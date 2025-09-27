Новини
Лавров пред ООН: Обсебената от желание да нанесе поражение на Русия Европа позволява всичко на Киев

27 Септември, 2025 19:40

Руският външен министър заяви, че Русия осъжда нападението от 7 октомври, но посочи, че то не оправдава "бруталните убийства на палестинци“

Милен Ганев

Руският външен министър Сергей Лавров предупреди НАТО и Европейския съюз, че "всяка агресия срещу моята страна ще бъде посрещната с решителна реакция", информира Ройтер, цитирана от БТА.

"Русия е обвинена, че почти планира да атакува страните от Северноатлантическия алианс и Европейския съюз. Президентът Путин многократно е опровергал тези провокации", заяви Лавров пред Общото събрание на ООН.

"Въпреки това, всяка агресия срещу нашата страна ще получи адекватен отговор. Нека НАТО и ЕС да нямат никакви съмнения по този въпрос", категоричен бе Лавров, цитиран от ФОКУС..

"Русия е обезпокоена от изявленията на редица политически фигури, които са на власт в някои столици на ЕС и страните от НАТО, които сериозно обсъждат Трета световна война като вероятен сценарий".

"Говорейки за бъдещето, не трябва да забравяме за уроците от миналото, особено в ситуация, в която нацизмът отново надига глава в Европа, милитаризацията набира скорост - под същите антируски лозунги. Това е още по-тревожно, защото редица политически фигури, които са на власт в Брюксел и някои столици на страните от ЕС и НАТО, сериозно започват да говорят за Трета световна война като вероятен сценарий", заяви дипломатът.

"Киевският режим, който завзе властта в резултат на организиран от Запада антиконституционен преврат през 2014 г., пое курс към ликвидиране на каноничната Украинска православна църква, законодателно изтребление на руския език във всички сфери – образование, култура, медии", отбеляза руският дипломат №1. "Украйна е единствената страна в света, която законодателно е забранила използването на родния език на почти половината от населението си".

Лавров посочи, че Европа, "обсебена от утопичната цел да нанесе стратегическо поражение на Русия", "мълчи по този въпрос". "Заради това на украинския режим е позволено всичко, включително терористични актове срещу политици и журналисти, изтезания и извънсъдебни екзекуции, безразборни бомбардировки на граждански обекти, безразсъдни диверсии срещу атомни електроцентрали", подчерта руският външен министър, предаде ТАСС.

"Киев и неговите европейски спонсори не разбират неотложността на момента и не демонстрират готовността си да водят честни преговори, заяви Лавров, цитиран от ФОКУС.

"Засега нито Киев, нито европейските му спонсори са наясно с неотложността на момента и са готови да преговарят честно", заяви той.

Лавров започна речта си с припомняне на последиците от Втората световна война и премина към съвременните конфликти като заяви, че Русия осъжда нападението от 7 октомври, водено от бойци на Хамас в Газа, но посочи, че оттогава "няма оправдание за бруталните убийства на палетинци в Газа.

Лавров говори общо за състоянието на международния ред, преди да премине към настоящата война в Газа.

Той заяви, че Русия осъжда нападението от 7 октомври, водено от бойци на Хамас в Газа, но посочи, че оттогава "няма оправдание за бруталните убийства на палестинци“ и че атаката над Газа ще продължи докат не остане нищо, което да се спаси.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 си дзън

    48 37 Отговор
    Руснак и честност - две несъвместими неща. Руснакът може само да лъже, краде и убива бе.

    Коментиран от #6, #11, #36

    19:48 27.09.2025

  • 2 МНОГОПОЛЮСЕН СВЯТ

    19 16 Отговор
    И ДЕНАЦИФИКАЦИЯ.

