Председателят на Общото събрание на ООН: Анексирането е забранено

26 Септември, 2025 11:32 967 36

Бербок каза, че прекратявано на огъня в конфликта в Газа е спешно необходимо

Председателят на Общото събрание на ООН: Анексирането е забранено - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Председателят на Общото събрание на ООН, бившата германска външна министърка Аналена Бербок призова за уважаване на основните принципи на Устава на ООН, предаде ДПА. Призивът беше отправен малко преди израелският премиер Бенямин Нетаняху да произнесе речта си пред годишната сесия на Общото събрание на световната организация, предаде БТА.

„Анексирането е забранено, точно както и според международното хуманитарно право е забранено да се използва хуманитарната помощ като оръжие във война“, припомни Бербок.

Тя каза, че прекратявано на огъня в конфликта в Газа е спешно необходимо, за да се освободят заложниците и да се позволи на хуманитарната помощ да влезе в Газа.

Запитана дали очаква по време на речта му Нетаняху да обяви анексиране на Западния бряг, Бербок каза, че не може да прогнозира какво ще каже израелският премиер. Тя допълни, че миналата година Нетаняху е произнесъл реч в ООН, която е била последвана от израелски удари в Ливан.

Аналена Бербок подчерта, че Уставът на ООН и позицията на мнозинството от страните членки в световната организация са ясни – всяка страна в света има правото на самоопределение. Председателката на Общото събрание на ООН припомни, че в миналото световната организация е приела резолюции, призоваващи да се даде възможност на палестинците да живеят мирно в тяхната собствена държава редом до Израел.

След като още страни признаха Държавата Палестина – една стъпка, на която Нетаняху се противопоставя яростно, Бербок заяви, че очаква от него „една много интензивна реч“.

Бербок също така приветства последното предложение на президента на САЩ Доналд Тръмп относно мира в Близкия изток, казвайки, че всякаква инициатива към уреждането на конфликта е от съществено значение и е една от най-спешните задачи пред ООН.


Поставете оценка:
Оценка 2 от 14 гласа.
  • 1 пешо

    14 3 Отговор
    аналена ааааааауууууу

    Коментиран от #5

    11:36 26.09.2025

  • 2 Мутръняху

    12 3 Отговор
    Фани мени .!. Бърбоук!

    11:36 26.09.2025

  • 3 1480

    8 10 Отговор
    русия как анексира покрайна

    Коментиран от #9, #15, #20, #26, #28

    11:36 26.09.2025

  • 4 Бъдеще

    22 3 Отговор
    Тръмп каза, че ООН е със затихващи функции, че не се справя... И сега като видях кой води (гей)парада, направо се чудя как съществува още тая организация...

    11:36 26.09.2025

  • 5 Името АНАЛ ЛЕНА

    15 2 Отговор

    До коментар #1 от "пешо":

    е забранено:))

    11:38 26.09.2025

  • 6 Дориана

    18 2 Отговор
    . ООН трябва да бъдат закрити, защото вече подчертано са вредни и не носят никакви ползи. Решенията им са популистки и ограничени.

    Коментиран от #25

    11:38 26.09.2025

  • 7 Тая Тъпотия

    15 3 Отговор
    Тая Тъпотия как я сложиха за председател
    ? Дърта а и тъпа . Аргументи ?

    11:38 26.09.2025

  • 8 Ама не беше забранено за Адолф Хитлер

    12 3 Отговор
    и SS, нали, 100 тона златни зъби извадени от мъртъвците в Лагерите на Смъртта не беше забранено, нали?😁🤣🇧🇬

    11:38 26.09.2025

  • 9 148.8

    13 2 Отговор

    До коментар #3 от "1480":

    Косово тоже

    11:39 26.09.2025

  • 10 Анексирането е забранено....

    21 3 Отговор
    Дааааа.....а България била настояла Русия незабавно да прекрати провокациите.... но иначе "България считала Държавата Израел за ключов стратегически партньор с отлични взаимоотношения .... Ващу маааами неадекватно ... и на Желязков, и на всички там олигофрени покрай него на ред.... Премиерчето дЖилезку и ционистчето проклето ГЕЙргиев са от малкото олигофрени които продължават нацизма и геноцида на ционистите в Израел да подкрепят. Позор и гнус ....Нямат никаква работа в ООН тези неадекватни ционистки подлоги. На срещата днес Гутиереш нито веднъж не погледна дЖилезку в лицето. Гледайте записа хора

    Коментиран от #21, #29, #33

    11:39 26.09.2025

  • 11 ГЕНЧО ГУНЧЕВ

    6 1 Отговор
    ЗА КЪДЕ С ТОВА ИМЕ -гражданино СЛЕДОВАТЕЛ

    11:40 26.09.2025

  • 12 ИСРАЕЛЬ

    11 2 Отговор
    Е цирей гноен който трябва да се изреже ..тази гной ...мръсна....юдей те ни мразят нас християните викат ни ГОИ роби ..не знаете ли...

