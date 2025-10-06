Нови солидни проблеми пред Еманюел Макрон! Френската опозиция призова за предсрочни избори

Опозиционните партии във Франция призоваха президента Еманюел Макрон да насрочи предсрочни парламентарни избори или да подаде оставка, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.
"Тази шега продължи твърде дълго, фарсът трябва да свърши", заяви Марин Льо Пен, лидерката на крайнодясната партия "Национален сбор".
"Обратното броене започна. Макрон трябва да си ходи", призова Матилд Пано, член на крайнолявата партия "Непокорна Франция"
Давид Линар, депутат от консервативната партия "Републиканзите" също се присъедини към призивите за оставка на френския президент. А лидерът на партията и вътрешен министър в оставка Брюно Рьотайо, който разкритикува вчера състава на новото правителство, днес изтъкна, че "топката е вече в полето на Макрон и че той трябва да се произнесе час по-скоро."
"Ако се създаде патова ситуация, тогава ще се върнем към урните, но мисля, че има и други начини преди да стигнем дотам", заяви Рьотайо пред френската телевизия Те Еф 1.
За да обясни неуспеха си да достигне до компромис с партиите съперници в парламента, Себастиан Льокорню обвини "егото" на политиците от опозицията, които строго са се придържали към своите програми, докато партиите от коалицията на малцинството пък са се съсредоточили върху собствените си амбиции за президентското място. Смята се, че Брюно Рьотайо обмисля да се кандидатира за президент, посочва Ройтерс.
1 еманюела
19:37 06.10.2025
2 Пич
19:39 06.10.2025
3 факт
Коментиран от #9, #10
19:40 06.10.2025
4 Дио
19:41 06.10.2025
5 Соваж бейби
19:41 06.10.2025
6 Булава
19:42 06.10.2025
7 мунчо в затвора!
Коментиран от #11, #14
19:43 06.10.2025
8 Спецназ
му бие достатъчно крошета и у тех и на работа а
само у самолета кога я изнерви червея!
Наполеон НедОбит!!
19:44 06.10.2025
9 мунчо в затвора!
До коментар #3 от "факт":Сериозно?С путинската кочина е свършено.
Коментиран от #19
19:44 06.10.2025
10 Соваж бейби
До коментар #3 от "факт":Това ще е много глупаво ЕС да се разпадне. Просто трябва се изгони Америка и базите от Европа. Смяна на доста президенти и партии по държави ,всичко си дойде на място.
Коментиран от #20
19:44 06.10.2025
11 Бензъл
До коментар #7 от "мунчо в затвора!":Макрона ще го решат некои тайни служби
Коментиран от #17
19:45 06.10.2025
12 Иман0еЛ мИкрон
19:46 06.10.2025
13 Много е смело кресливото петле
19:47 06.10.2025
14 Соваж бейби
До коментар #7 от "мунчо в затвора!":Уеш ти от коя планета си ?Или някой жалък украинец живеещ в България и научил български? Със сигурност не си българин. Един нормален европеец дори и българин не подкрепя Макрон, само украинци и угоден за Америка.
19:48 06.10.2025
15 Любопитен
19:49 06.10.2025
16 Давайте помощи
19:49 06.10.2025
17 Соваж бейби
До коментар #11 от "Бензъл":Това ще е бързо и няма да боли ,искам на центъра на Париж ,да го пуснат на хората да си покажат народната любов .Кой както може и с каквото има под ръка.
19:50 06.10.2025
18 И ся" Ко "
Коментиран от #21
19:50 06.10.2025
19 ЗОМБИвизор
До коментар #9 от "мунчо в затвора!":Айде бе !!!
Нов@ и БъТъВъТ0 ли ти го спуснаха ? 🤣
19:51 06.10.2025
20 Любопитен
До коментар #10 от "Соваж бейби":Възможно ли е това?
Коментиран от #22
19:51 06.10.2025
21 Ааааааа не !
До коментар #18 от "И ся" Ко "":Макарона иска да стане наполеон и никога няма да се откаже от власт ! Амен да изпрати френски войски във покрайна и собствения му народ го гони като псе от власта !
19:53 06.10.2025
22 Соваж бейби
До коментар #20 от "Любопитен":Възможно е ако дойде на власт читави политици голисти ,хората мразят Америка и базите им .Един да подведе хорото етап по етап се оправят нещата .
19:54 06.10.2025
23 Неразбрал
19:56 06.10.2025
24 Факт
Коментиран от #30
20:00 06.10.2025
25 Сус бе копейки мърляви!
20:00 06.10.2025
26 Хохо Бохо
20:01 06.10.2025
27 Пич
20:04 06.10.2025
28 Червената шапчица
20:09 06.10.2025
29 Емко Бабин
Все някой балама ще издържи повече.
Аз си я слушкам нея от малък. А вий се молете да си излекува простатата...
20:12 06.10.2025
30 Инна
До коментар #24 от "Факт":По време на реч на среща на Международния дискусионен клуб „Валдай“, руският президент Владимир Путин се обърна към западните елити. Той ги призова да се справят със собствените си проблеми.
Европейските страни преувеличават образа на враг, измислен преди векове, каза Путин. „Управляващите елити на обединена Европа продължават да разпалват истерия. Оказва се, че войната с руснаците е практически на прага. Те повтарят тази глупост, тази мантра, отново и отново. Честно казано, понякога гледам какво говорят и си мисля: е, те не могат да повярват. Не могат да повярват на това, което казват – че Русия планира да атакува НАТО. Невъзможно е да се повярва. И въпреки това се опитват да убедят собствения си народ“, каза президентът.
„Успокойте се, спете спокойно и най-накрая се справете със собствените си проблеми. Вижте какво се случва по улиците на европейските градове, какво се случва с икономиката, индустрията, европейската култура и идентичност, с огромните дългове и нарастващата криза на системите за социално осигуряване“, каза руският лидер.
Путин отхвърли „мантрата“ на европейските политици за „руска атака срещу НАТО“ като глупост. Той предположи, че или некомпетентни, или нечестни политици плашат европейците с тази атака.
20:19 06.10.2025
31 И на Макарона Уркя ще му изяде главата..
А всяка война ликвидира предимно обикновени хора...
20:21 06.10.2025
32 Я пък тоя
20:29 06.10.2025
33 Абе
20:30 06.10.2025
34 Горски
20:41 06.10.2025