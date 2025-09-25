Дронове отново блокираха летища в Дания. Какво се знае?

Още един инцидент с дронове в Дания. Въздушното пространство над летище Олбор бе временно затворено през нощта поради забелязани дронове, съобщиха от полицията. Съобщено е и за дронове над летищата в Есбер, Сьндерборг, както и над военновъздушната база Скридструп, където са разположени изтребители F-16 и F-35.

Летище Олбор се използва и от въоръжените сили на Дания, затова и те също са били засегнати от затварянето, става ясно от съобщенията от тази нощ. Според датските медии DR и TV 2 началникът на полицейската операция Йеспер Бойгар е заявил, че няколко дрона са били забелязани в 21:44 ч. Едва няколко часа по-късно е дадена команда, че пространството вече е чисто.

Местната полиция е започнала разследване, подпомогната от националната разузнавателна служба и армията. Бойгар обяви, че ако се открие възможност и е безопасно, ще бъдат предприети действия по сваляне на дронове.

Няма яснота какви са тези дронове и какво са правели там

Точният брой на дроновете и размерите им не са известни. "Още е твърде рано да кажем каква е целта на тези дронове и кой стои зад тях," каза още полицейски служител. Националният полицейски комисар Торкилд Фогде обаче обяви на късна нощна пресконференция, че инцидентът в Олбор силно напомня този в Копенхаген преди няколко дни. Наблюдаван е подобен модел – дроновете са летели с включени светлини и са били ясно видими.

Полицията твърди, че няма опасност за пътниците на летище Олбор. Три полета са били пренасочени към други летища, а един пристигащ и два заминаващи са отменени. Фогде добави, че от понеделник насам много хора в страната подават сигнали за дронове, част от които са под наблюдението на полицията и военните.

Полиция и военни разследват случая

Два дни по-рано основното летище на страната - в столицата Копенхаген, беше затворено за четири часа заради дронове – отменени бяха около 100 полета и десетки хиляди пътници бяха засегнати.

Министър-председателката Мете Фредериксен определи случая като "най-сериозната атака срещу критичната инфраструктура на Дания". Все още не е ясно кой стои зад нея. Летището в столицата на Норвегия - Осло, също беше затворено заради прелитащи над него неизвестни дронове.

Фредериксен не изключва руска намеса. Дания подкрепя Украйна финансово, военно и политически във войната срещу руската пълномащабна инвазия. Преди няколко дни украинската армия публикува видео, за което твърди, че показва действия на изтребители F-16 срещу Русия. Дания е сред страните, които предоставят тези самолети, считани за ценни за Украйна.

Многобройни нарушения на гражданската авиация

Летище Олбор е доста по-малко от столичното летище в Копенхаген. Според сайта на летището, последният полет от Копенхаген е трябвало да пристигне в 23:50, а първият полет обратно за столицата е бил насрочен за 6:20 сутринта.

Само този уикенд кибератака срещу IT доставчик доведе до смущения в работата на няколко големи европейски летища. В средата на септември дронове бяха засечени и в полското въздушно пространство, а няколко дни по-късно руски изтребители навлязоха във въздушното пространство на Естония. НАТО обвинява Русия за всички тези провокации. Москва отрича.