Владимир Путин подписа! 135 хиляди руснаци са призовани на военна служба
  Тема: Украйна

Владимир Путин подписа! 135 хиляди руснаци са призовани на военна служба

29 Септември, 2025 15:23

Документът е публикуван на официалния портал за правна информация, предава ТАСС

Владимир Путин подписа! 135 хиляди руснаци са призовани на военна служба - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков

Президентът на Русия Владимир Путин подписа указ за призоваване на граждани на РФ на военна служба през октомври-декември 2025 г.

Документът е публикуван на официалния портал за правна информация, предава ТАСС, цитирана от Фокус.

"Да се осъществи от 1 октомври до 31 декември 2025 г. набор на военна служба на граждани на Руската федерация на възраст от 18 до 30 години, които не са в резерва и подлежат на набор на военна служба, в размер на 135 хиляди души“, се посочва в текста на документа.

Със същия указ се разпорежда да бъдат уволнени от военна служба войници, матроси, сержанти и старшини, чийто срок на военна служба по закон е изтекъл.

Осигуряването на изпълнението на всички необходими мерки в рамките на наборната кампания се възлага на правителството на РФ, регионалните власти и наборните комисии.

Също така федералните министри, ръководителите на федералните служби и федералните агенции са задължени да осигурят набор на военна служба на граждани на РФ, приети на работа във федералните министерства и други федерални органи на изпълнителната власт, както и в организации, подчинени на съответните федерални органи на изпълнителната власт.

Русия
  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Професор

    37 20 Отговор
    Путин Миротворец!

    15:25 29.09.2025

  • 3 честен ционист

    15 22 Отговор

    До коментар #1 от "пенсионер":

    Тези са за Южно направление.

    Коментиран от #12

    15:26 29.09.2025

  • 4 СоциалЛанд

    22 38 Отговор
    Най–слабият канцлер
    в цялата история на Германия
    Мерц, призова армията на бундесвер
    да бъде увеличена на 250 хиляди !
    Въпросът е, откъде ще ги намери
    толкова германци ?!!!

    Коментиран от #10, #11, #56

    15:26 29.09.2025

  • 5 Важното е

    50 20 Отговор
    Колко наши копеи са се записал да бранят матушка

    15:27 29.09.2025

  • 6 гост

    40 12 Отговор
    Ха честито на бараните от стадото...точно като овце на заколение...нямащи мисловна дейност...

    15:27 29.09.2025

  • 7 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    19 32 Отговор
    Какао радост за центОвцете.Споко Това е Есенния набор ,не се плашете.Никой в Русия не Ви иска да воюва с вас ,нито земля имате ,нито полезет ископаеми.Парите свършват.Само мигрантам останаха.Размножавайте ги спокойно,хаха́х

    Коментиран от #32

    15:27 29.09.2025

  • 8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 12 Отговор
    Аз ще се справя с всички.....
    Много к м добра 🎺🎺🎺

    15:27 29.09.2025

  • 9 Естествено

    18 31 Отговор
    Това се отнася за срочно служещите и е регулярно всяка година. Едно време и унас беше така. И имахме армия. Сега изведнаж се сетихме, че нямаме нищо, или сме го продали или подарили и сме по гол з... и олеле, мале !

    Коментиран от #20

    15:28 29.09.2025

  • 10 честен ционист

    6 20 Отговор

    До коментар #4 от "СоциалЛанд":

    Ако не искат да ги депортират в България, черните германци ще им се наложи да нарамят мешките за Източния фронт.

    15:28 29.09.2025

  • 11 Бай Х,.

    16 9 Отговор

    До коментар #4 от "СоциалЛанд":

    германците са към 80 мил...дали ще ги съберат,как мислиш.

    Коментиран от #39, #119

    15:28 29.09.2025

  • 12 Не бе

    19 12 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    Направление Кобзон.

    Коментиран от #23

    15:29 29.09.2025

  • 13 Тропанчо

    19 26 Отговор
    А у нас кога? Всичката укрофилия на фронта! Писането приключва! Стягайте мешките и не вземайте много неща, няма да Ви потрябват след два-три дни!