    19:49 27.09.2025

  • 3 Развитие на бойните действия

    28 30 Отговор
    Същевременно Първи армейски корпус на Украйна е обградил стотици руски войници в три джоба при Покровск и Добропиля (на север от Покровск), след като те пробиха украинските линии там. Сега украинците методично ги унищожават безмилостно , съобщава кореспондентът на The Times за Украйна Максим Тъкър. На карта в профила си в X той показва къде става обкръжаването и цитира подполковник, който действа на място: „Тук, тук и тук ги отрязахме, те са тактически обкръжени“, казва военният. „Може би ще могат да седят там един месец, преди да умрат, да се предадат или да се оттеглят. Ние сме 40 000 срещу повече от 100 000 руснаци. Спечелихме тук с маневрена отбрана и бързи, качествени решения".

    Коментиран от #22, #60

    19:50 27.09.2025

  • 4 Докато не смачкате фашистите

    27 14 Отговор
    няма да се оправи света. Фашизма налази стабилно запада и използва Украйна.

    Коментиран от #26, #89

    19:52 27.09.2025

  • 5 Вие ги пляскате

    19 9 Отговор
    по розовите дупета с лопатките и искате да водят преговори. А на тях толкова им е гот че само си мислят как искат още още още по дупето.

    19:53 27.09.2025

  • 6 Не приличаш на руснак,

    21 30 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    а демонстрираш лъжата, измамата и наглостта на фашисткият запад.

    Коментиран от #90

    19:53 27.09.2025

  • 7 Нормално 🤔

    36 20 Отговор
    Катърът дърт с дежурните си пpocтотии и хленчене, вместо да се изнесат от чуждата държава заедно с всичките си руски тротинетки там, които харесват "руския мир"...

    Коментиран от #44

    19:55 27.09.2025

  • 9 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    17 19 Отговор
    Зеленски унищожава блатната втарая, а копейките реват от заран на умрело по бунищата, няма такъв кеф‼️

    Коментиран от #14

    19:56 27.09.2025

  • 10 Лавров

    20 12 Отговор
    е може би последният мохикан на дипломацията.След него следват кая,урсулъ и т.н.

    Коментиран от #13

    19:56 27.09.2025

  • 11 Атина Палада

    15 12 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Последно време не му се удават и убииствата, то с магарета и лопати в 21 век не става, пълнат чувалите нон стоп, соня за това цвили 4та година!

    19:58 27.09.2025

  • 12 ЮЕСейЕсЕсЕсеР

    5 8 Отговор
    Вся власт советов

    19:58 27.09.2025

  • 13 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    11 15 Отговор

    До коментар #10 от "Лавров":

    Наистина е от последните, ще го учат да лети и него скоро, бункерното чисти всичко окало него , умрел е от страх в калното мазе!

    Коментиран от #46, #82

    20:00 27.09.2025

  • 14 Трагедия

    16 9 Отговор

    До коментар #9 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Запада е на дъното на света. Циганско гето. Стигна да плаща на циганина стоян георгиев да краде никове и да троли лъжи. Няма вече нормален човек да не е отвратен от това циганско гето. Отива към сметището запада.

    20:04 27.09.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Саша Грей

    7 12 Отговор

    До коментар #4 от "Докато не смачкате фашистите":

    Чети:
    1. "Според фашистите либералната демокрация е излишна".
    2. "Мобилизация на обществото в тоталитарна еднопартийна държава за задължителна в подготовката за въоръжен конфликт."
    3. "Фашизмът не приема, че насилието само по себе си е нежелателно и гледа на политическото насилие, войната и империализма като на средства за постигане на национално обновление."
    Има и още, но:
    Да ти напомня нещо на една североизточна държава?

    Коментиран от #56, #67

    20:06 27.09.2025

  • 36 Крали Марко

    11 10 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Така е.Обаче на фронта руснаците изпращат освен северно корейци ,мобилизирани младежи от 28 окупирани Народи в състава на Руската Федерация ...

    Коментиран от #58

    20:08 27.09.2025

  • 44 Чужда, чужда, колко да е чужда?

    12 12 Отговор

    До коментар #7 от "Нормално 🤔":

    Освен това- държава, държава, колко да е държава?

