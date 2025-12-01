Новини
Оръжейните концерни с рекорд, който не е бил достиган преди
Оръжейните концерни с рекорд, който не е бил достиган преди

1 Декември, 2025 15:04 574 17

Войната в Украйна дава силен тласък на производството на оръжия. Големи печалби извличат почти всички страни.

Оръжейните концерни с рекорд, който не е бил достиган преди - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Светът се въоръжава и производителите на оръжие в почти всички страни извличат големи печалби. Нови данни на Стокхолпския институт за изследване на мира SIPRI показват, че оборотът на стоте най-големи оръжейни производители в света са се увеличили с близо 6% през миналата година.

Рекорд, който не е бил достиган преди

Още новини от Украйна

Германската обществена медия АРД цитира изследователя от SIPRI Лоренцо Скарацато, който заявява, че през 2024 г. оборотите на оръжие са достигнали 679 милиарда долара - рекорд, който не е бил регистриран никога преди.

Основен мотор за това развитие са геополитическите напрежения като войната в Украйна и войната в Газа. По думите на Скарацато държавите в момента залагат по-малко на дипломацията и повече на военната сила. Какви са фактите? Почти всички 26 европейски оръжейни компании от списъка на SIPRI отчитат ръст на оборота, като общо европейските фирми отбелязват увеличение от 13 процента.

Германия инвестира значително повече във въоръжаване

Германските оръжейни концерни „Райнметал“ (Rheinmetall), „Тюсенкруп“ ThyssenKrupp, „Хензолт“(Hensoldt) и „Дийл Дифенс“ (Diehl Defence) са увеличили продажбите си дори с 36%. Четирите най-големи оръжейни концерна в Германия извличат големи ползи от сегашните програми за бързо въоръжаване в Европа, казва Скарацато пред АРД. Изданието припомня факта, че Германия е сред страните, които са решили да инвестират значително повече средства за военни цели – както за въоръжаване собствената армия, така и за Украйна. Същото се отнася и за други европейски държави, които купуват оръжия от германските концерни.

В глобален план Германия все пак играе скромна роля по отношение на въоръжаването, изтъква експертът на SIPRI. „Райнметал“, която подписа и договор за сътрудничество с България, е единствената германска фирма, която се изкачи в топ-20 от списъка на SIPRI. На първо място по продажби на оръжие там остава американският концерн „Локхийд Мартин“ (Lockheed Martin). Руската държавна фирма „Ростех“ заема седмото място.

Руските компании са увеличили оборота си с нови 23%

„През 2024 г. оборотът на оръжейните компании в Русия е нараснал с още 23 процента“, казва Скарацато. Поради липсата на прозрачност в случая трябва да се разчита на приблизителни оценки. „Ясно е обаче, че руската оръжейна промишленост продължава да произвежда големи количества оръжия, главно за да покрие собствените си нужди“.

Поради продължаващите войни няма изгледи производството на оръжие да намалява в обозримо бъдеще. „Прогнозата ми е, че продажбите на оръжие ще продължат да нарастват и през следващите години. Надявам се да се заблуждавам“, казва експертът на SIPRI пред АРД.

Автор: Яна Синрам ARD


Германия
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Свързани новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мдааааааааааа

    9 3 Отговор
    е как да искат край на войната

    15:06 01.12.2025

  • 2 Украинка от слънчака

    7 6 Отговор
    Печалбите са за сметка на пробития джоб на Ганьо

    15:07 01.12.2025

  • 3 си дзън

    7 4 Отговор
    Да уточним цифрите: русия - 31млрд. САЩ - 334млрд.

    15:09 01.12.2025

  • 4 Сталин

    8 1 Отговор
    Значи Арсенал продават на посредници снаряди които произвеждат за Украйна на цена от 100 € и същите тези снаряди биват продавани на зеленото наркоман за 1000€ от нашите "партньори" и "приятели" от нато

    Коментиран от #8

    15:10 01.12.2025

  • 5 Абе ще напишете и

    7 1 Отговор
    Истината кой запали тази братоубийствена война но твърде късно! Заради рекордните печалби на шепа алчни псевдо хора бяха убити над два милиона невинни ЧОВЕЦИ!

