 Съветският пeHиc аkp00батTT

    5 2 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #26

    11:43 24.09.2025

  • 9 Съветският пeHиc аkp00батTT

    7 1 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    Коментиран от #19

    11:43 24.09.2025

  • 10 💼🚽Куфарче с л...на💼🚽

    2 8 Отговор
    три-четири години вече са достатъчни да се види че Безанологовия многоходов движуха се оказа обикновен НЕМОЖАЧччччч

    Коментиран от #22

    11:43 24.09.2025

  • 11 К00ПЕЙКИ С ПОГАЧИ 🤩🤡📢💤

    1 3 Отговор
    И дронове бихме посрещнали на Дунава... каквото и да е ..само да дойде нещо с петолъчки...че МУХЛЯСАХА за пореден път погачите:(

    11:44 24.09.2025

  • 12 Наблюдател

    2 6 Отговор
    Скимтеше една копейка одеве на стълбите пред НДК и си късаше партийната книжка и изкрещя отивам еднопосочен за мюнхен 🪁

    11:44 24.09.2025

  • 13 Хахахаха

    4 3 Отговор
    Преди 4 години беше фантастика масирана атака по руска територия с ракети и дронове. Сега е ежедневие.

    11:45 24.09.2025

  • 14 И аз съм почти

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "Доктор Дрон":

    ,,съгласен,, . Контра настъпа ще започне от полската граница.

    11:46 24.09.2025

  • 15 само питам

    2 1 Отговор
    къде е фабрикат за тия дронове? нали всичко е разрушено във осррайна?

    11:46 24.09.2025

  • 16 Хахахаха

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌":

    Така е. Те дроновете падат, там за където са изпратени, а рашите смятат че са ги свалили! Хахахаха.

    11:46 24.09.2025

  • 18 колко рафинерий има русия?

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌":

    тия руски рафинерий така ли не свършиха вече?

    Коментиран от #21, #25, #27

    11:47 24.09.2025

  • 19 Путлеристан 🤮🤮

    3 3 Отговор

    До коментар #9 от "Съветският пeHиc аkp00батTT":

    "Фашистите на бъдещето ще се наричат антифашисти" Чърчил 1950

    11:47 24.09.2025

  • 20 град КОЗЛОДУЙ

    3 2 Отговор

    До коментар #5 от "Доктор Дрон":

    моля заминавайте на фронта да помагате на пияния зелен накоман

    стига сте лежали по диваните

    Коментиран от #24

    11:48 24.09.2025

  • 21 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌

    2 2 Отговор

    До коментар #18 от "колко рафинерий има русия?":

    Вместо денацификацияя настана деНефтефикация и деОрковизация

    11:48 24.09.2025

  • 22 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "💼🚽Куфарче с л...на💼🚽":

    още ли се напикавате нощем като сънувате император путин че идва?

    11:49 24.09.2025

  • 24 Чернобил

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "град КОЗЛОДУЙ":

    Моля не ме занимавайте с вашите психиатрични проблеми

    11:50 24.09.2025

  • 25 Хахахаха

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "колко рафинерий има русия?":

    Кой е тоя рафинериЙ!

    11:52 24.09.2025

  • 26 Бабун

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Съветският пeHиc аkp00батTT":

    Поне им знаят имената,щото рашагите зариват техните с трактори и въобще не се знае, кой, кой е. А тези хакери защо не публикуват руските загуби,или ще стане като 1945г, да няма кой да прави деца в Русия.

    11:52 24.09.2025

  • 27 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "колко рафинерий има русия?":

    Колега от кой квартал си да пием по водка след работно време

    11:54 24.09.2025

