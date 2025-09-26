Новини
Румънският президент каза, че Русия не е способна да нападне НАТО в момента
  Тема: Украйна

Румънският президент каза, че Русия не е способна да нападне НАТО в момента

26 Септември, 2025 11:20 834 42

  нато
  румъния
  русия
  украйна
  война
  никушор дан

Той заяви, че вероятността конфликтът да се разшири отвъд границите на Украйна е изключително малка

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът на Румъния Никушор Дан заяви, че не смята, че поне на този етап Русия е в състояние да нападне НАТО, предаде Аджерпрес, съобщи БТА.

В интервю пред телевизия Диджи 24 Дан каза, че Русия води „информационна война“ срещу западния свят от 2014 г., като се опитва там, където е възможно, да постави благоприятно за нея ръководство или да „посее недоверие“ сред населението към западния демократичен модел. Румънският президент отбеляза, че комуникационните и технологичните инструменти, използвани за тази цел, са „много сложни“.

„Русия, с нейната колеблива икономика, явно се опитва да компенсира военните си слабости, като се фокусира върху населението и влияе върху решенията, които в демократичното общество се вземат с демократичен вот. Така че всичко това е подкрепено с пропаганден наратив, който казва неща като „Ние нямаме нищо против вас“, „Защо не оставите Украйна сама, в края на краищата това е наш вътрешен въпрос“. Така тълкувам аз нещата. В никакъв случай, поне на този етап, не смятам, че Русия е в състояние да нападне НАТО“, каза Никушор Дан.

Той заяви, че вероятността конфликтът да се разшири отвъд границите на Украйна е изключително малка, и подчерта, че европейските и западните държави са демонстрирали решителността си да се защитят. Дан припомни, че среща на НАТО е била организирана само часове след като руски дронове са навлезли в полското въздушно пространство, а няколко дни по-късно министрите на отбраната на алианса са изготвили план за укрепване на отбраната на източния фланг.

Румънският премиер забелязва и засилване на европейската солидарност в защита на съществуващия демократичен модел. „Аз наистина виждам укрепване на европейската солидарност. Европейският съюз често е поставян под въпрос заради начина, по който функционира. (…) Сега, под натиск от Русия, виждам – както публично, така и в дискусии между политически лидери – решимост (ЕС) да защити този свят, ценните постижения, които сме изградили“, заяви Никушор Дан.

Той отбеляза, че Румъния е в добра позиция по отношение на киберсигурността, но е „една стъпка зад Русия“ по отношение на борбата с дезинформацията.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Демократични либерални лъжи!

    30 4 Отговор
    А кой казва че ще ви нападне? Вие от НАТО и ЕС, за да е по голяма далаверата за лидерите ви!

    Коментиран от #37

    11:22 26.09.2025

  • 3 Последния Софиянец

    20 2 Отговор
    Колони френски войски минават през България на път за Молдова и Одеса.

    Коментиран от #10, #12, #14, #26, #30

    11:22 26.09.2025

  • 4 Да, за конвенционална

    27 3 Отговор
    война, не може. НО те никога не са и скривали това! Постоянно повтарят, че НЕ искат война с Нато или със САЩ!
    НО, ако става въпрос за стратегическа война, то от враговете на Русия нищо няма да остане!

    11:23 26.09.2025

  • 5 ЕС-лъжи,кражби, мафия!

    23 2 Отговор
    Защо всички лидери от ЕС посетиха Украйна с раници и куфари, какво ли имаше в тях след това?

    11:24 26.09.2025

  • 6 Който нападне НАТО

    6 16 Отговор
    Умира веднага.

    Коментиран от #11

    11:24 26.09.2025

  • 7 ахааа

    21 0 Отговор
    помия от сутрин до вечер - вече две години, ааа и като сложим и ковидарите стават 4 години

    11:25 26.09.2025

  • 8 ами как да не е

    17 1 Отговор
    ако пусне 5-6 орешника и готово . 8 и 9 бригади ще дадат фира . войнолюбците страдат и просят . защото войната е глупост . победа чакат . зелиски си мислел че като избива сепаратистите ще завземе РФ и софето и ню ъорк и варшава с букурещ . явно неадекватно мисли . ама кой ли го слушка .

    11:25 26.09.2025

  • 9 Я пък тоя

    5 7 Отговор
    Способна е по всяко време да нападне НАТО.
    Друг е въпроса какво ще се случи с Русия или НАТО.

    Коментиран от #13

    11:25 26.09.2025

  • 10 Гогата Чаушев

    5 7 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Спри малко райския газ или там каквото вземаш. Много силен ефект ти оказва 😄

    11:25 26.09.2025

  • 11 Ачо

    2 10 Отговор

    До коментар #6 от "Който нападне НАТО":

    Говори се че руснаците ги копат общо.Затова не може да им се хване точната бройка.