    11:40 26.09.2025

  • 13 израелският премиер

    11 2 Отговор
    Е в пълна изолация. Както и САЩ впрочем.

    11:41 26.09.2025

  • 14 Фейк на часа

    13 3 Отговор
    Госпожица Аналена Бербок няма завършено висше образование. Когато е била млада е работила най-древната професия, на въпроси как така, тя е отговорила, че се е нуждаела от пари. Същата има квалификация като скачачка на батут.

    11:41 26.09.2025

  • 15 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ

    10 2 Отговор

    До коментар #3 от "1480":

    МИ ТУРЦИЯ АНЕКСИРА СЕВЕРЕН КИПЪР ОТ ГЪРЦИЯ ...А НАТО МЪЛЧИ КАТО КОМУНИСТ АЛООО БЕРБООК СМООТЛОК

    11:41 26.09.2025

  • 16 Ам то според тази куквица

    12 1 Отговор
    основния принцип е да се връткаш на 360 градуса и да си мислиш,че си променил посоката. толкова мозъчно рудиментирали индивиди трябва да се ограничат като животни в зоологичска градина,защото са вредни за обществото и населението на света.

    11:43 26.09.2025

  • 17 Пълен абсурд

    12 1 Отговор
    "България считала Държавата Израел за ключов стратегически партньор с отлични взаимоотношения .... Ващу маааами неадекватно .. и имате наглостта в ООН да се показвате нещастници а? А обяснихте ли на хората защо и домакин на ЮНЕСКО не станахме? А?

    11:44 26.09.2025

  • 18 Трол

    1 0 Отговор
    Разрешени са само антитероризмът, приватизацията и запазването на демократичния ред.

    11:44 26.09.2025

  • 19 демократ

    5 1 Отговор
    След разпада на лигата на нациите знарм какво следва. Същото ще последва и с разпада на оон.

    11:44 26.09.2025

  • 20 Не можеш да анексираш

    9 1 Отговор

    До коментар #3 от "1480":

    нещо което си е твое и си го дал на неблагодарник за ползване. Това е като да си анексираш собствено жилище отдадено под наем,че живеещите там не ти харесват и ти правят номера. Просто отиваш и ги гониш и си връщаш жилището в собствено владение или пускаш други квартиранти които са хрисими.

    11:46 26.09.2025

  • 21 Истината е

    12 1 Отговор

    До коментар #10 от "Анексирането е забранено....":

    На срещата днес Гутиереш нито веднъж не погледна дЖилезку в лицето. Беше му даже гнусно на човека когато процедурна снимка трябваше да направят. Постоянно гледаше в земята и на страни. Не подаде и ръка за фотоса

    11:46 26.09.2025

  • 22 Лицемерни боклуци

    13 1 Отговор
    Оня ционист изравни Ивицата със земята, изби сума ти народ,тези ООН,мооне, не знам си какво организации,асоциации, институти...мълчат една година,но никой не го обяви за терорист, Тръмп подхвърли,че Нетаняху трябва да бъде "по-внимателен" и тези пуделчета започнаха да се обаждат за "Спазване на правата и зачитане на територии".....Деа и лицемерни боклуци.

    Коментиран от #34

    11:47 26.09.2025

  • 23 Оставка веднага да дават

    9 1 Отговор
    Тези нищожества премиерчето дЖилезку и ционистчето проклето ГЕЙргиев ! Веднага .... Позор за България са

    11:48 26.09.2025

  • 24 име

    9 1 Отговор
    Таа па ypycпия как се уреди на въпросния пост?!

    Коментиран от #27

    11:49 26.09.2025

  • 25 Съобщиха,че главният

    6 2 Отговор

    До коментар #6 от "Дориана":

    секретар на това раково образование има над 100 заместници,които крадат и със задниците си,като реват че нямат пари да оправят дори ескалатора на който Тръмпи рижия и мацката Мелания щяха да се размажат.

    11:49 26.09.2025

  • 26 име

    7 2 Отговор

    До коментар #3 от "1480":

    Що да не си я анещсират, покрайна си е била тяхна до преди 35г и то с векове наред, а не като ционистите, които имат претенции че били там за малко, преди едно 2500г. Значи и руснаците могат да си усвояват квото искат от украйна.

