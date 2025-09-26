Новини
Унгарски изтребители бяха вдигнати срещу самолети на Путин
Унгарски изтребители бяха вдигнати срещу самолети на Путин

26 Септември, 2025 13:35

НАТО реагира на ново засичане на руски самолети над Балтийско море

Унгарски изтребители бяха вдигнати срещу самолети на Путин - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Изтребители прехващачи на НАТО отново трябваше да правят извънредни излитания, след като тази седмица бяха засечени руски изтребители над Балтийско море, съобщава отбранителният съюз, цитиран от ДПА, предаде БТА.

Унгарски изтребители бяха използвани, за да идентифицират и съпроводят пет военни самолета близо до въздушното пространство на НАТО край бреговете на Латвия, съобщи отговорното Съюзно въздушно командване на НАТО късно вчера.

Засечената формация включваше три самолета МиГ-31, Сухой (Су)-30 и Сухой (Су)-35, които „не спазваха международните правила за безопасност на полетите“, написа въздушното командване в публикация във „Фейбсук“ (Facebook).

Латвийският министър на отбраната Андрис Спрудс заяви, че прехващането подчертава засилената и проактивна позиция на НАТО. Неотдавнашните нарушения на въздушното пространство от страна на Русия предизвикаха безпокойство сред съюзниците.


  • 1 демократ

    4 1 Отговор
    Нали имат танкове що са им самолети

    13:37 26.09.2025

  • 2 604

    16 4 Отговор
    И кою не съ спазили от жендърските правила?

    13:37 26.09.2025

  • 3 Фейк на часа

    23 5 Отговор
    Откога Путин има частни военни самолети? Вие наред ли сте?

    Коментиран от #25

    13:38 26.09.2025

  • 4 Последния Софиянец

    16 3 Отговор
    Унгария няма излаз на море.

    13:39 26.09.2025

  • 5 атлантически делириум

    16 6 Отговор
    Още 2-3 минавания в международното пространство над балтика и ще изхабят горивото и летателния ресурс на натовци😳😉

    13:39 26.09.2025

  • 6 честен ционист

    9 19 Отговор
    Засечената формация включваше три самолета МиГ-31, Сухой (Су)-30 и Сухой (Су)-35.

    Една така формация би бракува платките на половината натовски Еф-ки. Пратили са угарците, понеже са разчитали, че Вова има някакъв сантимент към угарците, докато купуват газа.

    13:39 26.09.2025

  • 7 Мара нюз

    13 4 Отговор
    "Унгарски изтребители бяха използвани, за да идентифицират и съпроводят пет военни самолета близо до въздушното пространство на НАТО край бреговете на Латвия"
    Колко близо ма, Маро?
    Таяпиюе каквото и наредят!

    Коментиран от #18

    13:40 26.09.2025

  • 8 604

    11 3 Отговор
    Дано не прилитът насам че запрянката че пръсне някая венъ на анусъ.

    13:40 26.09.2025

  • 9 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    14 2 Отговор
    „не спазваха международните правила за безопасност на полетите“ -
    Което с случая означава "летяха си спокойно в международното въздушно пространство",
    без да навлизат в НИЧИЯ чужда територия...

    13:40 26.09.2025

  • 10 Някой

    11 4 Отговор
    Че са били унгарски, не е важно. Все пак са командвани от някакво си натовско военно управление. Последното е казало, че нруските самолети не спазвали международните правила за безопасност. Ама кои точно? какво не са спазили? Мълчание.
    Явно като се появят руски самолети на радарите на НАТО, почва едно квичене и изпускане...

    13:41 26.09.2025

  • 11 Орбан и Путин,

    4 1 Отговор
    заедно с авацията на НАТО, тръгват към София!

    13:45 26.09.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 6135

    2 1 Отговор
    На снимката: Руският, истински Top Gun - "I was inverted"

    13:47 26.09.2025

  • 14 ПУЦАЙ ГИ

    0 4 Отговор
    МАДЖАРИНО

    13:48 26.09.2025

  • 15 Бихлюл

    4 0 Отговор
    Марче, Путин няма самолети. може да са били на Русия ама не на Путин.

    13:49 26.09.2025

  • 16 БАНко

    5 0 Отговор
    НАТООВЦЕ , ЗА 35 ГОДИНИ ,,ОТБРАНИТЕЛНИЯ СЪЮЗ НАТО " ОКУПИРА ИЗТОЧНА ЕВРОПА И СКАНДИНАВИЯ !!!

    Коментиран от #21

    13:49 26.09.2025

  • 17 защо

    4 0 Отговор
    Пратете някой самолет и от Великото херцогство Люксембург и така ще ги стреснете, че няма да помислят за други нарушения.
    А може и българските ф-ки.

    13:49 26.09.2025

  • 18 Толкова близо

    0 3 Отговор

    До коментар #7 от "Мара нюз":

    колкото НАТО прецени. Не ти.

    13:50 26.09.2025

  • 19 Злобата и

    3 0 Отговор
    Омразата нямат граници! Иначе дрънкаме за някакъв език на омразата, за професионална етика, но само когато на нас ни изнася, когато искаме да заглушим истината… Иначе - “самолетите на Путин”!
    Не, на баба ви хвърчилото!

    13:51 26.09.2025

  • 20 Чи как

    1 0 Отговор
    Време беше и унгарски изтребители да се вдигнат.. хахахаха ....цирка трябва да е пълен

    13:51 26.09.2025

  • 21 При окупация се получава война

    0 4 Отговор

    До коментар #16 от "БАНко":

    Както при братята украинци и агресора.

    Коментиран от #23, #24

    13:52 26.09.2025

  • 22 Ква Латвия

    3 0 Отговор
    Кво Балтийско море, кви унгарци бре ? Тва да не е Балатон

    13:53 26.09.2025

  • 23 Абе, там не е окупация,

    3 0 Отговор

    До коментар #21 от "При окупация се получава война":

    а връщане на своето.

    Коментиран от #27

    13:53 26.09.2025

  • 24 Георги

    3 0 Отговор

    До коментар #21 от "При окупация се получава война":

    не и ако властите са съгласни срещу съответното заплащане. Защо мислиш не питат народа за нищо?

    13:55 26.09.2025

  • 25 На Путин са

    0 3 Отговор

    До коментар #3 от "Фейк на часа":

    самолетите, държавата, руското пушечно месо и душите на руснаците.
    Диктатура бе, човече.

    13:55 26.09.2025

  • 26 Ъхъъъъъ....

    0 0 Отговор
    близо до въздушното пространство на НАТО ....и няма да му дишате въздуха на тва "въздушното пространство на НАТО" ейййй! Мушмули. Въздуха си е на Пасито

    13:55 26.09.2025

  • 27 Има ли Русия съсед

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Абе, там не е окупация,":

    чиято територия да не припознава ката "своя"?
    Примери много, ама ти си културен, та ги знаеш.

    13:56 26.09.2025

  • 28 мдаааа

    1 0 Отговор
    Вдигнаха, летяха и после не кацнала...

    13:57 26.09.2025

