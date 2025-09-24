Новини
ЕС обмисля по-високи мита върху руския петрол

ЕС обмисля по-високи мита върху руския петрол

24 Септември, 2025 14:58 604 22

  • руски петрол-
  • европейски съюз-
  • мита

Брюксел търси нови мерки извън 19-ия пакет санкции, за да ускори отказа от руските изкопаеми горива

ЕС обмисля по-високи мита върху руския петрол - 1
Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Европейската комисия ще предложи план за увеличаване на митата върху вноса на руски петрол. Това обяви заместник-главният говорител на ЕК Олоф Гил, предава News.bg.

Причината е, че този вид ограничение не е включено в 19-ия пакет санкции срещу Русия.

"Европейската комисия ще представи допълнителни подробности в план за повишаване на вносните мита върху руския петрол своевременно", уточни говорителят.

Вчера председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че ЕС възнамерява да "наложи мита върху доставките на петрол", които все още постъпват в блока. Тя добави, че като забрани вноса на руски втечнен природен газ на европейските пазари и се съсредоточи върху рафинерии, търговци на петрол и рафинерии в трети страни, Европа ще се откаже окончателно от руските изкопаеми горива до 2027 г.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 13 гласа.
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Лицемери

    17 1 Отговор
    Това ще засегне нас! Тези същите лицемери ще продължат на купуват от Индия петролни продукти от руски нефт

    Коментиран от #18

    15:03 24.09.2025

  • 2 На финала

    13 1 Отговор
    А крайната сметка ще я плащаме ние .... обикновените европейци!
    А митото ще се отрази задочно върху всички цени !!!

    15:05 24.09.2025

  • 3 456

    8 2 Отговор
    Какви мита ,когато ЕС не купува от Русия 😊

    Коментиран от #20

    15:05 24.09.2025

  • 4 Евтина руска ypва !

    1 5 Отговор
    Премиерът с главно "Д" разказва сказки в ООН, докато ГЕРБ и Пеевски осигуриха с гласовете си в НС да продължи безпроблемният транзит на руски газ. Желязков дава някакви кухи обещания в ООН, че догодина сме щели да се откажем от транзита на руски газ, с надежда да се забравят и бурята да отмине. Правилно е избрал ООН като платформа за лъжи, защото там всеки си плямпа неангажиращо глупости. В същото време ГЕРБ и Пеевски отхвърлиха предложението на ППДБ за покачване на таксите за транзит на руски газ, с което осигуриха безпроблемни приходи на руския диктатор.

    15:06 24.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Жалки крадливи еничари!

    1 8 Отговор
    Днес Пеевски и ГЕРБ защитиха безпроблемния транзит на газ през България на руския диктатор Путин!
    Държавата с главно "Д" не може да си събере кворум в парламента. ППДБ отказаха да се регистрират, тъй като от ГЕРБ и "Ново начало" отхвърлиха тяхно предложение за допълнителна такса върху транзитите на руски газ през България. Строителите на "Путински поток" от ГЕРБ, заедно с главния Д-иpник, защитиха безпроблемния транзит на газ на руския диктатор.

    15:07 24.09.2025

  • 7 Някой

    10 1 Отговор
    Когато имаш основно два доставчика, наложиш мита на единия от тях, какво ще се случи с цената от другия доставчик? Ще падне ли? НЕ! Ще се вдигне ли? ДА!

    15:07 24.09.2025

  • 8 Един

    5 1 Отговор
    Значи, когато Тръмп наложи мита, становището на ЕС беше, че това е вредно за самите американски граждани, които ще трябва да плащат повече.

    А налагането на мита на руския петрол кой ще го плаща? Честито на драгия европеец!
    За глупост се плаща! Викайте ура на Урсулите и вадете кинта от джоба!

    15:09 24.09.2025

  • 9 Съветският пeHиc аkp00батTT

    2 1 Отговор
    Фалшивите медии остават без промяна през последните 85 години - все така абсурдно лъжливи
    Германска преса, 27 юни 1941 г.:
    „Съветските дивизии често са принудени да се бият само с пехота, защото са загубили цялата си броненетехника.“
    BBC News, 22 март 2022 г.:
    „Руските войски разполагат с храна и боеприпаси само за три дни.“
    Урсула фон дер Лайен, 14 септември 2022 г. (Обръщение за състоянието на Съюза):
    „Руските военни използват чипове от съдомиялни машини и хладилници, за да ремонтират военното си оборудване, защото вече нямат полупроводници. Руската индустрия е в руини.“
    New York Post, 6 март 2023 г.:
    „Руските резервисти изчерпват боеприпасите си, бият се с лопати, произведени още през 1869 г.“

    15:14 24.09.2025

  • 10 Съветският пeHиc аkp00батTT

    1 1 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    15:14 24.09.2025

  • 11 Съветският пeHиc аkp00батTT

    2 1 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    15:14 24.09.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 лицемери

    0 2 Отговор
    Ами значи вие ще плащате повече пари за руският нефт и леките им горива !! Няма държава от ЕС. която е на море да не купува от Русия . Ако беше от Индия ,литър бензин щеше да е 3-4 евро !

    15:20 24.09.2025

  • 14 поредната

    3 1 Отговор
    лъжа кучето лае кервана си върви всеки лъже и никой на никого не вярва но сметката се плаща от всички в ЕВРОПА

    15:23 24.09.2025

  • 15 Мералня

    0 1 Отговор
    нал щеше го спира?

    15:25 24.09.2025

  • 16 Някой

    1 1 Отговор
    ЕС да наложи 100% мита на американски газ и петрол. Да отговори подобаващо на американските мита.

    15:25 24.09.2025

  • 17 Грую

    1 2 Отговор
    газовият ми котлон взе да киха от миналата година - черно, гасне. Боклуцииии

    15:26 24.09.2025

  • 18 ха, ха, ха...

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Лицемери":

    А кои сте вие, лицемерите които сам се идентифицираш с тях ли? Естествено, че всички ще пострадат, но лицемерите като теб ще пострадат най много

    15:31 24.09.2025

  • 19 оня с коня

    0 0 Отговор
    дано всичко да поскъпне скоро

    Коментиран от #21, #22

    15:41 24.09.2025

  • 20 оня с коня

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "456":

    да бе не купува ха ха ха

    15:41 24.09.2025

  • 21 СПОКО!

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "оня с коня":

    И без твоите заклинания-се случва!

    15:44 24.09.2025

  • 22 Ами ще трябва да се научиш

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "оня с коня":

    Да ходиш на работа.

    15:46 24.09.2025

