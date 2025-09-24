Новини
Белият дом потвърди: Митата върху вноса на автомобили от ЕС започват да важат със задна дата от 1 август
  Тема: Войната на митата

Белият дом потвърди: Митата върху вноса на автомобили от ЕС започват да важат със задна дата от 1 август

24 Септември, 2025 20:58 1 450 25

  • доналд тръмп-
  • мита-
  • автомобили-
  • европейски съюз

В официалното известие са изброени и изключения, като стоките, които няма да бъдат обмитявани, включват определени фармацевтични продукти, части за самолети и други

Белият дом потвърди: Митата върху вноса на автомобили от ЕС започват да важат със задна дата от 1 август - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп издаде днес изпълнителна заповед за прилагане на търговското споразумение между САЩ и Европейския съюз, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. В него се потвърждава, че обложеният с мито от 15 на сто внос на автомобили и авточасти от ЕС започва да важи от 1 август със задна дата.

В официалното известие са изброени и изключения, като стоките, които няма да бъдат обмитявани, включват определени фармацевтични продукти, части за самолети и други.

В края на юли Вашингтон и Брюксел постигнаха търговско споразумение, което предвижда базова ставка от 15 на сто за износа на почти всички стоки, включително автомобилни части, полупроводници и фармацевтични продукти от Европа към САЩ. Това ниво е по-ниско от предварително обявените 30 на сто от президента на САЩ Доналд Тръмп.

В рамките на новото споразумение автомобили, произведени в САЩ, ще се внасят безмитно в Европейския съюз.


САЩ
Оценка 2.8 от 17 гласа.
Оценка 2.8 от 17 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Милен

    9 2 Отговор
    Е па на кой му пука?

    21:02 24.09.2025

  • 2 Анонимен

    20 3 Отговор
    Чичо Дончо изнудва целия свят да му плащат мита а същевременно продуктито от САЩ в тези държави да се продават без мита и на цени които американците искат и без претенции

    Коментиран от #24

    21:04 24.09.2025

  • 3 Унищожението на глупава Европа

    26 1 Отговор
    със задна дата!

    21:05 24.09.2025

  • 4 Хохо Бохо

    27 2 Отговор
    Те това е евроатлантически партньор. Нали бе козяци?

    21:05 24.09.2025

  • 5 Факт

    11 0 Отговор
    Явно това е да се стегнат като пружинки, за да продължат помощта за Украйна!

    21:06 24.09.2025

  • 6 Жоро

    18 2 Отговор
    Да си карат фордовете! Въведете мита и на тях в техните размери със задна дата от първи март!

    21:06 24.09.2025

  • 7 урсулата съм

    11 0 Отговор
    Друго си е на гости на шефа, дадоха ми личен автомобил, а не като китайците да ме натъпчат в автобуса с всички от делегацията!

    21:08 24.09.2025

  • 8 Пимпарев

    18 2 Отговор
    Тръмп по злобно ги удря и гаври от Путин и явно ще приключи с еврейския съюз и НАТО скоро.

    21:11 24.09.2025

  • 9 Пръча

    18 0 Отговор
    От една страна са си наложили санкции към Русия диваците от Брюксел,а от друга Тръмп им го забива ежедневно.Някаква коалиция като че се получи между САЩ и Русия,но ние пак сме на грешното место.

    21:14 24.09.2025

  • 10 Малка?

    8 0 Отговор
    Урсула на латински малка женска мечка. Мече ?!?

    21:16 24.09.2025

  • 11 604

    6 0 Отговор
    пахахаххахахахя, пляс пляс педалите, водно колело........

    21:16 24.09.2025

  • 12 Соваж бейби

    13 1 Отговор
    След като има кой да му върже на рижия лунатик, си прави какво иска !Хората от Европа ако са малко умни ще спре да купува американски стоки ,айфон Made in India и химичните гмо ресторанти Макдоналндс...които води да затлъстяване, включително и се спре месо внос от Америка с антибиотици. Изгонване на Амазон,Нетфликс...спиране на фейса всичко що е от Америка. Ха да ги видим рекетьори ,намерили стадо без пъдар .

    21:18 24.09.2025

  • 13 604

    8 0 Отговор
    сащ системно унищожават ЕС, още от много отдавна.....

