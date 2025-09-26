Новини
Свят »
Косово »
Косовската полиция унищожи 760 нелегални оръжия

Косовската полиция унищожи 760 нелегални оръжия

26 Септември, 2025 16:41 378 2

  • косово-
  • оръжия-
  • полиция-
  • нелегални оръжия

От 1999 г. насам са иззети 36 хиляди нелегални оръжия и голям брой боеприпаси

Косовската полиция унищожи 760 нелегални оръжия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Косовската полиция организира днес церемония за унищожаването на 760 малки нелегални оръжия в село близо до югоизточния град Феризай (Феризово), съобщи информационният портал "Телеграфи", цитиран от БТА.

Генералният директор на косовската полиция Газменд Ходжа, който присъства на церемонията, призова гражданите на Косово да стоят далеч от оръжията и да продължават да имат доверие в косовската полиция.

"Имаме полиция, имаме армия, имаме (мироопазващите сили на НАТО в Косово) КейФОР. Бъдещето на нашите хора е сигурно, няма нужда да се държат оръжия без разрешително", заяви той.

Ходжа допълни, че от 1999 г. насам са иззети 36 хиляди нелегални оръжия и голям брой боеприпаси.

"От 2005 г. (полицията) е унищожила 15 хиляди оръжия – малки и дългоцевни, както и боеприпаси. Ще продължим да работим да има възможно най-малко оръжия без разрешителни и (оръжията) да не се използват от гражданите", каза генералният директор на косовската полиция.


Косово
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сигурно са внос от

    1 3 Отговор
    у КРАЙ на.

    16:46 26.09.2025

  • 2 Бай Стефан

    1 1 Отговор
    Церемония? Имало ли е агне? Туу... минАх сА...

    16:54 26.09.2025