    Така и не разбрахте че земите там са на местните хора наследени от дедите им, а не на Зеленски и спонсорите му. И те първи се хванаха за оръжията да ги бранят от бандеровците въоръжени и платени от спонсорите.

    Коментиран от #59

    20:10 27.09.2025

  • 50 Пита се?

    18 13 Отговор
    Кой му е дал думата на този кон😁?

    Коментиран от #68, #77

    20:11 27.09.2025

  • 57 а пък м.г

    1 1 Отговор
    Са такова у дъту

    Коментиран от #72

    20:12 27.09.2025

  • 58 Последния Софиянец

    14 12 Отговор

    До коментар #36 от "Крали Марко":

    Е то рашките напълниха чувалите още в началото на войната, сега се надяват само на талибани и корейци, друго не остана в блатат, чудя се защо задунайските раби не ходят да освобождават!

    Коментиран от #63, #73

    20:13 27.09.2025

  • 59 Тези сепаратисти там, навсякъде по

    8 4 Отговор

    До коментар #44 от "Чужда, чужда, колко да е чужда?":

    света се вкарват в затвора.

    20:13 27.09.2025

  • 60 Май още не си разбрал

    13 9 Отговор

    До коментар #3 от "Развитие на бойните действия":

    че Покровск вече няма стратегическо значение. Както впрочем и Купианск.

    Коментиран от #65

    20:15 27.09.2025

  • 61 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    14 12 Отговор

    До коментар #56 от "Кое не отговаря":

    Кога и къде си видял мислеща копейка, оснатъците ви от мозък са разложени отдавна от самагона и махорките‼️

    Коментиран от #66

    20:15 27.09.2025

  • 63 Ето сашке грей

    11 9 Отговор

    До коментар #58 от "Последния Софиянец":

    Типичен пример за фашистка пропаганда е това троляче стоян георгиев.

    20:16 27.09.2025

  • 64 Бончо Бонбонев

    0 0 Отговор
    Нищо подобно.
    Всички искат Мир

    20:16 27.09.2025

  • 65 Последния Софиянец

    8 11 Отговор

    До коментар #60 от "Май още не си разбрал":

    Е нт като замина над 100 000 блатари окола покровск вече няма значение, хихи
    Копейките наистина сте доста примитивна и глуповата прослойка, добре го измисли товя, браво

    20:17 27.09.2025

  • 66 Ето го фашизма

    11 9 Отговор

    До коментар #61 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Пълна трагедия! Запада е на дъното на света. Циганско гето. Стигна да плаща на циганина стоян георгиев да краде никове и да троли лъжи. Няма вече нормален човек да не е отвратен от това циганско гето. Отива към сметището запада. Примерите сами идват.

    20:18 27.09.2025

  • 67 Напомня ми за Украйна

    11 6 Отговор

    До коментар #26 от "Саша Грей":

    Едно към едно!
    И до голяма степен напоследък на ЕС!

    Познах ли?

    Коментиран от #69

    20:19 27.09.2025

  • 68 Ха-ха-ха 🤣

    11 7 Отговор

    До коментар #50 от "Пита се?":

    Кой изобщо го е пуснал там? ☝️😁

    20:20 27.09.2025

  • 69 Напълно

    5 2 Отговор

    До коментар #67 от "Напомня ми за Украйна":

    Какво стана с изборите в Молдова, в Румъния, ами в България? 😄Всичко е пред нас.

    20:21 27.09.2025

  • 70 СССР

    8 10 Отговор
    С руските фашисти и убийци не могат да се водят разговори. Никой не води преговори с терористи. Третата световна е неизбежна.

    20:23 27.09.2025

  • 71 ЛаФ ров

    10 7 Отговор
    Путин няма да спечели и тази война,няма

    Коментиран от #75

    20:26 27.09.2025

  • 72 отдавна го таковат

    4 3 Отговор

    До коментар #57 от "а пък м.г":

    Ама той още не е разбрал🤣🤣🤣Не дай боже да изтрезнее🤣🤣🤣 Направо ще завижда на Мара🤣🤣😅Която от нищо не се оплаквамъжко момиче,все пак...

