Макрон избра! Себастиан Льокорню е новият премиер на Франция

Френският президент Еманюел Макрон тази вечер посочи лоялиста Себастиан Льокорню - някогашен член на консервативната партия "Републиканците", който застана зад него по време на президентската надпревара през 2017 г., за премиер, противопоставяйки се на очакванията, че може да се насочи вляво, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Изборът на 39-годишния Льокорню показва решимостта на президент да продължи с правителствата на малцинството, заставайки твърдо зад пробизнес ориентираните си планове за икономическа реформа, съгласно която данъците за бизнеса и богатите ще бъдат намалени, а възрастта за пенсиониране ще бъде увеличена.
Макрон бе принуден да назначи петия си премиер за по-малко от две години, след като парламентът отстрани Франсоа Байру девет месеца, след като пое поста, заради плановете му да укроти нарастващия дълг на страната, отбелязва Ройтерс.
С предаването на този пост на Льокорню Макрон рискува да отблъсне лявоцентристката Социалистическа партия и оставя собствените си решения и тези на правителството си да зависят от подкрепата на крайнодясната партия "Национален сбор" на Марин Льо Пен, отбелязва Ройтерс.
Първият приоритет пред новия премиер ще бъде постигането на консенсус за бюджета за 2026 г. – задача, която доведе до падането на правителството на Байру, който настояваше за агресивни съкращения на разходите, за да ограничи дефицитът, който е почти двойно по-висок от тавана на ЕС – 3% от БВП.
Политическите катаклизми тази седмица разкриват задълбочаващите се сътресения във Франция, които отслабват втората по големина икономика в еврозоната, която потъва все по-дълбоко в дълговото блато, отбелязва Ройтерс.
Национални протести под надслов "Блокирай всичко" заплашват да доведат до масови блокади утре.
Льокорню доскоро беше министър на въоръжените сили, който отговаряше за увеличаването на разходите за отбрана и помагаше за оформянето на европейската позиция за гаранциите за сигурност за Украйна в случай, че бъде постигнато мирно споразумение с Русия.
Той влиза в политиката още на 16-годишна възраст, когато води агитационна дейност в подкрепа на Никола Саркози. Когато навършва 18 години, Льокорню печели кметските избори в малък град в Нормандия, а четири години по-късно става най-младият съветник в правителството на Саркози.
Той напусна консервативната партия "Републиканците", за да се присъедини към центристкото политическо движение на Макрон, когато президентът бе избран за първия си мандат през 2017 г. Пет години по-късно той ръководи кампанията на Макрон за преизбиране.
С обявяването на премиер от собствения си лагер с консервативно минало, Макрон изглежда е решил на всяка цена да запази икономическото си наследство, обръща внимание Ройтерс.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 САНДОКАН
21:58 09.09.2025
2 Европеец
21:59 09.09.2025
3 Уилям Херингтън герой СВО
Коментиран от #9
21:59 09.09.2025
4 И тоз ли е
Коментиран от #8
22:00 09.09.2025
5 мекокитков
22:02 09.09.2025
6 Факт
22:03 09.09.2025
7 604
Коментиран от #16
22:03 09.09.2025
8 САНДОКАН
До коментар #4 от "И тоз ли е":Като му гледам муцуната той сигурно е жената. Правят опити ама чак и да роди.
22:07 09.09.2025
9 Хохо Бохо
До коментар #3 от "Уилям Херингтън герой СВО":Квот каже баба му дето му е дядо. Иначе бой
22:11 09.09.2025
10 ЕС ,САЩ и НАТО
Але але
22:11 09.09.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Вашето Мнение
22:14 09.09.2025
13 Милен
22:15 09.09.2025
14 Един
22:16 09.09.2025
15 Дякон Унуфрий Араллампиев
22:17 09.09.2025
16 Боко
До коментар #7 от "604":Ами тук как е ,ние гоним Бойко он не иска си ходи.Макрон е взел съвет от българите да знаеш.
22:21 09.09.2025
17 Льоклер
Коментиран от #19
22:34 09.09.2025
18 ПО ТОЧНО
22:35 09.09.2025
19 Механик
До коментар #17 от "Льоклер":-Ренеее, жена ви е отличен готвач. Направила е пилешкото да има вкус на заешко!!!
-Но то беше пилешко, полковник.....
Толкова за славните французи.
22:40 09.09.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Знаещ
22:58 09.09.2025
22 Е играйте си
23:06 09.09.2025
23 123456
23:22 09.09.2025
24 Горещо
23:25 09.09.2025