Новини
Свят »
Дания »
Дронове отново блокираха летища в Дания. Какво се знае?

Дронове отново блокираха летища в Дания. Какво се знае?

25 Септември, 2025 11:36 1 180 36

  • копенхаген-
  • дания-
  • дронове-
  • нато-
  • олбор

Дронове отново нарушиха въздушното пространство над няколко датски летища, включително Олбор

Дронове отново блокираха летища в Дания. Какво се знае? - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Още един инцидент с дронове в Дания. Въздушното пространство над летище Олбор бе временно затворено през нощта поради забелязани дронове, съобщиха от полицията. Съобщено е и за дронове над летищата в Есбер, Сьндерборг, както и над военновъздушната база Скридструп, където са разположени изтребители F-16 и F-35.

Летище Олбор се използва и от въоръжените сили на Дания, затова и те също са били засегнати от затварянето, става ясно от съобщенията от тази нощ. Според датските медии DR и TV 2 началникът на полицейската операция Йеспер Бойгар е заявил, че няколко дрона са били забелязани в 21:44 ч. Едва няколко часа по-късно е дадена команда, че пространството вече е чисто.

Местната полиция е започнала разследване, подпомогната от националната разузнавателна служба и армията. Бойгар обяви, че ако се открие възможност и е безопасно, ще бъдат предприети действия по сваляне на дронове.

Няма яснота какви са тези дронове и какво са правели там

Точният брой на дроновете и размерите им не са известни. "Още е твърде рано да кажем каква е целта на тези дронове и кой стои зад тях," каза още полицейски служител. Националният полицейски комисар Торкилд Фогде обаче обяви на късна нощна пресконференция, че инцидентът в Олбор силно напомня този в Копенхаген преди няколко дни. Наблюдаван е подобен модел – дроновете са летели с включени светлини и са били ясно видими.

Полицията твърди, че няма опасност за пътниците на летище Олбор. Три полета са били пренасочени към други летища, а един пристигащ и два заминаващи са отменени. Фогде добави, че от понеделник насам много хора в страната подават сигнали за дронове, част от които са под наблюдението на полицията и военните.

Полиция и военни разследват случая

Два дни по-рано основното летище на страната - в столицата Копенхаген, беше затворено за четири часа заради дронове – отменени бяха около 100 полета и десетки хиляди пътници бяха засегнати.

Министър-председателката Мете Фредериксен определи случая като "най-сериозната атака срещу критичната инфраструктура на Дания". Все още не е ясно кой стои зад нея. Летището в столицата на Норвегия - Осло, също беше затворено заради прелитащи над него неизвестни дронове.

Фредериксен не изключва руска намеса. Дания подкрепя Украйна финансово, военно и политически във войната срещу руската пълномащабна инвазия. Преди няколко дни украинската армия публикува видео, за което твърди, че показва действия на изтребители F-16 срещу Русия. Дания е сред страните, които предоставят тези самолети, считани за ценни за Украйна.

Многобройни нарушения на гражданската авиация

Летище Олбор е доста по-малко от столичното летище в Копенхаген. Според сайта на летището, последният полет от Копенхаген е трябвало да пристигне в 23:50, а първият полет обратно за столицата е бил насрочен за 6:20 сутринта.

Само този уикенд кибератака срещу IT доставчик доведе до смущения в работата на няколко големи европейски летища. В средата на септември дронове бяха засечени и в полското въздушно пространство, а няколко дни по-късно руски изтребители навлязоха във въздушното пространство на Естония. НАТО обвинява Русия за всички тези провокации. Москва отрича.


Дания
Поставете оценка:
Оценка 2 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Полиестерни бе

    13 1 Отговор
    Съвсем сериозно

    Коментиран от #27

    11:37 25.09.2025

  • 2 Холандия е най близо

    20 1 Отговор
    Да не са объркали нещо?

    11:40 25.09.2025

  • 3 Трол

    25 1 Отговор
    Игра на дронове. Г-жа Фон дер Лайен е Денерис.

    Коментиран от #15

    11:40 25.09.2025

  • 4 Баце ЕООД

    21 2 Отговор
    Аз лично знам че завод за дрони в суиндън гори.. Та сигурно са англичаните

    11:40 25.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 мдаааа

    7 34 Отговор
    Докато Европа не изгони всички "руzкоговорящи " от територията си , ще е така ...

    Коментиран от #9, #33

    11:41 25.09.2025

  • 7 УФО

    24 1 Отговор
    Да не са били някви извънземни? Щото видяли ги ама не знаят точно кви били.

    11:42 25.09.2025

  • 8 Анонимен

    24 2 Отговор
    Все едно не могат да проследят няколко играчки. Не са искали - не са ги хванали.

    Коментиран от #12

    11:42 25.09.2025

  • 9 Ахах

    19 1 Отговор

    До коментар #6 от "мдаааа":

    Всички украинци тоест.. Окей.
    ,да ходят на фронта с теб за командир направо

    Коментиран от #14

    11:43 25.09.2025

  • 10 Ахах

    16 2 Отговор
    ООН го разпускат, вие с кво неща ни занимавате.. Медия било това 🤣🤣🤣

    11:44 25.09.2025

  • 11 Никой не ви чете тъпотиите

    23 2 Отговор
    Знае се че ДВ са еврвйски измамници

    11:45 25.09.2025

  • 12 Значи

    24 2 Отговор

    До коментар #8 от "Анонимен":

    Са украински дронове щом не искат да ги хванат.

    11:45 25.09.2025

  • 13 Дедо

    13 2 Отговор
    Нищо не е имало най вероятно. Сигур ги гони параноя що са чустват виновни за Ф16 де са дале на Украйна. И ния требва да имаме дронове де фъркат насам натам ама де не знаем кви са що Урсула каза, че 1/3 от фишеците за Украйна са от назе.

