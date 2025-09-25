Новини
Промяната в тона на Тръмп не притеснява Кремъл

25 Септември, 2025 13:30 773 17

  • русия-
  • доналд тръмп-
  • кремъл

Кремъл признава променената реторика на американския лидер, но заявява, че Вашингтон запазва политическа воля за преговори.

Промяната в тона на Тръмп не притеснява Кремъл - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Русия приема, че президентът на САЩ Доналд Тръмп остава ангажиран да работи за постигане на мир в Украйна. Това заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от "Ройтерс", предава News.bg.

Той направи изказването си, след като по-рано тази седмица американският лидер рязко промени реториката си в полза на Киев.

Вчера, след среща с украинския президент Володимир Зеленски, Тръмп изрази увереност, че Киев може да си върне всички територии, отнети от Русия, която контролира около 1/5 от страната и че трябва да действа веднага, тъй като Москва е изправена пред икономически проблеми.

Вицепрезидентът на Тръмп Джей Ди Ванс предупреди, че Тръмп става "невероятно нетърпелив" към Русия, защото те не "слагат достатъчно на масата за преговори, за да се постави край на войната".

"Ако руснаците откажат да преговарят добросъвестно, мисля, че това ще бъде много, много лошо за страната им. Това е, което президентът ясно заяви. Това не е промяна в позицията. Това е признание на реалността на място", изтъкна Ванс.

Песков отбеляза, че Русия не разглежда коментара на американския вицепрезидент като противоречащ на заявеното желание на Вашингтон да помогне за прекратяване на войната.

"Всъщност виждаме различна реторика, идваща от Вашингтон. Засега приемаме, че Вашингтон запазва политическата воля, а президентът Тръмп запазва политическата воля да продължат усилията за мирно уреждане на конфликта в Украйна".

Ние подкрепяме тези усилия и Русия остава отворена за влизане в мирни преговори, увери той.

Някои руски националисти предполагат, че изявленията на Тръмп показват, че той ще се дистанцира от усилията за прекратяване на войната, която продължава вече повече от три години.

По-рано Кремъл изрази мнение, че реториката на Тръмп е повлияна от факта, че току-що се е срещнал със Зеленски.

Засега не е ясно дали Тръмп ще подкрепи думите си с промяна в действията на САЩ. Някои анализатори и европейски служители предположиха, че думите му са сигнал към Европа, че е време лидерите на континента да поемат ангажимент и да направят повече, за да задоволят нуждите на Киев от оръжия и финансиране.


Русия
Оценка 3.2 от 9 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Е как да ви притесни 😄

    10 1 Отговор
    Той си е жив клоун. След час ще е друго. Дори не си заслужава да се обсъжда. 😄

    13:34 25.09.2025

  • 2 Баце ЕООД

    7 0 Отговор
    Всичко е наред, разбрали са се

    13:34 25.09.2025

  • 3 Атина Палада

    10 1 Отговор
    Джурналя,Тръмп иронизираше Западняците и Украйна бре:)))Тръмп се подиграва а вие за промяна на тона му говорите .:)))
    Толкова ли не можете да разберете иронията му?:)

    13:36 25.09.2025

  • 4 Пипи

    4 7 Отговор
    Ами той си е Ваш. Агента Краснов. Пробит отвсякъде. Но времето си тече, всичко се променя.....Рашата учи китайски.....

    Коментиран от #5, #10

    13:37 25.09.2025

  • 5 Пропагандата

    6 1 Отговор

    До коментар #4 от "Пипи":

    винаги има за цел глупака.

    13:38 25.09.2025

  • 6 Путине, къде са парите?

