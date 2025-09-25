Еманюел Макрон: Тръмп е по-близо от всякога до Украйна

Френският президент Еманюел Макрон смята, че американският му колега Доналд Тръмп вече е "по-близо от всякога" до Украйна и се надява, че това ще помогне да се "засили натискът" върху Русия, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Той видя сериозността на европейците и тяхната ангажираност [...] Видя и героизма на украинците, на тяхната армия и способността им да се съпротивляват", заяви френският лидер в интервю за саудитския телевизионен канал "Ал Арабия".

"И в този контекст смятам, че той е по-близо до Украйна и европейците, отколкото някога е бил", допълни Макрон.

"Надявам се, че това ще засили натиска върху Русия и ще я подтикне да прекрати боевете, да се върне към преговорите и да изгради възможно бъдеще за себе си и за всички нас", подчерта френският президент.

След като даде предимство на диалога с Владимир Путин и понякога се отнасяше грубо с украинския си колега Володимир Зеленски, Доналд Тръмп сравни във вторник Русия с "хартиен тигър" и намекна, че Украйна може да спечели войната срещу руската армия.

През февруари той упрекна Володимир Зеленски, че "не държи картите в ръцете си" в този конфликт, започнал през февруари 2022 г. с руската инвазия, припомня АФП.