Макрон избра! Себастиан Льокорню е новият премиер на Франция

9 Септември, 2025 21:55, обновена 9 Септември, 2025 22:09 1 184 24

Досега Льокорню беше министър на въоръжените сили в кабинета на подалия по-рано днес оставка министър-председател Франсоа Байру

Макрон избра! Себастиан Льокорню е новият премиер на Франция - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Френският президент Еманюел Макрон тази вечер посочи лоялиста Себастиан Льокорню - някогашен член на консервативната партия "Републиканците", който застана зад него по време на президентската надпревара през 2017 г., за премиер, противопоставяйки се на очакванията, че може да се насочи вляво, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Изборът на 39-годишния Льокорню показва решимостта на президент да продължи с правителствата на малцинството, заставайки твърдо зад пробизнес ориентираните си планове за икономическа реформа, съгласно която данъците за бизнеса и богатите ще бъдат намалени, а възрастта за пенсиониране ще бъде увеличена.

Макрон бе принуден да назначи петия си премиер за по-малко от две години, след като парламентът отстрани Франсоа Байру девет месеца, след като пое поста, заради плановете му да укроти нарастващия дълг на страната, отбелязва Ройтерс.

С предаването на този пост на Льокорню Макрон рискува да отблъсне лявоцентристката Социалистическа партия и оставя собствените си решения и тези на правителството си да зависят от подкрепата на крайнодясната партия "Национален сбор" на Марин Льо Пен, отбелязва Ройтерс.

Първият приоритет пред новия премиер ще бъде постигането на консенсус за бюджета за 2026 г. – задача, която доведе до падането на правителството на Байру, който настояваше за агресивни съкращения на разходите, за да ограничи дефицитът, който е почти двойно по-висок от тавана на ЕС – 3% от БВП.

Политическите катаклизми тази седмица разкриват задълбочаващите се сътресения във Франция, които отслабват втората по големина икономика в еврозоната, която потъва все по-дълбоко в дълговото блато, отбелязва Ройтерс.

Национални протести под надслов "Блокирай всичко" заплашват да доведат до масови блокади утре.

Льокорню доскоро беше министър на въоръжените сили, който отговаряше за увеличаването на разходите за отбрана и помагаше за оформянето на европейската позиция за гаранциите за сигурност за Украйна в случай, че бъде постигнато мирно споразумение с Русия.

Той влиза в политиката още на 16-годишна възраст, когато води агитационна дейност в подкрепа на Никола Саркози. Когато навършва 18 години, Льокорню печели кметските избори в малък град в Нормандия, а четири години по-късно става най-младият съветник в правителството на Саркози.

Той напусна консервативната партия "Републиканците", за да се присъедини към центристкото политическо движение на Макрон, когато президентът бе избран за първия си мандат през 2017 г. Пет години по-късно той ръководи кампанията на Макрон за преизбиране.

С обявяването на премиер от собствения си лагер с консервативно минало, Макрон изглежда е решил на всяка цена да запази икономическото си наследство, обръща внимание Ройтерс.


Франция
Поставете оценка:
Оценка 2 от 16 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 САНДОКАН

    33 3 Отговор
    Тези още ли не са фалирали

    21:58 09.09.2025

  • 2 Европеец

    34 1 Отговор
    А кога ще подава оставка новия, ако го избератде....

    21:59 09.09.2025

  • 3 Уилям Херингтън герой СВО

    2 37 Отговор
    Каквото Макрон каже, това ще става във Франция в Европа.

    Коментиран от #9

    21:59 09.09.2025

  • 4 И тоз ли е

    23 1 Отговор
    бездетен.

    Коментиран от #8

    22:00 09.09.2025

  • 5 мекокитков

    33 3 Отговор
    требваше да тури баба му

    22:02 09.09.2025

  • 6 Факт

    23 0 Отговор
    Милитаризация преди всичко!

    22:03 09.09.2025

  • 7 604

    27 3 Отговор
    пхахахахахахахахаххя, тоя макарон се подиграва с франсетата, не врат ми шия...пахахахахахахаххя

    Коментиран от #16

    22:03 09.09.2025

  • 8 САНДОКАН

    21 1 Отговор

    До коментар #4 от "И тоз ли е":

    Като му гледам муцуната той сигурно е жената. Правят опити ама чак и да роди.

