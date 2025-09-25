Промяната в тона на Тръмп не притеснява Кремъл

Русия приема, че президентът на САЩ Доналд Тръмп остава ангажиран да работи за постигане на мир в Украйна. Това заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от "Ройтерс", предава News.bg.

Той направи изказването си, след като по-рано тази седмица американският лидер рязко промени реториката си в полза на Киев.

Вчера, след среща с украинския президент Володимир Зеленски, Тръмп изрази увереност, че Киев може да си върне всички територии, отнети от Русия, която контролира около 1/5 от страната и че трябва да действа веднага, тъй като Москва е изправена пред икономически проблеми.

Вицепрезидентът на Тръмп Джей Ди Ванс предупреди, че Тръмп става "невероятно нетърпелив" към Русия, защото те не "слагат достатъчно на масата за преговори, за да се постави край на войната".

"Ако руснаците откажат да преговарят добросъвестно, мисля, че това ще бъде много, много лошо за страната им. Това е, което президентът ясно заяви. Това не е промяна в позицията. Това е признание на реалността на място", изтъкна Ванс.

Песков отбеляза, че Русия не разглежда коментара на американския вицепрезидент като противоречащ на заявеното желание на Вашингтон да помогне за прекратяване на войната.

"Всъщност виждаме различна реторика, идваща от Вашингтон. Засега приемаме, че Вашингтон запазва политическата воля, а президентът Тръмп запазва политическата воля да продължат усилията за мирно уреждане на конфликта в Украйна".

Ние подкрепяме тези усилия и Русия остава отворена за влизане в мирни преговори, увери той.

Някои руски националисти предполагат, че изявленията на Тръмп показват, че той ще се дистанцира от усилията за прекратяване на войната, която продължава вече повече от три години.

По-рано Кремъл изрази мнение, че реториката на Тръмп е повлияна от факта, че току-що се е срещнал със Зеленски.

Засега не е ясно дали Тръмп ще подкрепи думите си с промяна в действията на САЩ. Някои анализатори и европейски служители предположиха, че думите му са сигнал към Европа, че е време лидерите на континента да поемат ангажимент и да направят повече, за да задоволят нуждите на Киев от оръжия и финансиране.