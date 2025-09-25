Новини
Русия обмисля нова забрана за износ на дизел и бензин до края на годината

Русия обмисля нова забрана за износ на дизел и бензин до края на годината

25 Септември, 2025 15:22 774 45

Вицепремиерът Александър Новак заяви, че мярката цели стабилизиране на вътрешния пазар на горива

Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руското правителство възнамерява да въведе забрана за износ на дизел за доставчици, които не произвеждат горивото, до края на годината. Това заяви руският вицепремиер Александър Новак, цитиран от "Ройтерс" и агенция "Интерфакс", предава News.bg.

Той уточни, че кабинетът обмисля и удължаване на настоящата забрана за износ на бензин - също до края на годината.

Новак отбеляза, че тези мерки ще позволят на руското правителство „допълнително да снабдява пазара с петролни продукти“.

Последното удължаване на забраната, която беше наложена за първи път през февруари, ограничи износа на моторни горива до 30 септември, като за непроизводителите срокът остана в сила до 31 октомври.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мошЕто

    15 17 Отговор
    Правилно решение - преди всичко трябва да се задоволява вътрешния пазар , останалите - да се спасяват !

    Коментиран от #7, #30

    15:24 25.09.2025

  • 2 "Всякога проклета Русия" по Раковски

    8 16 Отговор
    Българката Росица Георгиева, на 32 години, живееща в Русия, е осъдена на три години лишаване от свобода в наказателна колония за това, че е оставила подкрепящи коментари под видео и снимки на “Руския доброволчески корпус” (РДК), воюващ на страната на Украйна.
    Новината беше съобщена от "Център Сова" (линк в коментар). Решението на Южния окръжен военен съд е от 9 септември 2025 г. Делото срещу българката е образувано на 24 април 2025 г. Присъдата все още не е влязла в сила и подлежи на обжалване.

    Коментиран от #5, #6

    15:25 25.09.2025

  • 3 кРадев, Бойко и Делян са руски еничари!

    4 10 Отговор
    Управляващите Борисов и Пеевски, много синхронизирано с Русия, извършват реформи. Путин обяви въвеждането, от 2026 г., на предмет духовенство в училищата, а нашите решиха да въвеждат религия от същата година. В Русия вдигат ДДС на 22 %, а назначеният от ГЕРБ/Пеевски Дянков за шеф на Фискалния съвет веднага заговори за 22 % ДДС. Между другото, герберската перла Дянков преди това беше в надзора на руската банка VTB и ректор на Руската икономическа школа. Практиката показва, че Борисов и Пеевски, докато говорят за евроатлантизъм, редовно изпълняват руски поръчки.

    15:26 25.09.2025

  • 4 Добри новини

    7 10 Отговор
    Ключови руски пристанища в Черно море спряха товаренето на петрол след днешната атака с дронове на ВСУ.
    Терминалът на Каспийския тръбопроводен консорциум (КТК) и претоварният комплекс „Шесхарис“ в Новоросийск спряха товаренето на петрол на танкери след днешната атака с дронове по руското черноморско крайбрежие

    15:28 25.09.2025

  • 5 Хихихи

    9 6 Отговор

    До коментар #2 от ""Всякога проклета Русия" по Раковски":

    Наред си ти.

    15:28 25.09.2025

  • 6 Жалки продажни копейки 🤪🤡

    5 10 Отговор

    До коментар #2 от ""Всякога проклета Русия" по Раковски":

    Очаквам Карботски и всичкото вгъзрожденец да вдигнат врява до небесата за спасяването на българката, а Баце да изпрати самолета.

