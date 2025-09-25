Промяната в тона на Тръмп не притеснява Кремъл

Русия приема, че президентът на САЩ Доналд Тръмп остава ангажиран да работи за постигане на мир в Украйна. Това заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от "Ройтерс", предава News.bg.
Той направи изказването си, след като по-рано тази седмица американският лидер рязко промени реториката си в полза на Киев.
Вчера, след среща с украинския президент Володимир Зеленски, Тръмп изрази увереност, че Киев може да си върне всички територии, отнети от Русия, която контролира около 1/5 от страната и че трябва да действа веднага, тъй като Москва е изправена пред икономически проблеми.
Вицепрезидентът на Тръмп Джей Ди Ванс предупреди, че Тръмп става "невероятно нетърпелив" към Русия, защото те не "слагат достатъчно на масата за преговори, за да се постави край на войната".
"Ако руснаците откажат да преговарят добросъвестно, мисля, че това ще бъде много, много лошо за страната им. Това е, което президентът ясно заяви. Това не е промяна в позицията. Това е признание на реалността на място", изтъкна Ванс.
Песков отбеляза, че Русия не разглежда коментара на американския вицепрезидент като противоречащ на заявеното желание на Вашингтон да помогне за прекратяване на войната.
"Всъщност виждаме различна реторика, идваща от Вашингтон. Засега приемаме, че Вашингтон запазва политическата воля, а президентът Тръмп запазва политическата воля да продължат усилията за мирно уреждане на конфликта в Украйна".
Ние подкрепяме тези усилия и Русия остава отворена за влизане в мирни преговори, увери той.
Някои руски националисти предполагат, че изявленията на Тръмп показват, че той ще се дистанцира от усилията за прекратяване на войната, която продължава вече повече от три години.
По-рано Кремъл изрази мнение, че реториката на Тръмп е повлияна от факта, че току-що се е срещнал със Зеленски.
Засега не е ясно дали Тръмп ще подкрепи думите си с промяна в действията на САЩ. Някои анализатори и европейски служители предположиха, че думите му са сигнал към Европа, че е време лидерите на континента да поемат ангажимент и да направят повече, за да задоволят нуждите на Киев от оръжия и финансиране.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Е как да ви притесни 😄
13:34 25.09.2025
2 Баце ЕООД
13:34 25.09.2025
3 Атина Палада
Толкова ли не можете да разберете иронията му?:)
13:36 25.09.2025
4 Пипи
Коментиран от #5, #10
13:37 25.09.2025
5 Пропагандата
До коментар #4 от "Пипи":винаги има за цел глупака.
13:38 25.09.2025
6 Путине, къде са парите?
◾️ 🇫🇮Финландия 🇫🇮:
БВП на глава от населението: 54 160 $
Средна заплата: $4,741
Средна пенсия: $2,489
◾️русия:
БВП на глава от населението: 14 060 $
Средна заплата: $610
Средна пенсия: $210
◾️ 🇧🇬България 🇧🇬:
БВП на глава от населението: $15,886
Средна заплата: $1,148
Средна пенсия: $475
◾️ Русия:
БВП на глава от населението: $14,060
Средна заплата: $610
Средна пенсия: $210
Коментиран от #11
13:38 25.09.2025
7 Русия и Путин искат точно това,
Разбрахме за кой Войната не работи, ЕС колкото повече Война толкова повече ЕС обеднява и задлъжнява?
Украйна, колкото повече Война толкова по малко Украйна и Украйнци?
13:40 25.09.2025
8 Уилям Херингтън герой СВО
13:41 25.09.2025
9 На Кремъл
13:41 25.09.2025
10 Атина Палада
До коментар #4 от "Пипи":Европа все още купува руски газ и петрол,но ще следвам политиката на медиите,които казват ,че Европа не купува газ и петрол от Русия и вече е независима от Русия,сега Китай станал зависим от руските енергийни ресурси
Та,някога ,когато Европа купуваше руски енергийни ресурси,научила ли е руски? Сега Китай ли ще учат руски?
13:42 25.09.2025
11 Интересно
До коментар #6 от "Путине, къде са парите?":това какво общо има с това, че САЩ и Великобритания унищожиха Украйна, за да източат и унищожат Европа?
Коментиран от #12
13:46 25.09.2025
12 Цоню Русофила
До коментар #11 от "Интересно":Жалко е да си купено от Путин дете на руската пропагандата и в шишарката ти, която носиш на раменете да не проблясва логична мисъл.
Коментиран от #13
13:50 25.09.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 емил
Престъпни колонизаторски св...не Русия не е Иран , Ирак или Либия Афганистан ако полетят "САРМАТИ те - Мечът на Възмездието " само за броени минути ще отидат дъното на двата океана завинаги .
14:25 25.09.2025
16 Симо
14:29 25.09.2025
17 Всичко което трябва да знаете
14:34 25.09.2025