Край на войната в Газа? Какво предлага Тръмп:

В присъствието на израелския премиер Бенямин Нетаняху американският президент Доналд Тръмп представи план от 20 точки за постигане на мир в ивицата Газа.

"Днес е важен ден за мира", заяви Тръмп. На съвместна пресконференция в Белия дом той благодари на Нетаняху, "че се съгласи с плана и за доверието, че ако работим заедно, можем да сложим край на смъртта и разрухата, които наблюдаваме от толкова много години, десетилетия, дори векове".

Какво предвижда мирният план на Тръмп?

От решаващо значение е, че планът проправя пътя към създаването на палестинска държава - нещо, на което Израел последователно и категорично се противопоставяше. Предвижда се освобождаването на 20-те живи заложници, държани в Газа, както и предаването на телата на загиналите, в замяна на което Израел трябва да освободи стотици палестинци, които са зад решетките в Израел. Това трябва да се случи в рамките на 48 часа от сключването на споразумението.

"След като всички заложници бъдат пуснати, Израел ще освободи 250 затворници, излежаващи доживотни присъди, както и 1 700 жители на Газа, задържани след 7 октомври. За всеки израелски заложник, чиито останки бъдат върнати, Израел ще върне телата на 15 починали жители на Газа", съобщи вестник "Вашингтон пост"

Планът предвижда също така отстраняването на терористичната организация Хамас от властта, както и ангажимент от нейна страна да се разоръжи. Документът призовава също така за реформа на Палестинската автономия, която управлява Западния бряг, намиращ се в момента под израелска окупация, и обещание от страна на Израел да не предприема по-нататъшни атаки срещу Катар, който се опитва да действа като посредник в конфликта.

Други точки в мирния план предвиждат: Газа да се сдобие с план за икономически растеж, а хората, напуснали района, да получат възможност да се завърнат. Ключов момент в мирното предложение са гаранциите за сигурност на Газа, с които ще се ангажират лично САЩ и регионалните сили.

Според плана Газа първоначално ще се управлява от преходно правителство, което ще е под надзора на международен "Борд на мира" - ръководен от Тръмп и с участието на други лидери като бившия британски премиер Тони Блеър.

Членовете на Хамас ще получават възможност, ако пожелаят, безопасно да напуснат територията и да намерят убежище в други държави.

Освен това израелските въоръжени сили трябва да прекратят незабавно всички операции след сключването на споразумението и да предадат всички завзети територии. Израел трябва също така да се ангажира да не окупира и да не анексира Газа. Комисия за разследване към Съвета на ООН по правата на човека установи по-рано този месец, че Израел е извършил геноцид срещу палестинците.

Планират се и гаранции, че помощта от международните организации ще може да достига до Газа безпрепятствено.

Как беше изработен мирният план?

Американският пратеник Стив Уиткоф заяви на 23 септември, че същия ден Тръмп е представил плана на среща с лидери на арабски и мюсюлмански страни - Катар, Саудитска Арабия, Индонезия, Турция, Пакистан, Египет, Обединените арабски емирства и Йордания - в Организацията на обединените нации. На президента на Палестинската автономна власт Махмуд Абас не бе позволено да присъства на Общото събрание на ООН, в рамките на което се проведе паралелната среща, след като американското правителство отказа да му издаде виза.

Последва одобрение на страните, участвали в срещата - в тяхно съвместно изявление се посочва, че те "потвърждават ангажимента си да сътрудничат на президента Тръмп и подчертават важността на неговата водеща роля за прекратяване на войната".

По-късно стана ясно, че планът е бил подкрепен от института "Тони Блеър" за глобална промяна, ръководен от бившия британски премиер. Блеър, който далеч не е популярен в Близкия изток заради подкрепата си за американската инвазия в Ирак през 2003 г., ще играе ключова роля в преходната власт, както предвижда планът на Тръмп.

Планът идва в момент, в който все повече западни държави, като Обединеното кралство, Франция и Канада, признават палестинската държава. Нетаняху определя това като "позорно решение".

Какво казват Израел и Хамас?

На съвместната пресконференция в понеделник Нетаняху заяви, че подкрепя плана, като подчерта, че той "постига нашите военни цели": "Той ще върне в Израел всички наши заложници, ще ликвидира военните способности на Хамас, ще сложи край на политическото му управление и ще гарантира, че Газа никога повече няма да представлява заплаха за Израел", заяви още израелският премиер.

Нетаняху призова Хамас да приеме споразумението и предупреди, че ако това не се случи, "Израел ще довърши работата сам".

Катар и Египет - ключови посредници в преговорите между Израел и Хамас - заявиха, че са представили плана на военизираната групировка. Според "Асошиейтед Прес" преговарящите от Хамас разглеждат плана "добросъвестно".

Междувременно Палестинската автономия приветства "искрените и решителни усилия" на Тръмп, заявявайки, че има "доверие в способността му да намери път към мира".

Автори: Матю Пиърсън, Давис Ван Опдорп