    15:30 25.09.2025

  • 7 гост

    10 12 Отговор

    До коментар #1 от "мошЕто":

    В целия полуостров Крим от три дни е НАПЪЛНО преустановена продажбата на бензин и дизел на бензиностанции !! Дават се купони за минимални количества на държавните служби , останалите , включително колите на частните фирми стоят на паркинг !! Който успее да открадне нещо от държавните го крие и не смее да го ползва , защото всяка движеща се кола или камион вече са подозрителни при положение , че няма къде легално да са заредили гориво !! До седмица или най- много 10 дни се очаква да започнат стачки за храни , защото естествено и магазините не се зареждат и отдавна са опразнени от всичко налично ! Подобрение не се очаква , защото всичко отива на фронта и изобщо не стига до Крим

    Коментиран от #16

    15:31 25.09.2025

  • 8 оня с коня

    8 13 Отговор
    Ако бяхме останали извън ЕС и НАТО като ПРИЛЕЖАЩА на русия "Задунайска Губерния",половината ни Бензостанции щяха да хвана Паяджина,а на останалите щеше да се зарежда С КУПОНИ до 20л Бензин на Месец,както по времето на Бай Тошо.

    15:32 25.09.2025

  • 9 си дзън

    5 8 Отговор
    Тази "профилактика" ще смени рублите с купони май.

    15:33 25.09.2025

  • 10 редник

    0 4 Отговор
    Знае ли някой колко струва дизелът в братска Русия?

    Коментиран от #14, #23

    15:35 25.09.2025

  • 11 Пешо Волгата - 4 хилядник

    7 7 Отговор
    Бензиностанцията с Ракети, закъса за бензин и нафта. Само през последният месец са затворени над 360 бензиностанции. В Крим бензинът вече ще се продава с купони, а в Москва, Санкт Петербург и другите по- малки градове, крепостните се редят на опашки. В над 20 руски региона изобщо няма гориво. Кризата с бензина, предизвикана от украинските удари по нефтопреработващите заводи в Русия, се разраства с феноменални темпове. А украинците усилват ударите срещу тези стратегически за икономиката на страната - агресор обекти. До края на годината не в Украйна ще има енергийна криза, а в Бензиностанцията с Ракети. Разпадът на Русия е близо и предстои! Ще свърши, като СССР. Неизбежно е.

    Коментиран от #12

    15:36 25.09.2025

  • 12 Абе

    5 1 Отговор

    До коментар #11 от "Пешо Волгата - 4 хилядник":

    що ползваш лъжата на лена и компания за заглавието си? От едно гето ли сте, че ползвате едни и същи лъжи?

    15:42 25.09.2025

  • 13 Кирило Буданов

    4 2 Отговор
    Санкциите работят, а?

    15:44 25.09.2025

  • 14 Около

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "редник":

    0,88 $ е дизела.

    Коментиран от #19

    15:46 25.09.2025

  • 15 Архимандрисандрит Бибиан

    2 1 Отговор
    Без да мислат пак нема

    15:46 25.09.2025

  • 16 мошЕто

    3 7 Отговор

    До коментар #7 от "гост":

    Крим е само малка част от Русия ! Ако беше толкова зле положението , укрите щяха първи да ни информират .

    Коментиран от #21

    15:48 25.09.2025

  • 17 Московско посмешище

    5 4 Отговор
    МЗ предупреди, че сезонът на жътва в Русия е застрашен." Тракторите без гориво са толкова полезни, колкото ветеран от КГБ на мирна конференция.
    На всеки фронт, т.е. петрол, селско стопанство, военни и пропаганда, руските военнопрестъпници са изправени пред последствия, които не могат да преодолеят, докато крепостните търпят осезаемото въздействие на празните помпи.
    Заглавията на първа страница в прокремълските медии показват опашки на бензиностанциите, съперничещи на тези от края на 80-те години на миналия век.
    Повечето недостиг е в отдалечени региони, но с натискането на педала на газта в Киев, се очаква дори Петербург и Москва да се присъединят към бензиновата паника.
    В ООН в Ню Йорк руските делегати повтарят едни и същи изтъркани лъжи. Украйна ги е провокирала, цивилните са залог, защитата на рускоговорящите оправдава всичко.
    Усилията за привличане на руския военнопрестъпник към мирните преговори се провалиха зрелищно. Турция, Китай, държавите от Персийския залив и дори настоящият самопровъзгласил се за Белия дом не успяха да ограничат бомбардировките от съветските фосили в Москва.
    Американската дипломация постепенно осъзнава, че само морковите не могат да обуздаят пенсионер от КГБ, над когото виси заповед за военнопрестъпление.

