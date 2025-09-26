Унгарски изтребители бяха вдигнати срещу самолети на Путин

Изтребители прехващачи на НАТО отново трябваше да правят извънредни излитания, след като тази седмица бяха засечени руски изтребители над Балтийско море, съобщава отбранителният съюз, цитиран от ДПА, предаде БТА.
Унгарски изтребители бяха използвани, за да идентифицират и съпроводят пет военни самолета близо до въздушното пространство на НАТО край бреговете на Латвия, съобщи отговорното Съюзно въздушно командване на НАТО късно вчера.
Засечената формация включваше три самолета МиГ-31, Сухой (Су)-30 и Сухой (Су)-35, които „не спазваха международните правила за безопасност на полетите“, написа въздушното командване в публикация във „Фейбсук“ (Facebook).
Латвийският министър на отбраната Андрис Спрудс заяви, че прехващането подчертава засилената и проактивна позиция на НАТО. Неотдавнашните нарушения на въздушното пространство от страна на Русия предизвикаха безпокойство сред съюзниците.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 демократ
13:37 26.09.2025
2 604
13:37 26.09.2025
3 Фейк на часа
Коментиран от #25
13:38 26.09.2025
4 Последния Софиянец
13:39 26.09.2025
5 атлантически делириум
13:39 26.09.2025
6 честен ционист
Една така формация би бракува платките на половината натовски Еф-ки. Пратили са угарците, понеже са разчитали, че Вова има някакъв сантимент към угарците, докато купуват газа.
13:39 26.09.2025
7 Мара нюз
Колко близо ма, Маро?
Таяпиюе каквото и наредят!
Коментиран от #18
13:40 26.09.2025
8 604
13:40 26.09.2025
9 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
Което с случая означава "летяха си спокойно в международното въздушно пространство",
без да навлизат в НИЧИЯ чужда територия...
13:40 26.09.2025
10 Някой
Явно като се появят руски самолети на радарите на НАТО, почва едно квичене и изпускане...
13:41 26.09.2025
11 Орбан и Путин,
13:45 26.09.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 6135
13:47 26.09.2025
14 ПУЦАЙ ГИ
13:48 26.09.2025
15 Бихлюл
13:49 26.09.2025
16 БАНко
Коментиран от #21
13:49 26.09.2025
17 защо
А може и българските ф-ки.
13:49 26.09.2025
18 Толкова близо
До коментар #7 от "Мара нюз":колкото НАТО прецени. Не ти.
13:50 26.09.2025
19 Злобата и
Не, на баба ви хвърчилото!
13:51 26.09.2025
20 Чи как
13:51 26.09.2025
21 При окупация се получава война
До коментар #16 от "БАНко":Както при братята украинци и агресора.
Коментиран от #23, #24
13:52 26.09.2025
22 Ква Латвия
13:53 26.09.2025
23 Абе, там не е окупация,
До коментар #21 от "При окупация се получава война":а връщане на своето.
Коментиран от #27
13:53 26.09.2025
24 Георги
До коментар #21 от "При окупация се получава война":не и ако властите са съгласни срещу съответното заплащане. Защо мислиш не питат народа за нищо?
13:55 26.09.2025
25 На Путин са
До коментар #3 от "Фейк на часа":самолетите, държавата, руското пушечно месо и душите на руснаците.
Диктатура бе, човече.
13:55 26.09.2025
26 Ъхъъъъъ....
13:55 26.09.2025
27 Има ли Русия съсед
До коментар #23 от "Абе, там не е окупация,":чиято територия да не припознава ката "своя"?
Примери много, ама ти си културен, та ги знаеш.
13:56 26.09.2025
28 мдаааа
13:57 26.09.2025