Русия обмисля нова забрана за износ на дизел и бензин до края на годината

Руското правителство възнамерява да въведе забрана за износ на дизел за доставчици, които не произвеждат горивото, до края на годината. Това заяви руският вицепремиер Александър Новак, цитиран от "Ройтерс" и агенция "Интерфакс", предава News.bg.

Той уточни, че кабинетът обмисля и удължаване на настоящата забрана за износ на бензин - също до края на годината.

Новак отбеляза, че тези мерки ще позволят на руското правителство „допълнително да снабдява пазара с петролни продукти“.

Последното удължаване на забраната, която беше наложена за първи път през февруари, ограничи износа на моторни горива до 30 септември, като за непроизводителите срокът остана в сила до 31 октомври.