    21:18 24.09.2025

  • 14 Киро

    10 0 Отговор
    Така храбро бяхме скочили на САЩ и СССР за кефа на тогавашния фюрер по времето на ВСВ.Чак и война обявихме на Американците.Но после ю като се почна една...янките ни заринаха с бомби,а съветите ни окупираха,че и съюзническа комисия си поствиха в София.Сега пак сме тръгнали след фюрера Урсула и ми е ясно къде ще стигнем.

    21:18 24.09.2025

  • 15 Горски

    11 0 Отговор
    БОЙКОТ НА АМЕРИКАНСКИТЕ СТОКИ !!!! ТЪПИТЕ КРАВАРИ ДРУГО НЯМА ДА ГИ ОПРАВИ. Урсула предаде ЕС без да попита който и да е. Оранжевият клоун си постига целите. Кой нормален човек ще кара краварските камиони ? Те краварите карат японски и немски. Може ли да караш кола в Европа, която харчи 50 литра на 100 км? Само при тях, понеже те ограбват петрола на цял свят и печатат "пари" без никакво покритие...
    Тука в Европа това е невъзможно. ще плащате малко повече какво толкоз. Развържете кесиите вече сме в клуба на богати евро зонисти. Нали видяхме, каква революция направиха дроновете? Самолети за милиони се унищожават, както са си кацнали на летището от дрон за 2000 евро... И в началото ПВО-то не можеше бързо да ги прихваща.

    21:20 24.09.2025

  • 16 Тръмп няма

    3 0 Отговор
    да спре да използва въпросната сделка за митата скоро от любимата зависима дойна крава. Сделката има условия, които европейците просто няма как да изпълнят към момента - покупката на енерго ресурси от САЩ(защо сега Тръмп толкова напомня за потенциални нови санкции срещу Русия и европейците да ги подкрепят, а реално САЩ не подкрепяха предишни санкции, т.е. да спрат да купуват от ЕС всякакви руски енергоресурси) в огромни количества, покупка на оръжие от САЩ за стотици милиарди... На всеки няколко месеца ще се напомня, ще се заплашва с предоговаряне, връщане към първоначалните планове за 30% мита. Колкото и да се бае по официалните медии колко голям е ЕС в идните година-две ще се запознае с реалностите и че е втора цигулка с никаква възможност да се налага.

    21:24 24.09.2025

  • 17 Путин потвърди

    1 8 Отговор
    РускотоГейпорно става задължително във Училищата

    21:26 24.09.2025

  • 18 543

    3 5 Отговор
    Браво Доналд Браво Тръмп НАПРЕД

    21:28 24.09.2025

  • 19 Шарли Ебдо

    1 1 Отговор
    Къде е новината

    21:29 24.09.2025

  • 20 Сатана Z

    5 2 Отговор
    Във Вашингтон, окръг Колумбия, срещу Капитолия, неизвестни лица издигнаха статуя на Тръмп и Епщайн, държащи се за ръце, съобщава The Washington Post.

    На плочата на статуята пише: „Честваме дългогодишната връзка между президента Доналд Тръмп и най-близкия му приятел Джефри Епщайн.“

    Приятелството на Тръмп с Епщайн, който по-късно беше осъден за сексуални престъпления, започва през 80-те години на миналия век, когато живеят един до друг във Флорида. Те често се появяват заедно публично и Тръмп, както много други известни личности, е летял със самолета на Епщайн многократно.

    21:30 24.09.2025

  • 21 Са съжаление с тези неадекватници в ЕК

    9 0 Отговор
    Нищо добро не я чака Европа. Това с митото от 15 на сто внос на автомобили и авточасти от ЕС е само началото.

    21:38 24.09.2025

  • 22 Европа ще ги внася в Мексико

    3 1 Отговор
    И щи си ги карат в САЩ с мексикански номера. И ще се заформи една контрабанда на авточасти от ЕС и готово. В сервизите и без тва гаучуси основно работят....

    21:44 24.09.2025

  • 23 Голем успех!

    2 0 Отговор
    А честито на Ес.

    21:58 24.09.2025

  • 24 Ako продаваш само на Америка

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Анонимен":

    си заминал.
    Затов атрябва диверсификация.

    22:01 24.09.2025

  • 25 az СВО Победа80

    0 0 Отговор
    УДРИ, Бай Дончо!!!! 🤣🤣🤣

    22:04 24.09.2025