    20:27 27.09.2025

  • 73 Последния Шоп

    8 4 Отговор

    До коментар #58 от "Последния Софиянец":

    Грешиш.В руската Кочина всеки навършил 18 години подлежи на Задължителна военна служба 3 години.Така всяка година в армията влизат всички младежи навършили 18 години Задължително.Руснаците признават за 190 националности с руски паспорти ,22 от тях са със статут на Републики а 85 наричат субекти на Федерацията им.Първо започват да учат Окупирания народ на руски език,после заличават собствения му език .Така в Казахстан няма нито едно училище в което да се изучава Казахски език.Руския език е Задължителен за всички окупирани.Накрая ги пращат на Фронта да ги убият !!!!

    Коментиран от #107

    20:27 27.09.2025

  • 74 Укросила

    5 4 Отговор
    Какви западни спонсори, деде? Лъжеш като арменец! Укрите с едни бойни комари генетично модифицирани да хапят руснаци и с бойни гъсоци удържат вече четвърта година, а Киев е обсаден от три страни. Русия още малко е в Берлин.

    20:27 27.09.2025

  • 75 църул

    6 9 Отговор

    До коментар #71 от "ЛаФ ров":

    Кажи една,само една войма,дето Русия е загубила.

    Коментиран от #95

    20:30 27.09.2025

  • 76 Гост

    4 1 Отговор
    Най- корумпираната държава в света и спонсорите и не разбират какво е честност, нямат дори и най- малка представа за честност...

    20:32 27.09.2025

  • 77 Провинциалист

    7 1 Отговор

    До коментар #50 от "Пита се?":

    Само по тениската го познах🤣

    20:32 27.09.2025

  • 78 Уйде коньо у рЯката ...

    9 3 Отговор
    Прибирайте МОНГОЛЯК- Фашагите обратно у КЕН ефо и войната приключва!
    Иначе ще има още 2 Милиона монголяци Фира и Фюреро пе-ДОФИЛ ше СДО... ХНЕ

    Коментиран от #86

    20:34 27.09.2025

  • 79 Иван

    3 8 Отговор
    Слушайте внимателно Лавров, защото след това става по лошо.

    20:34 27.09.2025

  • 80 володя

    8 2 Отговор
    Единственото неотложно е незабавното изтегляне на всички руски военни части от Украйна и суровото наказание за кремълските нацисти, подпалили тази престъпна братоубийствена война, водени от реваншизъм и жажда за превъзходство!

    20:34 27.09.2025

  • 81 Ветеран от протеста

    9 2 Отговор
    Аз вярвам единствено на българските "международни военни експерти". Международния експерт Боян Чуков на 25 февруари 2022 г. - " До няколко седмици цяла Украйна ще е превзета. Зеленски избяга в Полша а Украинските войници се предават масово"...генерал Шивиков - "Киев пада до няколко дни. В Москва генералитета подготвя официалните униформи за парада в Киев" . Доцент по международни анализи Валентин Вацев. Същия който преди 14 години твърдеше че Триполи няма да бъде превзет никога, а кадрите че въстаниците са в града са пана подготвени в Катар и че Кадафи владее столицата. Вацев - " Киев до няколко дни е с нов президент който ще определи русия". Дори премиера тогава Кирил Петков на 25 февруари вечерта се връщаше от посещение от чужбина и с една тъжна физиономия на летището заяви - " До няколко дни Украйна ще е паднала,1/3 от армията й е унищожена"...В същото време на 24 февруари вечерта Зеленски на центъра на Киев заедно с премиера и съветниците си с вдигнат юмрук заяви - " Шмигал тут, Подоляк тут ,наши войскови тут, почваме да ги трепем СЛАВА УКРАИНЕ"...Е как да не вярваш на българските генерали и военни експерти. 4 години вече чакаме Украйна да падне и Зеленски да бъде сменен.

