Въздушна опасност! Още дронове са били забелязани над военни обекти в Дания

28 Септември, 2025 15:57, обновена 28 Септември, 2025 16:00 947 47

През последните дни имаше и други случаи на засечени дронове над военни обекти в Дания и Норвегия, което доведе до затварянето на няколко летища, а Копенхаген намекна за възможно руско участие

Нови дронове са били забелязани над военни обекти в Дания през изминалата нощ, предаде Франс прес, позовавайки се на съобщение на датската армия, пише БТА.

"Въоръжените сили потвърждават, че през нощта са забелязани дронове над няколко обекта. Бяха предприети няколко мерки", се посочва в съобщението, без да се дават подробности за случаите и за реакцията на армията.

През последните дни имаше и други случаи на засечени дронове над военни обекти в Дания и Норвегия, което доведе до затварянето на няколко летища, а Копенхаген намекна за възможно руско участие. Датските медии съобщиха, че през изминалата нощ не е било затворено нито едно летище.

Вчера датската армия отново заяви, че неидентифицирани дронове са били забелязани над "няколко военни обекта" в нощта срещу събота, но отказа да разкрие повече подробности. Полицията потвърди, че един или два дрона са били забелязани в петък вечерта в близост до най-голямата военна база в страната, където се намират всички хеликоптери на въоръжените сили, системите за наблюдение на въздушното пространство и школата за пилоти.

НАТО засили бдителността си в Балтийско море след тези случаи. Засилените мерки включват разполагането на множество платформи за разузнаване, наблюдение, както и поне една фрегата за противовъздушна отбрана на запад от Русия, заяви говорителят на алианса Мартин О'Донъл.

Дания ще забрани всички полети на цивилни дронове на своя територия следващата седмица, за да гарантира сигурността на предстоящата среща на върха на Европейския съюз, обяви датското министерството на транспорта, цитирано от Франс прес.

"Дания ще бъде домакин на срещата на европейските лидери следващата седмица и ще обърнем специално внимание на сигурността. Следователно от понеделник до петък ще затворим датското въздушно пространство за всички полети на цивилни дронове", заяви транспортното министерство.

През последните дни имаше случаи на прелитащи дронове над военни обекти в Дания и Норвегия, което доведе до затварянето на няколко летища, а Копенхаген намекна за възможно руско участие.

"С тези мерки елиминираме риска вражески дронове да бъдат объркани със законни, цивилни дронове“, посочи министърът на транспорта Томас Даниелсен.

Всяко нарушение на забраната ще се наказва с глоба или лишаване от свобода до две години.

Даниелсен заяви, че целта на забраната е да се улесни работата на полицията и другите власти. "Полицията е в състояние на повишена готовност и нашите власти трябва да използват силите си, ако е необходимо, за да защитят датчаните и нашите гости“, добави той.


  • 1 наркомана зелю няма се спре

    22 6 Отговор
    и кат гледам путинчето се въздържа да го смачка (защо ли)

    Коментиран от #22, #43

    15:59 28.09.2025

  • 2 ха-ха

    20 5 Отговор
    И тия ми ти натовци ще борят русията ......

    16:00 28.09.2025

  • 3 1488

    9 0 Отговор
    аз съм коменданте на партизанското движение у нашия блок и всяка неделя се сьбираме в мазата да обсьждаме обстановката в дьржавата и как ше сваляме онея двамцата

    имаме си тайна реч и жестове като сме сред уфсете да не ни разбират, както и дрескод и дори собствено знаме и химн

    но реално си разказваме политически вицове, милеем по соца, жулим покер, напиваме се до несвяст и понякога някой обърква друг за жена си, но дотам

    та не се учудвайте ако ви кажа че буквално всеки от махалата е партизанин или диверсант
    тва е сериозна работа

    16:00 28.09.2025

  • 4 Има ни пак

    7 25 Отговор
    Докато не издумкат Кремъл и го изравнят със земята Путин няма да миряса.

    Коментиран от #7, #39

    16:00 28.09.2025

  • 5 Има

    12 3 Отговор
    Нещо гнило...

    Коментиран от #30

    16:01 28.09.2025

  • 6 Читател

    20 4 Отговор
    Провокация и лъжи отново пропаганда.Аки има нещо то това са полски и украински провокации.

    16:01 28.09.2025

  • 7 оли ,

    19 5 Отговор

    До коментар #4 от "Има ни пак":

    Как разбра , че е именно Путин , а не наш зеля ?! Щраус , първо мисли , после драскай по сайтовете !

    16:02 28.09.2025

  • 8 Някоя копейка да каже

    4 16 Отговор
    Някоя копейка ще припомни ли на широката публика какви бяха целите на "специалната военна операция" и колко от тях след три години и половина война са изпълнени 🤡 Не заради друго, ами да се посмеем.

