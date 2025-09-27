ООН подхваща Кипърския въпрос

Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш ще разговаря с лидерите на двете кипърски общности – президента на Кипър Никос Христодулидис и лидера на кипърските турци Ерсин Татар, предаде БНР.

В изявление в навечерието на срещата Антониу Гутериш потвърди своята решимост да подкрепя усилията за съживяване на преговорите по Кипърския въпрос, прекъснати преди повече от 8 години.



Никозия приветства активната лична ангажираност на генералния секретар на ООН за възобновяване на процеса в договорената рамка, израз на която е и срещата днес. Президентът Никос Христодулидис каза, че подхожда към нея с „реализъм“, а лидерът на кипърските турци Ерсин Татар заяви, че „не очаква много“ от нея.



Според Христодулидис ще бъде направен преглед на изпълнението на досегашните договорености и ще бъде обсъдено следващото развитие, с цел начало на съществени преговори между двамата лидери. Татар втвърдява позицията си срещу официални преговори, тъй като се намира в оспорвана предизборна кампания за изборите на нов лидер на кипърските турци на 19 октомври. Разговорите днес ще се фокусират и върху организирането на третата петстранна конференция по Кипърския въпрос под егидата на ООН, която най-вероятно ще е през ноември.