    3 10 Отговор
    🙋 ♂️Някои цифри:

    ◾️ 🇫🇮Финландия 🇫🇮:
    БВП на глава от населението: 54 160 $
    Средна заплата: $4,741
    Средна пенсия: $2,489

    ◾️русия:
    БВП на глава от населението: 14 060 $
    Средна заплата: $610
    Средна пенсия: $210

    ◾️ 🇧🇬България 🇧🇬:
    БВП на глава от населението: $15,886
    Средна заплата: $1,148
    Средна пенсия: $475

    ◾️ Русия:
    БВП на глава от населението: $14,060
    Средна заплата: $610
    Средна пенсия: $210

    Коментиран от #11

    13:38 25.09.2025

  • 7 Русия и Путин искат точно това,

    4 7 Отговор
    Войната работи за Путин, колкото повече война толкова по добре за Путин и Русия.

    Разбрахме за кой Войната не работи, ЕС колкото повече Война толкова повече ЕС обеднява и задлъжнява?

    Украйна, колкото повече Война толкова по малко Украйна и Украйнци?

    13:40 25.09.2025

  • 8 Уилям Херингтън герой СВО

    3 7 Отговор
    Хич не ги е притеснило само дето всички пропагандони са в дива истерия и квичът как били предадени от Тръмп ха-ха-ха мушмуроци

    13:41 25.09.2025

  • 9 На Кремъл

    9 1 Отговор
    не им пука от празните приказки на англо-саксите. Местят го постоянно.

    13:41 25.09.2025

  • 10 Атина Палада

    9 1 Отговор

    До коментар #4 от "Пипи":

    Европа все още купува руски газ и петрол,но ще следвам политиката на медиите,които казват ,че Европа не купува газ и петрол от Русия и вече е независима от Русия,сега Китай станал зависим от руските енергийни ресурси
    Та,някога ,когато Европа купуваше руски енергийни ресурси,научила ли е руски? Сега Китай ли ще учат руски?

    13:42 25.09.2025

  • 11 Интересно

    8 3 Отговор

    До коментар #6 от "Путине, къде са парите?":

    това какво общо има с това, че САЩ и Великобритания унищожиха Украйна, за да източат и унищожат Европа?

    Коментиран от #12

    13:46 25.09.2025

  • 12 Цоню Русофила

    3 5 Отговор

    До коментар #11 от "Интересно":

    Жалко е да си купено от Путин дете на руската пропагандата и в шишарката ти, която носиш на раменете да не проблясва логична мисъл.

    Коментиран от #13

    13:50 25.09.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 емил

    2 1 Отговор
    "Вицепрезидентът на Тръмп Джей Ди Ванс предупреди, че Тръмп става "невероятно нетърпелив" към Русия, защото те не "слагат достатъчно на масата за преговори, за да се постави край на войната".
    Престъпни колонизаторски св...не Русия не е Иран , Ирак или Либия Афганистан ако полетят "САРМАТИ те - Мечът на Възмездието " само за броени минути ще отидат дъното на двата океана завинаги .

    14:25 25.09.2025

  • 16 Симо

    3 0 Отговор
    Разбира се руснаците няма от какво да се притесняват. Бозавия е един обикновен клоун, който забавлява публиката.

    14:29 25.09.2025

  • 17 Всичко което трябва да знаете

    3 0 Отговор
    Само едно изречение може да свали НАТО и САЩ на земята. Ако Путин каже, добре ще получите мир и всичко. Но само ако изстреляме най-мощната си ядрена ракета във вулканът в Йелоустоун. Нали ще я свалите. До един месец я чакайте. Ще я изстреляме на 100 километра орбита и ще падне вертикално със хипер звукова скорост. Ще има 100% ядрена война. ТСВ. И 100% Путин е виновен. Защото е женски половв оррган. Само безкомпромисното поведение, може да спре злите сили от ЗАПАД. Още в началото на 2014г. трябваше да направи както направи по-късно в Казахстан, и да върне Янукович, взриви американското посолство и изтреби всички соросни и цру НПО. Можеше и Киев да завземе февруари 2022 година, но му казаха "добре добре, ще преговаряме, мир мир", но му устроиха Буча. И сега може да е безкомпромисен и да спре за една година, нефт и газ, жито и торове, металите, всичко което тече към страните от НАТО. И да започне ядрени опити във космосът. За година никаква дипломация.

    14:34 25.09.2025

