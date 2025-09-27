Лавров пред ООН: Обсебената от желание да нанесе поражение на Русия Европа позволява всичко на Киев

Руският външен министър Сергей Лавров предупреди НАТО и Европейския съюз, че "всяка агресия срещу моята страна ще бъде посрещната с решителна реакция", информира Ройтер, цитирана от БТА.
"Русия е обвинена, че почти планира да атакува страните от Северноатлантическия алианс и Европейския съюз. Президентът Путин многократно е опровергал тези провокации", заяви Лавров пред Общото събрание на ООН.
"Въпреки това, всяка агресия срещу нашата страна ще получи адекватен отговор. Нека НАТО и ЕС да нямат никакви съмнения по този въпрос", категоричен бе Лавров, цитиран от ФОКУС..
"Русия е обезпокоена от изявленията на редица политически фигури, които са на власт в някои столици на ЕС и страните от НАТО, които сериозно обсъждат Трета световна война като вероятен сценарий".
"Говорейки за бъдещето, не трябва да забравяме за уроците от миналото, особено в ситуация, в която нацизмът отново надига глава в Европа, милитаризацията набира скорост - под същите антируски лозунги. Това е още по-тревожно, защото редица политически фигури, които са на власт в Брюксел и някои столици на страните от ЕС и НАТО, сериозно започват да говорят за Трета световна война като вероятен сценарий", заяви дипломатът.
"Киевският режим, който завзе властта в резултат на организиран от Запада антиконституционен преврат през 2014 г., пое курс към ликвидиране на каноничната Украинска православна църква, законодателно изтребление на руския език във всички сфери – образование, култура, медии", отбеляза руският дипломат №1. "Украйна е единствената страна в света, която законодателно е забранила използването на родния език на почти половината от населението си".
Лавров посочи, че Европа, "обсебена от утопичната цел да нанесе стратегическо поражение на Русия", "мълчи по този въпрос". "Заради това на украинския режим е позволено всичко, включително терористични актове срещу политици и журналисти, изтезания и извънсъдебни екзекуции, безразборни бомбардировки на граждански обекти, безразсъдни диверсии срещу атомни електроцентрали", подчерта руският външен министър, предаде ТАСС.
"Киев и неговите европейски спонсори не разбират неотложността на момента и не демонстрират готовността си да водят честни преговори, заяви Лавров, цитиран от ФОКУС.
"Засега нито Киев, нито европейските му спонсори са наясно с неотложността на момента и са готови да преговарят честно", заяви той.
Лавров започна речта си с припомняне на последиците от Втората световна война и премина към съвременните конфликти като заяви, че Русия осъжда нападението от 7 октомври, водено от бойци на Хамас в Газа, но посочи, че оттогава "няма оправдание за бруталните убийства на палетинци в Газа.
Лавров говори общо за състоянието на международния ред, преди да премине към настоящата война в Газа.
Той заяви, че Русия осъжда нападението от 7 октомври, водено от бойци на Хамас в Газа, но посочи, че оттогава "няма оправдание за бруталните убийства на палестинци“ и че атаката над Газа ще продължи докат не остане нищо, което да се спаси.
1 си дзън
Коментиран от #6, #11, #36
19:48 27.09.2025
2 МНОГОПОЛЮСЕН СВЯТ
19:49 27.09.2025
3 Развитие на бойните действия
Коментиран от #22, #60
19:50 27.09.2025
4 Докато не смачкате фашистите
Коментиран от #26, #89
19:52 27.09.2025
5 Вие ги пляскате
19:53 27.09.2025
6 Не приличаш на руснак,
До коментар #1 от "си дзън":а демонстрираш лъжата, измамата и наглостта на фашисткият запад.
Коментиран от #90
19:53 27.09.2025
7 Нормално 🤔
Коментиран от #44
19:55 27.09.2025
9 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Коментиран от #14
19:56 27.09.2025
10 Лавров
Коментиран от #13
19:56 27.09.2025
11 Атина Палада
До коментар #1 от "си дзън":Последно време не му се удават и убииствата, то с магарета и лопати в 21 век не става, пълнат чувалите нон стоп, соня за това цвили 4та година!
19:58 27.09.2025
12 ЮЕСейЕсЕсЕсеР
19:58 27.09.2025
13 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
До коментар #10 от "Лавров":Наистина е от последните, ще го учат да лети и него скоро, бункерното чисти всичко окало него , умрел е от страх в калното мазе!
Коментиран от #46, #82
20:00 27.09.2025
14 Трагедия
До коментар #9 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Запада е на дъното на света. Циганско гето. Стигна да плаща на циганина стоян георгиев да краде никове и да троли лъжи. Няма вече нормален човек да не е отвратен от това циганско гето. Отива към сметището запада.
20:04 27.09.2025
26 Саша Грей
До коментар #4 от "Докато не смачкате фашистите":Чети:
1. "Според фашистите либералната демокрация е излишна".
2. "Мобилизация на обществото в тоталитарна еднопартийна държава за задължителна в подготовката за въоръжен конфликт."
