Владимир Путин подписа! 135 хиляди руснаци са призовани на военна служба

Президентът на Русия Владимир Путин подписа указ за призоваване на граждани на РФ на военна служба през октомври-декември 2025 г.
Документът е публикуван на официалния портал за правна информация, предава ТАСС, цитирана от Фокус.
"Да се осъществи от 1 октомври до 31 декември 2025 г. набор на военна служба на граждани на Руската федерация на възраст от 18 до 30 години, които не са в резерва и подлежат на набор на военна служба, в размер на 135 хиляди души“, се посочва в текста на документа.
Със същия указ се разпорежда да бъдат уволнени от военна служба войници, матроси, сержанти и старшини, чийто срок на военна служба по закон е изтекъл.
Осигуряването на изпълнението на всички необходими мерки в рамките на наборната кампания се възлага на правителството на РФ, регионалните власти и наборните комисии.
Също така федералните министри, ръководителите на федералните служби и федералните агенции са задължени да осигурят набор на военна служба на граждани на РФ, приети на работа във федералните министерства и други федерални органи на изпълнителната власт, както и в организации, подчинени на съответните федерални органи на изпълнителната власт.
29 Септември, 2025 15:23 2 551 121
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
2 Професор
15:25 29.09.2025
3 честен ционист
До коментар #1 от "пенсионер":Тези са за Южно направление.
Коментиран от #12
15:26 29.09.2025
4 СоциалЛанд
в цялата история на Германия
Мерц, призова армията на бундесвер
да бъде увеличена на 250 хиляди !
Въпросът е, откъде ще ги намери
толкова германци ?!!!
Коментиран от #10, #11, #56
15:26 29.09.2025
5 Важното е
15:27 29.09.2025
6 гост
15:27 29.09.2025
7 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Коментиран от #32
15:27 29.09.2025
8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Много к м добра 🎺🎺🎺
15:27 29.09.2025
9 Естествено
Коментиран от #20
15:28 29.09.2025
10 честен ционист
До коментар #4 от "СоциалЛанд":Ако не искат да ги депортират в България, черните германци ще им се наложи да нарамят мешките за Източния фронт.
15:28 29.09.2025
11 Бай Х,.
До коментар #4 от "СоциалЛанд":германците са към 80 мил...дали ще ги съберат,как мислиш.
Коментиран от #39, #119
15:28 29.09.2025
12 Не бе
Коментиран от #23
15:29 29.09.2025
13 Тропанчо
Коментиран от #118
15:29 29.09.2025
14 Стига писахте глупости
И тук беше така септември и март влизат
Съответният набор навършил 18г.
Само тъпизми еййй пошла пропаганда
Коментиран от #36, #37
15:29 29.09.2025
15 Колю Гаубицата
15:29 29.09.2025
16 404
17 Благой от СОФстрой
15:29 29.09.2025
18 А не прочетохте ли
Коментиран от #93
15:29 29.09.2025
19 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
15:30 29.09.2025
20 Руснаков
До коментар #9 от "Естествено":за пред промитите е срочно служещи,а може и да отлетят за Украйна...гаранция няма...
15:30 29.09.2025
21 Тов. Членин
Коментиран от #31
15:30 29.09.2025
22 Махлянов
"руский мир"а?
Коментиран от #58
15:30 29.09.2025
23 Тропанчо
До коментар #12 от "Не бе":Ти не беше ли Кобзончик? Дето един така те наричаше, а?
15:30 29.09.2025
24 az СВО Победа80
Чрез това гръмко заглавие естествено се цели да се внушени на аудиторията, че Путин мобилизира руснаци за фронта.... 🤣🤣🤣
Когато прочетох новината на друго място, честно казано си представях точно такова заглавие да се появи тук!
Коментиран от #49, #55
15:31 29.09.2025
25 Летописец
15:33 29.09.2025
26 Опала
Коментиран от #38
15:33 29.09.2025
15:33 29.09.2025
28 Блийза ,
15:33 29.09.2025
29 мракобесна русия
Коментиран от #35
15:34 29.09.2025
30 Те руснаците нямат проблем
Коментиран от #34, #81
15:34 29.09.2025
31 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #21 от "Тов. Членин":Куров ,сигурен съм ,че ще си първи на Дунав мост
Коментиран от #40, #54, #96
15:34 29.09.2025
32 Копейка
До коментар #7 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Оправи си руския,лоша имитация. Лош,тъп коментар
15:35 29.09.2025
До коментар #1 от "пенсионер":Ама че си глупава, това са наборници, на фронта не отиват.
Но пък защо ли да знаеш, чукча писател не читател.
34 Има.. имааааа
До коментар #30 от "Те руснаците нямат проблем":Цели 21 човека се записали каза Мерц
15:35 29.09.2025
35 Тропанчо
До коментар #29 от "мракобесна русия":Отивай да я приключиш! Само шляпаш джуки и никакъв принос към човечеството.
Коментиран от #46, #86
15:35 29.09.2025
36 Пич-а
До коментар #14 от "Стига писахте глупости":Успакойсья , бе ... 🤭🤫
15:35 29.09.2025
37 ненормални наборни войници
До коментар #14 от "Стига писахте глупости":И що в лошата Европа няма нормални наборни войници? Щото Европейците са бели хора и мразят войните!
Коментиран от #59, #69
15:36 29.09.2025
38 Я пък тоя
До коментар #26 от "Опала":Прочети коментар 33
15:36 29.09.2025
39 Знаеш ли, колко е раждаемостта
До коментар #11 от "Бай Х,.":За миналата година
в СоциалЛанд – 1,36 !!! При нормални 2,14
И кой ли я поддържа толкова "висока" ? 😁
15:37 29.09.2025
40 гост
До коментар #31 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Понеже знам че ще напишеш поредната глупост,хич и не те чета,директно палец надолу....
15:37 29.09.2025
41 Фейк на часа
Коментиран от #51, #52
15:37 29.09.2025
42 Пръчaт
Коментиран от #48
15:38 29.09.2025
43 Обикновен човек
Коментиран от #65
15:38 29.09.2025
44 Атина Палада
До коментар #1 от "пенсионер":В Русия казрамат не е отменена.Това са наборници,които им предстои военна служба. На фронта в Украйна няма редовни войски.
В Гърция също казармата не е отменена и всяка година също се призовават по същият начин .
Защо Факти не напишат и за Гърция подобна статия? Да видим колко са наборниците тази година .
Коментиран от #64, #79
15:38 29.09.2025
45 3 випуска във Търново
15:39 29.09.2025
46 руски принос
До коментар #35 от "Тропанчо":В Белите Държави хората не ходят в казарма!?! Само в изостаналите мизерни държави карат мъжете да ходят да се учат да убиват жени и деца от съседните държави!
Коментиран от #53, #57, #60, #68
15:39 29.09.2025
47 Нека има
15:39 29.09.2025
49 Тихо пръдльо!
До коментар #24 от "az СВО Победа80":Не си компетентен.
15:40 29.09.2025
50 Жал
15:41 29.09.2025
51 и за какво ги обучават?
До коментар #41 от "Фейк на часа":И за какво ще ги обучават руските момчета? Да завладяват нови територии от съседни на Фашистка русия държави???
Коментиран от #61
15:41 29.09.2025
52 Тропанчо
До коментар #41 от "Фейк на часа":" Активизирахте болните русофобни алкохолици."
Те не са и алкохолици. Пият по две шепи хапчета, затлъстели, некъпани, фабрики за клефаци.
15:41 29.09.2025
53 Атина Палада
До коментар #46 от "руски принос":Значи натовска Гърция е от черните държави,защото казармата не е отменена..
15:42 29.09.2025
55 Копеи не философствай!
До коментар #24 от "az СВО Победа80":Марш да пълниш снаряди за Украйна! Заплащането за копейка е много добро.Умствен багаж не се изисква.
Коментиран от #66
15:42 29.09.2025
56 Е как - ,,от къде"...?!
До коментар #4 от "СоциалЛанд":От Меркеловите...- ,,инженери и доктори"...!
15:43 29.09.2025
57 Тропанчо
До коментар #46 от "руски принос":Ще видиш дали сме бяла или черна държава! Скоро!
15:43 29.09.2025
58 Мухахаха
До коментар #22 от "Махлянов":Бягат окраинците
15:43 29.09.2025
59 Съмнително е вече
До коментар #37 от "ненормални наборни войници":Че са бели хора
Всички мразят войните
А няма наборна армия за да не се раздува бюджета на военното министерство
Сега както вървят ще въведат и те наборна служба
15:43 29.09.2025
60 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #46 от "руски принос":Как пък един въшката не замина за руският рай?
Благодаря за отговора!
15:44 29.09.2025
61 Атина Палада
До коментар #51 от "и за какво ги обучават?":В казрамите за какво ги обучават ? Нали и в България имаше казарма някога ..За какво ги обучаваха ? В Гърция и сега си има казарма ,никога не е отменяна.За какво ли ги обучават сега гърците ..
Коментиран от #71
15:44 29.09.2025
62 Герге ,
15:44 29.09.2025
64 Къде е редовната руска армия?
До коментар #44 от "Атина Палада":Ами при Кобзон разбира се.
Коментиран от #74, #80
15:45 29.09.2025
65 Скоро ще се молиш на всевишниня
До коментар #43 от "Обикновен човек":Защо не те е направил мюсулманин
Още малко изчакай
15:45 29.09.2025
66 Тропанчо
До коментар #55 от "Копеи не философствай!":Оооо, приятелю Копейчик! Напари ли си гърба? Болеше те! Стигнаха ли паричките за СПА или още не си ходил?
15:46 29.09.2025
67 Тъпир
До коментар #1 от "пенсионер":Голям си с промит мозък. В зоната на военни действия са само контрактници
15:46 29.09.2025
68 Ехо муции
До коментар #46 от "руски принос":Бело дупе
15:46 29.09.2025
69 Атина Палада
До коментар #37 от "ненормални наборни войници":Знаеш ли натовска Гърция на кой континент се намира?
15:46 29.09.2025
70 Ами всяка година е по два пъти пичове
Коментиран от #85, #101
15:46 29.09.2025
71 Има разлика
До коментар #61 от "Атина Палада":Руснаците ги обучават как да мрат.
Коментиран от #87
15:47 29.09.2025
72 Колко Украинци подписаха?
15:47 29.09.2025
73 Чичак
Русия загуби тази война още на втория ден, след погрома на летище Гостомел. Всичко останало е отлагане на неизбежното, поражение и разпад като ссср
15:47 29.09.2025
74 Атина Палада
До коментар #64 от "Къде е редовната руска армия?":МуЦка,руската армия не е излизала от казармите.
При Кобзон ако има ,то те са доброволци ,включително и чужденци,например като синът на зам.шефа на ЦРУ. Воюваше на страната на Русия.
Коментиран от #82, #91
15:48 29.09.2025
75 Пичовете
До коментар #1 от "пенсионер":Още 135 гнойни цирея да ти излязат на еврейския ти и атлантически миризлив и разпран лгбт гЪ$
15:49 29.09.2025
76 Китайците
15:49 29.09.2025
77 Българин
15:49 29.09.2025
78 Доналд
15:50 29.09.2025
79 кой кара аеропланите?
До коментар #44 от "Атина Палада":Чудно кой обслужва руското ПВО и Самолетите? Обикновените крепостни от Коми и Татарстан ли? :))))
Коментиран от #99
15:50 29.09.2025
80 Тропанчо
До коментар #64 от "Къде е редовната руска армия?":Кобзончик, две неща в живота не могат да се върнат! Излъгали са те, случило се! С омраза и писане няма да стане! А и ония момчета не бяха руснаци а от кавказките републики!
Коментиран от #83
15:50 29.09.2025
81 Още малко
До коментар #30 от "Те руснаците нямат проблем":И германците да намерят 15 донаборника .... Само от някой психодиспансер могат да ги намерят. Същото е и у нас.
Коментиран от #95
15:51 29.09.2025
82 Киев за два дня.
До коментар #74 от "Атина Палада":Пумияр с пумияр.
15:52 29.09.2025
83 доктор
До коментар #80 от "Тропанчо":Руска нация няма.
15:52 29.09.2025
84 135000 чувала
До коментар #1 от "пенсионер":Фашиста путин е поръчал и 135000 черни чувала!
15:53 29.09.2025
85 Точно така е (+++)..
До коментар #70 от "Ами всяка година е по два пъти пичове":за трудов стаж, но не и за осигурителен наборе
15:53 29.09.2025
86 ха-ха
До коментар #35 от "Тропанчо":Много се смях със сълзи на ,,шляпаш джуки ,, ! Благодаря ти за емоцията ! Такива като него няма как да имат принос към човечеството ,защото са проЗСти , те в това им е проблема на тях.По -лошото е , че никога не го осъзнават !
15:53 29.09.2025
87 Атина Палада
До коментар #71 от "Има разлика":Натовските инструктори обучават войниците си как да м.рат!
Справка: Ветеран от американската армия споделя,че украински войници обучавани от натовски инструктори в Англия на фронта в Украйна са щели да бъдат убити,ако са изпълнили онова,което натовските инструктори са ги учили.
Американеца споделя,че по добри войници от руснаците няма.
Коментиран от #92
15:54 29.09.2025
88 Антируснак
15:54 29.09.2025
89 Пригожин
15:55 29.09.2025
90 за трудов стаж, но не и за осигурителен
Коментиран от #109
15:55 29.09.2025
91 руски доброволци :))))
До коментар #74 от "Атина Палада":у русия пълно с доброволци готови да умрат за една Жигула и самоубийци падащи от балконите... :))))
Коментиран от #103
15:55 29.09.2025
92 Киев за два дня.
До коментар #87 от "Атина Палада":Пумияр с пумияр.
Коментиран от #97, #98
15:55 29.09.2025
93 Глюпости ,
До коментар #18 от "А не прочетохте ли":А ти не помисли , като е "регулярна" кампания , кой ще делает ребята , бе ?!🤔
15:56 29.09.2025
95 Годината е 2027
До коментар #81 от "Още малко":3 милиона рускини реват и тръгват по света да си търсят мъж
15:57 29.09.2025
96 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #31 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Текста на който Ти отговори беше толкова кратък,че не може да не си го прочел с периферното зрение Куров,хахах.
Боли ме автомата за твоя минус,тпк
15:58 29.09.2025
97 Атина Палада
До коментар #92 от "Киев за два дня.":И как да коментирам това сега ,че си п.умиар ?
15:58 29.09.2025
98 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #92 от "Киев за два дня.":БАкЛук с баклук
16:00 29.09.2025
99 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #79 от "кой кара аеропланите?":Малиииий ,колко си пр3д,малииииий
16:02 29.09.2025
100 към Берлин
16:02 29.09.2025
101 Тук са само млади пишлемета
До коментар #70 от "Ами всяка година е по два пъти пичове":Кво им обясняваш въобще. Дай им там само Евровизия и Ергена търси ерген
16:03 29.09.2025
102 Умник
Коментиран от #105
16:03 29.09.2025
103 Атина Палада
До коментар #91 от "руски доброволци :))))":В Русия ако кажат отечествена война и ще се вдигнат милиони ..Не познаваш руснаците.Явно ги сравняваш с кекавите европейци,които освен в мислене в какъв пол да станат за друго не стават..Не случайно Западняците избраха Украйна за водене на война с Русия,защото те са руснаци,както и Меркел го каза де .Че им било нужно време да въоръжат Украйна за война с Русия...
16:03 29.09.2025
104 честито на печелившите
Коментиран от #115
16:04 29.09.2025
105 Атина Палада
До коментар #102 от "Умник":Ама това не е мобилизация .Това са наборници за отбиване на военната служба .И в Гърция го има всяка година .В Гърция има казарма .Не е отменяна
Коментиран от #113
16:05 29.09.2025
106 Ами хубаво, и кво
Коментиран от #117
16:06 29.09.2025
107 Джак Спароу
16:07 29.09.2025
108 ха ха хааа
16:10 29.09.2025
109 Оня мръсник
До коментар #90 от "за трудов стаж, но не и за осигурителен":Филип Димитров беше и Костов
16:10 29.09.2025
110 604
16:11 29.09.2025
112 Абе
16:11 29.09.2025
113 Умник
До коментар #105 от "Атина Палада":Каквото и да е, няма да се пиключи, докато Путин не даде правилните заповеди на специалните сили. А той неясно защо не ще. Е като не ще трябва да го сменят. И следващия да нареди каквото теябва. Не може да оставят наркомани и тъпаци да съсипват дътржавата им. Ще намажем и ние между другото.
16:12 29.09.2025
115 Ама съвсем скоро мушмул
До коментар #104 от "честито на печелившите":И ти ще си от "печелившите" Тая "коалиция на желаещите" какво мислиш че ти готви ?
16:12 29.09.2025
116 Обективни истини
16:13 29.09.2025
117 Атина Палада
До коментар #106 от "Ами хубаво, и кво":В Европа призовават само държавите,които не е отменена казармата..Обаче пък наборници не се изпращат на фронт.Европа ще призовава армиите си . България нали има армия . Гърция няма да изпраща,защото в Гърция има само казарма с наборници ,а армия от мъже няма.
16:13 29.09.2025
118 Румен Решетников
До коментар #13 от "Тропанчо":Доколкото разбрах от прочетеното, мобилизират ватенките, не европейци, или си прочел нещо различно? 😀
16:14 29.09.2025
119 604
До коментар #11 от "Бай Х,.":Ако броиш жендърятъ...можи, преди тъквис сбъркани ги пишихъ нигодни!
16:15 29.09.2025
120 Манипулации с гръмко заглавие
"Владимир Путин подписа!!"
16:15 29.09.2025
121 Ако трябва да се пише
16:16 29.09.2025