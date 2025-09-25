Новини
Никола Саркози ще обжалва: Присъдата ми е тежък удар по правовата държава

25 Септември, 2025 16:25

Съд в Париж го призна за виновен по обвинения в престъпен заговор по дело за предполагаемото незаконно финансиране на кандидатпрезидентската му кампания през 2007 г. с пари от тогавашния либийски лидер Муамар Кадафи

Никола Саркози ще обжалва: Присъдата ми е тежък удар по правовата държава - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Осъден на пет години затвор, Никола Саркози заяви днес пред журналисти, че случилото се в съда „е с изключителна тежест за правовата държава“ и „за доверието, което може да се има в правосъдието“, съобщи в. „Монд“, цитиран от БТА.

Бившият френски президент подчерта, че е оправдан по три от четирите обвинения. „Ще поема своята отговорност. Ще се явявам на всяка призовка. И ако на всяка цена искат да спя в затвора, ще спя в затвора. Но с високо вдигната глава. Аз съм невинен“, каза още Саркози.

„Тази несправедливост е скандал. Няма да се извиня за нещо, което не съм направил“, добави той и обяви, че ще обжалва. „Навярно ще трябва да се явя окован с белезници пред апелативния съд. Онези, които ме мразят дотолкова, си мислят, че ще ме унижат. Това, което унижиха днес, е Франция, това е образът на Франция. И ако някой е предал французите, това не съм аз, а тази невероятна несправедливост, на която току-що станахте свидетели[...] Ще се боря до последния си дъх, за да докажа своята пълна невинност“, заключи той.

Съд в Париж го призна за виновен по обвинения в престъпен заговор по дело за предполагаемото незаконно финансиране на кандидатпрезидентската му кампания през 2007 г. с пари от тогавашния либийски лидер Муамар Кадафи.

Саркози обаче бе оправдан по всички останали обвинения, включително за приемане на подкуп, незаконно финансиране на предизборна кампания и укриване и присвояване на държавни средства.


Франция
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Съветският пeHиc аkp00батTT

    10 6 Отговор
    Фалшивите медии остават без промяна през последните 85 години - все така абсурдно лъжливи
    Германска преса, 27 юни 1941 г.:
    „Съветските дивизии често са принудени да се бият само с пехота, защото са загубили цялата си броненетехника.“
    BBC News, 22 март 2022 г.:
    „Руските войски разполагат с храна и боеприпаси само за три дни.“
    Урсула фон дер Лайен, 14 септември 2022 г. (Обръщение за състоянието на Съюза):
    „Руските военни използват чипове от съдомиялни машини и хладилници, за да ремонтират военното си оборудване, защото вече нямат полупроводници. Руската индустрия е в руини.“
    New York Post, 6 март 2023 г.:
    „Руските резервисти изчерпват боеприпасите си, бият се с лопати, произведени още през 1869 г.“

    Коментиран от #6

    16:26 25.09.2025

  • 2 Съветският пeHиc аkp00батTT

    10 4 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    16:26 25.09.2025

  • 3 Съветският пeHиc аkp00батTT

    13 5 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    16:26 25.09.2025

  • 4 бен Ходжа

    16 4 Отговор
    Какво мръсно човече - Кадафи му помогнал с пари да стане президент, а той като президент тръгна да го сваля.

    Коментиран от #8

    16:26 25.09.2025

  • 5 Атина Палада

    14 4 Отговор
    При последната си реч в ООН Кадафито предвиди какво ще се случи,ако ликвидират Либия- стената ,която пази Европа от мигранти.
    Е,излезе прав, Европа се напълни с м.игранти.И Франция е основният виновник за това..САЩ участваха с логистиката...

    16:30 25.09.2025

  • 6 Йордан Новаков

    4 13 Отговор

    До коментар #1 от "Съветският пeHиc аkp00батTT":

    Йордан Новаков даденото на Украйна е една песъчинка от ленд-лийза даден на ссср и въпреки това Украйна размазва руските фашаги.
    Ленд-лийз доставки за СССР (приблизителни данни):

    Самолети – 14 000 (вкл. „Аерокобра“, „Китихоук“, „Бостън“).

    Танкове – 7 000 (М3 „Стюарт“, М4 „Шърман“ и др.).

    Камиони и джипове – над 400 000 (най-важният принос – GMC, Studebaker, Dodge).

    Локомотиви – 1 900.

    Вагони – 11 000+.

    Общо над 500 кораба, предадени на СССР.
    От тях:

    90 бойни кораба – ескадрени миноносци, подводници, ескортни кораби, траулери, патрулни.

    400 транспортни/спомагателни – товарни кораби, танкери, ледоразбивачи, десантни и др.

    8 подводници.

    Храни – консерви, сухо мляко, брашно (стотици хиляди тонове).