    11:26 26.09.2025

  • 12 Макарончо!

    16 1 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Вземаха им колониите в Африка, сега търсят нови колонии в Украйна, Преднистровието и т.н., но няма да стане!

    11:26 26.09.2025

  • 13 Българин

    4 13 Отговор

    До коментар #9 от "Я пък тоя":

    От Русия няма да остане много.

    Коментиран от #21

    11:26 26.09.2025

  • 14 Смрад!

    7 3 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Дане не ги набие някой български овчар!

    11:27 26.09.2025

  • 15 Дориана

    13 1 Отговор
    Румънският президент да не лежи на тази кълка , защото Новата световна война, която ЕС искат да започнат ще бъде между НАТО и обединените Рсия, Китай, Северна Корея Иран, Индия. Така, че войната, която провокират Европейските политици ще бъде жестока и унищожителна. Това е предупреждение !

    Коментиран от #32

    11:27 26.09.2025

  • 16 Боруна Лом

    13 1 Отговор
    ДЖЕНДЪРИ, ЗАЩО ПОСТОЯННО СИ ВЪРТИТЕ ЗАДНИКА КЪМ МЕЧКАТА?

    11:28 26.09.2025

  • 17 Хасковски каунь

    12 1 Отговор
    Смехурко!
    Ако Русия наистина е слаба, то вие моменталически ще я превземете. Нали това ви е целта.
    Ама не ви стиска. Затова си яж качамака и мирувай

    11:28 26.09.2025

  • 18 име

    12 1 Отговор
    Ама, как ще е способна, нашите козяци ни казахо че Рассия е свършила танкжвете, ракетите, унищожиха им авиацията, потопиха им флота, нямат хора, нафта, бензин, яйца, масло и картофи. Разпадат се и губят по фронта, само бандерите не го знаят това и вместо да ги довършат, зеленото писка за още пари. Сигурно щото са му малко десет имота в САЩ на рустем умеров, а има още много членове на хунтата, соито искат още имоти в САЩ.

    11:28 26.09.2025

  • 19 Георги

    6 0 Отговор
    всеки във всеки момент може да нападне нато, просто няма как да го победи в конвенционална война. Иначе казано, нападението на Русия срещу НАТО е директно започване на ядрена война.

    11:30 26.09.2025

  • 20 Коста

    9 0 Отговор
    Аааааа, не така. Зальонски ще дърпа ушите на мамалигаря. Росия всеки момент може да нападне Германия и Англия и целия ЕС и утре искат 26 млрд евра от Окраина по случая

    11:30 26.09.2025

  • 21 Я пък тоя

    4 0 Отговор

    До коментар #13 от "Българин":

    Това можем само да гадаем.

    11:30 26.09.2025

  • 22 Георги

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Готов за бой":

    а защо не отиде да "посрещнеш" украинците на границата или тогава имаше много работа?

    11:31 26.09.2025

  • 23 604

    5 1 Отговор
    Конвенционално НЕ, но с ЯО немъ дъ е проблем!

    11:32 26.09.2025

  • 24 Мигранти от Бангладеш в Румъния

    8 1 Отговор
    НОВА ТВ тази сутрин показа как румънци млатят
    гастербайтер от Бангладеш - разносвач на пици.
    И му казват - да си ходи откъдето е дошъл,
    този с образ между негър и сиганин,
    защото е ... нашественик!

    Та президента на Румъния да се тривожи за това, а
    не за Русия какво може и какво не може!

    НАТО и задкулисието му тормози Русия
    ЗА ДА Я ПОДЧИНИ И КОНТРОЛИРА ВСИЧКО В НЕЯ -
    и децата вече го разбраха.

    Има такова "предупреждение видение" отпреди няколко години, че
    ще има ядрена размяна на удари!
    Даже са посочени загубите - 25 млн. оттатък океана
    и толкова отсам.

    ВАЖНОТО Е, ЧЕ събитията могат да бъдат променяни
    от действията на хората, които са се запознали с информацията –
    тоест предупрежденията за нещо предстоящо отрицателно,
    може да се промени към положително!

    Защо съществува НАТО, след като другия
    военен блок Варшавският - отдавна го няма?!
    Спрете се, бе сребролюбци, мизантропи.
    Прочее, таткото на полубългарина инвалид
    мобилизиран в Украйна - разкри истината -
    хората се пращат за смъртници да умират
    атака срещу православната славянска раса - кое не е ясно.
    Отделно ресурсите на Русия...

    Коментиран от #28, #33

    11:36 26.09.2025

  • 25 Григор

    7 1 Отговор
    Самото допускане, че Русия може да нападне НАТО е налудничаво. То е за олигофрени!