    15:53 25.09.2025

  • 18 ДрайвингПлежър

    6 5 Отговор
    Украинските удари по рафинерии са всъщност удари по вашия джоб - ПОРЕДЕН
    При липса на износ цената на горивата се покачва заради търсенето, и освен че плащате на укронацисткото правителство в Киев за самите дронове и боеприпаси - плащате и втори път през цените на всичко!
    Тая нацистка кочина трябва да се заличи от картата, за да има мир!

    15:54 25.09.2025

  • 19 ела

    5 1 Отговор

    До коментар #14 от "Около":

    И 5 копейки да е, като го няма.... А и само с бензин не се живее, нито се яде

    Коментиран от #24

    15:55 25.09.2025

  • 20 ЗАКРИВАЙ беГзиностанцията алкашка

    4 2 Отговор
    ЗАКРИВАЙ
    Хахаха

    15:55 25.09.2025

  • 21 гост

    1 2 Отговор

    До коментар #16 от "мошЕто":

    Ами ако чакаш ТАСС и Известия да те информират , няма да дочакаш , хахаха !! Да беше потърсил други източници , аз явно съм прочел тях !

    Коментиран от #22

    15:55 25.09.2025

  • 22 Тя пропагандата

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "гост":

    винаги има за цел глупака!

    Коментиран от #26

    15:57 25.09.2025

  • 23 Мишел

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "редник":

    Цени в Русия днес за литър : бензин 0,649€ 1,269лв., дизел 0,730€ 1,429 лв

    Коментиран от #28

    15:58 25.09.2025

  • 24 Ами нали питаше колко е 😄

    0 1 Отговор

    До коментар #19 от "ела":

    Казват ти, не ти харесва. Не може сите да се евтини и глупави и САЩ да им се радва, че за 5 цента продават род и родина. Нали тъй?

    15:58 25.09.2025

  • 25 Каков износ бре Чукчи

    4 2 Отговор
    От 8 месеца масов внос на горива от КАЗАХСТАН и Беларус
    Хахахахаха
    Тия Украинци ги направиха кл...ошари
    Хахахахах

    Коментиран от #27, #43

    15:59 25.09.2025

  • 26 Хахахаха

    2 1 Отговор

    До коментар #22 от "Тя пропагандата":

    Така е. За това копейките вярвате на руска пропаганда. Щот сте.....

    Коментиран от #29

    16:02 25.09.2025

  • 27 Как какъв бре малчуган

    0 4 Отговор

    До коментар #25 от "Каков износ бре Чукчи":

    Русия е износител на горива. Чети за Ян бибиян. 😄 По полезно е от опростачването на запада. В циганета превърнаха глупавите дечица.

    Коментиран от #33

    16:02 25.09.2025

  • 28 Хахаахаха

    2 1 Отговор

    До коментар #23 от "Мишел":

    1.68 € литрото у Москалбад,...ама НЕМА беГзин
    Хахахахаха

    16:03 25.09.2025

  • 29 Пропагандата

    0 1 Отговор

    До коментар #26 от "Хахахаха":

    винаги има за цел глупака!

    Коментиран от #31

    16:03 25.09.2025

  • 30 Закъсаха го яко рашистите 😂

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "мошЕто":

    Украйна им съсипа бизнеса с горивата..

    Коментиран от #44

    16:05 25.09.2025

  • 31 Хахахаха

    4 0 Отговор

    До коментар #29 от "Пропагандата":

    Така е. За това копейките вярвате на руска пропаганда!