    Коментиран от #19

    11:46 25.09.2025

  • 14 мдаааа

    1 10 Отговор

    До коментар #9 от "Ахах":

    Роzzия - Наша ?!

    11:46 25.09.2025

  • 15 Гост

    8 2 Отговор

    До коментар #3 от "Трол":

    Ако Урсула е Данериз то Джон Сняг, Вовата ли ще да е? Той не ще да я види бе баце.

    Коментиран от #21

    11:48 25.09.2025

  • 16 И кво ?!

    9 3 Отговор
    " Летище Олбор се използва и от въоръжените сили на Дания ...изтребители F-16 срещу Русия. Дания е сред страните, които предоставят тези самолети, считани за ценни за Украйна." / Ами датчаните да продължават , щом смятат , че братушките ще търпят .

    11:49 25.09.2025

  • 17 хихи

    10 2 Отговор
    Какво се знае? Знае се, че Путин е виновен!!

    А се прикрива Миризмата от летищата?

    11:50 25.09.2025

  • 18 правоверен евроатлантик, свежо епилиран

    8 2 Отговор
    Кви дронове, кви пет евро бе! Няма не искам, няма недей, ще палим пълномащабна и непредизвикана война в цяла Европа, пък ако ще чудо да стане!!!

    11:51 25.09.2025

  • 19 Дрони има.

    9 3 Отговор

    До коментар #13 от "Дедо":

    Засекан е руски параход движел се на зиг-заг.А Ф16 ли?Нек си ги дават на Украина,даже малко са й дали.Да дават повече,за да може по-скоро руснаците да свършат,нали?

    Коментиран от #22

    11:51 25.09.2025

  • 20 селкор

    10 3 Отговор
    По време на Берлинската стена се живееше къде по-спокойно.Откакто я събориха света върви към гибел.Населението расте и не е ясно до кога и до каквабройка.Ще стане така,че няма да има банани за всички.Някой ще натисне приклетото копче и ще приключим за десетина хиляди години.В този вид на развитие човечеството няма бъдеще.

    11:53 25.09.2025

  • 21 Трол

    3 2 Отговор

    До коментар #15 от "Гост":

    Вовата е онзи ледения крал.

    11:53 25.09.2025

  • 22 хихи

    14 2 Отговор

    До коментар #19 от "Дрони има.":

    и нашите чертежи и тях........
    но има опасност да ни обяват за ятаци на Путин...

    Много интересно кво стана с ония 100 БТР за Украйна?

    11:54 25.09.2025

  • 23 Ъъъ

    7 2 Отговор
    А що да не са на БайДончо службите и да си отмъщават на Дания, че не им харизва Гренландия? Това е много по-вероятна, версия от "руската", която впроем е най-малко вероятната, а и е типично в стила на си ай ей и Бай Дончо😉

    11:54 25.09.2025

  • 24 Василеску

    6 3 Отговор
    Само не знам защо се присъединихме към тези неможачи. Винаги съм знаел, че датчани и холандци са добри в спорта, ама война не са спечелили. Иначе са много големи законници. Фарисеи.

    11:55 25.09.2025

  • 25 Лопата с чип

    11 2 Отговор
    Опасни са тия руснаци, да знаете.
    Правят девет хвърчила без заряд, пращат ги в Полша , и цялото НАТО откачи.
    Сега пращат няколко играчки от винил над Дания - и нато-то полудява.
    Какво ли ще стане , ако изпратят истински самолети?

    11:56 25.09.2025

  • 26 Мими Кучева🐕

    8 2 Отговор
    Путин?🤔🦧🤣🦍🤗🖕

    11:56 25.09.2025

  • 27 Има нещо гнило в..

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "Полиестерни бе":

    Дроновете си летят, на никого не пречат, а онези току затварят, отвярят летиша. Скоро в небето ще летят толкова дронове колкото птици няма. Доставка, поща, наблюдение, екскорт. Дронивете ще запълнят небето и ще изгонят птиците.

    12:01 25.09.2025

  • 28 мдаааа

    2 6 Отговор
    Тука доста анални жлези се пукат ... руzkи

    Коментиран от #32

    12:02 25.09.2025

  • 29 az СВО Победа80

    5 2 Отговор
    Демилитаризираните от ВСУ на полигон Гончаровски, Черниговска област на бивша Украйна, след като вчера бе посетен от ОТРК "Искандер" достигна до 300 души.

    Загубите са от 95-та отделна десантно-щурмова бригада, 3-та отделна тежко механизирана бригада, 111-та отделна бригада за териториална отбрана и 429-ти полк за безпилотни системи „Ахил“...

    12:04 25.09.2025

  • 30 Не знам,не чух,не видях.

    6 1 Отговор
    Знае се, че нищо не се знае.

    12:04 25.09.2025

  • 31 Медведев Атома

    3 2 Отговор
    Ами Путин е виновен пак,какво се чудите :) Дърпайте 100 милиона за разследване.

    12:06 25.09.2025

  • 32 Завиждаш ли бе

    2 1 Отговор

    До коментар #28 от "мдаааа":

    И твоите ще спукаме, изчакай си реда.

    Коментиран от #34

    12:08 25.09.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Дон Дони

    2 1 Отговор
    Значи когато Дания дава на Украйна ф 16 е правилно, а когато Русия се опита да ги унищожи на терен е провокация! Желязна логика!

    12:11 25.09.2025

  • 36 Фашисти долни

    4 2 Отговор
    Поредната западна провокация! Не вярвам изобщо на западната преса!

    12:13 25.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания