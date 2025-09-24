ЕС обмисля по-високи мита върху руския петрол

Европейската комисия ще предложи план за увеличаване на митата върху вноса на руски петрол. Това обяви заместник-главният говорител на ЕК Олоф Гил, предава News.bg.

Причината е, че този вид ограничение не е включено в 19-ия пакет санкции срещу Русия.

"Европейската комисия ще представи допълнителни подробности в план за повишаване на вносните мита върху руския петрол своевременно", уточни говорителят.

Вчера председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че ЕС възнамерява да "наложи мита върху доставките на петрол", които все още постъпват в блока. Тя добави, че като забрани вноса на руски втечнен природен газ на европейските пазари и се съсредоточи върху рафинерии, търговци на петрол и рафинерии в трети страни, Европа ще се откаже окончателно от руските изкопаеми горива до 2027 г.