    Коментиран от #34

    16:05 25.09.2025

  • 32 Слав

    1 2 Отговор
    Малоумници, не продажбата на ""дизел", а на "дизелово гориво"! Изглежда дреболия, но това предателство към българския език , особено когато се практикува от средствата за масова информация. Толкова непросветени и некадърни пишман говорители и журналисти по времето на "застоя" не е имало.

    16:05 25.09.2025

  • 33 Туп ой ДА?

    3 1 Отговор

    До коментар #27 от "Как какъв бре малчуган":

    87 % от НЕФТОБАЗИТЕ у КЕН ефо са ... ФИРА!
    Украинците ги опра скаха
    ))))))
    Сега са вносители

    Коментиран от #37

    16:06 25.09.2025

  • 34 Пропагандата

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Хахахаха":

    винаги има за цел глупака.

    Коментиран от #36

    16:06 25.09.2025

  • 35 Русуфил хардлайнaр

    0 1 Отговор
    Зависи от гледната точка. Това са санкции спрямо останалия свят, а не че русия го е закъсала за бензин!

    16:07 25.09.2025

  • 36 Руската пропаганда

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Пропагандата":

    винаги има за цел глупака.

    Коментиран от #38

    16:07 25.09.2025

  • 37 Чети книжки малчуган

    0 2 Отговор

    До коментар #33 от "Туп ой ДА?":

    Опростъачването от пропадналият запад е падение. Виж ко казва Ян Бибиян. Запада никога не е падал толкова ниско да прави от глупави деца, евтини циганета.

    16:08 25.09.2025

  • 38 Пропагандата

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Руската пропаганда":

    винаги има за цел глупака.

    16:09 25.09.2025

  • 39 Абе зае....БИ.

    2 1 Отговор
    Горива и Беларус и Казахстан, ракети, САУ, БМПта, гаубици, оръдия, муниции и ОРИЗО-ГРИЗАЧИ от Ким,.. дронове от ИРАН,...части и технологии от Чайна,.... 12 години НИТО 1 ОБЛАСТ завзета от Москалбад,...
    Тие...Б ем могучаята...
    Па искайте горива от УКРАЙНА бре Чукчи
    Ееееедехееее

    Коментиран от #40, #41

    16:15 25.09.2025

  • 40 Възрожденец

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "Абе зае....БИ.":

    👍😄👍...Няма такива жал Кари като оповръщаняците москали

    16:17 25.09.2025

  • 41 Чети книжки малчо

    0 1 Отговор

    До коментар #39 от "Абе зае....БИ.":

    За да не си така неграмотно и да те опростачва пропадналият запад. Запада никога не е удрял такова дъно да опростачва глупави деца и превръща в неграмотни циганета.

    Коментиран от #42

    16:19 25.09.2025

  • 42 Аре кини бе Мазгар

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "Чети книжки малчо":

    Тее...На у ПЕТУШАРА забав
    АааааааХахахаха

    Коментиран от #45

    16:21 25.09.2025

  • 43 Мишел

    0 1 Отговор

    До коментар #25 от "Каков износ бре Чукчи":

    Фантазираш.
    Русия има 57 големи НПЗ и данните в мрежата показват, че всичките работят.
    Украйна има 13 НПЗ и нито един не работи. Последно руски дронове на 20.09.срещу 21.09.2025г разбомбиха прясно възстановените 4 украински нефтопреработвателни заводи и големите горивни бази. Гасиха ги 3 дни.
    Русия ограничава износа на горива в Европа, защото част от този износ отивам в Украйна за ВСУ.

    16:21 25.09.2025

  • 44 мошЕто

    1 1 Отговор

    До коментар #30 от "Закъсаха го яко рашистите 😂":

    Руснаците им съсипаха държавата !

    16:22 25.09.2025

  • 45 Чети книжки малчо

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "Аре кини бе Мазгар":

    За да не си така неграмотно и да те опростачва пропадналият запад. Запада никога не е удрял такова дъно да опростачва глупави деца и превръща в неграмотни циганета.

    16:25 25.09.2025

