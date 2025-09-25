Русия обмисля нова забрана за износ на дизел и бензин до края на годината

Руското правителство възнамерява да въведе забрана за износ на дизел за доставчици, които не произвеждат горивото, до края на годината. Това заяви руският вицепремиер Александър Новак, цитиран от "Ройтерс" и агенция "Интерфакс", предава News.bg.
Той уточни, че кабинетът обмисля и удължаване на настоящата забрана за износ на бензин - също до края на годината.
Новак отбеляза, че тези мерки ще позволят на руското правителство „допълнително да снабдява пазара с петролни продукти“.
Последното удължаване на забраната, която беше наложена за първи път през февруари, ограничи износа на моторни горива до 30 септември, като за непроизводителите срокът остана в сила до 31 октомври.
1 мошЕто
15:24 25.09.2025
2 "Всякога проклета Русия" по Раковски
Новината беше съобщена от "Център Сова" (линк в коментар). Решението на Южния окръжен военен съд е от 9 септември 2025 г. Делото срещу българката е образувано на 24 април 2025 г. Присъдата все още не е влязла в сила и подлежи на обжалване.
15:25 25.09.2025
3 кРадев, Бойко и Делян са руски еничари!
15:26 25.09.2025
4 Добри новини
Терминалът на Каспийския тръбопроводен консорциум (КТК) и претоварният комплекс „Шесхарис“ в Новоросийск спряха товаренето на петрол на танкери след днешната атака с дронове по руското черноморско крайбрежие
15:28 25.09.2025
5 Хихихи
До коментар #2 от ""Всякога проклета Русия" по Раковски":Наред си ти.
15:28 25.09.2025
6 Жалки продажни копейки 🤪🤡
До коментар #2 от ""Всякога проклета Русия" по Раковски":Очаквам Карботски и всичкото вгъзрожденец да вдигнат врява до небесата за спасяването на българката, а Баце да изпрати самолета.
15:30 25.09.2025
7 гост
До коментар #1 от "мошЕто":В целия полуостров Крим от три дни е НАПЪЛНО преустановена продажбата на бензин и дизел на бензиностанции !! Дават се купони за минимални количества на държавните служби , останалите , включително колите на частните фирми стоят на паркинг !! Който успее да открадне нещо от държавните го крие и не смее да го ползва , защото всяка движеща се кола или камион вече са подозрителни при положение , че няма къде легално да са заредили гориво !! До седмица или най- много 10 дни се очаква да започнат стачки за храни , защото естествено и магазините не се зареждат и отдавна са опразнени от всичко налично ! Подобрение не се очаква , защото всичко отива на фронта и изобщо не стига до Крим
15:31 25.09.2025
8 оня с коня
15:32 25.09.2025
9 си дзън
15:33 25.09.2025
10 редник
15:35 25.09.2025
11 Пешо Волгата - 4 хилядник
15:36 25.09.2025
12 Абе
До коментар #11 от "Пешо Волгата - 4 хилядник":що ползваш лъжата на лена и компания за заглавието си? От едно гето ли сте, че ползвате едни и същи лъжи?
15:42 25.09.2025
13 Кирило Буданов
15:44 25.09.2025
14 Около
До коментар #10 от "редник":0,88 $ е дизела.
15:46 25.09.2025
15 Архимандрисандрит Бибиан
15:46 25.09.2025
16 мошЕто
До коментар #7 от "гост":Крим е само малка част от Русия ! Ако беше толкова зле положението , укрите щяха първи да ни информират .
15:48 25.09.2025
17 Московско посмешище
На всеки фронт, т.е. петрол, селско стопанство, военни и пропаганда, руските военнопрестъпници са изправени пред последствия, които не могат да преодолеят, докато крепостните търпят осезаемото въздействие на празните помпи.
Заглавията на първа страница в прокремълските медии показват опашки на бензиностанциите, съперничещи на тези от края на 80-те години на миналия век.
Повечето недостиг е в отдалечени региони, но с натискането на педала на газта в Киев, се очаква дори Петербург и Москва да се присъединят към бензиновата паника.
В ООН в Ню Йорк руските делегати повтарят едни и същи изтъркани лъжи. Украйна ги е провокирала, цивилните са залог, защитата на рускоговорящите оправдава всичко.
Усилията за привличане на руския военнопрестъпник към мирните преговори се провалиха зрелищно. Турция, Китай, държавите от Персийския залив и дори настоящият самопровъзгласил се за Белия дом не успяха да ограничат бомбардировките от съветските фосили в Москва.
Американската дипломация постепенно осъзнава, че само морковите не могат да обуздаят пенсионер от КГБ, над когото виси заповед за военнопрестъпление.
15:53 25.09.2025
18 ДрайвингПлежър
При липса на износ цената на горивата се покачва заради търсенето, и освен че плащате на укронацисткото правителство в Киев за самите дронове и боеприпаси - плащате и втори път през цените на всичко!
Тая нацистка кочина трябва да се заличи от картата, за да има мир!
