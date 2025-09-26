Новини
Неидентифицирани дронове засечени над военноморска база в Швеция

Неидентифицирани дронове засечени над военноморска база в Швеция

26 Септември, 2025 13:45

Местни жители и полиция съобщават за летящи устройства с мигащи светлини край стратегически военни съоръжения в Швеция.

Неидентифицирани дронове засечени над военноморска база в Швеция - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

В нощта на 25 срещу 26 септември два неидентифицирани дрона са били забелязани над архипелага Карлскруна в Швеция, където се намира главната база на шведския военноморски флот. Това потвърди представителят на полицията Матиас Лундгрен в коментар пред SVT, предава Фокус.

Дроновете са прелетели на около 10 километра от базата. Според Лундгрен става дума за по-голяма версия на устройство, подобно на онези, наблюдавани преди това над Дания и Сконе. „Все още не е ясно какво точно се е случило, но сме подали жалба за нарушение на Закона за авиацията“, заяви той.

Първите сигнали са дошли от местни жители, които информирали полицията. Един от дроновете е бил забелязан от полицейски патрул в района на моста Мьоклесунд. Съобщения за наблюдения са постъпили и от жители на островите Щурке и Тюрке, които описали устройството като мигащо с червени и зелени светлини.

„Сега патрулите трябва да предоставят своите наблюдения. Ще съберем разкази на очевидци и ще преценим дали можем да продължим разследването въз основа на тази информация“, обясни Евелина Олсон от командния център.

Припомня се, че предната нощ, на 24 срещу 25 септември, над Дания също бяха засечени групи неидентифицирани дронове в райони с военни съоръжения.


Напиши коментар:


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 сащисан кравар

    6 0 Отговор
    НЛО маскирани, като дронове😉

    13:48 26.09.2025

  • 2 Pyccкий Карлик 😄

    3 1 Отговор
    Тръмп да потопи Камчатка в отговор на провокациите 👍

    13:49 26.09.2025

  • 3 Последния Софиянец

    2 0 Отговор
    На плажовете в България също са неизвестни

    13:50 26.09.2025

  • 4 Трол

    0 0 Отговор
    Снимали са клипче за най-новия хит на Джорджано.

    13:52 26.09.2025

  • 5 мьрсулана

    1 0 Отговор
    нема нужда да пращаме войници на сьюзниците ни

    северна корея вече прати

    13:55 26.09.2025

  • 6 1480

    1 1 Отговор
    русия ни е освободила цели два пъти
    веднъж през 1878 и пак през 1945
    прадядо ги е посрещнал с хляб и сол
    дядо ги е посрещнал с хляб и сол
    сега е мой ред

    13:56 26.09.2025

  • 7 Бряаааа,

    0 0 Отговор
    Още ли не сте ги определили като руски дори, че Путин лично ги е управлявал. Лишавате русофобите от тролене и децата им от хляб.

    13:58 26.09.2025

