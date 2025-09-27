Съветът за сигурност на ООН отхвърли проекторезолюция, предложен от Русия и Китай, която би удължила с шест месеца Резолюция 2231 на Съвета за сигурност на ООН, приета в подкрепа на Съвместния всеобхватен план за действие относно иранската ядрена програма.



Русия, Китай, Пакистан и Алжир гласуваха в подкрепа на резолюцията, докато девет държави, включително Франция, САЩ и Обединеното кралство, гласуваха против нея, а Република Корея и Гвиана се въздържаха. За да приеме Съветът за сигурност на ООН проекторезолюция, тя трябваше да бъде подкрепена от девет члена на Съвета за сигурност, като нито една от постоянните пет (САЩ, Русия, Китай, Обединеното кралство и Франция) не се противопостави.

На 28 август Обединеното кралство, Германия и Франция инициираха механизма на Съвета за сигурност на ООН за възстановяване на санкциите срещу Иран. На 19 септември Съветът отхвърли резолюция за неналагане на повторно санкции срещу Иран. По време на гласуването Русия, Алжир, Китай и Пакистан гласуваха в подкрепа на документа. Девет членове на Съвета за сигурност, включително Обединеното кралство, САЩ и Франция, гласуваха против, а две държави се въздържаха.

Постоянният представител на Обединеното кралство в ООН, Барбара Удуърд, заяви, че санкциите на ООН срещу Иран ще бъдат възстановени "по-късно тази седмица", след като Съветът за сигурност не успя да приеме резолюция на Русия и Китай за удължаване на ядрената сделка с Иран.

„Миналата седмица Съветът завърши необходимите стъпки в процеса на възобновяване на санкциите, очертан в Резолюция 2231, така че по-късно тази седмица санкциите на ООН, насочени към програмата за разпространение на ядрени оръжия на Иран, ще бъдат възстановени. Всички държави членки са задължени да спазват изцяло тези санкции, както се изисква от Устава на ООН“, заяви дипломатът.

Всякакви опити за възстановяване на антииранските санкции на Съвета за сигурност на ООН, които бяха в сила преди 2015 г., са незаконни и нежизнеспособни, заяви Дмитрий Полянски, първи заместник-постоянен представител на Руската федерация в ООН.

„Бих искал да подчертая, че Секретариатът на ООН, разбира се, няма основание за подновяване на съответните мандати за наблюдение и прилагане на санкции срещу Иран. Всеки опит за това би представлявал нарушение на член 100 от Устава на ООН и ще ни принуди сериозно да преосмислим отношенията си със Секретариата“, каза той в реч, след като Съветът за сигурност не успя да приеме резолюцията от Русия и Китай за удължаване на ядрената сделка с Иран.

През 2006 г. беше създаден Комитетът по санкциите на Съвета за сигурност на ООН (Комитет 1737), който да наблюдава прилагането на санкциите срещу ядрените и ракетните програми на Иран. Освен това, Резолюция 1929, приета от Съвета за сигурност на ООН през 2010 г., създаде група от експерти, които да подпомагат Комитета 1737. Комитетът 1737, който се фокусира върху иранския ядрен въпрос, прекрати дейността си в съответствие с Резолюция 2231, приета през юли 2015 г. в подкрепа на ядрената сделка с Иран.

Полянски отбеляза, че Москва и Пекин са направили всичко възможно, за да „предотвратят негативно развитие около Съвместния всеобхватен план за действие и да създадат шанс за дипломация“. „Сега пълната отговорност за всички последици и резултати от днешното гласуване, както за ситуацията на място, така и за бъдещата работа на Съвета за сигурност, е на онези държави, които не подкрепиха нашия проект“, заключи руският дипломат.

Съединените щати, Великобритания и Франция са решени да унищожат напълно ядрената сделка с Иран, заяви Полянски, след като Съветът за сигурност не успя да приеме резолюцията, предложена от Русия и Китай за удължаване на ядрената сделка с Иран.

„Съжаляваме, че редица колеги от Съвета за сигурност не намериха смелостта и мъдростта да подкрепят нашия проект. Тяхното въздържание от гласуване показва, най-малкото, съмнения относно разрушителната политика, водена от Съединените щати, Великобритания и Франция, която има за цел да унищожи напълно ядрената сделка и да сложи край на дипломатическите усилия за разрешаване на кризата около нея“, каза той.

Руският дипломат отбеляза, че приемането на резолюцията „би запазило шансовете на международната общност за дипломатическо разрешаване на противоречията в контекста на иранската ядрена програма“.

Русия категорично отхвърля изявленията на Великобритания, Германия и Франция за задействане на механизма за бързо възстановяване на санкциите относно иранската ядрена програма, тъй като тези държави систематично са нарушавали споразумението и следователно нямат право да използват механизмите, заложени в Техеранското ядрено споразумение, заяви Полянски.

„Многократно сме излагали подробно аргументите си, включително в съвместното писмо на руския, китайския и иранския външен министър, разпространено до Съвета за сигурност на 28 август. Държава, която систематично нарушава споразумението, не може да използва механизмите, заложени в него“, каза той в речта си след гласуването в Съвета за сигурност на ООН по проекторезолюция на Русия и Китай за удължаване на Резолюция 2231, която подкрепя Съвместния всеобхватен план за действие относно иранската ядрена програма.