15:54 25.09.2025
19 ела
До коментар #14 от "Около":И 5 копейки да е, като го няма.... А и само с бензин не се живее, нито се яде
15:55 25.09.2025
20 ЗАКРИВАЙ беГзиностанцията алкашка
Хахаха
15:55 25.09.2025
21 гост
До коментар #16 от "мошЕто":Ами ако чакаш ТАСС и Известия да те информират , няма да дочакаш , хахаха !! Да беше потърсил други източници , аз явно съм прочел тях !
15:55 25.09.2025
22 Тя пропагандата
До коментар #21 от "гост":винаги има за цел глупака!
15:57 25.09.2025
23 Мишел
До коментар #10 от "редник":Цени в Русия днес за литър : бензин 0,649€ 1,269лв., дизел 0,730€ 1,429 лв
15:58 25.09.2025
24 Ами нали питаше колко е 😄
До коментар #19 от "ела":Казват ти, не ти харесва. Не може сите да се евтини и глупави и САЩ да им се радва, че за 5 цента продават род и родина. Нали тъй?
15:58 25.09.2025
25 Каков износ бре Чукчи
Хахахахаха
Тия Украинци ги направиха кл...ошари
Хахахахах
15:59 25.09.2025
26 Хахахаха
До коментар #22 от "Тя пропагандата":Така е. За това копейките вярвате на руска пропаганда. Щот сте.....
16:02 25.09.2025
27 Как какъв бре малчуган
До коментар #25 от "Каков износ бре Чукчи":Русия е износител на горива. Чети за Ян бибиян. 😄 По полезно е от опростачването на запада. В циганета превърнаха глупавите дечица.
16:02 25.09.2025
28 Хахаахаха
До коментар #23 от "Мишел":1.68 € литрото у Москалбад,...ама НЕМА беГзин
Хахахахаха
16:03 25.09.2025
29 Пропагандата
До коментар #26 от "Хахахаха":винаги има за цел глупака!
16:03 25.09.2025
30 Закъсаха го яко рашистите 😂
До коментар #1 от "мошЕто":Украйна им съсипа бизнеса с горивата..
16:05 25.09.2025
31 Хахахаха
До коментар #29 от "Пропагандата":Така е. За това копейките вярвате на руска пропаганда!
16:05 25.09.2025
32 Слав
16:05 25.09.2025
33 Туп ой ДА?
До коментар #27 от "Как какъв бре малчуган":87 % от НЕФТОБАЗИТЕ у КЕН ефо са ... ФИРА!
Украинците ги опра скаха
))))))
Сега са вносители
16:06 25.09.2025
34 Пропагандата
До коментар #31 от "Хахахаха":винаги има за цел глупака.
16:06 25.09.2025
35 Русуфил хардлайнaр
16:07 25.09.2025
36 Руската пропаганда
До коментар #34 от "Пропагандата":винаги има за цел глупака.
16:07 25.09.2025
37 Чети книжки малчуган
До коментар #33 от "Туп ой ДА?":Опростъачването от пропадналият запад е падение. Виж ко казва Ян Бибиян. Запада никога не е падал толкова ниско да прави от глупави деца, евтини циганета.
16:08 25.09.2025
38 Пропагандата
До коментар #36 от "Руската пропаганда":винаги има за цел глупака.
16:09 25.09.2025
39 Абе зае....БИ.
Тие...Б ем могучаята...
Па искайте горива от УКРАЙНА бре Чукчи
Ееееедехееее
16:15 25.09.2025
40 Възрожденец
До коментар #39 от "Абе зае....БИ.":👍😄👍...Няма такива жал Кари като оповръщаняците москали
16:17 25.09.2025
41 Чети книжки малчо
До коментар #39 от "Абе зае....БИ.":За да не си така неграмотно и да те опростачва пропадналият запад. Запада никога не е удрял такова дъно да опростачва глупави деца и превръща в неграмотни циганета.
16:19 25.09.2025
42 Аре кини бе Мазгар
До коментар #41 от "Чети книжки малчо":Тее...На у ПЕТУШАРА забав
АааааааХахахаха
16:21 25.09.2025
43 Мишел
До коментар #25 от "Каков износ бре Чукчи":Фантазираш.
Русия има 57 големи НПЗ и данните в мрежата показват, че всичките работят.
Украйна има 13 НПЗ и нито един не работи. Последно руски дронове на 20.09.срещу 21.09.2025г разбомбиха прясно възстановените 4 украински нефтопреработвателни заводи и големите горивни бази. Гасиха ги 3 дни.
Русия ограничава износа на горива в Европа, защото част от този износ отивам в Украйна за ВСУ.
16:21 25.09.2025
44 мошЕто
До коментар #30 от "Закъсаха го яко рашистите 😂":Руснаците им съсипаха държавата !
16:22 25.09.2025
45 Чети книжки малчо
До коментар #42 от "Аре кини бе Мазгар":За да не си така неграмотно и да те опростачва пропадналият запад. Запада никога не е удрял такова дъно да опростачва глупави деца и превръща в неграмотни циганета.
16:25 25.09.2025