    Коментиран от #118

    15:29 29.09.2025

  • 14 Стига писахте глупости

    29 22 Отговор
    Това са нармални наборни войници
    И тук беше така септември и март влизат
    Съответният набор навършил 18г.
    Само тъпизми еййй пошла пропаганда

    Коментиран от #36, #37

    15:29 29.09.2025

  • 15 Колю Гаубицата

    22 20 Отговор
    Два пъти годишно се подписва тази заповед. В Русия има наборна служба, не се мЕтайте толкова!

    15:29 29.09.2025

  • 16 404

    19 18 Отговор
    Поне не ги влачат за ръце и крака в бусовете като укрите. Там месото свърши.

    15:29 29.09.2025

  • 17 Благой от СОФстрой

    27 13 Отговор
    Сталин или Путин, разлика никаква за крепостниците!!!

    15:29 29.09.2025

  • 18 А не прочетохте ли

    15 14 Отговор
    Че това е просто регулярната наборна кампания ? А? Трудничко ли беше?

    Коментиран от #93

    15:29 29.09.2025

  • 19 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    16 18 Отговор
    Наборните воиници не служат в зонта на СВО,НЕ СЛУЖАТ,пак повтарям за тпците,хахахх,НЕ СЛУЖАТ!!!

    15:30 29.09.2025

  • 20 Руснаков

    12 10 Отговор

    До коментар #9 от "Естествено":

    за пред промитите е срочно служещи,а може и да отлетят за Украйна...гаранция няма...

    15:30 29.09.2025

  • 21 Тов. Членин

    10 7 Отговор
    Привет , таваришчи !!! С приездом !👍

    Коментиран от #31

    15:30 29.09.2025

  • 22 Махлянов

    19 10 Отговор
    Колко ли хиляди руснаци ще се опитат да избягат сега от
    "руский мир"а?

    Коментиран от #58

    15:30 29.09.2025

  • 23 Тропанчо

    7 5 Отговор

    До коментар #12 от "Не бе":

    Ти не беше ли Кобзончик? Дето един така те наричаше, а?

    15:30 29.09.2025

  • 24 az СВО Победа80

    12 13 Отговор
    Обикновенният есенен набор както всяка година откакто има наборна военна служба при руснаците.

    Чрез това гръмко заглавие естествено се цели да се внушени на аудиторията, че Путин мобилизира руснаци за фронта.... 🤣🤣🤣

    Когато прочетох новината на друго място, честно казано си представях точно такова заглавие да се появи тук!

    Коментиран от #49, #55

    15:31 29.09.2025

  • 25 Летописец

    10 10 Отговор
    Нищо общо с украинския конфликт . " набор на военна служба, " - това е ежегоден набор в държавите с редовна армия , за младите , които не знаят . Информацията е и за "евроатлантиците" , които не служиха при соца , защото в армията не допускаха ... леви .

    15:33 29.09.2025

  • 26 Опала

    9 10 Отговор
    уж нямаше да има повече мобилизация но... украинците затриха прекалено много наемници и сега трябва ново пушечно месо. Ех, тежко е да си окупатор, особено когато си захапал голям залък

    Коментиран от #38

    15:33 29.09.2025

  • 27 Путин гол до кръста на пони

    13 8 Отговор
    ОЩЕ ГЕРОИ ЗА МАТУШКА РУZZИЯ!

    15:33 29.09.2025

  • 28 Блийза ,

    6 3 Отговор
    Прължавайте , все така ...🤭😁

    15:33 29.09.2025

  • 29 мракобесна русия

    11 9 Отговор
    Няма по гнусна държава от войнствена Фашистка русия!!!

    Коментиран от #35

    15:34 29.09.2025

  • 30 Те руснаците нямат проблем

    7 7 Отговор
    Ама кво стана с германците? Намериха ли 15 донаборника тея ? А?

