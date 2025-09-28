Новини
Молдова избира нов парламент

Молдова избира нов парламент

28 Септември, 2025 05:26

Вотът се определя като решаващ за бъдещето на страната

Молдова избира нов парламент - 1
Снимка: YouTube
Република Молдова, която е независима държава от 34 години, ще избере днес 12-ия си парламент от обявяването на независимостта, предаде БТА.

Изборите се провеждат в решаващ момент за Молдова, която е кандидат за членство в ЕС, но се намира в непосредствена близост до войната в Украйна и според молдовските власти редовно става обект на натиск и хибридни атаки от страна на Москва.

Проучванията показаха, че се очертава оспорвана надпревара между проевропейските и проруските сили. Основните претенденти са управляващата Партия на действието и солидарността (ПДС), основана от президентката Мая Санду, и опозиционният Патриотичен блок, съставен от четири прорурски партии. Партията на Мая Санду може да загуби парламентарното мнозинство, с което разполагаше от 2021 г. насам, на фона на безпокойството на избирателите от високите разходи за живот, нарастващата бедност и забавения икономически растеж. Анализатори смятат, че необходимостта да управлява в коалиция може да затрудни усилията на ПДС за присъединяване на Молдова към ЕС до 2030 г.

Общо 22 партии, коалиции и независими кандидати са регистрирани за участие във вота.

Право да гласуват имат близо 3,3 млн. души, включително живеещите в чужбина молдовци.

Ще бъдат разкрити близо 2300 избирателни секции, от които 301 зад граница. Дванадесет секции ще бъдат отворени в Приднестровието – сепаратистки проруски регион, който провъзгласи независимост през 1992 г. Тя обаче не е призната от нито една държава в света, включително от Русия, която поддържа там контингент от около 1500 войници.

В 10 държави за първи път на парламентарни избори може да се гласува по пощата.


Молдова (Република)
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
