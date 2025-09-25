Никола Саркози ще обжалва: Присъдата ми е тежък удар по правовата държава

Осъден на пет години затвор, Никола Саркози заяви днес пред журналисти, че случилото се в съда „е с изключителна тежест за правовата държава“ и „за доверието, което може да се има в правосъдието“, съобщи в. „Монд“, цитиран от БТА.

Бившият френски президент подчерта, че е оправдан по три от четирите обвинения. „Ще поема своята отговорност. Ще се явявам на всяка призовка. И ако на всяка цена искат да спя в затвора, ще спя в затвора. Но с високо вдигната глава. Аз съм невинен“, каза още Саркози.

„Тази несправедливост е скандал. Няма да се извиня за нещо, което не съм направил“, добави той и обяви, че ще обжалва. „Навярно ще трябва да се явя окован с белезници пред апелативния съд. Онези, които ме мразят дотолкова, си мислят, че ще ме унижат. Това, което унижиха днес, е Франция, това е образът на Франция. И ако някой е предал французите, това не съм аз, а тази невероятна несправедливост, на която току-що станахте свидетели[...] Ще се боря до последния си дъх, за да докажа своята пълна невинност“, заключи той.

Съд в Париж го призна за виновен по обвинения в престъпен заговор по дело за предполагаемото незаконно финансиране на кандидатпрезидентската му кампания през 2007 г. с пари от тогавашния либийски лидер Муамар Кадафи.

Саркози обаче бе оправдан по всички останали обвинения, включително за приемане на подкуп, незаконно финансиране на предизборна кампания и укриване и присвояване на държавни средства.