    Коментиран от #34, #81

    15:34 29.09.2025

  • 31 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 7 Отговор

    До коментар #21 от "Тов. Членин":

    Куров ,сигурен съм ,че ще си първи на Дунав мост

    Коментиран от #40, #54, #96

    15:34 29.09.2025

  • 32 Копейка

    6 4 Отговор

    До коментар #7 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Оправи си руския,лоша имитация. Лош,тъп коментар

    15:35 29.09.2025

  • 33 Я пък тоя

    6 3 Отговор

    До коментар #1 от "пенсионер":

    Ама че си глупава, това са наборници, на фронта не отиват.
    Но пък защо ли да знаеш, чукча писател не читател.

    15:35 29.09.2025

  • 34 Има.. имааааа

    6 3 Отговор

    До коментар #30 от "Те руснаците нямат проблем":

    Цели 21 човека се записали каза Мерц

    15:35 29.09.2025

  • 35 Тропанчо

    5 3 Отговор

    До коментар #29 от "мракобесна русия":

    Отивай да я приключиш! Само шляпаш джуки и никакъв принос към човечеството.

    Коментиран от #46, #86

    15:35 29.09.2025

  • 36 Пич-а

    3 4 Отговор

    До коментар #14 от "Стига писахте глупости":

    Успакойсья , бе ... 🤭🤫

    15:35 29.09.2025

  • 37 ненормални наборни войници

    8 5 Отговор

    До коментар #14 от "Стига писахте глупости":

    И що в лошата Европа няма нормални наборни войници? Щото Европейците са бели хора и мразят войните!

    Коментиран от #59, #69

    15:36 29.09.2025

  • 38 Я пък тоя

    0 1 Отговор

    До коментар #26 от "Опала":

    Прочети коментар 33

    15:36 29.09.2025

  • 39 Знаеш ли, колко е раждаемостта

    4 3 Отговор

    До коментар #11 от "Бай Х,.":

    За миналата година
    в СоциалЛанд – 1,36 !!! При нормални 2,14
    И кой ли я поддържа толкова "висока" ? 😁

    15:37 29.09.2025

  • 40 гост

    4 2 Отговор

    До коментар #31 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Понеже знам че ще напишеш поредната глупост,хич и не те чета,директно палец надолу....

    15:37 29.09.2025

  • 41 Фейк на часа

    8 4 Отговор
    Аман от вашите фейкове. Вие служите за дезинформация, а не за информация. Става въпрос на редовната наборна армия, това са момчетата след завършване на средно образование, които няма да воюват в Украйна, а ще бъдат обучавани. Активизирахте болните русофобни алкохолици.

    Коментиран от #51, #52

    15:37 29.09.2025

  • 42 Пръчaт

    6 3 Отговор
    Тръмп разреши на укpите далекобойни удари по джaмията! Само чекам да разреши и да трeпем русуфили, и изскачам навън с джепането на сафари!

    Коментиран от #48

    15:38 29.09.2025

  • 43 Обикновен човек

    7 3 Отговор
    Всеки ден благодаря на съдбата,че не съм руснак.

    Коментиран от #65

    15:38 29.09.2025

  • 44 Атина Палада

    5 5 Отговор

    До коментар #1 от "пенсионер":

    В Русия казрамат не е отменена.Това са наборници,които им предстои военна служба. На фронта в Украйна няма редовни войски.
    В Гърция също казармата не е отменена и всяка година също се призовават по същият начин .
    Защо Факти не напишат и за Гърция подобна статия? Да видим колко са наборниците тази година .

    Коментиран от #64, #79

    15:38 29.09.2025

  • 45 3 випуска във Търново

    3 1 Отговор
    Няма хора па не знам. Флота па се готви пингвини пак да лови и въобще ние сме 6. Обаче някаква стена от дрони щели сме да правим и китайците са в стрес хората как ще ни насмогнат

    15:39 29.09.2025

  • 46 руски принос

    6 5 Отговор

    До коментар #35 от "Тропанчо":

    В Белите Държави хората не ходят в казарма!?! Само в изостаналите мизерни държави карат мъжете да ходят да се учат да убиват жени и деца от съседните държави!

    Коментиран от #53, #57, #60, #68

    15:39 29.09.2025

  • 47 Нека има

    3 2 Отговор
    Още билети в обръщение за новите концерти на Крябзон.

    15:39 29.09.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Тихо пръдльо!

