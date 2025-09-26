Новини
"Русия ни тества": кой изстрелва дроновете над Дания?
  Тема: Украйна

"Русия ни тества": кой изстрелва дроновете над Дания?

26 Септември, 2025 15:05 768 31

Очевидно е, че Русия води хибридна война с НАТО и ЕС, както и че разширява атаките си и ни тества, казва политолог във връзка с дроновете над Дания

"Русия ни тества": кой изстрелва дроновете над Дания? - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Въздушното пространство над датското летище Олбор е било затворено в четвъртък вечерта в 23:40 часа местно време и отново отворено 55 минути по-късно. По данни на платформата за проследяване на полети FlightRadar24, най-малко два самолета, летящи към Олбор, не са успели да стигнат до крайната си дестинация заради наложените временни ограничения - единият се е върнал обратно в Амстердам, а полет от Копенхаген е бил отменен.

Това е вторият случай, в който неидентифицирани дронове се появяват в района на летище Олбор, в близост до което се намира датска военна база. В нощта на 25 септември безпилотни летателни апарати бяха забелязани в районите на летищата Олбор, Есберг и Сьондербор, както и над авиобазата Скридструп. Всички те са успели отново да напуснат територията на страната, а мястото, откъдето идват, засега остава неизвестно. "Целта е да вдъхват страх", каза в тази връзка министърът на правосъдието Петер Хумелгаард. По думите му заплахата от подобни акции няма да отмине.

Още новини от Украйна

Дроновете са пускани от руски военен кораб?

По време на всички тези инциденти с дронове в Дания недалеч от териториалните води на страната се е намирал руският военен кораб "Александър Шабалин", информира датският вестник Ekstra Bladet. Корабът е базиран в Калининградска област, но преди няколко дни е бил забелязан край бреговете на датския остров Лангелан.

При това корабът е бил с изключен сигнал на автоматичната идентификационна система (AIS), поради което не се е показвал в системите за мониторинг на корабоплаването. Датските военни обаче са проследили движението му, допълва Ekstra Bladet. Изданието отбелязва още, че разстоянието от Лангелан до местата, където са забелязани дроновете в Дания, е от 70 до 270 километра.

"Много е вероятно зад това да стои Русия", казва в интервю за АРД германският наблюдател и политолог Щефан Майстер. Според него е очевидно, че Русия води хибридна война с НАТО и Европейския съюз (ЕС), както и че разширява атаките си, за да ни тества. "Става въпрос и за това как ще реагират САЩ, дали ще окажат подкрепа на европейците, за да продължат да ни тестват", посочва Майстер. Според него специално при последните инциденти с дронове на различни места в Европа става по-скоро въпрос за тестване на реакциите ни, а не толкова за шпионаж.

На въпроса защо сега и Дания (след подобни случаи в Полша, Румъния, Естония и Норвегия) е сред целите, германският експерт казва: "В момента Дания председателства Съвета на ЕС, което е много важно в европейския контекст за прокарването на определени решения. Освен това Дания се ангажира много силно в подкрепата на Украйна, включително и за нейното присъединяване. Тя предостави на Украйна свои отбранителни системи, финансира в голяма степен производството на оръжие или помага на Украйна да произвежда оръжие."

Германия също е включена в тази хибридна война, казва още Майстер. В крайна сметка става дума и за това как ще реагира Германия, казва политологът. В тази връзка той припомня, че при всяка руска провокация в Балтийско море участват и германски бойни самолети.

"Мисля, че ще видим още много такива тестове. Трябва да се подготвим по съвсем различен начин за тези нови опасности, свързани с дроновете, тъй като все още не разполагаме с адекватна защита срещу тях", казва още за АРД германският наблюдател.

