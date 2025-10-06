Новини
Нови солидни проблеми пред Еманюел Макрон! Френската опозиция призова за предсрочни избори

6 Октомври, 2025 19:36

Тази шега продължи твърде дълго, фарсът трябва да свърши, заяви Марин Льо Пен, лидерката на крайнодясната партия "Национален сбор"

Нови солидни проблеми пред Еманюел Макрон! Френската опозиция призова за предсрочни избори - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Опозиционните партии във Франция призоваха президента Еманюел Макрон да насрочи предсрочни парламентарни избори или да подаде оставка, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

"Тази шега продължи твърде дълго, фарсът трябва да свърши", заяви Марин Льо Пен, лидерката на крайнодясната партия "Национален сбор".

"Обратното броене започна. Макрон трябва да си ходи", призова Матилд Пано, член на крайнолявата партия "Непокорна Франция"

Давид Линар, депутат от консервативната партия "Републиканзите" също се присъедини към призивите за оставка на френския президент. А лидерът на партията и вътрешен министър в оставка Брюно Рьотайо, който разкритикува вчера състава на новото правителство, днес изтъкна, че "топката е вече в полето на Макрон и че той трябва да се произнесе час по-скоро."

"Ако се създаде патова ситуация, тогава ще се върнем към урните, но мисля, че има и други начини преди да стигнем дотам", заяви Рьотайо пред френската телевизия Те Еф 1.

За да обясни неуспеха си да достигне до компромис с партиите съперници в парламента, Себастиан Льокорню обвини "егото" на политиците от опозицията, които строго са се придържали към своите програми, докато партиите от коалицията на малцинството пък са се съсредоточили върху собствените си амбиции за президентското място. Смята се, че Брюно Рьотайо обмисля да се кандидатира за президент, посочва Ройтерс.


Франция
  • 1 еманюела

    36 2 Отговор
    Унгария няма да въведе еврото, защото "Европейският съюз се разпада" – Орбан.

    19:37 06.10.2025

  • 2 Пич

    27 0 Отговор
    Казах ви аз , че нищо не е същото във Франция откакто най готините френски мадами започнаха масово да страдат от простата !!!

    19:39 06.10.2025

  • 3 факт

    31 2 Отговор
    С ЕС е свършено

    Коментиран от #9, #10

    19:40 06.10.2025

  • 4 Дио

    32 2 Отговор
    И що стана.Франция поведе хорото.Швабите ги догонват.Италия се готви.Да видим 4 място на кой ще се падне.Този път наистина ще има тотален разпад на ЕС.Ейде евролиберасти довиждане

    19:41 06.10.2025

  • 5 Соваж бейби

    32 0 Отговор
    Бабиния да си ходи ,тази драма не може продължава повече !Даване и даване на пари за Украйна ,санкции за Русия, хубаво ама пари няма и дълговете се трупат .

    19:41 06.10.2025

  • 6 Булава

    22 2 Отговор
    Макронче стяйгай куфарите докато не е станало твърде късно

    19:42 06.10.2025

  • 7 мунчо в затвора!

    1 31 Отговор
    Лумпените на Льо Пен да се скрият в дупките си.Макрон ще реши проблемите.

    Коментиран от #11, #14

    19:43 06.10.2025

  • 8 Спецназ

    18 0 Отговор
    ПЦуват Макарон, че е палав и жена му(мъжа му) не
    му бие достатъчно крошета и у тех и на работа а

    само у самолета кога я изнерви червея!

    Наполеон НедОбит!!

    19:44 06.10.2025

  • 9 мунчо в затвора!

    1 20 Отговор

    До коментар #3 от "факт":

    Сериозно?С путинската кочина е свършено.

    Коментиран от #19

    19:44 06.10.2025

  • 10 Соваж бейби

    14 2 Отговор

    До коментар #3 от "факт":

    Това ще е много глупаво ЕС да се разпадне. Просто трябва се изгони Америка и базите от Европа. Смяна на доста президенти и партии по държави ,всичко си дойде на място.

    Коментиран от #20

    19:44 06.10.2025

  • 11 Бензъл

    13 1 Отговор

    До коментар #7 от "мунчо в затвора!":

    Макрона ще го решат некои тайни служби

    Коментиран от #17

    19:45 06.10.2025

  • 12 Иман0еЛ мИкрон

    18 1 Отговор
    Франция ще прави FRexit 😁

    19:46 06.10.2025

  • 13 Много е смело кресливото петле

    14 0 Отговор
    Стои под крилото на бабата кокошка и се прави на герои. От време на време тях кротко и внимателно го пошляпва с крилото за да влезе в час.......е .....нали му е учителка

    19:47 06.10.2025

  • 14 Соваж бейби

    15 1 Отговор

    До коментар #7 от "мунчо в затвора!":

    Уеш ти от коя планета си ?Или някой жалък украинец живеещ в България и научил български? Със сигурност не си българин. Един нормален европеец дори и българин не подкрепя Макрон, само украинци и угоден за Америка.

    19:48 06.10.2025

  • 15 Любопитен

    15 0 Отговор
    Тия тьпаци още ли ходят с маски?

    19:49 06.10.2025

  • 16 Давайте помощи

    14 1 Отговор
    за Украйна и няма да се плашите. Без президент, министър председател и т.н., хич да не ви пука.

    19:49 06.10.2025

  • 17 Соваж бейби

    13 1 Отговор

    До коментар #11 от "Бензъл":

    Това ще е бързо и няма да боли ,искам на центъра на Париж ,да го пуснат на хората да си покажат народната любов .Кой както може и с каквото има под ръка.

