ЕС обмисля по-високи мита върху руския петрол

Европейската комисия ще предложи план за увеличаване на митата върху вноса на руски петрол. Това обяви заместник-главният говорител на ЕК Олоф Гил, предава News.bg.
Причината е, че този вид ограничение не е включено в 19-ия пакет санкции срещу Русия.
"Европейската комисия ще представи допълнителни подробности в план за повишаване на вносните мита върху руския петрол своевременно", уточни говорителят.
Вчера председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че ЕС възнамерява да "наложи мита върху доставките на петрол", които все още постъпват в блока. Тя добави, че като забрани вноса на руски втечнен природен газ на европейските пазари и се съсредоточи върху рафинерии, търговци на петрол и рафинерии в трети страни, Европа ще се откаже окончателно от руските изкопаеми горива до 2027 г.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Лицемери
Коментиран от #18
15:03 24.09.2025
2 На финала
А митото ще се отрази задочно върху всички цени !!!
15:05 24.09.2025
3 456
Коментиран от #20
15:05 24.09.2025
4 Евтина руска ypва !
15:06 24.09.2025
6 Жалки крадливи еничари!
Държавата с главно "Д" не може да си събере кворум в парламента. ППДБ отказаха да се регистрират, тъй като от ГЕРБ и "Ново начало" отхвърлиха тяхно предложение за допълнителна такса върху транзитите на руски газ през България. Строителите на "Путински поток" от ГЕРБ, заедно с главния Д-иpник, защитиха безпроблемния транзит на газ на руския диктатор.
15:07 24.09.2025
7 Някой
15:07 24.09.2025
8 Един
А налагането на мита на руския петрол кой ще го плаща? Честито на драгия европеец!
За глупост се плаща! Викайте ура на Урсулите и вадете кинта от джоба!
15:09 24.09.2025
9 Съветският пeHиc аkp00батTT
Германска преса, 27 юни 1941 г.:
„Съветските дивизии често са принудени да се бият само с пехота, защото са загубили цялата си броненетехника.“
BBC News, 22 март 2022 г.:
„Руските войски разполагат с храна и боеприпаси само за три дни.“
Урсула фон дер Лайен, 14 септември 2022 г. (Обръщение за състоянието на Съюза):
„Руските военни използват чипове от съдомиялни машини и хладилници, за да ремонтират военното си оборудване, защото вече нямат полупроводници. Руската индустрия е в руини.“
New York Post, 6 март 2023 г.:
„Руските резервисти изчерпват боеприпасите си, бият се с лопати, произведени още през 1869 г.“
15:14 24.09.2025
10 Съветският пeHиc аkp00батTT
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
15:14 24.09.2025
11 Съветският пeHиc аkp00батTT
Фидел Кастро 1992 г.
15:14 24.09.2025
13 лицемери
15:20 24.09.2025
14 поредната
15:23 24.09.2025
15 Мералня
15:25 24.09.2025
16 Някой
15:25 24.09.2025
17 Грую
15:26 24.09.2025
18 ха, ха, ха...
До коментар #1 от "Лицемери":А кои сте вие, лицемерите които сам се идентифицираш с тях ли? Естествено, че всички ще пострадат, но лицемерите като теб ще пострадат най много
15:31 24.09.2025
19 оня с коня
Коментиран от #21, #22
15:41 24.09.2025
20 оня с коня
До коментар #3 от "456":да бе не купува ха ха ха
15:41 24.09.2025
21 СПОКО!
До коментар #19 от "оня с коня":И без твоите заклинания-се случва!
15:44 24.09.2025
22 Ами ще трябва да се научиш
До коментар #19 от "оня с коня":Да ходиш на работа.
15:46 24.09.2025