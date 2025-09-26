Румънският президент каза, че Русия не е способна да нападне НАТО в момента

Президентът на Румъния Никушор Дан заяви, че не смята, че поне на този етап Русия е в състояние да нападне НАТО, предаде Аджерпрес, съобщи БТА.
В интервю пред телевизия Диджи 24 Дан каза, че Русия води „информационна война“ срещу западния свят от 2014 г., като се опитва там, където е възможно, да постави благоприятно за нея ръководство или да „посее недоверие“ сред населението към западния демократичен модел. Румънският президент отбеляза, че комуникационните и технологичните инструменти, използвани за тази цел, са „много сложни“.
„Русия, с нейната колеблива икономика, явно се опитва да компенсира военните си слабости, като се фокусира върху населението и влияе върху решенията, които в демократичното общество се вземат с демократичен вот. Така че всичко това е подкрепено с пропаганден наратив, който казва неща като „Ние нямаме нищо против вас“, „Защо не оставите Украйна сама, в края на краищата това е наш вътрешен въпрос“. Така тълкувам аз нещата. В никакъв случай, поне на този етап, не смятам, че Русия е в състояние да нападне НАТО“, каза Никушор Дан.
Той заяви, че вероятността конфликтът да се разшири отвъд границите на Украйна е изключително малка, и подчерта, че европейските и западните държави са демонстрирали решителността си да се защитят. Дан припомни, че среща на НАТО е била организирана само часове след като руски дронове са навлезли в полското въздушно пространство, а няколко дни по-късно министрите на отбраната на алианса са изготвили план за укрепване на отбраната на източния фланг.
Румънският премиер забелязва и засилване на европейската солидарност в защита на съществуващия демократичен модел. „Аз наистина виждам укрепване на европейската солидарност. Европейският съюз често е поставян под въпрос заради начина, по който функционира. (…) Сега, под натиск от Русия, виждам – както публично, така и в дискусии между политически лидери – решимост (ЕС) да защити този свят, ценните постижения, които сме изградили“, заяви Никушор Дан.
Той отбеляза, че Румъния е в добра позиция по отношение на киберсигурността, но е „една стъпка зад Русия“ по отношение на борбата с дезинформацията.
2 Демократични либерални лъжи!
Коментиран от #37
11:22 26.09.2025
3 Последния Софиянец
Коментиран от #10, #12, #14, #26, #30
11:22 26.09.2025
4 Да, за конвенционална
НО, ако става въпрос за стратегическа война, то от враговете на Русия нищо няма да остане!
11:23 26.09.2025
5 ЕС-лъжи,кражби, мафия!
11:24 26.09.2025
6 Който нападне НАТО
Коментиран от #11
11:24 26.09.2025
7 ахааа
11:25 26.09.2025
8 ами как да не е
11:25 26.09.2025
9 Я пък тоя
Друг е въпроса какво ще се случи с Русия или НАТО.
Коментиран от #13
11:25 26.09.2025
10 Гогата Чаушев
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Спри малко райския газ или там каквото вземаш. Много силен ефект ти оказва 😄
11:25 26.09.2025
11 Ачо
До коментар #6 от "Който нападне НАТО":Говори се че руснаците ги копат общо.Затова не може да им се хване точната бройка.
11:26 26.09.2025
12 Макарончо!
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Вземаха им колониите в Африка, сега търсят нови колонии в Украйна, Преднистровието и т.н., но няма да стане!
11:26 26.09.2025
13 Българин
До коментар #9 от "Я пък тоя":От Русия няма да остане много.
Коментиран от #21
11:26 26.09.2025
14 Смрад!
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Дане не ги набие някой български овчар!
11:27 26.09.2025
15 Дориана
Коментиран от #32
11:27 26.09.2025
16 Боруна Лом
11:28 26.09.2025
17 Хасковски каунь
Ако Русия наистина е слаба, то вие моменталически ще я превземете. Нали това ви е целта.
Ама не ви стиска. Затова си яж качамака и мирувай
11:28 26.09.2025
18 име
11:28 26.09.2025
19 Георги
11:30 26.09.2025
20 Коста
11:30 26.09.2025
21 Я пък тоя
До коментар #13 от "Българин":Това можем само да гадаем.
11:30 26.09.2025
22 Георги
До коментар #1 от "Готов за бой":а защо не отиде да "посрещнеш" украинците на границата или тогава имаше много работа?
11:31 26.09.2025
23 604
11:32 26.09.2025
24 Мигранти от Бангладеш в Румъния
гастербайтер от Бангладеш - разносвач на пици.
И му казват - да си ходи откъдето е дошъл,
този с образ между негър и сиганин,
защото е ... нашественик!
