"Русия ни тества": кой изстрелва дроновете над Дания?

Въздушното пространство над датското летище Олбор е било затворено в четвъртък вечерта в 23:40 часа местно време и отново отворено 55 минути по-късно. По данни на платформата за проследяване на полети FlightRadar24, най-малко два самолета, летящи към Олбор, не са успели да стигнат до крайната си дестинация заради наложените временни ограничения - единият се е върнал обратно в Амстердам, а полет от Копенхаген е бил отменен.
Това е вторият случай, в който неидентифицирани дронове се появяват в района на летище Олбор, в близост до което се намира датска военна база. В нощта на 25 септември безпилотни летателни апарати бяха забелязани в районите на летищата Олбор, Есберг и Сьондербор, както и над авиобазата Скридструп. Всички те са успели отново да напуснат територията на страната, а мястото, откъдето идват, засега остава неизвестно. "Целта е да вдъхват страх", каза в тази връзка министърът на правосъдието Петер Хумелгаард. По думите му заплахата от подобни акции няма да отмине.
Дроновете са пускани от руски военен кораб?
По време на всички тези инциденти с дронове в Дания недалеч от териториалните води на страната се е намирал руският военен кораб "Александър Шабалин", информира датският вестник Ekstra Bladet. Корабът е базиран в Калининградска област, но преди няколко дни е бил забелязан край бреговете на датския остров Лангелан.
При това корабът е бил с изключен сигнал на автоматичната идентификационна система (AIS), поради което не се е показвал в системите за мониторинг на корабоплаването. Датските военни обаче са проследили движението му, допълва Ekstra Bladet. Изданието отбелязва още, че разстоянието от Лангелан до местата, където са забелязани дроновете в Дания, е от 70 до 270 километра.
"Много е вероятно зад това да стои Русия", казва в интервю за АРД германският наблюдател и политолог Щефан Майстер. Според него е очевидно, че Русия води хибридна война с НАТО и Европейския съюз (ЕС), както и че разширява атаките си, за да ни тества. "Става въпрос и за това как ще реагират САЩ, дали ще окажат подкрепа на европейците, за да продължат да ни тестват", посочва Майстер. Според него специално при последните инциденти с дронове на различни места в Европа става по-скоро въпрос за тестване на реакциите ни, а не толкова за шпионаж.
На въпроса защо сега и Дания (след подобни случаи в Полша, Румъния, Естония и Норвегия) е сред целите, германският експерт казва: "В момента Дания председателства Съвета на ЕС, което е много важно в европейския контекст за прокарването на определени решения. Освен това Дания се ангажира много силно в подкрепата на Украйна, включително и за нейното присъединяване. Тя предостави на Украйна свои отбранителни системи, финансира в голяма степен производството на оръжие или помага на Украйна да произвежда оръжие."
Германия също е включена в тази хибридна война, казва още Майстер. В крайна сметка става дума и за това как ще реагира Германия, казва политологът. В тази връзка той припомня, че при всяка руска провокация в Балтийско море участват и германски бойни самолети.
"Мисля, че ще видим още много такива тестове. Трябва да се подготвим по съвсем различен начин за тези нови опасности, свързани с дроновете, тъй като все още не разполагаме с адекватна защита срещу тях", казва още за АРД германският наблюдател.
"Има ясни правила за сваляне на дронове"
По повод изразената готовност от американския президент Доналд Тръмп да подкрепи свалянето на дронове, нарушаващи въздушното пространство на НАТО, Щефан Майстер отговаря и на въпроса колко реалистично е това: "В рамките на НАТО има много ясни правила за това кога и как да се сваля нещо - изтребители, но също и дронове. Тъй като те не са пилотирани, дроновете са по-лесни за сваляне - в смисъл, че това не причинява жертви. Но пък има опасност да пострадат хора на земята, да бъдат разрушени сгради. Затова не е толкова лесно просто да се свалят дронове", уверява германският политолог в интервюто си за АРД.
