Новини
Свят »
Израел »
Заплаха срещу Нетаняху: Израелски гражданин арестуван за план за убийство на премиера

Заплаха срещу Нетаняху: Израелски гражданин арестуван за план за убийство на премиера

25 Септември, 2025 14:26 368 3

  • израел-
  • заплаха-
  • бенямин нетаняху-
  • арестуван-
  • убийство

Инцидентът идва на фона на растящи напрежения в Израел и намаляваща обществена подкрепа за премиера заради войната в Газа.

Заплаха срещу Нетаняху: Израелски гражданин арестуван за план за убийство на премиера - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Израелската полиция съобщи днес, че е арестувала мъж, заплашил да убие премиера Бенямин Нетаняху, предаде "Ройтерс", цитирана от БТА.

Според информацията, малко преди началото на еврейската Нова година в понеделник вечерта, мъж на около 40 години от южния град Кирят Гат е влязъл в местния полицейски участък и е заявил, че ще убие Нетаняху.

"Заподозреният казал на полицаите, че планира да закупи огнестрелно оръжие и да стреля три пъти в министър-председателя", заявиха от полицията.

Мъжът е бил задържан, а обвинителният акт срещу него се очаква да бъде внесен днес. Полицията иска да задържи мъжа в ареста до края на съдебното производство.

Социологическите проучвания показват, че Нетаняху губи обществена подкрепа заради продължаващата вече почти две години война в Газа срещу "Хамас", което доведе до опасения за засилване на изолацията на Израел в световен мащаб.

В Газа се намират 48 заложници, за 20 от които се смята, че все още са живи, и техните семейства призоваха израелското правителство да сключи сделка, която да върне близките им у дома, отбелязва "Ройтерс".


Израел
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ветеринаря

    3 0 Отговор
    Хиените започнаха канибализма.

    14:29 25.09.2025

  • 2 Тези

    2 0 Отговор
    ни вземат хептен за малоумни . Планира убийство и отива да предупреди полицията в полицейски участък. Изключително сериозен опит за убийство този дявол сатаняхо се е разминал на косъм .

    14:38 25.09.2025

  • 3 Мдааа

    0 0 Отговор
    Да, да повярвахме на сценките на Хитлеряху!? 😉 Намерили там някакъв луд и го накарали да си "признае", беги!

    14:43 25.09.2025