    19:50 06.10.2025

  • 18 И ся" Ко "

    16 1 Отговор
    И ся" ко" поредния европейски войнолюбец ще се одреме и ще напусне властта .....макар , че изобщо не му се иска да го направи !!!!!! По същия начин ще си отидат и другите ....!!!!!!

    Коментиран от #21

    19:50 06.10.2025

  • 19 ЗОМБИвизор

    9 0 Отговор

    До коментар #9 от "мунчо в затвора!":

    Айде бе !!!
    Нов@ и БъТъВъТ0 ли ти го спуснаха ? 🤣

    19:51 06.10.2025

  • 20 Любопитен

    6 0 Отговор

    До коментар #10 от "Соваж бейби":

    Възможно ли е това?

    Коментиран от #22

    19:51 06.10.2025

  • 21 Ааааааа не !

    12 0 Отговор

    До коментар #18 от "И ся" Ко "":

    Макарона иска да стане наполеон и никога няма да се откаже от власт ! Амен да изпрати френски войски във покрайна и собствения му народ го гони като псе от власта !

    19:53 06.10.2025

  • 22 Соваж бейби

    5 1 Отговор

    До коментар #20 от "Любопитен":

    Възможно е ако дойде на власт читави политици голисти ,хората мразят Америка и базите им .Един да подведе хорото етап по етап се оправят нещата .

    19:54 06.10.2025

  • 23 Неразбрал

    13 0 Отговор
    Абе някой да ми обясни.....защо напускат премиерите на франсетата ......и защо микрона се е хванал за стола като пиявица и не иска да стане от него , по собствено желание ? Типична българска черта !

    19:56 06.10.2025

  • 24 Факт

    4 1 Отговор
    Макрон се опита да направи Франция отново велика. Облекчи фирмите, но затъна във войната срещу Русия, без да има решение за пенсионната възраст, дълга и миграцията. Твърди много проблеми, макар че ЕЦБ бди над тях.

    Коментиран от #30

    20:00 06.10.2025

  • 25 Сус бе копейки мърляви!

    1 9 Отговор
    Суууус!

    20:00 06.10.2025

  • 26 Хохо Бохо

    5 1 Отговор
    Е как така ве? Ма той още не е превзел Масква

    20:01 06.10.2025

  • 27 Пич

    8 1 Отговор
    Сега сериозно ! Много сте наивни ако смятате , че Франция се управлява от Макрон , Германия от Шмъркц , ЕС от Урсула...... Не знам кой е , но европейци не управляват Европа !!! Европа се управлява от някой от враговете си. Дали масони, евреи, илюминати, или ако щете - рептили , но някои методично и без да се отказва във времето , унищожава Европа !!! Или ще има революции и граждански войни , или бялата раса ще бъде унищожена !!!

    20:04 06.10.2025

  • 28 Червената шапчица

    4 0 Отговор
    Ще пращаш войници в Украйна, а...

    20:09 06.10.2025

  • 29 Емко Бабин

    5 0 Отговор
    Нема се корате! Ножа е дървен! Баба Бриджи каза да си назначавам премиери до откат!
    Все някой балама ще издържи повече.
    Аз си я слушкам нея от малък. А вий се молете да си излекува простатата...

    20:12 06.10.2025

  • 30 Инна

    3 0 Отговор

    До коментар #24 от "Факт":

    По време на реч на среща на Международния дискусионен клуб „Валдай“, руският президент Владимир Путин се обърна към западните елити. Той ги призова да се справят със собствените си проблеми.

    Европейските страни преувеличават образа на враг, измислен преди векове, каза Путин. „Управляващите елити на обединена Европа продължават да разпалват истерия. Оказва се, че войната с руснаците е практически на прага. Те повтарят тази глупост, тази мантра, отново и отново. Честно казано, понякога гледам какво говорят и си мисля: е, те не могат да повярват. Не могат да повярват на това, което казват – че Русия планира да атакува НАТО. Невъзможно е да се повярва. И въпреки това се опитват да убедят собствения си народ“, каза президентът.

    „Успокойте се, спете спокойно и най-накрая се справете със собствените си проблеми. Вижте какво се случва по улиците на европейските градове, какво се случва с икономиката, индустрията, европейската култура и идентичност, с огромните дългове и нарастващата криза на системите за социално осигуряване“, каза руският лидер.

    Путин отхвърли „мантрата“ на европейските политици за „руска атака срещу НАТО“ като глупост. Той предположи, че или некомпетентни, или нечестни политици плашат европейците с тази атака.

    20:19 06.10.2025

  • 31 И на Макарона Уркя ще му изяде главата..

    2 0 Отговор
    Франция се събужда че тоя е токсичен и че ги води към война...
    А всяка война ликвидира предимно обикновени хора...

    20:21 06.10.2025

  • 32 Я пък тоя

    3 0 Отговор
    Не закачайте Макрон, че ще го пребият вкъщи!

    20:29 06.10.2025

  • 33 Абе

    2 0 Отговор
    само на мен ли всички тези льо..... ми звучат някак п......и?!

    20:30 06.10.2025

  • 34 Горски

    1 0 Отговор
    Днес поредният премиер на Макрон падна, подавайки оставка - Себастиан Льокорню. Познах, че във Франция ще има избори до дупка - страната е в непозната за петата Република криза - политическа, икономическа, социална и финансова. Франция направо е фалирала, след като бившият премиер Байру призна, че на всяка секунда външния дълг на Франция скача с 5000 евро. Току-що Льо Пен бръкна в раната и каза директно, че Макрон ще прояви мъдрост, ако подаде оставка. Всъщност 8 години неолиберален макронизъм доведе Франция до фалит и ислямизация.

    20:41 06.10.2025

