ООН подхваща Кипърския въпрос

27 Септември, 2025 07:46, обновена 27 Септември, 2025 07:49 782 2

Антониу Гутериш ще разговаря с лидерите на двете кипърски общности

ООН подхваща Кипърския въпрос - 1
Никос Христодулидес, Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш ще разговаря с лидерите на двете кипърски общности – президента на Кипър Никос Христодулидис и лидера на кипърските турци Ерсин Татар, предаде БНР.

В изявление в навечерието на срещата Антониу Гутериш потвърди своята решимост да подкрепя усилията за съживяване на преговорите по Кипърския въпрос, прекъснати преди повече от 8 години.

Никозия приветства активната лична ангажираност на генералния секретар на ООН за възобновяване на процеса в договорената рамка, израз на която е и срещата днес. Президентът Никос Христодулидис каза, че подхожда към нея с „реализъм“, а лидерът на кипърските турци Ерсин Татар заяви, че „не очаква много“ от нея.

Според Христодулидис ще бъде направен преглед на изпълнението на досегашните договорености и ще бъде обсъдено следващото развитие, с цел начало на съществени преговори между двамата лидери. Татар втвърдява позицията си срещу официални преговори, тъй като се намира в оспорвана предизборна кампания за изборите на нов лидер на кипърските турци на 19 октомври. Разговорите днес ще се фокусират и върху организирането на третата петстранна конференция по Кипърския въпрос под егидата на ООН, която най-вероятно ще е през ноември.


Кипър
  • 1 ООДА

    5 0 Отговор
    Щото другите ги оправихме- Да не стоим без РАБОТА

    Коментиран от #2

    07:53 27.09.2025

  • 2 име

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "ООДА":

    А може и щото евреите искат да си правят там държава. Бая земи са изкупили.

    08:06 27.09.2025