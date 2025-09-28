Въздушна опасност! Още дронове са били забелязани над военни обекти в Дания

Нови дронове са били забелязани над военни обекти в Дания през изминалата нощ, предаде Франс прес, позовавайки се на съобщение на датската армия, пише БТА.
"Въоръжените сили потвърждават, че през нощта са забелязани дронове над няколко обекта. Бяха предприети няколко мерки", се посочва в съобщението, без да се дават подробности за случаите и за реакцията на армията.
През последните дни имаше и други случаи на засечени дронове над военни обекти в Дания и Норвегия, което доведе до затварянето на няколко летища, а Копенхаген намекна за възможно руско участие. Датските медии съобщиха, че през изминалата нощ не е било затворено нито едно летище.
Вчера датската армия отново заяви, че неидентифицирани дронове са били забелязани над "няколко военни обекта" в нощта срещу събота, но отказа да разкрие повече подробности. Полицията потвърди, че един или два дрона са били забелязани в петък вечерта в близост до най-голямата военна база в страната, където се намират всички хеликоптери на въоръжените сили, системите за наблюдение на въздушното пространство и школата за пилоти.
НАТО засили бдителността си в Балтийско море след тези случаи. Засилените мерки включват разполагането на множество платформи за разузнаване, наблюдение, както и поне една фрегата за противовъздушна отбрана на запад от Русия, заяви говорителят на алианса Мартин О'Донъл.
Дания ще забрани всички полети на цивилни дронове на своя територия следващата седмица, за да гарантира сигурността на предстоящата среща на върха на Европейския съюз, обяви датското министерството на транспорта, цитирано от Франс прес.
"Дания ще бъде домакин на срещата на европейските лидери следващата седмица и ще обърнем специално внимание на сигурността. Следователно от понеделник до петък ще затворим датското въздушно пространство за всички полети на цивилни дронове", заяви транспортното министерство.
"С тези мерки елиминираме риска вражески дронове да бъдат объркани със законни, цивилни дронове“, посочи министърът на транспорта Томас Даниелсен.
Всяко нарушение на забраната ще се наказва с глоба или лишаване от свобода до две години.
Даниелсен заяви, че целта на забраната е да се улесни работата на полицията и другите власти. "Полицията е в състояние на повишена готовност и нашите власти трябва да използват силите си, ако е необходимо, за да защитят датчаните и нашите гости“, добави той.