    3 3 Отговор

    До коментар #24 от "az СВО Победа80":

    Не си компетентен.

    15:40 29.09.2025

  • 50 Жал

    7 4 Отговор
    Жал ми е за тези млади момчета. Умират заради имперските амбиции на един гном.

    15:41 29.09.2025

  • 51 и за какво ги обучават?

    6 3 Отговор

    До коментар #41 от "Фейк на часа":

    И за какво ще ги обучават руските момчета? Да завладяват нови територии от съседни на Фашистка русия държави???

    Коментиран от #61

    15:41 29.09.2025

  • 52 Тропанчо

    5 3 Отговор

    До коментар #41 от "Фейк на часа":

    " Активизирахте болните русофобни алкохолици."
    Те не са и алкохолици. Пият по две шепи хапчета, затлъстели, некъпани, фабрики за клефаци.

    15:41 29.09.2025

  • 53 Атина Палада

    3 4 Отговор

    До коментар #46 от "руски принос":

    Значи натовска Гърция е от черните държави,защото казармата не е отменена..

    15:42 29.09.2025

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Копеи не философствай!

    3 2 Отговор

    До коментар #24 от "az СВО Победа80":

    Марш да пълниш снаряди за Украйна! Заплащането за копейка е много добро.Умствен багаж не се изисква.

    Коментиран от #66

    15:42 29.09.2025

  • 56 Е как - ,,от къде"...?!

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "СоциалЛанд":

    От Меркеловите...- ,,инженери и доктори"...!

    15:43 29.09.2025

  • 57 Тропанчо

    1 3 Отговор

    До коментар #46 от "руски принос":

    Ще видиш дали сме бяла или черна държава! Скоро!

    15:43 29.09.2025

  • 58 Мухахаха

    1 2 Отговор

    До коментар #22 от "Махлянов":

    Бягат окраинците

    15:43 29.09.2025

  • 59 Съмнително е вече

    1 2 Отговор

    До коментар #37 от "ненормални наборни войници":

    Че са бели хора
    Всички мразят войните
    А няма наборна армия за да не се раздува бюджета на военното министерство
    Сега както вървят ще въведат и те наборна служба

    15:43 29.09.2025

  • 60 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    2 1 Отговор

    До коментар #46 от "руски принос":

    Как пък един въшката не замина за руският рай?





    Благодаря за отговора!

    15:44 29.09.2025

  • 61 Атина Палада

    3 2 Отговор

    До коментар #51 от "и за какво ги обучават?":

    В казрамите за какво ги обучават ? Нали и в България имаше казарма някога ..За какво ги обучаваха ? В Гърция и сега си има казарма ,никога не е отменяна.За какво ли ги обучават сега гърците ..

    Коментиран от #71

    15:44 29.09.2025

  • 62 Герге ,

    0 2 Отговор
    Шнуров , ТИСАИЗСАЙРЯФОСТАТАОБИЛНО, бе ...

    15:44 29.09.2025

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Къде е редовната руска армия?

    2 2 Отговор

    До коментар #44 от "Атина Палада":

    Ами при Кобзон разбира се.

    Коментиран от #74, #80

    15:45 29.09.2025

  • 65 Скоро ще се молиш на всевишниня

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Обикновен човек":

    Защо не те е направил мюсулманин
    Още малко изчакай

    15:45 29.09.2025

  • 66 Тропанчо

    0 0 Отговор

    До коментар #55 от "Копеи не философствай!":

    Оооо, приятелю Копейчик! Напари ли си гърба? Болеше те! Стигнаха ли паричките за СПА или още не си ходил?

    15:46 29.09.2025

  • 67 Тъпир

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "пенсионер":

    Голям си с промит мозък. В зоната на военни действия са само контрактници

    15:46 29.09.2025

  • 68 Ехо муции

    1 1 Отговор

    До коментар #46 от "руски принос":

    Бело дупе

    15:46 29.09.2025

  • 69 Атина Палада

    1 2 Отговор

    До коментар #37 от "ненормални наборни войници":

    Знаеш ли натовска Гърция на кой континент се намира?

