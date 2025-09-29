Новини
Швеция изпраща противодронови системи и радари на Дания

29 Септември, 2025 13:24 602 10

Вчера Дания наложи забрана за пускане на цивилни дронове, след като през нощта бяха забелязани дронове над военни съоръжения

Швеция изпраща противодронови системи и радари на Дания - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Швеция ще подкрепи Дания със системи за борба с дронове във връзка със срещите на високо равнище в Копенхаген тази седмица, след като миналата седмица заради дронове Дания бе принудена да затвори няколко летища, каза днес шведският премиер Улф Кристершон, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

Дания ще бъде домакин на среща на лидери от ЕС в сряда, а в четвъртък ще свика среща на 47-членната Европейска политическа общност. Страната вече заяви, че засилва мерките за сигурност за събитията, след като над страната бяха прехванати дронове.

Кристершон написа в "Екс", че Швеция ще изпрати противодронови системи и че отделно от това вчера страната му е предоставила "няколко" радарни системи на Дания.

Вчера Дания наложи забрана за пускане на цивилни дронове, след като през нощта бяха забелязани дронове над военни съоръжения.

Освен това, Франция също ще подкрепи датската армия и ще допринесе за противодроновите ѝ способности, каза френското министерство на отбраната.

Френското правителство заяви, че ще подпомогне Дания с хеликоптер "Фенек", както и с екип от 35 души.


  • 1 Истината:

    10 0 Отговор
    Тия няма да се Кротнат докато не запалят Третата с Уран-235

    Коментиран от #3

    13:27 29.09.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Да допълня

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Истината:":

    Може и с плутоний 239

    13:30 29.09.2025

  • 4 Господа госпожо

    10 0 Отговор
    Акушерка. ПУТИН СИ ПРАВИ БЪЗИК СЪС ВАС. А МОЖЕ БИ ВИЕ СПЕКУЛИРАТЕ САМИ СИ ГИ ПУСКАТЕ ТЕЗИ ДРОНЧЕТА. И ГЛУПАВИ СТЕ И СТРАХЛИВИ .

    13:32 29.09.2025

  • 5 СТРАХИЛ

    8 0 Отговор
    СТРАХА Е ГОЛЯМА РАБОТА, ДЖЕНДЪРЛАНДИЯ ТРЕПЕРИ

    13:38 29.09.2025

  • 6 Че да ги прехвърлян

    4 0 Отговор
    На Зеленски и да начешат крастата на Тръмп!

    13:39 29.09.2025

  • 7 ЖЕКО

    7 0 Отговор
    САМО ПРИ НАС НЯМА ДРОНОВЕ ЗАЩОТО НЯМА КОИ ДА ГИ СВАЛЯ

    13:39 29.09.2025

  • 8 РФ е въздух под налягане !

    4 2 Отговор
    През нощта руския завод „Електродетал“ в Карачев на разстояние около 240 км успешно е прихванал ракетите “Нептун” на ВМС на Украйна.

    13:39 29.09.2025

  • 9 ибсен

    4 0 Отговор
    Циркаджии!

    13:42 29.09.2025

  • 10 Ха-ха-ха-ха

    4 1 Отговор
    Нека най-после да включват България в тази война, че най-сетне да изпукат от глад и мизерия русофобните безделници и хайлази, които нищо не правят по цял ден заедно с цялата им рода. Да пращат на фронта децата и внуците им от футболните агитки, нощните гонкаджии и дрифтаджии по градовете. Това прочистване цели Урсула и хората, които стоят зад нея. Много пенсионери и много безработни се навъдиха, които тежат на социалната система на Европа. Колкото по-скоро влезем още по-добре за интелигентните хора като мен, няма да ми се пречкате по улиците и да ми досаждате. Слава Украине -хахахахаха!

    13:45 29.09.2025