3. "Фашизмът не приема, че насилието само по себе си е нежелателно и гледа на политическото насилие, войната и империализма като на средства за постигане на национално обновление."
Има и още, но:
Да ти напомня нещо на една североизточна държава?
Коментиран от #56, #67
20:06 27.09.2025
36 Крали Марко
До коментар #1 от "си дзън":Така е.Обаче на фронта руснаците изпращат освен северно корейци ,мобилизирани младежи от 28 окупирани Народи в състава на Руската Федерация ...
Коментиран от #58
20:08 27.09.2025
44 Чужда, чужда, колко да е чужда?
До коментар #7 от "Нормално 🤔":Освен това- държава, държава, колко да е държава?
Така и не разбрахте че земите там са на местните хора наследени от дедите им, а не на Зеленски и спонсорите му. И те първи се хванаха за оръжията да ги бранят от бандеровците въоръжени и платени от спонсорите.
Коментиран от #59
20:10 27.09.2025
50 Пита се?
Коментиран от #68, #77
20:11 27.09.2025
57 а пък м.г
Коментиран от #72
20:12 27.09.2025
58 Последния Софиянец
До коментар #36 от "Крали Марко":Е то рашките напълниха чувалите още в началото на войната, сега се надяват само на талибани и корейци, друго не остана в блатат, чудя се защо задунайските раби не ходят да освобождават!
Коментиран от #63, #73
20:13 27.09.2025
59 Тези сепаратисти там, навсякъде по
До коментар #44 от "Чужда, чужда, колко да е чужда?":света се вкарват в затвора.
20:13 27.09.2025
60 Май още не си разбрал
До коментар #3 от "Развитие на бойните действия":че Покровск вече няма стратегическо значение. Както впрочем и Купианск.
Коментиран от #65
20:15 27.09.2025
61 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #56 от "Кое не отговаря":Кога и къде си видял мислеща копейка, оснатъците ви от мозък са разложени отдавна от самагона и махорките‼️
Коментиран от #66
20:15 27.09.2025
63 Ето сашке грей
До коментар #58 от "Последния Софиянец":Типичен пример за фашистка пропаганда е това троляче стоян георгиев.
20:16 27.09.2025
64 Бончо Бонбонев
Всички искат Мир
20:16 27.09.2025
65 Последния Софиянец
До коментар #60 от "Май още не си разбрал":Е нт като замина над 100 000 блатари окола покровск вече няма значение, хихи
Копейките наистина сте доста примитивна и глуповата прослойка, добре го измисли товя, браво
20:17 27.09.2025
66 Ето го фашизма
До коментар #61 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Пълна трагедия! Запада е на дъното на света. Циганско гето. Стигна да плаща на циганина стоян георгиев да краде никове и да троли лъжи. Няма вече нормален човек да не е отвратен от това циганско гето. Отива към сметището запада. Примерите сами идват.
20:18 27.09.2025
67 Напомня ми за Украйна
До коментар #26 от "Саша Грей":Едно към едно!
И до голяма степен напоследък на ЕС!
Познах ли?
Коментиран от #69
20:19 27.09.2025
68 Ха-ха-ха 🤣
До коментар #50 от "Пита се?":Кой изобщо го е пуснал там? ☝️😁
20:20 27.09.2025
69 Напълно
До коментар #67 от "Напомня ми за Украйна":Какво стана с изборите в Молдова, в Румъния, ами в България? 😄Всичко е пред нас.
20:21 27.09.2025
70 СССР
20:23 27.09.2025
71 ЛаФ ров
Коментиран от #75
20:26 27.09.2025
72 отдавна го таковат
До коментар #57 от "а пък м.г":Ама той още не е разбрал🤣🤣🤣Не дай боже да изтрезнее🤣🤣🤣 Направо ще завижда на Мара🤣🤣😅Която от нищо не се оплаквамъжко момиче,все пак...
20:27 27.09.2025
73 Последния Шоп
До коментар #58 от "Последния Софиянец":Грешиш.В руската Кочина всеки навършил 18 години подлежи на Задължителна военна служба 3 години.Така всяка година в армията влизат всички младежи навършили 18 години Задължително.Руснаците признават за 190 националности с руски паспорти ,22 от тях са със статут на Републики а 85 наричат субекти на Федерацията им.Първо започват да учат Окупирания народ на руски език,после заличават собствения му език .Така в Казахстан няма нито едно училище в което да се изучава Казахски език.Руския език е Задължителен за всички окупирани.Накрая ги пращат на Фронта да ги убият !!!!
Коментиран от #107
20:27 27.09.2025
74 Укросила
20:27 27.09.2025
75 църул
До коментар #71 от "ЛаФ ров":Кажи една,само една войма,дето Русия е загубила.
Коментиран от #95
20:30 27.09.2025
76 Гост
20:32 27.09.2025
77 Провинциалист
До коментар #50 от "Пита се?":Само по тениската го познах🤣
20:32 27.09.2025
78 Уйде коньо у рЯката ...