    11:52 26.09.2025

  • 28 ВЪЗМУТЕН

    5 3 Отговор

    До коментар #3 от "1480":

    А разрешено ли е, отвличането но заложници от концерт?

    11:53 26.09.2025

  • 29 Колко неадекватен трябва да си верно

    7 1 Отговор

    До коментар #10 от "Анексирането е забранено....":

    В настоящата ситуация да отидеш в САЩ, в ООН и мощно да се изцепиш че "България считала Държавата Израел за ключов стратегически партньор с отлични взаимоотношения ...." и подкрепяла геноцида ? А? И тези хора още България управляват....

    11:53 26.09.2025

  • 30 Премиерчето дЖилезку

    4 1 Отговор
    и ционистчето проклето ГЕЙргиев са позор за България! Позор, ей хора ! ... Неописуем позор

    Коментиран от #35

    11:56 26.09.2025

  • 31 факти и мара не харесват това

    2 1 Отговор
    те много обичат когато израел мачка цивилни

    11:57 26.09.2025

  • 32 До кога ? До кога бре хора? До кога.....

    3 1 Отговор
    До кога ще чакаме Господа и Дами български "велики" лидери и политици ? Питаме ! Защо още не е изгонен израелският посланик Йоси Леви-Сфари от България? Защо още посолството на престъпната терористична нацистка държава не е закрито? Защо правителството ни толерира и търпи терористични ционистки клетки в страната ни? До кога трябва да чакаме някой да си свърши работата и да прояви малко разум и морал? Кога една декларация от българският парламент и правителство осъждаща геноцида извършван от престъпната държава Израел поне ще видим. Що за неадекватни, лумпенизирани и зависими индивиди ни управлявате верно? А Радев защо си мълчи, защо бре Радев? Бъди мъж, поне веднъж ... Позор!

    11:58 26.09.2025

  • 33 Георги

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "Анексирането е забранено....":

    премиерчето строи хотел с водопад, докато отпуска вода от държавния резерв за Плевен и Свищов. Колко да е адекватен?

    11:59 26.09.2025

  • 34 Абсолютно е така

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "Лицемерни боклуци":

    Лицемерни боклуци са на 100%... Международна изолация, пълно ембарго и санкции са нужни спрямо нацисткият израелски режим. Закриване на посолствата и търговските представителства и конфискуване на всички израелски активи по света. С тях трябва да бъдат компенсирани палестинците. Включително и да им се заплати собствеността за която имат актове за разлика от ционистите крадливи

    12:02 26.09.2025

  • 35 Всичко е логично и обяснимо

    1 1 Отговор

    До коментар #30 от "Премиерчето дЖилезку":

    Обяснимо е това гнусно поведение! Време е за истината хора ....Не знам дали Алексей се върти в гроба. Най вероятно се върти но ви повтарям : Подозирам хора и основателни съмнения имам, че гнусният ционист Йоси Абу , главен изпълнителен директор на NewMed Energy, и пряко свързан с престъпника Натаняху( още от 2009 г)..... подкуп е дал на Борисов !!! .. Нека службите да си свършат моля работата. Концесията на Хан Аспарух е категорично корупционна сделка и във вреда на България. 1% дори нямаме в проекта ! Нито 1 .... Договора трябва да се разсекрети и никаква фирмена тайна не може да има когато става дума за морската акватория на България. Моля и политиците да погледнат на сериозно какво точно се случва и какво прави тайно правителството на ГЕРБ докато с уйдурми ни занимават. 1% дори нямаме в проекта ! Нито 1.....Вероятно точно за това
    Убиха и Алексей и сега ще чакаме от теб къдравото СЮ да разкриеш убийците....

    И да припомня само, че Хан Аспарух е блок, обхващащ площ от 13 712 квадратни километра с водни дълбочини малко под 1600- 2000 метра в българската морска акватория ! 13 712 квадратни километра българска акватория ! В проекта странно защо България няма нито процент собственост. Замислете се ей хора какво се случва.

    12:04 26.09.2025

  • 36 Винаги последните 35 години

    0 0 Отговор
    Сме имали гнусни управленци, но такова чудо като Премиерчето дЖилезку и ционистчето проклето ГЕЙргиев в комплект сме нямали. Такава сган верно сме нямали май в новата история. А коя е тая Гергана Караджова новият представител в ООН не знам но и за нея опасения имам че ще е някоя неадекватно същество ...

    12:10 26.09.2025