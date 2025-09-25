Новини
Свят »
Франция »
Еманюел Макрон: Тръмп е по-близо от всякога до Украйна
  Тема: Украйна

Еманюел Макрон: Тръмп е по-близо от всякога до Украйна

25 Септември, 2025 23:23 712 34

  • доналд тръмп-
  • украйна-
  • русия-
  • еманюел макрон-
  • володимир зеленски

Доналд Тръмп сравни във вторник Русия с "хартиен тигър" и намекна, че Украйна може да спечели войната срещу руската армия

Еманюел Макрон: Тръмп е по-близо от всякога до Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Френският президент Еманюел Макрон смята, че американският му колега Доналд Тръмп вече е "по-близо от всякога" до Украйна и се надява, че това ще помогне да се "засили натискът" върху Русия, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Той видя сериозността на европейците и тяхната ангажираност [...] Видя и героизма на украинците, на тяхната армия и способността им да се съпротивляват", заяви френският лидер в интервю за саудитския телевизионен канал "Ал Арабия".

Още новини от Украйна

"И в този контекст смятам, че той е по-близо до Украйна и европейците, отколкото някога е бил", допълни Макрон.

"Надявам се, че това ще засили натиска върху Русия и ще я подтикне да прекрати боевете, да се върне към преговорите и да изгради възможно бъдеще за себе си и за всички нас", подчерта френският президент.

След като даде предимство на диалога с Владимир Путин и понякога се отнасяше грубо с украинския си колега Володимир Зеленски, Доналд Тръмп сравни във вторник Русия с "хартиен тигър" и намекна, че Украйна може да спечели войната срещу руската армия.

През февруари той упрекна Володимир Зеленски, че "не държи картите в ръцете си" в този конфликт, започнал през февруари 2022 г. с руската инвазия, припомня АФП.


Франция
Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Сатана Z

    7 3 Отговор
    Хартиен тигър се отнася до мекушавостта на руското ръководство,което пази украинците смятайки ги за свои хора.Това каза Тръмп.Игайте твърдо и приключвайте с тия укри з а седмица.

    23:25 25.09.2025

  • 4 име

    5 2 Отговор
    Микрон нещо се е размечтал с голо Д на мачка руснаци, но дядото довечера ще го вкара в пътя със стpaпoна!

    23:25 25.09.2025

  • 5 Ехо муции

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ефенди 🇹🇷 Мидхат паша":

    Чакам те

    Коментиран от #7

    23:25 25.09.2025

  • 6 Макарон

    8 0 Отговор
    Е толкова тъп че започва да ме забавлява !

    23:26 25.09.2025

  • 7 Ефенди 🇹🇷 Мидхат паша

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "Ехо муции":

    В Турция съм! 🇹🇷

    Коментиран от #19

    23:26 25.09.2025

  • 8 Аферим

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Ефенди 🇹🇷 Мидхат паша":

    😆🇹🇷😆🇹🇷😆🇹🇷😆🇹🇷😆

    Коментиран от #14, #17

    23:27 25.09.2025

  • 9 си дзън

    2 7 Отговор
    Хартиеният тигър като украса в къщата на червения Дракон е по-точно.

    23:27 25.09.2025

  • 10 и никой досега

    7 1 Отговор
    не можа да обясни разбираемо как така държава, за която не бяха чували и не могат да посочат на картата, изведнъж се оказа толкова изключително важна за Запада, че са готови да си съсипят икономиките, да се прострелят в крака, да унищожат собственото си население, да запалят граждански войни, но Украйна да спечели войната.

    23:27 25.09.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Ъхъ

    4 1 Отговор
    Зельо му е обещал младички украинки, ама като му омръзнат пак, ще се гушка в скута на мечката😉

    23:27 25.09.2025

  • 13 Мухахаха

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Готов за бой":

    Много филми гледаш ходи си лягай вече че ще ти прегрее картечницата

    23:28 25.09.2025

  • 14 Ефенди 🇹🇷 Мидхат паша

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "Аферим":

    Икаш ли турски 🍌 в 🍑?

    Коментиран от #20

    23:28 25.09.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 име

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ефенди 🇹🇷 Мидхат паша":

    Хвани няква работа, бе, козяк, кво само се чудиш как да направиш скандал. Или заминавай за бандеристан да ги почваш рашките вместо да се заканаш като скъсана евроатлантическа мишка.

