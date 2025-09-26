Черногорският президент кани генералния секретар на ООН за юбилея на членството в организацията

Черногорският президент Яков Милатович отправи официална покана към генералния секретар на ООН Антонио Гутериш да посети страната по повод предстоящата 20-годишнина от членството на Черна гора в организацията, предаде МИНА. Поканата бе направена по време на срещата им късно снощи в кулоарите на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, съобщи президентската администрация на Черна гора, предава БТА.

Милатович подчерта, че срещата е била възможност да изрази лично подкрепата си за инициативите на Гутериш, свързани с реформата на системата на ООН.

„Организацията е изправена пред големи предизвикателства и реформата е необходима, за да бъде готова да посрещне бъдещите изпитания“, заяви той.

По думите му Черна гора остава твърдо ангажирана с мултилатерализма, диалога и изграждането на мостове между държавите. Президентът благодари на генералния секретар за подкрепата, която различни програми на ООН оказват в сферата на икономическото развитие и демократичното укрепване.

Милатович припомни, че догодина страната ще отбележи юбилей, 20 години членство в ООН и подчерта значението на подобни послания от страна на малка, но ангажирана държава. Той акцентира върху основната цел на външната политика на Черна гора - присъединяване към Европейския съюз до 2028 г.:

„Вратите са отворени за нас. От нас зависи да реализираме реформите. Топката е в наше поле“, каза Милатович.

Президентът призова всички политически сили в страната да се обединят около европейския път, определяйки го като ключова идея, която трябва да надхвърли разделенията.