    Коментиран от #11, #14, #21, #36

    16:03 28.09.2025

  • 9 Гого

    3 16 Отговор
    Путин с наглите са терористични атаки и опитите си за сплашване сплотява НАТО повече от всеки друг. Благодарим ти, путине.

    Коментиран от #19, #25

    16:05 28.09.2025

  • 10 Един

    14 3 Отговор
    Аз съм съгласен с Тагарнеко, който пак се беше изцвъкал - ПРОВОКАЦИЯ! Само че украинска!
    100% зад тези провокации стоят украинци!

    16:05 28.09.2025

  • 11 Само ако ти обясниш

    13 5 Отговор

    До коментар #8 от "Някоя копейка да каже":

    защо НАТО стигна до Русия.

    16:05 28.09.2025

  • 12 Пеевски

    6 0 Отговор
    Тук защо още няма?
    Запрянов, действай!!

    16:05 28.09.2025

  • 13 Сталин

    9 4 Отговор
    Войната идва ,НАТО трупат военна техника и войска в Естония,такова движение на тежка военна техника не е имало ,само на 2 часа път от Санкт Петербург

    Коментиран от #33

    16:05 28.09.2025

  • 14 мошЕто

    16 2 Отговор

    До коментар #8 от "Някоя копейка да каже":

    Щом си решил да се посмееш - кажи докъде я докара зеленият гном , колко от завзетите от руснаците територии си върна , че да ни развеселиш малко !

    Коментиран от #23

    16:06 28.09.2025

  • 15 нннн

    14 2 Отговор
    Или тия си пускат дроновете сами, или Киев продължава операция ,,Паяжина"

    16:06 28.09.2025

  • 16 Макробиолог

    11 1 Отговор
    Тия космоса с сателитите за нищо го нямат.Съвременните средства позволят от там да се снима кариеса,горен,ляво на караулния на бариерата.

    Коментиран от #18, #24

    16:08 28.09.2025

  • 17 Хи хи

    13 2 Отговор
    Тръмпи е пуснал дроновете, скоро ще освободи Гренландия от датска окупация !!

    16:08 28.09.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Тест

    9 2 Отговор
    Тея сами си пускат дроновоте и после леле майко

    16:12 28.09.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 ха-ха

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "наркомана зелю няма се спре":

    За да му е гадно на зеленото еврейче , те затова !

    16:13 28.09.2025

  • 23 Някоя копейка да каже

    4 10 Отговор

    До коментар #14 от "мошЕто":

    Путин превърна в руини градовете и селата на рускоговорящите украинци, които територии са под временен негов контрол, и какво от това? Ако това е била целта на сво значи е успял 😂 ама май други казваше, че са целите🤡

    Коментиран от #28

    16:15 28.09.2025

  • 24 Съвсем прозрачно е!

    9 2 Отговор

    До коментар #16 от "Макробиолог":

    Нито Путин,нито пък Зелко ги пускат тия дронове над Дания!
    Чисто и просто ги пуща Тръмпи,за да има повод да сложи ръка над Дания,с презумпцията -
    ...,,да я защити от коварният Руски враг"...!.
    Това е толкоз просто и логично...!

    16:16 28.09.2025

  • 25 Файърфлай

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Гого":

    Аз съм на 200 % сплотен.И голяма част от българите и те са.Все пак-югоизточния фланг сме-румънци и българи,нещо като Сталинград от II СВ.Дрон до дрона,юнак до юнака.А наздраве и Ура !

    16:17 28.09.2025

  • 26 Някоя копейка да каже

    2 5 Отговор

    До коментар #21 от "уКраински гамбит":

    Остай тези палячовщини дето дърдориш, Ами припомни на широката публика по времето на ковоида пуйоо на каква маса сядаше с гостите си и каква дистанция пазеше. Не заради друго, ами да се посмеем малко 🤣🤣🤣

    Коментиран от #31, #38, #40

    16:18 28.09.2025

  • 27 Мдааа

    5 0 Отговор
    Пълно е не само с руски дронове но и с руски шпиони. Навсякъде е пълно с тях. Ето аз вчера отварям гардероба и вътре намирам гол мъж. Питам жената:
    - Кой е тоя ма?
    А тя ми отговаря, че знае и най-вероятно е руски шпионин дошъл да ни шпионира.
    -Ами защо е гол? Питам пак аз.
    -Явно руснаците са свършили и дрехите, отговаря ми.
    Вярно е, помислих си и го изгоних да шпионира на друго място.

    16:19 28.09.2025

  • 28 мошЕто

    4 3 Отговор

    До коментар #23 от "Някоя копейка да каже":

    Ще успее и за останалото , бъди сигурен !

    Коментиран от #32

    16:20 28.09.2025

  • 29 Хаха

    6 2 Отговор
    Всичко което лети за запада е руско.Тия западняци са си испрдели мозъците

    16:20 28.09.2025

  • 30 И Шекспир ги е забелезал

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "Има":

    "Има нещо гнило в Дания" , твърди авторът.