    23:29 25.09.2025

  • 17 Ефенди 🇹🇷 Мидхат паша

    0 2 Отговор

    До коментар #8 от "Аферим":

    Искаш ли турски 🍌 в български 🍑?

    Коментиран от #22

    23:29 25.09.2025

  • 18 Луганск

    2 1 Отговор
    РУСИЯ Е ЕДИН ОТ ЛИДЕРИТЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПАРИТЕТА НА ПОКУПАТЕЛНАТА СПОСОБНОСТ!!

    БВП отразява малко за обикновения гражданин на страната, защото не отчита разходите за реални разходи! Т.е. разходите за живот (храна, жилище, гориво, медицина, образование и т. н.) в страни с висок БВП и заплати могат значително да надхвърлят тези в други страни и реалните доходи остават много малко.

    Ето защо например в САЩ и Европа, където БВП е висок, виждаме милиони бедни и бездомни хора, милиони необразовани, милиони наркомани и психично болни хора! А в Русия такива са мизер. Ние например наблюдаваме цяла медицинска миграция на граждани на западни страни в Русия за лечение, защото в своите страни те не могат да си позволят това!

    Но ПЧП , т. е. паритет на покупателната способност, това отразява и показва реалното благосъстояние на гражданите на страната!

    И благосъстоянието на гражданите на Русия, т. е. ПЧП, е в световните лидери! Т. е. обикновеният руснак може да си позволи повече различни ползи за доходите си от останалия свят!!

    РУСИЯ Е ПО - ДОБРА И ПО-БОГАТА ОТ ВСИЧКИ ВАС))

    ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ

    Коментиран от #31

    23:29 25.09.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Ефенди 🇹🇷 Мидхат паша

    0 1 Отговор

    До коментар #19 от "Ти гей":

    Гейска Турция? 🇹🇷🍑

    23:32 25.09.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 По жалък от тоз, не бях виждал

    2 0 Отговор
    Жена му го дере публично, тръмп му се подиграва и ходи пеша по улиците и не го пускат на светофара и лае лъжи като пинчър. Няма такава излагация.

    23:33 25.09.2025

  • 24 Ефенди 🇹🇷 Мидхат паша

    0 3 Отговор

    До коментар #22 от "Мухахаха":

    В Турция 🇹🇷 съм..

    В противен случай бих изнасилил всички българи на свой ред точно сега!

    Незабавно! 🇹🇷🍑

    Коментиран от #25

    23:34 25.09.2025

  • 25 Ефенди 🇹🇷 Мидхат паша

    0 1 Отговор

    До коментар #24 от "Ефенди 🇹🇷 Мидхат паша":

    Така е!
    🇹🇷🍑

    23:36 25.09.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Пешо Волгата - 4 хилядник

    2 2 Отговор
    В крайна сметка Тръмп разбра, къде е проблемът. Трябваше му малко повече време, но благодарение и на Макарона схвана, че Кремълският Плъх, "мъти водата" и се изживява, като някакъв "международен фактор". САЩ е Велика Сила Номер 1, Китай се опитва да и оспорва статута, а Русия е "хартиен тигър", а още по- точно Фалирала Кочина, Горна Волта с Ракети, Бананова Република без Банани, която ще разбере, че не само не е била никога "велика сила", а в най- добрият случай- регионална от ранга на Турция, например. Неслучайно Реджеп настъпи Путин по мазола, навсякъде, където поиска- Либия, Сирия, Карабах, като изрита руснаците окончателно от границите си.

    Коментиран от #33

    23:45 25.09.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 безделников

    2 0 Отговор
    Много е лошо Макарон с власт...

    23:48 25.09.2025

  • 30 Мирен гражданин

    2 0 Отговор
    Лъже! И сам не си вярва!

    23:48 25.09.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Абе

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Пешо Волгата - 4 хилядник":

    що заглавието ти е от лъжата на лена и компания? От едно гето ли сте, че ползвате едни и същи лъжи?

    00:12 26.09.2025

  • 34 Този Макрон

    0 0 Отговор
    Като нашия Плевню. Когато жените им ги изтърват ходят ръсят глупости наляво надясно. Е, после го отнасят като ядат бой и им набиват кухите канчета.

    00:24 26.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания