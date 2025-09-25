Еманюел Макрон: Тръмп е по-близо от всякога до Украйна

Френският президент Еманюел Макрон смята, че американският му колега Доналд Тръмп вече е "по-близо от всякога" до Украйна и се надява, че това ще помогне да се "засили натискът" върху Русия, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
"Той видя сериозността на европейците и тяхната ангажираност [...] Видя и героизма на украинците, на тяхната армия и способността им да се съпротивляват", заяви френският лидер в интервю за саудитския телевизионен канал "Ал Арабия".
"И в този контекст смятам, че той е по-близо до Украйна и европейците, отколкото някога е бил", допълни Макрон.
"Надявам се, че това ще засили натиска върху Русия и ще я подтикне да прекрати боевете, да се върне към преговорите и да изгради възможно бъдеще за себе си и за всички нас", подчерта френският президент.
След като даде предимство на диалога с Владимир Путин и понякога се отнасяше грубо с украинския си колега Володимир Зеленски, Доналд Тръмп сравни във вторник Русия с "хартиен тигър" и намекна, че Украйна може да спечели войната срещу руската армия.
През февруари той упрекна Володимир Зеленски, че "не държи картите в ръцете си" в този конфликт, започнал през февруари 2022 г. с руската инвазия, припомня АФП.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Сатана Z
23:25 25.09.2025
4 име
23:25 25.09.2025
5 Ехо муции
До коментар #1 от "Ефенди 🇹🇷 Мидхат паша":Чакам те
Коментиран от #7
23:25 25.09.2025
6 Макарон
23:26 25.09.2025
7 Ефенди 🇹🇷 Мидхат паша
До коментар #5 от "Ехо муции":В Турция съм! 🇹🇷
Коментиран от #19
23:26 25.09.2025
8 Аферим
До коментар #1 от "Ефенди 🇹🇷 Мидхат паша":😆🇹🇷😆🇹🇷😆🇹🇷😆🇹🇷😆
Коментиран от #14, #17
23:27 25.09.2025
9 си дзън
23:27 25.09.2025
10 и никой досега
23:27 25.09.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Ъхъ
23:27 25.09.2025
13 Мухахаха
До коментар #2 от "Готов за бой":Много филми гледаш ходи си лягай вече че ще ти прегрее картечницата
23:28 25.09.2025
14 Ефенди 🇹🇷 Мидхат паша
До коментар #8 от "Аферим":Икаш ли турски 🍌 в 🍑?
Коментиран от #20
23:28 25.09.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 име
До коментар #1 от "Ефенди 🇹🇷 Мидхат паша":Хвани няква работа, бе, козяк, кво само се чудиш как да направиш скандал. Или заминавай за бандеристан да ги почваш рашките вместо да се заканаш като скъсана евроатлантическа мишка.
23:29 25.09.2025
17 Ефенди 🇹🇷 Мидхат паша
До коментар #8 от "Аферим":Искаш ли турски 🍌 в български 🍑?
Коментиран от #22
23:29 25.09.2025
18 Луганск
БВП отразява малко за обикновения гражданин на страната, защото не отчита разходите за реални разходи! Т.е. разходите за живот (храна, жилище, гориво, медицина, образование и т. н.) в страни с висок БВП и заплати могат значително да надхвърлят тези в други страни и реалните доходи остават много малко.
Ето защо например в САЩ и Европа, където БВП е висок, виждаме милиони бедни и бездомни хора, милиони необразовани, милиони наркомани и психично болни хора! А в Русия такива са мизер. Ние например наблюдаваме цяла медицинска миграция на граждани на западни страни в Русия за лечение, защото в своите страни те не могат да си позволят това!
Но ПЧП , т. е. паритет на покупателната способност, това отразява и показва реалното благосъстояние на гражданите на страната!
И благосъстоянието на гражданите на Русия, т. е. ПЧП, е в световните лидери! Т. е. обикновеният руснак може да си позволи повече различни ползи за доходите си от останалия свят!!
РУСИЯ Е ПО - ДОБРА И ПО-БОГАТА ОТ ВСИЧКИ ВАС))
ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ
Коментиран от #31
23:29 25.09.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Ефенди 🇹🇷 Мидхат паша
До коментар #19 от "Ти гей":Гейска Турция? 🇹🇷🍑
23:32 25.09.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 По жалък от тоз, не бях виждал
23:33 25.09.2025
24 Ефенди 🇹🇷 Мидхат паша
До коментар #22 от "Мухахаха":В Турция 🇹🇷 съм..
В противен случай бих изнасилил всички българи на свой ред точно сега!
Незабавно! 🇹🇷🍑
Коментиран от #25
23:34 25.09.2025
25 Ефенди 🇹🇷 Мидхат паша
До коментар #24 от "Ефенди 🇹🇷 Мидхат паша":Така е!
🇹🇷🍑
23:36 25.09.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Пешо Волгата - 4 хилядник
Коментиран от #33
23:45 25.09.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 безделников
23:48 25.09.2025
30 Мирен гражданин
23:48 25.09.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Абе
До коментар #27 от "Пешо Волгата - 4 хилядник":що заглавието ти е от лъжата на лена и компания? От едно гето ли сте, че ползвате едни и същи лъжи?
00:12 26.09.2025
34 Този Макрон
00:24 26.09.2025