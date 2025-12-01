Оръжейните концерни с рекорд, който не е бил достиган преди

Светът се въоръжава и производителите на оръжие в почти всички страни извличат големи печалби. Нови данни на Стокхолпския институт за изследване на мира SIPRI показват, че оборотът на стоте най-големи оръжейни производители в света са се увеличили с близо 6% през миналата година.

Рекорд, който не е бил достиган преди

Германската обществена медия АРД цитира изследователя от SIPRI Лоренцо Скарацато, който заявява, че през 2024 г. оборотите на оръжие са достигнали 679 милиарда долара - рекорд, който не е бил регистриран никога преди.

Основен мотор за това развитие са геополитическите напрежения като войната в Украйна и войната в Газа. По думите на Скарацато държавите в момента залагат по-малко на дипломацията и повече на военната сила. Какви са фактите? Почти всички 26 европейски оръжейни компании от списъка на SIPRI отчитат ръст на оборота, като общо европейските фирми отбелязват увеличение от 13 процента.

Германия инвестира значително повече във въоръжаване

Германските оръжейни концерни „Райнметал“ (Rheinmetall), „Тюсенкруп“ ThyssenKrupp, „Хензолт“(Hensoldt) и „Дийл Дифенс“ (Diehl Defence) са увеличили продажбите си дори с 36%. Четирите най-големи оръжейни концерна в Германия извличат големи ползи от сегашните програми за бързо въоръжаване в Европа, казва Скарацато пред АРД. Изданието припомня факта, че Германия е сред страните, които са решили да инвестират значително повече средства за военни цели – както за въоръжаване собствената армия, така и за Украйна. Същото се отнася и за други европейски държави, които купуват оръжия от германските концерни.

В глобален план Германия все пак играе скромна роля по отношение на въоръжаването, изтъква експертът на SIPRI. „Райнметал“, която подписа и договор за сътрудничество с България, е единствената германска фирма, която се изкачи в топ-20 от списъка на SIPRI. На първо място по продажби на оръжие там остава американският концерн „Локхийд Мартин“ (Lockheed Martin). Руската държавна фирма „Ростех“ заема седмото място.

Руските компании са увеличили оборота си с нови 23%

„През 2024 г. оборотът на оръжейните компании в Русия е нараснал с още 23 процента“, казва Скарацато. Поради липсата на прозрачност в случая трябва да се разчита на приблизителни оценки. „Ясно е обаче, че руската оръжейна промишленост продължава да произвежда големи количества оръжия, главно за да покрие собствените си нужди“.

Поради продължаващите войни няма изгледи производството на оръжие да намалява в обозримо бъдеще. „Прогнозата ми е, че продажбите на оръжие ще продължат да нарастват и през следващите години. Надявам се да се заблуждавам“, казва експертът на SIPRI пред АРД.

Автор: Яна Синрам ARD