Датското разузнаване разкри, че руски военни кораби са насочили оръдия към датски плавателни съдове

Руски военни кораби неколкократно са насочвали оръдия към датски плавателни съдове, нарушавали са навигационните системи или са предприемали маневри, които биха могли да доведат до сблъсък с кораби под датски флаг в проливите между Балтийско и Северно море, съобщиха днес датските разузнавателни служби, цитирани от Ройтерс, предаде БТА.
"Станахме свидетели на няколко инцидента в датските проливи, където хеликоптери на нашите военновъздушни сили и военни кораби бяха следени от радари, а оръдия на руски военни кораби бяха насочвани към тях", заяви на пресконференция ръководителят на датските разузнавателни служби Томас Аренкил. Той каза също, че руски кораб е закотвен в датски води вече цяла седмица, като намекна за евентуална намеса страна на Русия, в случай че Дания предприеме действия срещу "руския сенчест флот" от танкери. Смята се, че тя се използва за заобикаляне на западните санкции срещу руския петрол, наложени заради войната в Украйна.
Подобни инциденти търсят непровокирана ескалация, посочи още датското разузнаване.
През датските проливи, които представляват натоварен международен морски път, често преминават руски военни кораби, ескортирани обикновено от датския военноморски флот. Според Аренкил, военното разузнаване е регистрирало и случаи на кораби, които преминават през проливите със сонари и оборудване за заглушаване на сигнали.
"Много вероятно руските кораби поне в един случай, да са заглушили сигнали и да са причинили значителни смущения в джипиес системата в Дания", уточни ръководителят на датското разузнаване.
"Русия използва военни средства, включително и по агресивен начин, за да упражнява натиск върху нас, без да прекрачва границата към въоръжен конфликт в традиционния смисъл на думата", добави Аренкил.
Въпреки множеството инциденти датското разузнаване посочи, че не съществува директна военна заплаха срещу страната. Премиерът Мете Фредериксен обаче определи навлизането на дронове над летища и военни съоръжения като "хибридна атака". Министърът на отбраната Троелс Лун Поулсен заяви, че инцидентите все още се разследват и извършителят им не е установен.
От своя страна НАТО засили операциите си в района на Балтика, за да отговори на нахлуването на дронове. Швеция е предложила нов проектозакон за разширяване на морското наблюдение на шведската брегова охрана.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
19:12 03.10.2025
2 Приказки
19:13 03.10.2025
3 Има нещо гнило в Дания
Те ще им покажат!
Да питат за най модерният и непотопяем Мацква!
Коментиран от #28
19:13 03.10.2025
4 Големи разузнавачи....
Ужас, руснаците идват!
:)) :))
19:15 03.10.2025
5 Тео
Коментиран от #14
19:16 03.10.2025
6 Мароуу, Мароуу
19:16 03.10.2025
7 Капитан Уейтенант Вауеуи Иуиев
19:17 03.10.2025
8 Закривайте го този сайт
19:19 03.10.2025
9 КУ КУУУ
19:19 03.10.2025
10 Пилотът Гошу
Иначе егати разузнаването... Разбрали когато им казали преминаващите... Много ясно, че ще ви гледат на радара, както вие гледате тях...
19:20 03.10.2025
11 Сергеев
19:20 03.10.2025
12 верно е
му подшушна че Мечока минал покрай тях
и ги изплашил
19:20 03.10.2025
13 Това е част
19:21 03.10.2025
14 Галилео
До коментар #5 от "Тео":Ако го искат, защо да го търсят???
19:22 03.10.2025
15 Каунь
Коментиран от #20
19:22 03.10.2025
16 На страха очите са големи
19:23 03.10.2025
17 !!!?
Коментиран от #32
19:25 03.10.2025
18 Путин
19:26 03.10.2025
19 ОЛЕЛЕЕЕ
19:27 03.10.2025
20 Аман
До коментар #15 от "Каунь":Не е вярно. Имат магарета, възраждат и кавалерията. Абе технологии!
Коментиран от #29
19:27 03.10.2025
21 Разговорът в Аляска
Путин: - Нямаш проблеми.
19:28 03.10.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Топорчев
19:29 03.10.2025
24 Каунь
19:31 03.10.2025
25 Медведев
19:31 03.10.2025
26 Спецназ
Това е море ма което руснаците имат 5 пъти повече брегова част
отколкото Дания!
Що да си не плуват в него, ВЕ??
19:34 03.10.2025
27 Мостиктокфилм
19:34 03.10.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Каунь
До коментар #20 от "Аман":Ааа, Магаретата са транспортни средсва, тука говорим за оръдия... та те със финки дронове свалят а корабите ги бухат със сап-а
19:36 03.10.2025
30 Посейдон
19:37 03.10.2025
31 ЮРО ФОРЕВЪР
Коментиран от #37
19:38 03.10.2025
32 Малката русалка
До коментар #17 от "!!!?":Много добре познаваш ромите. Явно редовно те гърмят с оръдията.
19:39 03.10.2025
33 а, бе ,
Коментиран от #43
19:39 03.10.2025
34 ТИГО
Коментиран от #46
19:39 03.10.2025
35 Маша,
19:39 03.10.2025
36 ZА ПОБЕДУ!
ПРОЩАЙ уКРАЙна, ОЧЕНЬ БОЛЬШОООЙ К У Рск ва$ ОЖИДАЕТ!
ПРОЩАЙ $АТАнато И €$! ПРОЩАЙТЕ €вро-дж€н д€ ра$ты!
г€й-парад ОТМ€НЯ€Т$Я!:))
хазаров В ПЛЕН НЕ БРАТЬ!
ZА ПОБЕДУ ВОДКУ БУДЕМ...!
Коментиран от #40
19:41 03.10.2025
37 ТИГО
До коментар #31 от "ЮРО ФОРЕВЪР":Ало другарче къв фронт кви 5 лева??Аре престани ,ако ти се ходи там в Раша веднага ще те вземат па ако ще и с 1 крак да си ! Стига мAл0умнA пропаганда !
19:45 03.10.2025
38 Гост
19:48 03.10.2025
39 ЦИРК
А защо датските власти не подгонят собствените си фирми за нарушаване на санкциите ? Ако датски фирми не нарушават санкциите, руските кораби ще си преминават транзит и дори може да не минават през датски води, така няма да има нужда от военни.
19:48 03.10.2025
40 ТИГО
До коментар #36 от "ZА ПОБЕДУ!":Да ти се връща добрината дето я желаеш на другите !!100 пъти да ти е върната и за роднините ти също !Zлo да те забрави
19:51 03.10.2025
41 Русия
19:52 03.10.2025
42 ТИГО
19:55 03.10.2025
43 Пасивен Кремълски педофил с токчета
До коментар #33 от "а, бе ,":Тук съм в бункера, при откраднатите украински малки момченца, проблема е, че след това,пак ще ме болят задните части!
19:57 03.10.2025
44 анонимин
19:58 03.10.2025
45 дядото
20:00 03.10.2025
46 Смущения в жипиеса
До коментар #34 от "ТИГО":Зависи дали са управляеми или автономни, но не се свалят нито със самолети и скъпи ракети, нито пък със зенитно оръдие. С друго се свалят.
20:05 03.10.2025
47 Ами
Та се сетих за една случка, с едни сомалийски пирати.
20:07 03.10.2025
48 МАРО .....марооооо
20:13 03.10.2025