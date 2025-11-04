Новини
Свят »
Косово »
Косовската полиция разследва отвличане на мъж от сръбските служби

4 Ноември, 2025 10:17 552 0

  • косово-
  • сърбия-
  • отвличане-
  • лепосавич-
  • ниш

Косово обяви независимост през 2008 година – акт, който Белград не признава

Косовската полиция разследва отвличане на мъж от сръбските служби - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Косовската полиция е започнала разследване за евентуален случай на отвличане на косовски сърбин от страна на сръбските власти в пограничната зона между Косово и Сърбия близо до северния косовски град Лепосавич, съобщи Косовското радио и телевизия, предаде БТА.

По данни на Косовската полиция инцидентът е станал на 1 ноември, като в съобщение относно случая се посочва, че „няколко маскирани лица са влезли на територията на Република Косово, като са ранили и отвлекли жертвата, която след това е била отведена към град Ниш в Република Сърбия“.

„Сърбия, която всеки ден разпространява пропаганда и дезинформация относно правата на сърбите в Косово, рани и след това отвлече косовски гражданин от сръбски произход. Това е поредното доказателство за нейния хегемонистичен подход, при който всеки гражданин, който се осмели да каже истината за автократичния режим на Вучич, е атакуван и измъчван по възможно най-варварския начин“, написа в социалните мрежи косовският президент Вьоса Османи, коментирайки случая. В публикацията си Османи също така призова „демократичният свят“ да реагира и да спре тези „сръбски атаки, целящи застрашаването на мира и стабилността в региона“.

Косово - някогашната автономна област на Сърбия - обяви независимост през 2008 година – акт, който Белград не признава. Сърбия и Косово водят диалог за нормализиране на отношенията си с посредничеството на ЕС. Русия, Индия и Китай, както и пет държави от ЕС - Кипър, Гърция, Румъния, Словакия и Испания, също не признават независимостта на Косово.


Косово
