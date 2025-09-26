Неидентифицирани дронове засечени над военноморска база в Швеция

В нощта на 25 срещу 26 септември два неидентифицирани дрона са били забелязани над архипелага Карлскруна в Швеция, където се намира главната база на шведския военноморски флот. Това потвърди представителят на полицията Матиас Лундгрен в коментар пред SVT, предава Фокус.

Дроновете са прелетели на около 10 километра от базата. Според Лундгрен става дума за по-голяма версия на устройство, подобно на онези, наблюдавани преди това над Дания и Сконе. „Все още не е ясно какво точно се е случило, но сме подали жалба за нарушение на Закона за авиацията“, заяви той.

Първите сигнали са дошли от местни жители, които информирали полицията. Един от дроновете е бил забелязан от полицейски патрул в района на моста Мьоклесунд. Съобщения за наблюдения са постъпили и от жители на островите Щурке и Тюрке, които описали устройството като мигащо с червени и зелени светлини.

„Сега патрулите трябва да предоставят своите наблюдения. Ще съберем разкази на очевидци и ще преценим дали можем да продължим разследването въз основа на тази информация“, обясни Евелина Олсон от командния център.

Припомня се, че предната нощ, на 24 срещу 25 септември, над Дания също бяха засечени групи неидентифицирани дронове в райони с военни съоръжения.