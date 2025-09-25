Дронове отново блокираха летища в Дания. Какво се знае?

Още един инцидент с дронове в Дания. Въздушното пространство над летище Олбор бе временно затворено през нощта поради забелязани дронове, съобщиха от полицията. Съобщено е и за дронове над летищата в Есбер, Сьндерборг, както и над военновъздушната база Скридструп, където са разположени изтребители F-16 и F-35.
Летище Олбор се използва и от въоръжените сили на Дания, затова и те също са били засегнати от затварянето, става ясно от съобщенията от тази нощ. Според датските медии DR и TV 2 началникът на полицейската операция Йеспер Бойгар е заявил, че няколко дрона са били забелязани в 21:44 ч. Едва няколко часа по-късно е дадена команда, че пространството вече е чисто.
Местната полиция е започнала разследване, подпомогната от националната разузнавателна служба и армията. Бойгар обяви, че ако се открие възможност и е безопасно, ще бъдат предприети действия по сваляне на дронове.
Няма яснота какви са тези дронове и какво са правели там
Точният брой на дроновете и размерите им не са известни. "Още е твърде рано да кажем каква е целта на тези дронове и кой стои зад тях," каза още полицейски служител. Националният полицейски комисар Торкилд Фогде обаче обяви на късна нощна пресконференция, че инцидентът в Олбор силно напомня този в Копенхаген преди няколко дни. Наблюдаван е подобен модел – дроновете са летели с включени светлини и са били ясно видими.
Полицията твърди, че няма опасност за пътниците на летище Олбор. Три полета са били пренасочени към други летища, а един пристигащ и два заминаващи са отменени. Фогде добави, че от понеделник насам много хора в страната подават сигнали за дронове, част от които са под наблюдението на полицията и военните.
Полиция и военни разследват случая
Два дни по-рано основното летище на страната - в столицата Копенхаген, беше затворено за четири часа заради дронове – отменени бяха около 100 полета и десетки хиляди пътници бяха засегнати.
Министър-председателката Мете Фредериксен определи случая като "най-сериозната атака срещу критичната инфраструктура на Дания". Все още не е ясно кой стои зад нея. Летището в столицата на Норвегия - Осло, също беше затворено заради прелитащи над него неизвестни дронове.
Фредериксен не изключва руска намеса. Дания подкрепя Украйна финансово, военно и политически във войната срещу руската пълномащабна инвазия. Преди няколко дни украинската армия публикува видео, за което твърди, че показва действия на изтребители F-16 срещу Русия. Дания е сред страните, които предоставят тези самолети, считани за ценни за Украйна.
Многобройни нарушения на гражданската авиация
Летище Олбор е доста по-малко от столичното летище в Копенхаген. Според сайта на летището, последният полет от Копенхаген е трябвало да пристигне в 23:50, а първият полет обратно за столицата е бил насрочен за 6:20 сутринта.
Само този уикенд кибератака срещу IT доставчик доведе до смущения в работата на няколко големи европейски летища. В средата на септември дронове бяха засечени и в полското въздушно пространство, а няколко дни по-късно руски изтребители навлязоха във въздушното пространство на Естония. НАТО обвинява Русия за всички тези провокации. Москва отрича.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Полиестерни бе
Коментиран от #27
11:37 25.09.2025
2 Холандия е най близо
11:40 25.09.2025
3 Трол
Коментиран от #15
11:40 25.09.2025
4 Баце ЕООД
11:40 25.09.2025
6 мдаааа
Коментиран от #9, #33
11:41 25.09.2025
7 УФО
11:42 25.09.2025
8 Анонимен
Коментиран от #12
11:42 25.09.2025
9 Ахах
До коментар #6 от "мдаааа":Всички украинци тоест.. Окей.
,да ходят на фронта с теб за командир направо
Коментиран от #14
11:43 25.09.2025
10 Ахах
11:44 25.09.2025
11 Никой не ви чете тъпотиите
11:45 25.09.2025
12 Значи
До коментар #8 от "Анонимен":Са украински дронове щом не искат да ги хванат.
11:45 25.09.2025
13 Дедо
Коментиран от #19
11:46 25.09.2025
14 мдаааа
До коментар #9 от "Ахах":Роzzия - Наша ?!
11:46 25.09.2025
15 Гост
До коментар #3 от "Трол":Ако Урсула е Данериз то Джон Сняг, Вовата ли ще да е? Той не ще да я види бе баце.
Коментиран от #21
11:48 25.09.2025
16 И кво ?!
11:49 25.09.2025
17 хихи
А се прикрива Миризмата от летищата?
11:50 25.09.2025
18 правоверен евроатлантик, свежо епилиран
11:51 25.09.2025
19 Дрони има.
До коментар #13 от "Дедо":Засекан е руски параход движел се на зиг-заг.А Ф16 ли?Нек си ги дават на Украина,даже малко са й дали.Да дават повече,за да може по-скоро руснаците да свършат,нали?
Коментиран от #22
11:51 25.09.2025
20 селкор
11:53 25.09.2025
21 Трол
До коментар #15 от "Гост":Вовата е онзи ледения крал.
11:53 25.09.2025
22 хихи
До коментар #19 от "Дрони има.":и нашите чертежи и тях........
но има опасност да ни обяват за ятаци на Путин...
Много интересно кво стана с ония 100 БТР за Украйна?
11:54 25.09.2025
23 Ъъъ
11:54 25.09.2025
24 Василеску
11:55 25.09.2025
25 Лопата с чип
Правят девет хвърчила без заряд, пращат ги в Полша , и цялото НАТО откачи.
Сега пращат няколко играчки от винил над Дания - и нато-то полудява.
Какво ли ще стане , ако изпратят истински самолети?
11:56 25.09.2025
26 Мими Кучева🐕
11:56 25.09.2025
27 Има нещо гнило в..
До коментар #1 от "Полиестерни бе":Дроновете си летят, на никого не пречат, а онези току затварят, отвярят летиша. Скоро в небето ще летят толкова дронове колкото птици няма. Доставка, поща, наблюдение, екскорт. Дронивете ще запълнят небето и ще изгонят птиците.
12:01 25.09.2025
28 мдаааа
Коментиран от #32
12:02 25.09.2025
29 az СВО Победа80
Загубите са от 95-та отделна десантно-щурмова бригада, 3-та отделна тежко механизирана бригада, 111-та отделна бригада за териториална отбрана и 429-ти полк за безпилотни системи „Ахил“...
12:04 25.09.2025
30 Не знам,не чух,не видях.
12:04 25.09.2025
31 Медведев Атома
12:06 25.09.2025
32 Завиждаш ли бе
До коментар #28 от "мдаааа":И твоите ще спукаме, изчакай си реда.
Коментиран от #34
12:08 25.09.2025
35 Дон Дони
12:11 25.09.2025
36 Фашисти долни
12:13 25.09.2025