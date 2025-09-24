Администрацията на американския президент Доналд Тръмп издаде днес изпълнителна заповед за прилагане на търговското споразумение между САЩ и Европейския съюз, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. В него се потвърждава, че обложеният с мито от 15 на сто внос на автомобили и авточасти от ЕС започва да важи от 1 август със задна дата.
В официалното известие са изброени и изключения, като стоките, които няма да бъдат обмитявани, включват определени фармацевтични продукти, части за самолети и други.
В края на юли Вашингтон и Брюксел постигнаха търговско споразумение, което предвижда базова ставка от 15 на сто за износа на почти всички стоки, включително автомобилни части, полупроводници и фармацевтични продукти от Европа към САЩ. Това ниво е по-ниско от предварително обявените 30 на сто от президента на САЩ Доналд Тръмп.
В рамките на новото споразумение автомобили, произведени в САЩ, ще се внасят безмитно в Европейския съюз.
Тука в Европа това е невъзможно. ще плащате малко повече какво толкоз. Развържете кесиите вече сме в клуба на богати евро зонисти. Нали видяхме, каква революция направиха дроновете? Самолети за милиони се унищожават, както са си кацнали на летището от дрон за 2000 евро... И в началото ПВО-то не можеше бързо да ги прихваща.
На плочата на статуята пише: „Честваме дългогодишната връзка между президента Доналд Тръмп и най-близкия му приятел Джефри Епщайн."
Приятелството на Тръмп с Епщайн, който по-късно беше осъден за сексуални престъпления, започва през 80-те години на миналия век, когато живеят един до друг във Флорида. Те често се появяват заедно публично и Тръмп, както много други известни личности, е летял със самолета на Епщайн многократно.
До коментар #2 от "Анонимен":си заминал.
Затов атрябва диверсификация.