    Коментиран от #110

    20:35 27.09.2025

  • 82 невероятно неадекватен си

    3 4 Отговор

    До коментар #13 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":

    Нито си чел последия мохикан,нито знаеш кой е Лавров

    20:36 27.09.2025

  • 83 ремо

    6 2 Отговор
    В началото на "специалната операция" не говорихте за преговори, бяхте корназ. Какво ви стана сега, че заговорихте за "неотложна ситуация" и "честни преговори". Какво е това отстъпление, нали Червеникавата армия никога не отстъпва?

    Коментиран от #97

    20:36 27.09.2025

  • 84 Прилика

    5 1 Отговор
    Дий коню, дий.

    20:37 27.09.2025

  • 85 az СВО Победа80

    3 4 Отговор
    Оле,оле,оле как с присъщия си стил , с ведър, спокоен и добронамерен тон Лавров разгроми няколко западнк пропагандни клишета! 👌

    Препоръчвам на всички да го изслушат, просто класика!

    Коментиран от #100

    20:38 27.09.2025

  • 86 Боби Баламата

    5 3 Отговор

    До коментар #78 от "Уйде коньо у рЯката ...":

    Този, медвежонката, ПРЕС - АЛКАШЕТО, Шай гу, Гера симав и всички министри избегаха от Москалбад ,когато един готвач със 5 К пияници стигна на 200 км от кремля!
    Ха-ха-ха
    Един месец не могат да ги съберат
    Ха-ха-ха

    20:38 27.09.2025

  • 87 Българин

    4 1 Отговор
    И тоя "етнически рушняк" беше от...ТРИДНЕВНИТЕ!
    3 ДНЯ В КИЕВ И СЕДМИЦА В ЛИСАБОН, А?
    Хахахахах
    12 год щурм на Украйна и....НИТО ЕДНА ПРЕВЗЕТА ОБЛАСТ И ОБЛАСТЕН ГРАД! ФАКТ !!
    Хахахахах

    20:42 27.09.2025

  • 88 Мнението ми

    5 4 Отговор
    Конят 🐎отново цвили на празна ясла. Защо изобщо се напъва, а не даде малко акъл на бункерния плъх, че няма как Русия да бъде оставена да спечели в тази война ?

    20:42 27.09.2025

  • 89 Улав

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "Докато не смачкате фашистите":

    Не те слуша главата

    20:44 27.09.2025

  • 90 Улав

    2 2 Отговор

    До коментар #6 от "Не приличаш на руснак,":

    И теб не те слуша главата

    20:45 27.09.2025

  • 91 Механик

    4 3 Отговор
    Ху... ЙЛО,...СДА ВАЙ СЯ!
    СДА ВАЙ СЯ, ПЕТУШАРА

    20:47 27.09.2025

  • 92 Лут

    2 1 Отговор
    Дей рива коньо

    20:48 27.09.2025

  • 93 Никой

    4 2 Отговор
    Никой не го слуша вече тоя вампир и веннопрестъпник какви ги тъпни ръси. Залите се изпразват с погнуса от небивалиците па руски.

    20:49 27.09.2025

  • 94 Шперца от швабия

    1 2 Отговор
    Много правилно каза Лавров ...но ние от западналия запад ще унищожим Русия само да се съгласи на премирие !!!!!!

    20:51 27.09.2025

  • 96 Поклон

    4 3 Отговор
    Поклон пред едно 20-годишно момче дало живота си за свободата на Украйна! Един млад живот преждевременно угасна в битка срещу варварските агресори! Стотици етнически Българи воюват в защита на Украинския народ!
    Бесарабските села остават почернени: Българи умират, защитавайки Украйна

    "Тежко ни е, но сме щастливи, че те са истински защитници", сподели Кристина Сараин

    Бесарабски българин е загинал на фронтовата линия в Украйна. 20-годишният Иван Минков е защитавал град Чернигов. Смелият млад мъж не е единственият етнически българин, загубил живота си в боевете за Украйна.Ожесточените боеве за Чернигов започват от първия ден на войната. И взимат стотици жертви. В първите дни обаче благодарение на защитниците на града, сред които и Иван, част от населението му успява да го напусне. Дни след това градът пада под руски контрол. Едва месец след това украинската армия отново успява да си върне контрола над града след ожесточени сражения.Така украинското село Криничное в Одеска област изпраща 20-годишния Иван Минков - един от героите от войната, дал живота си в защита на Украйна.
    ПОКЛОН

    Коментиран от #101, #103

    20:51 27.09.2025

  • 97 Комар

    4 0 Отговор

    До коментар #83 от "ремо":

    Бойни комари и бойни патици от биолаборатории!