"Има ясни правила за сваляне на дронове"

По повод изразената готовност от американския президент Доналд Тръмп да подкрепи свалянето на дронове, нарушаващи въздушното пространство на НАТО, Щефан Майстер отговаря и на въпроса колко реалистично е това: "В рамките на НАТО има много ясни правила за това кога и как да се сваля нещо - изтребители, но също и дронове. Тъй като те не са пилотирани, дроновете са по-лесни за сваляне - в смисъл, че това не причинява жертви. Но пък има опасност да пострадат хора на земята, да бъдат разрушени сгради. Затова не е толкова лесно просто да се свалят дронове", уверява германският политолог в интервюто си за АРД.


Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 18 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Зевс

    27 2 Отговор
    Пак замириса на вкиснато гьобелско зеле :)

    Коментиран от #9, #20

    15:08 26.09.2025

  • 2 Кукувичка кука на зелена бука

    18 1 Отговор
    Автопсихоза е психологически проблем, който не се лекува с ракети и самолети, особено когато се развие като епидемия.

    Коментиран от #11

    15:08 26.09.2025

  • 3 Макробиолог

    8 0 Отговор
    Чуш.

    15:08 26.09.2025

  • 4 Георги

    13 2 Отговор
    при €800,000,000,000 предвидени за оръжие, може да се наеме буквално всеки да ви тества

    15:08 26.09.2025

  • 5 ДА ПИТАТ ПОЛЯЦИТЕ

    13 0 Отговор
    ТЕ СТАНАХА ЕКСПЕРТИ ПО СВАЛЯНЕ НА ДРОНОВЕ

    Коментиран от #17

    15:10 26.09.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Пич

    17 2 Отговор
    Идиотите на знаят какво са и откъде са тази летателни апарати , и дали въобще са дронове , но знаят че Русия ги тествала... !?

    15:12 26.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Хамлет

    12 2 Отговор

    До коментар #1 от "Зевс":

    Има нещо гнило в Дания.

    15:12 26.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ЗА ГЛУПОСТТА ОБАЧЕ ЛЕК НЯМА

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "Кукувичка кука на зелена бука":

    ТЯ Е ДО ЖИВОТ.И НА ГЛУПАКА ВСЕ ДРУГ (ПУТИН) МУ Е ВИНОВЕН

    15:13 26.09.2025

  • 12 Един

    11 2 Отговор
    И по какви критерии е "Очевидно че" - нито сте хванали дроновете, нито хората?
    А зашо да не са украинци, които провокират? Ако могат да взривят СП, колко по-трудно е да ви пуснат няколко дрона - още повече украинеца има свободен достъп до ЕС, за разлика от руснаците

    Нагли западни престъпници
    Руснаците няма да ви саботират с дронове - един хубав ден ще получите ракети... И ТО ЩЕ Е НАПЪЛНО ЗАСЛУЖЕНО заради целия тоя отвратителен вой и жалка пропаганда!

    15:14 26.09.2025

  • 13 Съветският пeHиc аkp00батTT

    9 3 Отговор
    Фалшивите медии остават без промяна през последните 85 години - все така абсурдно лъжливи
    Германска преса, 27 юни 1941 г.:
    „Съветските дивизии често са принудени да се бият само с пехота, защото са загубили цялата си броненетехника.“
    BBC News, 22 март 2022 г.:
    „Руските войски разполагат с храна и боеприпаси само за три дни.“
    Урсула фон дер Лайен, 14 септември 2022 г. (Обръщение за състоянието на Съюза):
    „Руските военни използват чипове от съдомиялни машини и хладилници, за да ремонтират военното си оборудване, защото вече нямат полупроводници. Руската индустрия е в руини.“
    New York Post, 6 март 2023 г.:
    „Руските резервисти изчерпват боеприпасите си, бият се с лопати, произведени още през 1869 г.“

    15:14 26.09.2025

  • 14 Съветският пeHиc аkp00батTT

    7 3 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    15:14 26.09.2025

  • 15 Съветският пeHиc аkp00батTT

    5 2 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    15:15 26.09.2025

  • 16 Хахаха ха аха

    5 1 Отговор
    Баширов и Петров в новия сериал "Война на дронове".