    22:07 09.09.2025

  • 9 Хохо Бохо

    14 2 Отговор

    До коментар #3 от "Уилям Херингтън герой СВО":

    Квот каже баба му дето му е дядо. Иначе бой

    22:11 09.09.2025

  • 10 ЕС ,САЩ и НАТО

    13 1 Отговор
    А фРАНЦИЯ умре
    Але але

    22:11 09.09.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Вашето Мнение

    16 3 Отговор
    Не стига, че французите избраха завършен жинжър за президент, но и ги прогониха от цяла Африка от където крадяха безогледно високотехнологични и циливилизовани франсета. Плюскането свърши и сега е ред да си плащат дълговете към човечеството.

    22:14 09.09.2025

  • 13 Милен

    14 0 Отговор
    Тва тоя дето от 16 годишен все политик го играе ли е? Тея верно много са я закъсали работата.

    22:15 09.09.2025

  • 14 Един

    11 1 Отговор
    Няма значение кой - Франция е на пързалката и спирачки няма!

    22:16 09.09.2025

  • 15 Дякон Унуфрий Араллампиев

    10 2 Отговор
    Когато един кораб е потънал кой му е зор кой е капитанът Адьо ма шер Франс

    22:17 09.09.2025

  • 16 Боко

    11 0 Отговор

    До коментар #7 от "604":

    Ами тук как е ,ние гоним Бойко он не иска си ходи.Макрон е взел съвет от българите да знаеш.

    22:21 09.09.2025

  • 17 Льоклер

    3 1 Отговор
    Това съм аз, Льоклер

    Коментиран от #19

    22:34 09.09.2025

  • 18 ПО ТОЧНО

    6 1 Отговор
    НЕУДАЧНИКА БЪРКА В ТОРБАТА С НЕУДАЧНИЦИ И КОЙ ДОЙДЕ

    22:35 09.09.2025

  • 19 Механик

    6 1 Отговор

    До коментар #17 от "Льоклер":

    -Ренеее, жена ви е отличен готвач. Направила е пилешкото да има вкус на заешко!!!
    -Но то беше пилешко, полковник.....
    Толкова за славните французи.

    22:40 09.09.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Знаещ

    3 0 Отговор
    В момента подкрепата на французите за Макрон е под 15 процента . Френският Парламент е разделен на три големи равнопоставени фракции , а Франция пред безпрецедентни вече планирани протести . Франция няма приет бюджет. Това , че Макрон е предложил някой си негов човек за министър председател не значи , че Парламентът ще го одобри . Напротив, болшинството в Парламента иска импийчмънт на Мащрон , факт който при идващите протести вероятно ще се осъществи .

    22:58 09.09.2025

  • 22 Е играйте си

    2 0 Отговор
    Френски номера ,който и да стане премиер без стягане на коланите няма да мине Дали предишния не е създал адекватна програма ,дали този ще успее,дали друг не може да се стигне до решение ако не са единни по време на криза .То и на опозицията им колко и е акъла ,като че ли с пиар номера ще промени дефицита.И това е работеща икономика ,свръхтуризъм ,високи данъци,качествена храна ,хубаво вино и ето ...!

    23:06 09.09.2025

  • 23 123456

    0 0 Отговор
    е с тоя те , вече ще втасат ...

    23:22 09.09.2025

  • 24 Горещо

    0 0 Отговор
    Сега пък партийни сръдни.Те хем потънали ,хем не искат да го признаят.Щото са французи и от голямото добрутро.Те и гърците бяха важни ,но се принудиха на непопулярни мерки.Не че не са разхищаали,но преди на островите не плащаха данъци с цел да не ги напускат .Обаче при финансовата криза им въведоха данъци и не само това.Не е приятно да се ограничават доходите ,но тук например Асен увеличи доходите фалшиво ,увеличи инфлацията ,провали договора за газ и пусна посредниците с 30% надценка ,вместо с 10% ,хубаво да се нагушат ,врътна един куп милиарди заеми ,без никакви инвестиции и какво ,при тези цени доходите са малки от преди.

    23:25 09.09.2025

Новини по държави:
