Датското разузнаване разкри, че руски военни кораби са насочили оръдия към датски плавателни съдове
  Тема: Украйна

Датското разузнаване разкри, че руски военни кораби са насочили оръдия към датски плавателни съдове

3 Октомври, 2025 19:09 1 542 48

Руските кораби са нарушавали навигационните системи и са предприемали маневри, които биха могли да доведат до сблъсък

Датското разузнаване разкри, че руски военни кораби са насочили оръдия към датски плавателни съдове - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руски военни кораби неколкократно са насочвали оръдия към датски плавателни съдове, нарушавали са навигационните системи или са предприемали маневри, които биха могли да доведат до сблъсък с кораби под датски флаг в проливите между Балтийско и Северно море, съобщиха днес датските разузнавателни служби, цитирани от Ройтерс, предаде БТА.

"Станахме свидетели на няколко инцидента в датските проливи, където хеликоптери на нашите военновъздушни сили и военни кораби бяха следени от радари, а оръдия на руски военни кораби бяха насочвани към тях", заяви на пресконференция ръководителят на датските разузнавателни служби Томас Аренкил. Той каза също, че руски кораб е закотвен в датски води вече цяла седмица, като намекна за евентуална намеса страна на Русия, в случай че Дания предприеме действия срещу "руския сенчест флот" от танкери. Смята се, че тя се използва за заобикаляне на западните санкции срещу руския петрол, наложени заради войната в Украйна.

Още новини от Украйна

Подобни инциденти търсят непровокирана ескалация, посочи още датското разузнаване.

През датските проливи, които представляват натоварен международен морски път, често преминават руски военни кораби, ескортирани обикновено от датския военноморски флот. Според Аренкил, военното разузнаване е регистрирало и случаи на кораби, които преминават през проливите със сонари и оборудване за заглушаване на сигнали.

"Много вероятно руските кораби поне в един случай, да са заглушили сигнали и да са причинили значителни смущения в джипиес системата в Дания", уточни ръководителят на датското разузнаване.

"Русия използва военни средства, включително и по агресивен начин, за да упражнява натиск върху нас, без да прекрачва границата към въоръжен конфликт в традиционния смисъл на думата", добави Аренкил.

Въпреки множеството инциденти датското разузнаване посочи, че не съществува директна военна заплаха срещу страната. Премиерът Мете Фредериксен обаче определи навлизането на дронове над летища и военни съоръжения като "хибридна атака". Министърът на отбраната Троелс Лун Поулсен заяви, че инцидентите все още се разследват и извършителят им не е установен.

От своя страна НАТО засили операциите си в района на Балтика, за да отговори на нахлуването на дронове. Швеция е предложила нов проектозакон за разширяване на морското наблюдение на шведската брегова охрана.


Дания
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 30 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    38 8 Отговор
    Франция и Украйна претърпяха пълен разгром на Африканският фронт и сега ще стават пирати.

    19:12 03.10.2025

  • 2 Приказки

    33 3 Отговор
    От 1001 нощ.

    19:13 03.10.2025

  • 3 Има нещо гнило в Дания

    16 31 Отговор
    Като датчаните не искат да потопяват рускити корита, да извикат украинците с Нептуните!
    Те ще им покажат!
    Да питат за най модерният и непотопяем Мацква!

    Коментиран от #28

    19:13 03.10.2025

  • 4 Големи разузнавачи....

    37 3 Отговор
    Защо не ги разкриха преди да насочат оръдията срещу тях:)).
    Ужас, руснаците идват!
    :)) :))

    19:15 03.10.2025

  • 5 Тео

    38 9 Отговор
    Западналите терористи търсят глобален сблъсък с Русия и не спират с провокациите 🐮

    Коментиран от #14

    19:16 03.10.2025

  • 6 Мароуу, Мароуу

    32 3 Отговор
    хвърли се през джама.

    19:16 03.10.2025

  • 7 Капитан Уейтенант Вауеуи Иуиев

    25 5 Отговор
    Напълно нормално е ,когато наближаваш военен кораб или конвой на сушата, да има насочени оръдия/оръжия към теб

    19:17 03.10.2025

  • 8 Закривайте го този сайт

    29 2 Отговор
    ..."без да прекрачва границата към въоръжен конфликт в традиционния смисъл на думата", добави Аренкил." Е,що реват тогава?

    19:19 03.10.2025

  • 9 КУ КУУУ

    22 2 Отговор
    Айде почвайте я тая война та да свършва.