    15:15 26.09.2025

  • 17 Хе хе...

    10 1 Отговор

    До коментар #5 от "ДА ПИТАТ ПОЛЯЦИТЕ":

    Велики експерти, няма що!
    От 19 играчки от джъмбо свалиха 3. А, и събориха една къща. Пак добре, че не утрепаха някой полски тракторист.

    15:16 26.09.2025

  • 18 TЕЗИ ПЪПЪДЪЧЕТА НАТОВСКИ

    8 1 Отговор
    ВДИГАТ ВРЯВА ЗА 3-4 КИРЛИВИ ДРОНА,АМИ КВО ЩЕ СТАНЕ АКО ПУТИН ИМ ПУСНЕ 3-4 ОРЕШАКА?! ПАНИКЬОРИ ДЖЕНДЪРСКИ.

    15:17 26.09.2025

  • 19 Я пък тоя

    6 1 Отговор
    Руски са - не са руски, руски са.....
    Хайде уточнете се и тогава се изказвайте!
    Шматароци. Писна ми от глупостите ви!
    Вчера едно врабче ме нацвъка, познах го руско е. Врабчето е руско не курешката.
    Зелени (со по Ли) такива, как не ви омръзна!
    И какво, вместо да намразя Русия, намразих вас.

    15:20 26.09.2025

  • 20 Европеец

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Зевс":

    Видях глупавото заглавие и автора, който разбира се не го чета от много време и няма да чета и сега..... Тая пропаганда,с която ежедневно ние облъчват срещу Русия, не е ли хибридна атака......

    15:20 26.09.2025

  • 21 нато

    4 1 Отговор
    Направо сме се и3п0H@cp@ли от истеричен ужас! И това само от детски самолетчета играчки.
    Смятай какво ще е когато руснаците запрегнат!

    15:21 26.09.2025

  • 22 Дааааааа

    3 2 Отговор
    Има нещо тъпо в Дания

    Коментиран от #25

    15:24 26.09.2025

  • 23 Сандо

    1 1 Отговор
    Как кой?Петров и Баширов са в командировка из балтийските държави да правят бели.

    15:26 26.09.2025

  • 24 ха-хаааа

    4 1 Отговор
    Ами сега ?! Няма време .......Какви са , откъде са тия дронове - иди , че разбери ....Натото съвсем се окъка....ха .

    15:27 26.09.2025

  • 25 Колко да има бе копей?

    2 1 Отговор

    До коментар #22 от "Дааааааа":

    Я сравни азиатската кочина с Дания.

    Коментиран от #28

    15:30 26.09.2025

  • 26 Мисит

    2 1 Отговор
    Вещици,,,вещици с метли ви гонят,,,,,Евроатлснтическа пасмина,,,,,!

    15:31 26.09.2025

  • 27 Някой

    2 2 Отговор
    Не знаят на кого са тези дронове, но веднага да наклеветят руснаците. Клеватата е престъпление. Има презумпция за невиновност. Някой се води виновен чак след изнесени доказателства в съда и осъдителна присъда. Вината е индивидуална. Не Русия или която и да е страна.
    Дрончета преди се продаваха в Лидл за 99.99лв, но ги оскъпиха после на 149.99лв . Само дето лъжат за инфлацията тук.

    15:32 26.09.2025

  • 28 ха-хаааа

    4 1 Отговор

    До коментар #25 от "Колко да има бе копей?":

    Кочина , ама прави луди натювците !

    15:32 26.09.2025

  • 29 НЕучуден

    1 0 Отговор
    Тия се оа.....ха от страх.То не бяха дронове и чудесии.Да би мирно седяло, не би чудо видяло

    15:36 26.09.2025

  • 30 9689

    0 0 Отговор
    Взех да мисля,че Гьобелс се е преродил........

    15:36 26.09.2025

  • 31 604

    0 0 Отговор
    Всяко лапе може да си пуска дрончета както му е кеф.!.

    15:38 26.09.2025

Новини по държави:
