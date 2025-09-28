Новини
Генерал от НАТО: Украинската армия подобрява способността си да нанася удари в дълбочина в Русия
  Тема: Украйна

Генерал от НАТО: Украинската армия подобрява способността си да нанася удари в дълбочина в Русия

28 Септември, 2025 12:41 894 52

Германската армия и съюзниците от НАТО се учат от тези иновации в технологиите, операциите и доктрината, добави ген. Келер

Генерал от НАТО: Украинската армия подобрява способността си да нанася удари в дълбочина в Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Украйна значително е подобрила способността си да нанася удари по военни цели дълбоко на територията на Русия, заяви германският генерал-майор Майк Келер пред ДПА, като подчерта напредъка както при военния персонал, така и по отношение на оборудването и обучението, предаде БТА.

"Украинците стават все по-добри в достигането на военно значими цели в дълбочина на Русия. Това е въпрос на способности, а способностите означават персонал, материали и обучение", каза той.

Келер е заместник-командващ мисията на НАТО за подпомагане на Украйна в областта на сигурността и обучението (NATO Security Assistance and Training for Ukraine, NSATU), която координира подкрепата на алианса от базата си "Люсиъс Д. Клей" във Висбаден, Германия.

Експерти от 30 държави, включително партньори извън НАТО като Австралия и Нова Зеландия, както и самата Украйна, работят във Висбаден, за да гарантират, че нуждите на Киев от оръжия, боеприпаси, резервни части и оборудване са задоволени. Мисията също така съветва Украйна и привежда нейните сили в съответствие със стандартите на НАТО – въпреки че Келер подчерта, че обучението е двустранно.

Според натовския генерал, дроновете са отличен пример за това как Украйна е усъвършенствала военното дело. Малцина могат да научат украинците на много в тези области, отбеляза той, посочвайки бойните действия, логистиката и дори медицинската евакуация, както и военноморските системи.

Германската армия и съюзниците от НАТО се учат от тези иновации в технологиите, операциите и доктрината, добави ген. Келер.

"Нашата основна мисия е да координираме подкрепата за Украйна", каза Келер. "Но би било глупаво да не използваме тези знания, за да се усъвършенстваме и да спестим на нашите войници да повтарят трудните уроци на Украйна", допълни той.

Изказването на Келер идва в момент, в който Берлин обеща 300 милиона евро за подпомагане на Украйна в производството на хиляди дронове с голям обсег.


Германия
Оценка 2.8 от 13 гласа.
Оценка 2.8 от 13 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    9 2 Отговор
    аз съм коменданте на партизанското движение у нашия блок и всяка неделя се сьбираме в мазата да обсьждаме обстановката в дьржавата и как ше сваляме онея двамцата

    имаме си тайна реч и жестове като сме сред уфсете да не ни разбират, както и дрескод и дори собствено знаме и химн

    но реално си разказваме политически вицове, милеем по соца, жулим покер, напиваме се до несвяст и понякога някой обърква друг за жена си, но дотам

    та не се учудвайте ако ви кажа че буквално всеки от махалата е партизанин или диверсант
    тва е сериозна работа

    Коментиран от #3

    12:41 28.09.2025

  • 2 Ха ХаХа

    23 4 Отговор
    Много добри са украинците след като Укра е на сол

    12:42 28.09.2025

  • 3 Ха ХаХа

    5 5 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    С пилешкият си мозък какво ли друго би могъл да измислиш освен простотии

    12:44 28.09.2025

  • 4 Ганьо-Лапнишарански без вода

    19 5 Отговор
    Да не започне да намирисва на наакан Мерц само, така както са я подкарали.

    12:44 28.09.2025

  • 5 Дон Кихот

    18 4 Отговор
    Ясно е на всички, че докато не я унищожат напълно западните и партньори няма да мирясат

    12:45 28.09.2025

  • 6 ХАН ЮВИГИ

    5 18 Отговор
    Всичко ще бъде Украйна
    Казах

    Коментиран от #14

    12:45 28.09.2025

  • 7 Мисля

    17 0 Отговор
    Не им стиска да са в Украйна. Стоят във Висбаден.

    Коментиран от #9

    12:46 28.09.2025

  • 8 Кит

    12 0 Отговор
    Превод на казаното от този армейски герой : "НАТО разширява спектъра от оръжия и сателитни данни, използвани от алианса при ударите му в Русия".

    12:48 28.09.2025

  • 9 Мисля

    3 7 Отговор

    До коментар #7 от "Мисля":

    Най-добра е в Мухонасрснск.Дупки вместо тоалетни.Красота.

    Коментиран от #23

    12:49 28.09.2025

  • 10 И така

    14 1 Отговор
    до последния украинец!

    12:50 28.09.2025

  • 11 И Киев е Руски

    12 2 Отговор
    На олена шахтата е най дълбока .Ако не броим шахтата на макароноФ

    12:51 28.09.2025

  • 12 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 13 Отговор
    Раша взела още 1 село!!! след 3 дня знаете ли де ще са?копеи?

    12:51 28.09.2025

  • 13 Някой

    14 2 Отговор
    Спрете финансовата помощ, доставките на оръжие и разузнавателните данни, и вижте какво ще се случи с Украйна.
    Иначе, излиза, че Запада воюва с Русия. Не че не го виждаме и разбираме това. Затова, когато дойде време да плащате, нормалните хора няма да имат да ви съчувстват.

    Коментиран от #18, #21

    12:53 28.09.2025

  • 14 И Киев е Руски

    11 0 Отговор

    До коментар #6 от "ХАН ЮВИГИ":

    Нормално умствено разстройство Ходил си на прайда.Остава за цял живот

    12:54 28.09.2025

  • 15 натовска безсилие на губещи

    10 0 Отговор
    Като не можете на бойното поле срещу руснаците пишете всякакви глупости.

    12:55 28.09.2025

  • 16 О,чуден

    10 0 Отговор
    Брей, и откъде ги намериха тези оръжия украинците, че се и научиха да ги използват?! Ще трупате моркова, само още 50 дена да се откаже съвсем от вас Дончо и тогава ще дойдат най-големите ви успехи -нов план Маршал!

    Коментиран от #20

    12:57 28.09.2025

  • 17 Пора

    2 10 Отговор
    Путинова русия си отива.

    12:59 28.09.2025

  • 18 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 7 Отговор

    До коментар #13 от "Някой":

    когато ЗАПАДА реши да воюва с Раша-ти пръв ще го разбереш) просто ще те убият в някое подземие

    Коментиран от #30

    12:59 28.09.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Да де

    2 3 Отговор

    До коментар #16 от "О,чуден":

    Ти и другите трима кретена Това го пишете четвърта година.

    13:00 28.09.2025

  • 21 стоян

    2 7 Отговор

    До коментар #13 от "Някой":

    До 13 ком - другар то и Хитлер така казваше на американците да спрат помоща за сесесерето ама САЩ не я спряха и Хитлер им обяви война - путин има ли куража да обяви война на ЕС че да свършва най сетне тая рузка мъка

    Коментиран от #25

    13:01 28.09.2025

  • 22 Киану Рийвс

    2 8 Отговор
    Ей, не се спря тоя Путлер, тоя фашистки болшевик долен и болен. Не стига, че мачка и избива собственото си население, а иска да прави същото и към всички останали, преследвайки имперските си мании за величие. Само и само да не падне от власт и да му се потърси сметка, през цялото време се занимава с коварни планове за нападения и тероризъм. Самозабравил се комплексар, диктатор и садист, който ще завърши зле. Жалко за невинните жертви.

    Коментиран от #24

    13:02 28.09.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Българин

    1 5 Отговор

    До коментар #22 от "Киану Рийвс":

    Докато не спре войната Зеленски и Путин ще избият още много руснаци.

    13:05 28.09.2025

  • 25 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    2 6 Отговор

    До коментар #21 от "стоян":

    Точка.

    Коментиран от #27

    13:06 28.09.2025

  • 26 Дедо

    4 1 Отговор
    Подобрява ми ... Дедовия...

    13:07 28.09.2025

  • 27 Няма край руският позор!

    3 7 Отговор

    До коментар #25 от "СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ":

    Няма...

    13:07 28.09.2025

  • 28 !!!?

    4 5 Отговор
    Путлер се готви да емигрира в Индия...щял да целува Буда !!!?

    13:08 28.09.2025

  • 29 стоян георгиев

    2 6 Отговор
    Украйна пише военната история.с малко ресурси но с отлична организация украинците унищожават руската армия и военна инфраструктура.дс не забравяме че именно украинците бяха елита на царска русия и СССР по отношение на армията.те бяха в основата за победите и над Хитлер и над Наполеон.

    13:09 28.09.2025

  • 30 Запада

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Почакайте само да си избелим анусите и ги почваме.

    Коментиран от #47

    13:09 28.09.2025

  • 31 Няма такова животно

    5 3 Отговор
    "Генерал от НАТО" ! Има генерал от държава членка на НАТО. Все едно някой да каже генерал от ООН, или генерал от ЮНЕСКО. Смехотворно е !

    13:11 28.09.2025

  • 32 az СВО Победа80

    8 1 Отговор
    След оттеглянето на американците, в момента войната срещу Русия се ръководи от базата във Висбаден.

    Сигурен съм, че ако се наложи, руснаците ще я "изключат", за това разполагат и с политическата воля и със средствата ....

    Коментиран от #35, #37, #40, #43, #45

    13:12 28.09.2025

  • 33 Ама то страшна полза има че

    6 1 Отговор
    "НАТО се учат от тези иновации"..... ще стане учен терорист нали?

    13:13 28.09.2025

  • 34 На тероризма

    3 1 Отговор
    Му викаме "военно значими цели" ...

    13:14 28.09.2025

  • 35 Мартин

    3 7 Отговор

    До коментар #32 от "az СВО Победа80":

    Що сте толкоз просто всички русоифиоти?

    13:14 28.09.2025

  • 36 А на територията на ЕС

    5 0 Отговор
    Има ли "военно значими цели" ? А?

    Коментиран от #38

    13:15 28.09.2025

  • 37 Българин

    3 3 Отговор

    До коментар #32 от "az СВО Победа80":

    70 процента от избитите руснаци в Украйна са от американско оръжие.Със съдействие на американският Старлинк.
    Я измисли нещо друг,че ще ти спрат джобните.

    13:16 28.09.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 А според терористичното НАТО

    5 0 Отговор
    Кои са точно "военно значими цели"? АЕЦ, ВЕЦ, молове, влакове ....

    Коментиран от #41

    13:18 28.09.2025

  • 40 Тихо пръдльо!

    5 3 Отговор

    До коментар #32 от "az СВО Победа80":

    Марш да пълниш снаряди за братята украинци!

    13:18 28.09.2025

  • 41 аz СВОПобеда80

    1 6 Отговор

    До коментар #39 от "А според терористичното НАТО":

    Полковник Баранец от руската армия пред "Комсомольская правда":Ако нападнем натовска държава от Русия няма да остане нищо.
    Край на цитата.
    🤣🤣🤣

    Коментиран от #48

    13:20 28.09.2025

  • 42 Анонимен

    3 0 Отговор
    Хвалене то е за да може да се продава оръжие а какво ще стане с хората липсва интердс

    13:21 28.09.2025

  • 43 Пръдльо,

    2 4 Отговор

    До коментар #32 от "az СВО Победа80":

    Изчакай другата пишеща копейка да ми цъкне минус.😃

    13:22 28.09.2025

  • 44 Келер е идиот и дрънка глупости !

    5 1 Отговор
    И определено основната мисия на НАТО не е да координира някаква подкрепа за Украйна или за друга държава която не е неин член . Друга е функцията на НАТО, поне до преди да признае публично, че е терористична агресивна и нацистка организация

    Коментиран от #46

    13:23 28.09.2025

  • 45 Пак аз

    0 4 Отговор

    До коментар #32 от "az СВО Победа80":

    Та ти от кой пол беше?

    13:23 28.09.2025

  • 46 Атина Палада

    1 5 Отговор

    До коментар #44 от "Келер е идиот и дрънка глупости !":

    НАТО няма цел.Путин сам забили Русия.Нещо неясно?

    13:24 28.09.2025

  • 47 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 1 Отговор

    До коментар #30 от "Запада":

    почваш...хванете се вземете НАТОвските бази в БГ/ВИЕ сте Рамбовци там..Сухой -Ваше благородие..ко чакате бе? м ъ р ша ля ци?

    13:24 28.09.2025

  • 48 Путин е най-великият овчар!

    0 5 Отговор

    До коментар #41 от "аz СВОПобеда80":

    Отглежда 145 милиона овце.Изкла един милион от тях, а останалите се молят да ги нахрани и да им даде вода за миене.

    13:26 28.09.2025

  • 49 Копейка

    0 4 Отговор
    На нас ни казаха да викаме за Италия.

    13:27 28.09.2025

  • 50 Георгиев

    4 0 Отговор
    Този генерал натовец почти изплю камъчето. Те са в Окрайнина и; имат щаб за анализ и изпълнение на необходимото; те ползват ВСУ за преден фронт срещу Русия; те дават боеприпаси, оръжие и информация, правят целеуказване; те участват в операциите по атаките на ВСУ. Според мен техни екипи стрелят и водят ракети, дронове до целите чрез наличните сателитни системи на натовските държави. Нещо като във ВСВ до откриване на втория западен фронт. И какво се получава? НАТО, под това прикритие води война с Русия под чужд флаг - Украйна. Те са там и участват във военните действия срещу Русия и на руска територия. Но правят декларации, че ще свалят всичко, нарушило границите на НАТО, т.е. нашето си е наше, а чуждото - общо. Това е положението. И до кога ще се играе тази игра, не зная.

    13:29 28.09.2025

  • 51 Асен

    1 2 Отговор
    украинците показаха че рашистан е кочина.

    13:35 28.09.2025

  • 52 Иван

    1 0 Отговор
    Добре тогава защо ВСУ реве като ги бият.

    13:36 28.09.2025