Иначе ще има още 2 Милиона монголяци Фира и Фюреро пе-ДОФИЛ ше СДО... ХНЕ
Коментиран от #86
20:34 27.09.2025
79 Иван
20:34 27.09.2025
80 володя
20:34 27.09.2025
81 Ветеран от протеста
Коментиран от #110
20:35 27.09.2025
82 невероятно неадекватен си
До коментар #13 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":Нито си чел последия мохикан,нито знаеш кой е Лавров
20:36 27.09.2025
83 ремо
Коментиран от #97
20:36 27.09.2025
84 Прилика
20:37 27.09.2025
85 az СВО Победа80
Препоръчвам на всички да го изслушат, просто класика!
Коментиран от #100
20:38 27.09.2025
86 Боби Баламата
До коментар #78 от "Уйде коньо у рЯката ...":Този, медвежонката, ПРЕС - АЛКАШЕТО, Шай гу, Гера симав и всички министри избегаха от Москалбад ,когато един готвач със 5 К пияници стигна на 200 км от кремля!
Ха-ха-ха
Един месец не могат да ги съберат
Ха-ха-ха
20:38 27.09.2025
87 Българин
3 ДНЯ В КИЕВ И СЕДМИЦА В ЛИСАБОН, А?
Хахахахах
12 год щурм на Украйна и....НИТО ЕДНА ПРЕВЗЕТА ОБЛАСТ И ОБЛАСТЕН ГРАД! ФАКТ !!
Хахахахах
20:42 27.09.2025
88 Мнението ми
20:42 27.09.2025
89 Улав
До коментар #4 от "Докато не смачкате фашистите":Не те слуша главата
20:44 27.09.2025
90 Улав
До коментар #6 от "Не приличаш на руснак,":И теб не те слуша главата
20:45 27.09.2025
91 Механик
СДА ВАЙ СЯ, ПЕТУШАРА
20:47 27.09.2025
92 Лут
20:48 27.09.2025
93 Никой
20:49 27.09.2025
94 Шперца от швабия
20:51 27.09.2025
96 Поклон
Бесарабските села остават почернени: Българи умират, защитавайки Украйна
"Тежко ни е, но сме щастливи, че те са истински защитници", сподели Кристина Сараин
Бесарабски българин е загинал на фронтовата линия в Украйна. 20-годишният Иван Минков е защитавал град Чернигов. Смелият млад мъж не е единственият етнически българин, загубил живота си в боевете за Украйна.Ожесточените боеве за Чернигов започват от първия ден на войната. И взимат стотици жертви. В първите дни обаче благодарение на защитниците на града, сред които и Иван, част от населението му успява да го напусне. Дни след това градът пада под руски контрол. Едва месец след това украинската армия отново успява да си върне контрола над града след ожесточени сражения.Така украинското село Криничное в Одеска област изпраща 20-годишния Иван Минков - един от героите от войната, дал живота си в защита на Украйна.
ПОКЛОН
Коментиран от #101, #103
20:51 27.09.2025
97 Комар
До коментар #83 от "ремо":Бойни комари и бойни патици от биолаборатории!
20:53 27.09.2025
98 Сер Гей
20:53 27.09.2025
99 Войник
20:56 27.09.2025
100 Фактура
До коментар #85 от "az СВО Победа80":Провери дали не са ти паднали, гащите
20:57 27.09.2025
101 Фашист
До коментар #96 от "Поклон":Всички, които воюват за страната си и защитават народа си, са фашисти, нацисти, обратни и гееве... освен разбира се руснаците.
20:57 27.09.2025
102 евроджендър на токчета
20:58 27.09.2025
104 Георги
До коментар #103 от "Респект":очевидно Лавров е прав, а т спокойно може да отскочиш до Украйна, там такива като теб ги търсят под сърво и камък и даже ще те маграфя за отст рел ва не то.
21:04 27.09.2025
105 Отец Дионисий
21:04 27.09.2025
106 България
Преврата на комунистите в Русия,..избили царското семейство и кончината на Русия?!?
Или Преврата в Москалбад, когато алкаша Ел цин назначи незаконно без избори.. монголоидния пе-ДОФИЛ и без-- казармения Шай гу?!?
Коментиран от #109, #113
21:04 27.09.2025
107 Ха ХаХа
До коментар #73 от "Последния Шоп":Пълен простак 500%
21:05 27.09.2025
108 Право куме
21:05 27.09.2025
109 Ха ХаХа
До коментар #106 от "България":Идиотино прозт защо използуваш името България
Окачи се на първия клот
21:07 27.09.2025
110 Това са безспорни
До коментар #81 от "Ветеран от протеста":Факти.. Документирани.
21:07 27.09.2025
111 Мъй р..узкие
Хихихихихи
Коментиран от #114
21:07 27.09.2025
112 Този
21:09 27.09.2025
113 Тъпанар
До коментар #106 от "България":С 5 млрд.д.признати от Нуланд бе извършен въоръжен преврат.
Порошенко и Зеленски са незаконни.
Марш на фронтахза оборска тор
21:09 27.09.2025
114 Баш българин
До коментар #111 от "Мъй р..узкие":У ДРИ таа оповръщана блатна мръша бре
У дри тия пи..ДАРА..си
21:10 27.09.2025