    20:53 27.09.2025

  • 98 Сер Гей

    2 1 Отговор
    Дементиев !

    20:53 27.09.2025

  • 99 Войник

    3 2 Отговор
    Добре, че дойде демокрацията русофилите да се наядат с банани.

    20:56 27.09.2025

  • 100 Фактура

    2 0 Отговор

    До коментар #85 от "az СВО Победа80":

    Провери дали не са ти паднали, гащите

    20:57 27.09.2025

  • 101 Фашист

    5 2 Отговор

    До коментар #96 от "Поклон":

    Всички, които воюват за страната си и защитават народа си, са фашисти, нацисти, обратни и гееве... освен разбира се руснаците.

    20:57 27.09.2025

  • 102 евроджендър на токчета

    3 0 Отговор
    Гледам туземните дженди пак са в истерия. В главите им пълна интелектуална мизерия. За два сребърника пробити, си скъсват дупетата евроатлантическо немити.

    20:58 27.09.2025

  • 104 Георги

    1 2 Отговор

    До коментар #103 от "Респект":

    очевидно Лавров е прав, а т спокойно може да отскочиш до Украйна, там такива като теб ги търсят под сърво и камък и даже ще те маграфя за отст рел ва не то.

    21:04 27.09.2025

  • 105 Отец Дионисий

    2 0 Отговор
    Избиването на руски орки в Украйна е дело богоугодно.

    21:04 27.09.2025

  • 106 България

    3 1 Отговор
    За какви преврати говори тоя Конь?!?
    Преврата на комунистите в Русия,..избили царското семейство и кончината на Русия?!?
    Или Преврата в Москалбад, когато алкаша Ел цин назначи незаконно без избори.. монголоидния пе-ДОФИЛ и без-- казармения Шай гу?!?

    Коментиран от #109, #113

    21:04 27.09.2025

  • 107 Ха ХаХа

    1 1 Отговор

    До коментар #73 от "Последния Шоп":

    Пълен простак 500%

    21:05 27.09.2025

  • 108 Право куме

    1 2 Отговор
    Верни, смислени и директни оценки.

    21:05 27.09.2025

  • 109 Ха ХаХа

    0 2 Отговор

    До коментар #106 от "България":

    Идиотино прозт защо използуваш името България
    Окачи се на първия клот

    21:07 27.09.2025

  • 110 Това са безспорни

    0 0 Отговор

    До коментар #81 от "Ветеран от протеста":

    Факти.. Документирани.

    21:07 27.09.2025

  • 111 Мъй р..узкие

    2 0 Отговор
    Глазоузкие монголи
    Хихихихихи

    Коментиран от #114

    21:07 27.09.2025

  • 112 Този

    1 1 Отговор
    Лавров е арменец, който си е сменил името и това е типичен пример за еничарин и предател на народа си! За тоя има специално място в Ада и не е мястото където пращат комунистите!

    21:09 27.09.2025

  • 113 Тъпанар

    0 0 Отговор

    До коментар #106 от "България":

    С 5 млрд.д.признати от Нуланд бе извършен въоръжен преврат.
    Порошенко и Зеленски са незаконни.
    Марш на фронтахза оборска тор

    21:09 27.09.2025

  • 114 Баш българин

    0 0 Отговор

    До коментар #111 от "Мъй р..узкие":

    У ДРИ таа оповръщана блатна мръша бре
    У дри тия пи..ДАРА..си

    21:10 27.09.2025