    19:19 03.10.2025

  • 10 Пилотът Гошу

    37 4 Отговор
    Да бе, руски кораб в датски води и си седи... Международните води обичате да си ги присвоявате, както и израелците...
    Иначе егати разузнаването... Разбрали когато им казали преминаващите... Много ясно, че ще ви гледат на радара, както вие гледате тях...

    19:20 03.10.2025

  • 11 Сергеев

    23 2 Отговор
    Ами, кеф ми е!

    19:20 03.10.2025

  • 12 верно е

    25 3 Отговор
    и стринка миче от маалата
    му подшушна че Мечока минал покрай тях
    и ги изплашил

    19:20 03.10.2025

  • 13 Това е част

    27 3 Отговор
    От разговора, който се е провел в Аляска. Част от уговорката между двамата е била: Сплашване на датчаните за да станат следващия щат както иска Тръмп с Гренландия.

    19:21 03.10.2025

  • 14 Галилео

    12 0 Отговор

    До коментар #5 от "Тео":

    Ако го искат, защо да го търсят???

    19:22 03.10.2025

  • 15 Каунь

    20 7 Отговор
    От къде тия оръдия в блатната губерния, Урсулъть каза, че те от две години използват само лопати, ама вече и тва няма само сапове им останаха....

    Коментиран от #20

    19:22 03.10.2025

  • 16 На страха очите са големи

    21 2 Отговор
    и калибърът на дулата насочени към тях става невероятно голям.

    19:23 03.10.2025

  • 17 !!!?

    7 23 Отговор
    Путлер се дъжи като ром пред полицейски участък за да подържа унилата и обезверена глутница Копейки в будна кома...че "победата" в Украйна не вижда в обозримо бъдеще !!!?

    Коментиран от #32

    19:25 03.10.2025

  • 18 Путин

    17 0 Отговор
    По цел ден насочвам орешници, към Вашингтон, Париж, Берлин и Лондон!

    19:26 03.10.2025

  • 19 ОЛЕЛЕЕЕ

    12 5 Отговор
    Путин ще ми открадне мръсните долни гащи.

    19:27 03.10.2025

  • 20 Аман

    2 10 Отговор

    До коментар #15 от "Каунь":

    Не е вярно. Имат магарета, възраждат и кавалерията. Абе технологии!

    Коментиран от #29

    19:27 03.10.2025

  • 21 Разговорът в Аляска

    17 2 Отговор
    Тръмп: - Няма да помагам на Зеленски ако ми обещаеш няколко неща: сплашваш граничните държави за да ни купуват оръжието и да си увеличат бюджета за защита до 5%, а също ги сплаши и тези датчани, че не я дават тази Гренландия, закучили са се.
    Путин: - Нямаш проблеми.

    19:28 03.10.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Топорчев

    14 0 Отговор
    Ами имам си, насочвам си го!

    19:29 03.10.2025

  • 24 Каунь

    7 0 Отговор
    Някой превъртал ли е Уличен боец със Зангиев да види как играе казачок над гроба на бизоните????

    19:31 03.10.2025

  • 25 Медведев

    14 0 Отговор
    В момента съм го насочил към Брюксел....

    19:31 03.10.2025

  • 26 Спецназ

    18 3 Отговор
    КЪДЕ пише че Балтийско море е ДАТСКО море??

    Това е море ма което руснаците имат 5 пъти повече брегова част
    отколкото Дания!

    Що да си не плуват в него, ВЕ??

    19:34 03.10.2025

  • 27 Мостиктокфилм

    11 1 Отговор
    Хит са анимации с ракетни удари по западни градове!

    19:34 03.10.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Каунь

    7 0 Отговор

    До коментар #20 от "Аман":

    Ааа, Магаретата са транспортни средсва, тука говорим за оръдия... та те със финки дронове свалят а корабите ги бухат със сап-а

    19:36 03.10.2025

  • 30 Посейдон

    14 0 Отговор
    Добре, че не виждат подводниците!

    19:37 03.10.2025

  • 31 ЮРО ФОРЕВЪР

    15 3 Отговор
    Няма значение, че ви ограбваме и ще ви пратим да умрете на фронта. ВАЖНО Е ДА МРАЗИТЕ РУСИЯ.

    Коментиран от #37

    19:38 03.10.2025

  • 32 Малката русалка

    9 2 Отговор

    До коментар #17 от "!!!?":

    Много добре познаваш ромите. Явно редовно те гърмят с оръдията.

    19:39 03.10.2025

  • 33 а, бе ,

    7 4 Отговор
    Къде е джуджака , да не се е споминал нещо , ч вече ми липсва .