    Горива и смазки – авиационен бензин, моторни масла.

    Суровини – алуминий, мед, каучук.

    Взривни вещества – 300 000 тона.

    Облекло – ботуши, униформи, платове.
    Ботуши (военни и зимни) – около 15 милиона чифта.

    Облекло (униформи, шинели, платове за ушиване) – над 100 милиона единици (вкл. палта, якета, панталони, ризи).

    Одеяла – 1,5 милиона.

    Кожи за шапки/подплата – десетки хиляди тонове (особено ценени за зимата).

    Коментиран от #18

    16:35 25.09.2025

  • 7 горски

    13 4 Отговор
    Въобще не е за съжаление това мръсно човече. Взе парите от Кадафи за предизборната кампания, после му хвърляше бомби , а накрая му хвърли невро парслитичен газ, забранен с международна конвенция и го убиха. Хиляди българи работеха десетилетия в Либия и бяха благодарни на Кадафи. Ето това е правосъдие, щом бивши премиери са наказани. Този хайванин настояваше да си закрием четирите реактора на АЕЦ Козлодуй. А като се огледаме сега в ЕС как всички началници на страните и шапката са купени от Сорос, как той влияеше на процесите? Ще ги осъдят ли някога за влияние? Влияние за действия срещу интересите на народите и държавите. Трудно ми е да повярвам.

    Коментиран от #9, #10

    16:35 25.09.2025

  • 8 Сатана Z

    11 5 Отговор

    До коментар #4 от "бен Ходжа":

    Не забравяй ,че именно Мосю Саркози освободи българските медицински сестри от затвора ,а Драгалевския циганин Иван Йорданов Костов коментира по техен адрес с връзка с арестуването им:
    - Ами ако са виновни?"....
    И продължи да краде

    16:38 25.09.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 САРКОЗИ

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "горски":

    ОСВОБОДИ БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИЦИ ОТ ЗАТВОРА В ЛИБИЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    16:48 25.09.2025

  • 11 Сталин

    3 0 Отговор
    Франция е истинска демокрация ,където корумпирани негодници и политици са в затвора,а в България всеки втори е корумпиран а няма и един в затвора за корупция ,компрадорска бананова република

    16:48 25.09.2025

  • 12 Сталин

    5 1 Отговор

    До коментар #9 от "Овчи":

    "Президентът Кенеди реши да се наложи мониторинг на ядрената централа Димона .Той настояваше за това за да се знае дали там се разработват ядрени оръжия.Израел отказаха ,но той настояваше,и кризата беше решена с оставката на Бен-Гурион ,той подаде оставка за да не се съгласи на мониторинг на ядрената централа Димона и след това той даде заповед за убийството на президента Кенеди,Кенеди беше убит защото настояваше за мониторинг на ядрената централа Димона."

    -Муамар Кадафи

    Заради това тези ционистки кучета убиха великия Муамар Кадафи защото знаеше истината и на 23 септември 2009 на генералната асамблея на ООН, Кадафи публично имаше смелостта да иска разследване за ядрените оръжия на Израел.

    Коментиран от #14

    16:48 25.09.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Факт !

    1 7 Отговор
    Саркузи вече беше осъден за незаконно финансира не от друг терорист - получил е най-малко 500 000 € от рашисткия режим на Путлер

    16:55 25.09.2025

  • 16 А где

    1 2 Отговор
    МОЧАТА?

    16:55 25.09.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 А. Колко са стигнали ..?!?!!?!

    3 3 Отговор

    До коментар #6 от "Йордан Новаков":

    Немските подводници са придънили 80 процента от КОРАБИТЕ заедно с товара им.НИКЪДЕ НЯМА ФОТОДОКУМЕНТ РЪЦКИ ТАНКИСТ ДА Е КАЧЕН НА ШЪРМАН...........НИКЪДЕ.....

    17:11 25.09.2025

  • 19 Коста

    1 4 Отговор
    Саркози ти си политически затворник

    17:18 25.09.2025

  • 20 А ДАНО И БОКО И ШИШИ

    2 0 Отговор
    5 години минимум.

    17:25 25.09.2025

  • 21 САРКОЗИ

    2 1 Отговор
    Е поредния крадлив евреин.

    17:30 25.09.2025

  • 22 факуса

    1 0 Отговор
    там всички са нвинни и са там за защита от виновните отвън

    17:36 25.09.2025

  • 23 Стефанов

    1 1 Отговор
    А у нас кога ще предяват обвинение към Пеевски ?

    17:37 25.09.2025

  • 24 Коста

    1 0 Отговор
    Саркози, ПП ДБ сме с теб. Ти си осъден по поръчка политическа. Ти си политически затворник

    17:37 25.09.2025

