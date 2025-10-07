Новини
Свят »
Франция »
Тежки пазарлъци в Париж! Крайнодесните отказаха поканата на премиера Льокорню за последни разговори

Тежки пазарлъци в Париж! Крайнодесните отказаха поканата на премиера Льокорню за последни разговори

7 Октомври, 2025 15:46 556 6

Премиерът Себастиан Льокорню, останал на поста си само месец, беше призовал всички политически сили на разговори до утре

Тежки пазарлъци в Париж! Крайнодесните отказаха поканата на премиера Льокорню за последни разговори - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Крайнодясната френска партия "Национален сбор" съобщи днес, че нейните лидери Жордан Бардела и Марин Льо Пен са отхвърлили поканата на премиера Себастиан Льокорню да участват в преговори за излизане от политическата криза, предадоха в. "Монд" и Ройтерс, пише БТА.

Премиерът, останал на поста си само месец, беше призовал "всички политически сили" на разговори до утре. Малко по-рано бившият министър Едуар Филип беше заявил, че подкрепя произвеждането на предсрочни избори. Идеята обаче беше отхвърлена от Габриел Атал, отбелязва в. "Монд".

Зелените се срещнаха с крайнолявата "Непокорна Франция", със Социалистическата партия и френските комунисти, добавя изданието.

След срещата на левите партии, "Зелените" и комунистите публикуваха в "Екс" изявление, според което "Еманюел Макрон трябва да назначи в Матиньон (начело на правителството - бел. БТА) ляв и зелен премиер и правителство".

В срещата участваха и представители на гражданското общество.

В текста се осъжда също и отказът на президента за "промяна на политическия курс".

"Ние сме готови да управляваме заедно, за да провеждаме политика на социален и екологичен прогрес и фискална справедливост, в която ще възстановим пълната роля на парламента", се посочва още в текста.


Франция
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 5 гласа.
Свързани новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    11 2 Отговор
    Франция фалира а с нея и еврозоната

    15:49 07.10.2025

  • 2 Георги Димитров

    10 1 Отговор
    Ако назначат ляв премиер с Франция е свършено.

    15:51 07.10.2025

  • 3 бегом

    10 1 Отговор
    Хайде юруш в еврозоната, в клуба на фалиралите "богати" държави

    15:53 07.10.2025

  • 4 Кондьо сиганина

    6 0 Отговор
    Мъни мъни мъни, живота е пари ..

    15:56 07.10.2025

  • 5 Мечо ПУХ

    6 0 Отговор
    То това ми прилича на нашите ефки , ква я мислехме каква стана

    15:59 07.10.2025

  • 6 Фон дер Миндер

    2 0 Отговор
    Франсетата ще видят ново правителство ама през крив МакАрон

    16:16 07.10.2025

