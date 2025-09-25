Осъден на пет години затвор, Никола Саркози заяви днес пред журналисти, че случилото се в съда „е с изключителна тежест за правовата държава“ и „за доверието, което може да се има в правосъдието“, съобщи в. „Монд“, цитиран от БТА.
Бившият френски президент подчерта, че е оправдан по три от четирите обвинения. „Ще поема своята отговорност. Ще се явявам на всяка призовка. И ако на всяка цена искат да спя в затвора, ще спя в затвора. Но с високо вдигната глава. Аз съм невинен“, каза още Саркози.
„Тази несправедливост е скандал. Няма да се извиня за нещо, което не съм направил“, добави той и обяви, че ще обжалва. „Навярно ще трябва да се явя окован с белезници пред апелативния съд. Онези, които ме мразят дотолкова, си мислят, че ще ме унижат. Това, което унижиха днес, е Франция, това е образът на Франция. И ако някой е предал французите, това не съм аз, а тази невероятна несправедливост, на която току-що станахте свидетели[...] Ще се боря до последния си дъх, за да докажа своята пълна невинност“, заключи той.
Съд в Париж го призна за виновен по обвинения в престъпен заговор по дело за предполагаемото незаконно финансиране на кандидатпрезидентската му кампания през 2007 г. с пари от тогавашния либийски лидер Муамар Кадафи.
Саркози обаче бе оправдан по всички останали обвинения, включително за приемане на подкуп, незаконно финансиране на предизборна кампания и укриване и присвояване на държавни средства.
1 Съветският пeHиc аkp00батTT
Германска преса, 27 юни 1941 г.:
„Съветските дивизии често са принудени да се бият само с пехота, защото са загубили цялата си броненетехника.“
BBC News, 22 март 2022 г.:
„Руските войски разполагат с храна и боеприпаси само за три дни.“
Урсула фон дер Лайен, 14 септември 2022 г. (Обръщение за състоянието на Съюза):
„Руските военни използват чипове от съдомиялни машини и хладилници, за да ремонтират военното си оборудване, защото вече нямат полупроводници. Руската индустрия е в руини.“
New York Post, 6 март 2023 г.:
„Руските резервисти изчерпват боеприпасите си, бият се с лопати, произведени още през 1869 г.“
Коментиран от #6
16:26 25.09.2025
2 Съветският пeHиc аkp00батTT
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
16:26 25.09.2025
3 Съветският пeHиc аkp00батTT
Фидел Кастро 1992 г.
16:26 25.09.2025
4 бен Ходжа
Коментиран от #8
16:26 25.09.2025
5 Атина Палада
Е,излезе прав, Европа се напълни с м.игранти.И Франция е основният виновник за това..САЩ участваха с логистиката...
16:30 25.09.2025
6 Йордан Новаков
До коментар #1 от "Съветският пeHиc аkp00батTT":Йордан Новаков даденото на Украйна е една песъчинка от ленд-лийза даден на ссср и въпреки това Украйна размазва руските фашаги.
Ленд-лийз доставки за СССР (приблизителни данни):
Самолети – 14 000 (вкл. „Аерокобра“, „Китихоук“, „Бостън“).
Танкове – 7 000 (М3 „Стюарт“, М4 „Шърман“ и др.).
Камиони и джипове – над 400 000 (най-важният принос – GMC, Studebaker, Dodge).
Локомотиви – 1 900.
Вагони – 11 000+.
Общо над 500 кораба, предадени на СССР.
От тях:
90 бойни кораба – ескадрени миноносци, подводници, ескортни кораби, траулери, патрулни.
400 транспортни/спомагателни – товарни кораби, танкери, ледоразбивачи, десантни и др.
8 подводници.
Храни – консерви, сухо мляко, брашно (стотици хиляди тонове).
Горива и смазки – авиационен бензин, моторни масла.
Суровини – алуминий, мед, каучук.
Взривни вещества – 300 000 тона.
Облекло – ботуши, униформи, платове.
Ботуши (военни и зимни) – около 15 милиона чифта.
Облекло (униформи, шинели, платове за ушиване) – над 100 милиона единици (вкл. палта, якета, панталони, ризи).
Одеяла – 1,5 милиона.
Кожи за шапки/подплата – десетки хиляди тонове (особено ценени за зимата).
Коментиран от #18
16:35 25.09.2025
7 горски
Коментиран от #9, #10
16:35 25.09.2025
8 Сатана Z
До коментар #4 от "бен Ходжа":Не забравяй ,че именно Мосю Саркози освободи българските медицински сестри от затвора ,а Драгалевския циганин Иван Йорданов Костов коментира по техен адрес с връзка с арестуването им:
- Ами ако са виновни?"....
И продължи да краде
16:38 25.09.2025
10 САРКОЗИ
До коментар #7 от "горски":ОСВОБОДИ БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИЦИ ОТ ЗАТВОРА В ЛИБИЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16:48 25.09.2025
11 Сталин
16:48 25.09.2025
12 Сталин
До коментар #9 от "Овчи":"Президентът Кенеди реши да се наложи мониторинг на ядрената централа Димона .Той настояваше за това за да се знае дали там се разработват ядрени оръжия.Израел отказаха ,но той настояваше,и кризата беше решена с оставката на Бен-Гурион ,той подаде оставка за да не се съгласи на мониторинг на ядрената централа Димона и след това той даде заповед за убийството на президента Кенеди,Кенеди беше убит защото настояваше за мониторинг на ядрената централа Димона."
-Муамар Кадафи
Заради това тези ционистки кучета убиха великия Муамар Кадафи защото знаеше истината и на 23 септември 2009 на генералната асамблея на ООН, Кадафи публично имаше смелостта да иска разследване за ядрените оръжия на Израел.
Коментиран от #14
16:48 25.09.2025
15 Факт !
16:55 25.09.2025
16 А где
16:55 25.09.2025
18 А. Колко са стигнали ..?!?!!?!
До коментар #6 от "Йордан Новаков":Немските подводници са придънили 80 процента от КОРАБИТЕ заедно с товара им.НИКЪДЕ НЯМА ФОТОДОКУМЕНТ РЪЦКИ ТАНКИСТ ДА Е КАЧЕН НА ШЪРМАН...........НИКЪДЕ.....
17:11 25.09.2025
19 Коста
17:18 25.09.2025
20 А ДАНО И БОКО И ШИШИ
17:25 25.09.2025
21 САРКОЗИ
17:30 25.09.2025
22 факуса
17:36 25.09.2025
23 Стефанов
17:37 25.09.2025
24 Коста
17:37 25.09.2025