    15:46 29.09.2025

  • 70 Ами всяка година е по два пъти пичове

    2 1 Отговор
    По 135 хиляди донаборници на военна служба отиват. Нещо да не би да не ви е ясно ? На времето на 20 септември и ние така бяхме. По две години служба и задръжки а аз в частност 3 години и 3 месеца задръжка във флота на ПЛК44. После обаче службата ми я признаха при пенсиониране за трудов стаж. Едно листче от поделението при уволнението представяш и добре че си го пазих че май съвсем омазаха архивите на МНО тея сегашните олигофрени ....

    Коментиран от #85, #101

    15:46 29.09.2025

  • 71 Има разлика

    2 1 Отговор

    До коментар #61 от "Атина Палада":

    Руснаците ги обучават как да мрат.

    Коментиран от #87

    15:47 29.09.2025

  • 72 Колко Украинци подписаха?

    1 1 Отговор
    Колко от младите 18/22 г. избягаха от Украйна последният месец, откакто имат разрешение да напуснат страната?

    15:47 29.09.2025

  • 73 Чичак

    3 1 Отговор
    Уиде коньо у киреча.....всичко върви по план....от Киев за три дни стана Киев през крив макарон
    Русия загуби тази война още на втория ден, след погрома на летище Гостомел. Всичко останало е отлагане на неизбежното, поражение и разпад като ссср

    15:47 29.09.2025

  • 74 Атина Палада

    1 3 Отговор

    До коментар #64 от "Къде е редовната руска армия?":

    МуЦка,руската армия не е излизала от казармите.
    При Кобзон ако има ,то те са доброволци ,включително и чужденци,например като синът на зам.шефа на ЦРУ. Воюваше на страната на Русия.

    Коментиран от #82, #91

    15:48 29.09.2025

  • 75 Пичовете

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "пенсионер":

    Още 135 гнойни цирея да ти излязат на еврейския ти и атлантически миризлив и разпран лгбт гЪ$

    15:49 29.09.2025

  • 76 Китайците

    3 0 Отговор
    харесват това. Очакват поръчка за 135 000 черни чувала за Груз 200.

    15:49 29.09.2025

  • 77 Българин

    2 0 Отговор
    Пушечно месо

    15:49 29.09.2025

  • 78 Доналд

    2 0 Отговор
    Северните корейци ги отрязаха,

    15:50 29.09.2025

  • 79 кой кара аеропланите?

    2 0 Отговор

    До коментар #44 от "Атина Палада":

    Чудно кой обслужва руското ПВО и Самолетите? Обикновените крепостни от Коми и Татарстан ли? :))))

    Коментиран от #99

    15:50 29.09.2025

  • 80 Тропанчо

    3 2 Отговор

    До коментар #64 от "Къде е редовната руска армия?":

    Кобзончик, две неща в живота не могат да се върнат! Излъгали са те, случило се! С омраза и писане няма да стане! А и ония момчета не бяха руснаци а от кавказките републики!

    Коментиран от #83

    15:50 29.09.2025

  • 81 Още малко

    2 1 Отговор

    До коментар #30 от "Те руснаците нямат проблем":

    И германците да намерят 15 донаборника .... Само от някой психодиспансер могат да ги намерят. Същото е и у нас.

    Коментиран от #95

    15:51 29.09.2025

  • 82 Киев за два дня.

    2 1 Отговор

    До коментар #74 от "Атина Палада":

    Пумияр с пумияр.

    15:52 29.09.2025

  • 83 доктор

    3 2 Отговор

    До коментар #80 от "Тропанчо":

    Руска нация няма.

    15:52 29.09.2025

  • 84 135000 чувала

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "пенсионер":

    Фашиста путин е поръчал и 135000 черни чувала!

    15:53 29.09.2025

  • 85 Точно така е (+++)..

    2 0 Отговор

    До коментар #70 от "Ами всяка година е по два пъти пичове":

    за трудов стаж, но не и за осигурителен наборе

    15:53 29.09.2025

  • 86 ха-ха

    2 1 Отговор

    До коментар #35 от "Тропанчо":

    Много се смях със сълзи на ,,шляпаш джуки ,, ! Благодаря ти за емоцията ! Такива като него няма как да имат принос към човечеството ,защото са проЗСти , те в това им е проблема на тях.По -лошото е , че никога не го осъзнават !

    15:53 29.09.2025

  • 87 Атина Палада

    1 3 Отговор

    До коментар #71 от "Има разлика":

    Натовските инструктори обучават войниците си как да м.рат!
    Справка: Ветеран от американската армия споделя,че украински войници обучавани от натовски инструктори в Англия на фронта в Украйна са щели да бъдат убити,ако са изпълнили онова,което натовските инструктори са ги учили.
    Американеца споделя,че по добри войници от руснаците няма.

    Коментиран от #92

    15:54 29.09.2025

  • 88 Антируснак

    3 2 Отговор
    Мало.умните ватници явно свършиха, почна пак мобилизация на умрели москали!

    15:54 29.09.2025

  • 89 Пригожин

    3 1 Отговор
    Шойгу открадна парите.

    15:55 29.09.2025

  • 90 за трудов стаж, но не и за осигурителен

    2 2 Отговор
    В България!!! ... а в Русия и Гърция е и осигурителен. Онея лумпени от СДС прекараха хората на времето

    Коментиран от #109

    15:55 29.09.2025

  • 91 руски доброволци :))))

    3 2 Отговор

    До коментар #74 от "Атина Палада":

    у русия пълно с доброволци готови да умрат за една Жигула и самоубийци падащи от балконите... :))))

    Коментиран от #103

    15:55 29.09.2025

  • 92 Киев за два дня.

    2 1 Отговор

    До коментар #87 от "Атина Палада":

    Пумияр с пумияр.

    Коментиран от #97, #98

    15:55 29.09.2025

  • 93 Глюпости ,

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "А не прочетохте ли":

    А ти не помисли , като е "регулярна" кампания , кой ще делает ребята , бе ?!🤔

    15:56 29.09.2025

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Годината е 2027

    1 2 Отговор

    До коментар #81 от "Още малко":

    3 милиона рускини реват и тръгват по света да си търсят мъж

    15:57 29.09.2025

  • 96 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Текста на който Ти отговори беше толкова кратък,че не може да не си го прочел с периферното зрение Куров,хахах.
    Боли ме автомата за твоя минус,тпк

    15:58 29.09.2025

  • 97 Атина Палада

    0 2 Отговор

    До коментар #92 от "Киев за два дня.":

    И как да коментирам това сега ,че си п.умиар ?

    15:58 29.09.2025

  • 98 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 2 Отговор

    До коментар #92 от "Киев за два дня.":

    БАкЛук с баклук

    16:00 29.09.2025

  • 99 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 0 Отговор

    До коментар #79 от "кой кара аеропланите?":

    Малиииий ,колко си пр3д,малииииий

    16:02 29.09.2025

  • 100 към Берлин

    0 1 Отговор
    Време беше...

    16:02 29.09.2025

  • 101 Тук са само млади пишлемета

    1 1 Отговор

    До коментар #70 от "Ами всяка година е по два пъти пичове":

    Кво им обясняваш въобще. Дай им там само Евровизия и Ергена търси ерген

    16:03 29.09.2025

  • 102 Умник

    0 1 Отговор
    Тоя тъпунгер Путин, кога ще го разкарат и да дойде някой, който да приключи Зеленски, Сирски, Буданов и т.н. и ако не се кротнат да използва атомна бомба върху Киев, Лондон или някой от другите боклуци, които ни управляват. Путин вместо да мобилизира да вземе да мисли по- агресивно. Дай заповед на специалните сили да действат, недей да мобилизираш.

    Коментиран от #105

    16:03 29.09.2025

  • 103 Атина Палада

    2 3 Отговор

    До коментар #91 от "руски доброволци :))))":

    В Русия ако кажат отечествена война и ще се вдигнат милиони ..Не познаваш руснаците.Явно ги сравняваш с кекавите европейци,които освен в мислене в какъв пол да станат за друго не стават..Не случайно Западняците избраха Украйна за водене на война с Русия,защото те са руснаци,както и Меркел го каза де .Че им било нужно време да въоръжат Украйна за война с Русия...