Та президента на Румъния да се тривожи за това, а
не за Русия какво може и какво не може!
НАТО и задкулисието му тормози Русия
ЗА ДА Я ПОДЧИНИ И КОНТРОЛИРА ВСИЧКО В НЕЯ -
и децата вече го разбраха.
Има такова "предупреждение видение" отпреди няколко години, че
ще има ядрена размяна на удари!
Даже са посочени загубите - 25 млн. оттатък океана
и толкова отсам.
ВАЖНОТО Е, ЧЕ събитията могат да бъдат променяни
от действията на хората, които са се запознали с информацията –
тоест предупрежденията за нещо предстоящо отрицателно,
може да се промени към положително!
Защо съществува НАТО, след като другия
военен блок Варшавският - отдавна го няма?!
Спрете се, бе сребролюбци, мизантропи.
Прочее, таткото на полубългарина инвалид
мобилизиран в Украйна - разкри истината -
хората се пращат за смъртници да умират
атака срещу православната славянска раса - кое не е ясно.
Отделно ресурсите на Русия...
Коментиран от #28, #33
11:36 26.09.2025
25 Григор
11:38 26.09.2025
26 пешо
До коментар #3 от "Последния Софиянец":пункта капитан петко е задръстен с военна техника
11:39 26.09.2025
27 Книжен мамалигар
11:40 26.09.2025
28 Боруна Лом
До коментар #24 от "Мигранти от Бангладеш в Румъния":МНОГО ТОЧЕН КОМЕНТАР! БРАВО!ЗАДЪЛБОЧЕН ПРАВДИВ АНАЛИЗ!
11:44 26.09.2025
29 Механик
Е така са нашите евро-натюфци. От Русия ни напада до Русия не може да ни нападне щото няма сили.
От Русия е в 18-ти век и е с външни тоалетни, до оле мале ква стана та пак ни суровакат.
11:45 26.09.2025
30 Орк
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Чакайте ги. Ще ги чувализират много бързо.
11:47 26.09.2025
31 Жалката могучая и Тридневния ..
Справка,...12 години превземат селото ПОКРОВСК, Луганска,Донецка,Херсонска и Запорожка Област и...ПИ... ЗДЕЦ!!
НИТО ЕДНА ПРЕВЗЕТА ОБЛАСТ!
ФАКТ
АааааааХахахаха
Коментиран от #36
11:47 26.09.2025
32 Рон Джереми
До коментар #15 от "Дориана":Китай иска да продава, защото това му е силата. Дали иска да продава на дрипльовци или ще предпочете богатия пазар? Индия също. Остава съюз между маргиналите Русия, Иран, С. Корея, които не искат да се съобразяват с никакви правила. Светът не работи по този начин.
Нали знаеш: Няма вечни приятели, има вечни интереси.
11:47 26.09.2025
33 Котузов
До коментар #24 от "Мигранти от Бангладеш в Румъния":Слава на православната славянска раса! Като дойдат до Дунава да ги посрещнем славно надупени православните славянски войници.
11:49 26.09.2025
34 По е на далавера
11:49 26.09.2025
35 Баш Балък
Коментиран от #39
11:51 26.09.2025
36 Санде Глухия
До коментар #31 от "Жалката могучая и Тридневния ..":Со Фюрер Пе е разин,дека Избега по прашки от некаков ГОТВАЧ,кво а превземат?!?
Сите у могучая са пе--- ДИКИ
Ееееедехееее
11:51 26.09.2025
37 стоян
До коментар #2 от "Демократични либерални лъжи!":До 2 ком - то е ясно като бял ден че слабата рузка армия от дърти и беззъби пияници и длъжници към банки отишли да воюват за ПАРИ няма силички да се пребори с градчето Покровск камо ли с НАТО
Коментиран от #42
11:54 26.09.2025
38 Много ясно!
11:55 26.09.2025
39 Стига на ма кя ти
До коментар #35 от "Баш Балък":Рунтавата катер РИЦА. е--- БАЛНИК залухав!
2 Милиона монголяк ПИН доси Фира и....от СИРИЯ за 3 ДНЯ!
12 год БЕЗАНАЛОГОВ щурм на селото ПОКРОВСК, ОЛИ...гофрен
Хехехехехехе
Коментиран от #41
11:55 26.09.2025
40 Влашкият пудел
12:11 26.09.2025
41 Зельо
До коментар #39 от "Стига на ма кя ти":Пак си се нашмъркал, не те слуша граматиката.
12:11 26.09.2025
42 Пешо
До коментар #37 от "стоян":Ясно е, че меките китки ги е страх да воюват с руснаците, само квичат по форумите.
12:12 26.09.2025