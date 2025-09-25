Новини
Президентът на Кипър призова "лицемерът" Ердоган да сложи край на окупацията

25 Септември, 2025 03:45, обновена 25 Септември, 2025 03:50 502 1

  • кипър-
  • турция-
  • ердоган-
  • президент-
  • окупация

Никос Христодулидис изрази позицията си в реч пред Общото събрание на ООН

Президентът на Кипър призова "лицемерът" Ердоган да сложи край на окупацията - 1
Снимка: euractiv.com
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на Кипър Никос Христодулидис обвини турския президент Реджеп Тайип Ердоган в лицемерие и го призова да поеме отговорност и да сложи край на продължаващата 51 години окупация на Кипър, предаде БНР.

Тази позиция той изрази в речта си пред Общото събрание на ООН късно снощи.

Острата реакция на президента Никос Христодулидис бе предизвикана от речта на турския президент ден по-рано.

„От тази трибуна г-н Ердоган проповядваше на света за мир и отговорност. Той посочи с пръст другите за престъпления, които самата Турция извършва всеки ден. Това е избирателна чувствителност и лицемерие от най-висока степен“, заяви Христодулидис.

„Незаконността, произтичаща от употребата на сила, не може да бъде призната“, подчерта той, визирайки Кипърския въпрос.

Христодулидис се обърна директно към Ердоган и го призова за „преговори за всеобхватно споразумение, което ще обедини Кипър в двузонална двуобщностна федерация с политическо равенство“.

Пред ООН кипърският държавен глава представи страната си като пример за отговорност пред глобалните предизвикателства, стълб на сигурност и стабилност в Източното Средиземноморие.

Кипър издигна кандидатурата си за председателство на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН догодина.


    Лицемерието и демагогията са основните принципи на всеки един подлец и политик. Всички политически лидери и диктатори на държави са такива, включително и нашия мунчо на Дондуков 2.

    04:18 25.09.2025