    16:03 29.09.2025

  • 104 честито на печелившите

    1 2 Отговор
    Атина на майка ти в гъзина

    Коментиран от #115

    16:04 29.09.2025

  • 105 Атина Палада

    1 1 Отговор

    До коментар #102 от "Умник":

    Ама това не е мобилизация .Това са наборници за отбиване на военната служба .И в Гърция го има всяка година .В Гърция има казарма .Не е отменяна

    Коментиран от #113

    16:05 29.09.2025

  • 106 Ами хубаво, и кво

    2 3 Отговор
    135 хиляди руснаци сега, и април още около 100 000 Всяка година е така ... а Европа ще призове дедовия...

    Коментиран от #117

    16:06 29.09.2025

  • 107 Джак Спароу

    2 1 Отговор
    Месомелачката е заредена, ветераните ще чакат докато изчезнат

    16:07 29.09.2025

  • 108 ха ха хааа

    1 0 Отговор
    Таваришчите са екзалтирани ... 🤭😁

    16:10 29.09.2025

  • 109 Оня мръсник

    1 0 Отговор

    До коментар #90 от "за трудов стаж, но не и за осигурителен":

    Филип Димитров беше и Костов

    16:10 29.09.2025

  • 110 604

    0 0 Отговор
    Ъ тукъ коги чъ ги връщати тия жендъря по къзармити, чи мозъцити им сурватки...от промивъни и пънини дъ воювът ам само зад копчитътъ, дъ видът малку за ко иди реч и дъ си сядът нъ пъпчивити дирнитци! Двуноги мамуни, пушкъ ни видели рашъ чъ разпадът плюнчуфтци!

    16:11 29.09.2025

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 Абе

    1 1 Отговор
    Хора четете преди да напишете поредната глупост,става въпрос за наборна военна служба а не за мобилизация.Тия служат по закон една година и след това ги увоняват в запаса,тях не ги изпращат на фонта.

    16:11 29.09.2025

  • 113 Умник

    0 1 Отговор

    До коментар #105 от "Атина Палада":

    Каквото и да е, няма да се пиключи, докато Путин не даде правилните заповеди на специалните сили. А той неясно защо не ще. Е като не ще трябва да го сменят. И следващия да нареди каквото теябва. Не може да оставят наркомани и тъпаци да съсипват дътржавата им. Ще намажем и ние между другото.

    16:12 29.09.2025

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 Ама съвсем скоро мушмул

    0 0 Отговор

    До коментар #104 от "честито на печелившите":

    И ти ще си от "печелившите" Тая "коалиция на желаещите" какво мислиш че ти готви ?

    16:12 29.09.2025

  • 116 Обективни истини

    2 0 Отговор
    Наборна служба, кой ги измисля и измислил тези безмислици и проstoтии

    16:13 29.09.2025

  • 117 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #106 от "Ами хубаво, и кво":

    В Европа призовават само държавите,които не е отменена казармата..Обаче пък наборници не се изпращат на фронт.Европа ще призовава армиите си . България нали има армия . Гърция няма да изпраща,защото в Гърция има само казарма с наборници ,а армия от мъже няма.

    16:13 29.09.2025

  • 118 Румен Решетников

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Тропанчо":

    Доколкото разбрах от прочетеното, мобилизират ватенките, не европейци, или си прочел нещо различно? 😀

    16:14 29.09.2025

  • 119 604

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Бай Х,.":

    Ако броиш жендърятъ...можи, преди тъквис сбъркани ги пишихъ нигодни!

    16:15 29.09.2025

  • 120 Манипулации с гръмко заглавие

    1 0 Отговор
    Не става дума за мобилизация за фронта, а за военна служба. Поднесено с патетичен тон за разлайване:

    "Владимир Путин подписа!!"

    16:15 29.09.2025

  • 121 Ако трябва да се пише

    0 0 Отговор
    Сериозно по темата това (Да се осъществи от 1 октомври до 31 декември 2025 г) е със закъснение. Обикновено е от 15 до 30 септември. Сега има леко отлагане и е странно

    16:16 29.09.2025

