Тежки пазарлъци в Париж! Крайнодесните отказаха поканата на премиера Льокорню за последни разговори

Крайнодясната френска партия "Национален сбор" съобщи днес, че нейните лидери Жордан Бардела и Марин Льо Пен са отхвърлили поканата на премиера Себастиан Льокорню да участват в преговори за излизане от политическата криза, предадоха в. "Монд" и Ройтерс, пише БТА.

Премиерът, останал на поста си само месец, беше призовал "всички политически сили" на разговори до утре. Малко по-рано бившият министър Едуар Филип беше заявил, че подкрепя произвеждането на предсрочни избори. Идеята обаче беше отхвърлена от Габриел Атал, отбелязва в. "Монд".

Зелените се срещнаха с крайнолявата "Непокорна Франция", със Социалистическата партия и френските комунисти, добавя изданието.

След срещата на левите партии, "Зелените" и комунистите публикуваха в "Екс" изявление, според което "Еманюел Макрон трябва да назначи в Матиньон (начело на правителството - бел. БТА) ляв и зелен премиер и правителство".

В срещата участваха и представители на гражданското общество.

В текста се осъжда също и отказът на президента за "промяна на политическия курс".

"Ние сме готови да управляваме заедно, за да провеждаме политика на социален и екологичен прогрес и фискална справедливост, в която ще възстановим пълната роля на парламента", се посочва още в текста.