    Коментиран от #43

    19:39 03.10.2025

  • 34 ТИГО

    5 3 Отговор
    За дроновете е много лесно ,зенитни картечници като по Хитлерово ! Ма много вече не знаят как се стреля с това и за това дигат самолети ! Пълни глупости ,все едно да целиш муха с гаубица!! Малоумие , но и за стрелба по ватенки стават

    Коментиран от #46

    19:39 03.10.2025

  • 35 Маша,

    7 0 Отговор
    Да го насочиш, не е, като да го вкараш!

    19:39 03.10.2025

  • 36 ZА ПОБЕДУ!

    7 4 Отговор
    нато -По ми я ри т€ от €$ Щ€ ОТКРИЯТ ,Ч€ $ащ(нато) ГРУБО им го НА ЧУ КА ХА $ тази уКРАЙна!:))

    ПРОЩАЙ уКРАЙна, ОЧЕНЬ БОЛЬШОООЙ К У Рск ва$ ОЖИДАЕТ!
    ПРОЩАЙ $АТАнато И €$! ПРОЩАЙТЕ €вро-дж€н д€ ра$ты!
    г€й-парад ОТМ€НЯ€Т$Я!:))
    хазаров В ПЛЕН НЕ БРАТЬ!
    ZА ПОБЕДУ ВОДКУ БУДЕМ...!

    Коментиран от #40

    19:41 03.10.2025

  • 37 ТИГО

    4 3 Отговор

    До коментар #31 от "ЮРО ФОРЕВЪР":

    Ало другарче къв фронт кви 5 лева??Аре престани ,ако ти се ходи там в Раша веднага ще те вземат па ако ще и с 1 крак да си ! Стига мAл0умнA пропаганда !

    19:45 03.10.2025

  • 38 Гост

    6 1 Отговор
    "Цивилизацията" от колонизатори, никога за нищо не са си напъвали зад.....е, за това не са сигурни накъде сочат руските оръдия, дори не знаят дали са руски..., като с дроновете, тротинетките, ПВУ- тата и всичко, което произлиза от "Цивилизацията"😉

    19:48 03.10.2025

  • 39 ЦИРК

    4 2 Отговор
    Който си играе с огъня може да се изгори...

    А защо датските власти не подгонят собствените си фирми за нарушаване на санкциите ? Ако датски фирми не нарушават санкциите, руските кораби ще си преминават транзит и дори може да не минават през датски води, така няма да има нужда от военни.

    19:48 03.10.2025

  • 40 ТИГО

    5 0 Отговор

    До коментар #36 от "ZА ПОБЕДУ!":

    Да ти се връща добрината дето я желаеш на другите !!100 пъти да ти е върната и за роднините ти също !Zлo да те забрави

    19:51 03.10.2025

  • 41 Русия

    8 0 Отговор
    Това е много добре,лошото е че не са стреляли и не са ги потопили.

    19:52 03.10.2025

  • 42 ТИГО

    7 0 Отговор
    Абе гледам ви все познавачи ,анаЛизатори,знатоци ама нещо нищо не върви в Родината ! Върви само трафика в интернет и ракията и мезетата .Инак сте само ербапи и тарикати с коли по 20 години !

    19:55 03.10.2025

  • 43 Пасивен Кремълски педофил с токчета

    3 7 Отговор

    До коментар #33 от "а, бе ,":

    Тук съм в бункера, при откраднатите украински малки момченца, проблема е, че след това,пак ще ме болят задните части!

    19:57 03.10.2025

  • 44 анонимин

    7 0 Отговор
    Нормална реакция на руснаците,след всичко случващо се от 2022 досега!

    19:58 03.10.2025

  • 45 дядото

    8 1 Отговор
    боже,тези съвсем изперкаха от желание за война. не може ли корабите им да са минали от дулната страна на оръдията. как биха били доволни на руските военни кораби и оръдия да няма

    20:00 03.10.2025

  • 46 Смущения в жипиеса

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "ТИГО":

    Зависи дали са управляеми или автономни, но не се свалят нито със самолети и скъпи ракети, нито пък със зенитно оръдие. С друго се свалят.

    20:05 03.10.2025

  • 47 Ами

    3 0 Отговор
    Военните кораби не са като танкерите. Военните кораби имат оръдия :)
    Та се сетих за една случка, с едни сомалийски пирати.

    20:07 03.10.2025

  • 48 МАРО .....марооооо

    3 0 Отговор
    Мисирко оскубана ....то Руските кораби тъй си плуват бе патко заспала със щръкнали цеви на оръдията също като на х@й !

    20:13 03.10.2025