    Коментиран от #14

    15:11 01.12.2025

  • 6 Атина Палада

    1 5 Отговор
    до последния руснак

    15:12 01.12.2025

  • 7 Някой

    2 4 Отговор
    На българските снаряди за Украйна пише уйЗа Путин.

    15:12 01.12.2025

  • 8 си дзън

    2 3 Отговор

    До коментар #4 от "Сталин":

    Арсенал не произвежда снаряди вече. Печати на руснаците билети за Кобзон.

    Коментиран от #9, #10

    15:16 01.12.2025

  • 9 Верно ли е?!

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "си дзън":

    Така ли прави?!

    15:17 01.12.2025

  • 10 Кат прай туй

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "си дзън":

    Що руската територия се разраства всеки ден?

    Коментиран от #13

    15:18 01.12.2025

  • 11 ДрайвингПлежър

    0 0 Отговор
    Никой не иска мир - запада е дотолкова идиотизиран, че да вярва на плявата: "Ако направим по-голяма бомба тя ще донесе мир" - не бе идиоти! Няма! Отсреща ще направят още по-голяма и тогава пак ще ревете: "Вижте те са заплаха"

    Глупостта и алчността окончателно побеждават!
    И да не забравяме, че повечето политици са платени от оръжейния комплекс - особено в САЩ, където системата е тотално малоумна и купуването на политици е законово разписано

    15:22 01.12.2025

  • 12 Сандо

    0 0 Отговор
    Просто бизнес,сори!!!Заради високите печалби Капиталът е способен на убийства и войни - кой го беше написал това?

    15:22 01.12.2025

  • 13 си дзън

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Кат прай туй":

    Всеки месец тов.Кобзон изнася концерт на 40 000 руснака. На 13 000 от тях билетите
    са осигурени от БГ.

    15:23 01.12.2025

  • 14 Дедо ти...

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Абе ще напишете и":

    „УКРАИНСКИЯТ ПРОЕКТ“
    В Украйна Gladio се появи доста по-рано от преврата в Киев през 2014 г. Но именно от него започна кървавата гражданска война. Появиха се вдъхновените и организирани от Gladio нацистки военни групи, които извършиха кланета в Киев. Под ръководството на САЩ/НАТО чрез ЦРУ и други тайни служби те щурмуваха правителствени сгради в Киев и след това бяха институционализирани като "национална гвардия", финансирани, обучавани и въоръжени от Запада. Именно те унищожиха партийните централи през 2014 г. по време на държавния преврат. Именно те, докато голяма част от пресата възхваляваше бунтовете в Киев като "революционни", линчуваха ръководители, измъчваха и убиваха журналисти, изгаряха живи активисти, както в Профсъюзите в Одеса, и избиваха цивилни в Мариупол, бомбардираха с бял фосфор в Славянск, Луганск, Донецк Да не забравяме и клането на площад Майдан, където снайперисти, принадлежащи към екстремистките групи "Свобода" и "Десен сектор" и израелския Моссад, разположени в сградите на консерваторията и хотел "Украйна", избиваха демонстранти в операция под фалшив флаг, целяща да обвини полицията. Украинските неонацистки бойци от "Уна-Унсо" са били обучавани още през 2006 г. в Естония от инструктори на НАТО на бойни техники, градска война и използване на експлозиви за саботаж и атаки. Това е същата стратегия, която Gladio използваше в Италия и другаде в Европа по време на Студената война. Нацистите в Украйна организираха оперативната отбрана на т

    15:23 01.12.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат

    0 0 Отговор
    Джо Роган: Когато казвам на хората... че 12 000 души са били арестувани във Великобритания тази година за публикации в социалните мрежи, челюстта им пада.

    Трябва да внимавате, защото подобни неща са заразни... Може да се превърнат в истински проблем.

    15:27 01.12.2025

  • 17 Механик

    0 0 Отговор
    Стокхолмският "институт за изследване на МИРА" с огромно удоволствие и гордост ви уверяват, че "Оръжейните концерни с рекорд, който не е бил достиган преди"
    Страхотен повод за хвалба, особено от институт за МИРА.
    п.п.
    Е за това ще ви дъндят руснаците, докато ви омекнат ръбатите глави.

    15:28 01.12.2025

Новини по държави:
