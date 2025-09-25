Президентът на Кипър призова "лицемерът" Ердоган да сложи край на окупацията

Президентът на Кипър Никос Христодулидис обвини турския президент Реджеп Тайип Ердоган в лицемерие и го призова да поеме отговорност и да сложи край на продължаващата 51 години окупация на Кипър, предаде БНР.
Тази позиция той изрази в речта си пред Общото събрание на ООН късно снощи.
Острата реакция на президента Никос Христодулидис бе предизвикана от речта на турския президент ден по-рано.
„От тази трибуна г-н Ердоган проповядваше на света за мир и отговорност. Той посочи с пръст другите за престъпления, които самата Турция извършва всеки ден. Това е избирателна чувствителност и лицемерие от най-висока степен“, заяви Христодулидис.
„Незаконността, произтичаща от употребата на сила, не може да бъде призната“, подчерта той, визирайки Кипърския въпрос.
Христодулидис се обърна директно към Ердоган и го призова за „преговори за всеобхватно споразумение, което ще обедини Кипър в двузонална двуобщностна федерация с политическо равенство“.
Пред ООН кипърският държавен глава представи страната си като пример за отговорност пред глобалните предизвикателства, стълб на сигурност и стабилност в Източното Средиземноморие.
Кипър издигна кандидатурата си за председателство на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН догодина.
