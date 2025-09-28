Вашингтон още се надява на споразумение с Техеран по иранската ядрена програма

Вашингтон все още се надява да постигне споразумение с Техеран относно иранската ядрена програма, заяви държавния секретар на САЩ Марко Рубио в изявление, публикувано в събота от пресслужбата на Държавния департамент.

Той отбеляза, че санкциите на ООН срещу Иран са възстановени в 20:00 ч. източно време (3:00 ч. българско време на 28 септември). „Президентът Тръмп ясно заяви, че дипломацията остава отворена – сделката остава най-добрият резултат както за иранския народ, така и за света. За да се случи това, Иран трябва да се съгласи на преки преговори, водени добросъвестно, без забавяне или уклончивост“, каза Рубио.

Преди това Съветът за сигурност на ООН отхвърли проект на резолюция, предложен от Русия и Китай, която би удължила Резолюция 2231 на Съвета за сигурност на ООН, приета в подкрепа на ядрената сделка с Иран, с шест месеца.

През 2015 г. Иран, Обединеното кралство, Германия, Китай, Русия, Съединените щати и Франция подписаха Съвместния всеобхватен план за действие, слагайки край на кризата, започнала през 2002 г. заради обвиненията на Запада, че Техеран разработва ядрени оръжия.

През 2018 г. обаче президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви оттеглянето си от споразумението и възстанови всички санкции на САЩ срещу Иран. В отговор, през 2020 г., Техеран обяви намаляване на ангажиментите си по споразумението и ограничи достъпа на инспектори на МААЕ до ядрените съоръжения.

Агенцията обаче продължи инспекциите до ескалацията между Иран и Израел през юни 2025 г.

Западните страни, които обявиха възстановяване на санкциите срещу Иран след провала на преговорите между Техеран и ЕС-3 (Великобритания, Германия и Франция), са готови да продължат диалога с Иран, заяви френският външен министър Жан-Ноел Баро по телевизионния канал LCI.

„Вратата към дипломацията остава отворена; искаме да продължим диалога“, каза той. Решението за възстановяване на санкциите, добави той, е взето, след като Техеран „не прие предложението“ на западните страни и не предостави поисканите гаранции, „които биха могли да доведат до отлагане на това решение за налагане на санкции“.

Баро отбеляза, че „продължаването на диалога е в интерес на Иран“. В края на този диалог трябва да се установят „строги рамки за гражданската ядрена програма на Иран, програмата му за разработване на ракети и подкрепата му за терористични групи в региона“.

„Санкциите бяха възстановени от днес, но диалогът продължава, за да се гарантира, че всички гаранции за сигурност от Иран са предоставени и че нашите интереси в областта на сигурността са наистина взети предвид“, обясни Баро. Той уточни, че това се отнася до ограничения, „които бяха спрени преди 10 години“ след приемането на Съвместния всеобхватен план за действие относно ядрената програма на Иран.