    16:21 28.09.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Някоя копейка да каже

    2 3 Отговор

    До коментар #28 от "мошЕто":

    Припомни за кое останалото. Какви бяха целите и какво е постигнато от тях. Дай да се посмеем. След три години и половина война каква е сметката?

    Коментиран от #37

    16:24 28.09.2025

  • 33 Мишел

    3 3 Отговор

    До коментар #13 от "Сталин":

    Война няма да има, защото на НатО не му се иска да загине в ядрена война. Колкото до тежката военна техника на НатО в Естония, на два часа от Петербург, припомняме, че Кинжал и Орешник достигат всички столици на НатОвски държави в Европа за 5-10 минути, а Авангард за толкова време - северноамериканските НатОвски столици.

    16:26 28.09.2025

  • 34 Някоя копейка да каже

    2 3 Отговор

    До коментар #31 от "оли ,":

    Те украинците живеят с такива терористични атаки четири години не можеш ги уплаши, овчи🤡

    16:26 28.09.2025

  • 35 Аква

    5 1 Отговор
    Това са звезди. Дроновете са в сънищата ви. Затова стреляйте, свалете ги. Звезди се свалят лесно.

    16:26 28.09.2025

  • 36 Атина Палада

    4 2 Отговор

    До коментар #8 от "Някоя копейка да каже":

    Правилото при всеки един конфликт е да отнемеш всякаква възможност за сражение на противника си ..
    В настоящият момент натовските държави са обезоръжени,сринати икономики и без пари...
    Спомни си за измислените дронове без заряди в Полша :))) Цял ден най квалитетната натовска държава Полша гони 20 дрона и не може да ги свали,та разруши къщата на някакви хорица там.
    Най накрая свали три дрона от двайсетте и те се оказаха макетени :)))
    През тези три години Русия и Украйна показа на света истинското лице на Запада ,както и ,че НатЮ е един балон и нищо друго...НатЮ яде кютек и от хусите...:)))

    16:27 28.09.2025

  • 37 мошЕто

    3 2 Отговор

    До коментар #32 от "Някоя копейка да каже":

    Ти си си отговорил , но явно бързо забравяш - ,,Путин превърна в руини градовете и селата на рускоговорящите украинци, които територии са под временен негов контрол, и какво от това? Ако това е била целта на сво значи е успял,, !!!!!!От мен да знаеш за останалото - укрията няма да я бъде в НАТО ! За ЕС- под въпрос ......

    16:27 28.09.2025

  • 38 вЪксиниран ГМО δροйΛερ

    1 3 Отговор

    До коментар #26 от "Някоя копейка да каже":

    Ти кажи, на колко бустерни си ? 😁

    16:28 28.09.2025

  • 39 СЛОНА

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Има ни пак":

    ТОВА ЩЕ НАЧАЛОТО НА ЯДРЕНАТА ВОЙНА И КРАЯ НА ЗЕМНИЯ ЖИВОТ!!!
    ЗАТОВА ПОМИСЛЕТЕ ПРЕДИ ДА СВЪРШИТЕ ТАЗИ РАБОТА!!!

    16:30 28.09.2025

  • 40 ха-ха

    3 1 Отговор

    До коментар #26 от "Някоя копейка да каже":

    Днес ти е много смешно , а на нас утре , от ранна утрин . Познай защо !

    16:30 28.09.2025

  • 41 Фейк на часа

    4 1 Отговор
    Много мераклии да пукнат от лъчева болест или рак от радиаията. Добре, че имам двойно гражданство, ще си вдигам чуковете от тази деградирала държава, която няма вода, а тръгнала на война с Русия. Все още може да се намери спокойно местенце в САЩ, което не е окупирано от чернокожи и латино - няма да живея в разкош като политиците, които ви крадат, но поне ще бъда жив докато вие изпуквате от радиацията. Сами си дърпахте дявола за опашката.

    16:31 28.09.2025

  • 42 Някоя "копейка" да каже

    2 1 Отговор
    Тея в Дания, толкова ли са зле ? Пред гара Ньорребро се събират групи за пешеходна обиколка. През следващите 90 минути те ще посетят джамии, битпазари, площади и пекарни – обикновени места, които, по думите на техните екскурзоводи, крият необикновени истории. И какъв хубав билборд даже си имат нали?

    Коментиран от #44

    16:36 28.09.2025

  • 43 Нафтали Бенет (Видео)

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "наркомана зелю няма се спре":

    Защото ми обеща да не убива Зеленски.

    16:44 28.09.2025

  • 44 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 45 Направо си е нон сенс

    0 0 Отговор
    военни обекти и Дания .....на къде върви света

    16:55 28.09.2025

  • 46 Балтийско море си е море

    0 0 Отговор
    И няма как цялото да е нечии териториални води

    16:58 28.09.2025

  • 47 Родина

    0 0 Отговор
    Всички медии , опровергаха тази новина . Но , Факти
    продължава пропагандата. Евала , аферим .

    16:59 28.09.2025