    11:38 26.09.2025

  • 26 пешо

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    пункта капитан петко е задръстен с военна техника

    11:39 26.09.2025

  • 27 Книжен мамалигар

    9 1 Отговор
    Я да мълчите, че с тая голяма Хамериканска база, първи ще го отнесете.

    11:40 26.09.2025

  • 28 Боруна Лом

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "Мигранти от Бангладеш в Румъния":

    МНОГО ТОЧЕН КОМЕНТАР! БРАВО!ЗАДЪЛБОЧЕН ПРАВДИВ АНАЛИЗ!

    11:44 26.09.2025

  • 29 Механик

    3 3 Отговор
    Вижда ли ли сте звънче вързано на врата на овца? Обърнали ли сте внимание как се клати езика на звънчето?
    Е така са нашите евро-натюфци. От Русия ни напада до Русия не може да ни нападне щото няма сили.
    От Русия е в 18-ти век и е с външни тоалетни, до оле мале ква стана та пак ни суровакат.

    11:45 26.09.2025

  • 30 Орк

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Чакайте ги. Ще ги чувализират много бързо.

    11:47 26.09.2025

  • 31 Жалката могучая и Тридневния ..

    2 2 Отговор
    Фюрер --- ХУ есосне е в състояние да нападне никого!
    Справка,...12 години превземат селото ПОКРОВСК, Луганска,Донецка,Херсонска и Запорожка Област и...ПИ... ЗДЕЦ!!
    НИТО ЕДНА ПРЕВЗЕТА ОБЛАСТ!
    ФАКТ
    АааааааХахахаха

    Коментиран от #36

    11:47 26.09.2025

  • 32 Рон Джереми

    2 2 Отговор

    До коментар #15 от "Дориана":

    Китай иска да продава, защото това му е силата. Дали иска да продава на дрипльовци или ще предпочете богатия пазар? Индия също. Остава съюз между маргиналите Русия, Иран, С. Корея, които не искат да се съобразяват с никакви правила. Светът не работи по този начин.
    Нали знаеш: Няма вечни приятели, има вечни интереси.

    11:47 26.09.2025

  • 33 Котузов

    2 1 Отговор

    До коментар #24 от "Мигранти от Бангладеш в Румъния":

    Слава на православната славянска раса! Като дойдат до Дунава да ги посрещнем славно надупени православните славянски войници.

    11:49 26.09.2025

  • 34 По е на далавера

    2 1 Отговор
    Да му купувате петрола бе тъпанари за кво да ви напада стига с тая измишльотина

    11:49 26.09.2025

  • 35 Баш Балък

    2 3 Отговор
    Лицемери, и какво ги е страх тогава, войски и оръжие в Покраина, измислени провокации. Ядрена ракета стига до Брюксел за 17 минути. Нямат време и до тоалетната да стигнат.

    Коментиран от #39

    11:51 26.09.2025

  • 36 Санде Глухия

    3 3 Отговор

    До коментар #31 от "Жалката могучая и Тридневния ..":

    Со Фюрер Пе е разин,дека Избега по прашки от некаков ГОТВАЧ,кво а превземат?!?
    Сите у могучая са пе--- ДИКИ
    Ееееедехееее

    11:51 26.09.2025

  • 37 стоян

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Демократични либерални лъжи!":

    До 2 ком - то е ясно като бял ден че слабата рузка армия от дърти и беззъби пияници и длъжници към банки отишли да воюват за ПАРИ няма силички да се пребори с градчето Покровск камо ли с НАТО

    Коментиран от #42

    11:54 26.09.2025

  • 38 Много ясно!

    1 2 Отговор
    Украинците разбиха зъбите (и ауспуха) на проскубаната мечка.

    11:55 26.09.2025

  • 39 Стига на ма кя ти

    2 2 Отговор

    До коментар #35 от "Баш Балък":

    Рунтавата катер РИЦА. е--- БАЛНИК залухав!
    2 Милиона монголяк ПИН доси Фира и....от СИРИЯ за 3 ДНЯ!
    12 год БЕЗАНАЛОГОВ щурм на селото ПОКРОВСК, ОЛИ...гофрен
    Хехехехехехе

    Коментиран от #41

    11:55 26.09.2025

  • 40 Влашкият пудел

    1 1 Отговор
    е по-розов и от нашенските пудели

    12:11 26.09.2025

  • 41 Зельо

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Стига на ма кя ти":

    Пак си се нашмъркал, не те слуша граматиката.

    12:11 26.09.2025

  • 42 Пешо

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "стоян":

    Ясно е, че меките китки ги е страх да воюват с руснаците, само квичат по форумите.

    12:12 26.09.2025

