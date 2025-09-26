Румънският президент каза, че Русия не е способна да нападне НАТО в момента

Президентът на Румъния Никушор Дан заяви, че не смята, че поне на този етап Русия е в състояние да нападне НАТО, предаде Аджерпрес, съобщи БТА.

В интервю пред телевизия Диджи 24 Дан каза, че Русия води „информационна война“ срещу западния свят от 2014 г., като се опитва там, където е възможно, да постави благоприятно за нея ръководство или да „посее недоверие“ сред населението към западния демократичен модел. Румънският президент отбеляза, че комуникационните и технологичните инструменти, използвани за тази цел, са „много сложни“.

Още новини от Украйна

„Русия, с нейната колеблива икономика, явно се опитва да компенсира военните си слабости, като се фокусира върху населението и влияе върху решенията, които в демократичното общество се вземат с демократичен вот. Така че всичко това е подкрепено с пропаганден наратив, който казва неща като „Ние нямаме нищо против вас“, „Защо не оставите Украйна сама, в края на краищата това е наш вътрешен въпрос“. Така тълкувам аз нещата. В никакъв случай, поне на този етап, не смятам, че Русия е в състояние да нападне НАТО“, каза Никушор Дан.

Той заяви, че вероятността конфликтът да се разшири отвъд границите на Украйна е изключително малка, и подчерта, че европейските и западните държави са демонстрирали решителността си да се защитят. Дан припомни, че среща на НАТО е била организирана само часове след като руски дронове са навлезли в полското въздушно пространство, а няколко дни по-късно министрите на отбраната на алианса са изготвили план за укрепване на отбраната на източния фланг.

Румънският премиер забелязва и засилване на европейската солидарност в защита на съществуващия демократичен модел. „Аз наистина виждам укрепване на европейската солидарност. Европейският съюз често е поставян под въпрос заради начина, по който функционира. (…) Сега, под натиск от Русия, виждам – както публично, така и в дискусии между политически лидери – решимост (ЕС) да защити този свят, ценните постижения, които сме изградили“, заяви Никушор Дан.

Той отбеляза, че Румъния е в добра позиция по отношение на киберсигурността, но е „една стъпка зад Русия“ по отношение на борбата с дезинформацията.