Война от бъдещето! Когато дрон за 400 долара може да унищожи танк за 2 милиона
  Тема: Украйна

29 Септември, 2025 16:23

Всеки пилот на FPV дрон работи в тандем с единици за въздушно разузнаване или друг тип дрон с видео и аудио предаватели, за да наблюдават тяхната мисия

Война от бъдещето! Когато дрон за 400 долара може да унищожи танк за 2 милиона - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Сержант Егор Фирсов, украински заместник-командир на отряд оператори на ударни дронове, коментира ситуацията на фронта в гласово съобщение изпратено до "Политико" от Авдеевка, индустриален град в центъра на интензивни боеве на източния фронт.

Руските войски щурмуват безмилостно Авдeевка повече от две седмици в пълни усилия да обкръжат украинските сили там.

"Ситуацията е много тежка. Ние се борим за височините около града", каза Фирсов. "Ако врагът контролира тези височини, тогава цялата логистика и пътища, водещи до града, ще бъдат под негов контрол. Това ще направи много по-трудно снабдяването на силите ни."

Изправени пред враг с превъзхождащ брой войски и оборудване, украинските защитници се задържат с помощта на малки дронове, управлявани от оператори като Фирсов, които за няколкостотин долара могат да доставят експлозивен заряд, способен да унищожи руски танк на стойност повече от 2 милиона долара.

FPV — или "изглед от първо лице" (First-person-view) — дроновете, използвани при такива удари, са оборудвани с вградена камера, която позволява на квалифицирани оператори като Фирсов да ги насочат към целта им с изключителна точност.

FPV дроновете се използват като гъвкави оръжия, които могат да трансформират резултатите на бойното поле. Други наблюдават и се учат от технология, която дава на украинците асиметрично предимство срещу установените методи за водене на война.

"Трудно е да се справим с емоцията, когато пилот на дрон се удари в танк. Цялата група и целият взвод са щастливи като бебета. Наблизо ликуват пехотни части. Всички крещят и се прегръщат. Въпреки че не познават човека, който им донесе това щастие", написа Фирсов в публикация във Фейсбук .

Типичен FPV дрон тежи до един килограм, има четири малки двигателя, батерия, рамка и камера, свързана безжично с очила, носени от пилот, управляващ го дистанционно. Той може да носи до 2,5 килограма експлозив и да поразява цели със скорост до 150 километра в час, обяснява Павло Цибенко, изпълняващ длъжността директор на военната академия "Дронариум" край Киев.

"Този ​​дрон струва до $400 и може да се направи навсякъде. Ние направихме нашите с помощта на микрочипове, внесени от Китай, и детайли, които купихме от AliExpress. Карбонова рамка направихме сами. И да, батериите са от Tesla. Една кола има около 1100 батерии, които могат да се използват за захранване на тези малки момчета", каза Цибенко пред "Политико" при скорошно посещение, показвайки направените по поръчка FPV дронове, използвани от академията за обучение на бъдещи пилоти на дронове.

"Почти невъзможно е да го свалите", каза той. "Само мрежа може да помогне. И прогнозирам, че скоро ще трябва да поставим такива мрежи над нашите градове или поне над правителствените сгради в цяла Европа.

Търговските дронове бяха взети на въоръжение за първи път в азербайджанската — в крайна сметка успешна — кампания за отвоюването на отцепилия се регион Нагорни Карабах от арменските сепаратисти. Използването им се разшири бързо в 20-месечната руска война в Украйна.

И по-рано този месец бойци на Хамас мобилизираха такива дронове, за да пренаситят атаката си и да объркат пво-защитата на Израел по време на изненадващо нападение, при което избиха повече от 1400 души и взеха около 200 заложници.

Украински експерти по дронове и представители на разузнаването са убедени, че руски специалисти са обучили Хамас в изкуството на бойни действия с дронове - въпреки че Москва отрича това.

"Само ние и руснаците знаем как да правим това - и определено не сме ги научили ние", каза пред "Политико" Андрий Черняк, представител на Дирекцията за военно разузнаване на Украйна.

Руслан Беляев, началник на военната академия "Дронариум", споделя това мнение. Той предупреждава, че други бойци скоро ще се научат как да използват FPV дронове, за да сеят терор.

"Никой не е имунизиран от подобни атаки", каза Беляев. "На теория специалист с моето ниво на опит би могъл да планира и изпълни операция за ликвидиране на висши лица в която и да е европейска държава... Кутията на Пандора е отворена."

Докато военните на НАТО се колебаят да използват търговски дронове, които са предимно произведени в Китай или направени от китайски компоненти, някои западни демокрации вече са проявили интерес да се поучат от опита на Украйна във войната с дронове.

"FPV безпилотните самолети са ефективни инструменти за унищожаване на врага и защита на нашата страна. Министерството на отбраната прави всичко възможно, за да увеличи броя на безпилотните самолети", каза Умеров в изявление в сряда.

Всеки пилот на FPV дрон работи в тандем с единици за въздушно разузнаване, или друг тип дрон с видео и аудио предаватели, за да наблюдават тяхната мисия. "FPV губи своя видео сигнал близо до целта. Така че другият дрон помага на пилота и поддържащите звена да разберат, че целта наистина е поразена", каза Цибенко.

Фирсов потвърди това в публикация във Фейсбук от фронта. Това, което изглежда просто на видео, всъщност изисква тясна координация между десетки хора.

"Всичко изглежда толкова просто, сложи очилата - и "Бам!" вие унищожихте танк", каза Фирсов. "Всъщност въздушните разузнавачи прекарват часове в търсене на цели. Дешифратор преглежда видео и открива цели, които врагът внимателно е скрил. Навигатор, който е наблизо, помага на пилота да лети по маршрута. Инженер и сапьор, които поставят експлозиви и много, много други."

Повечето FPV дронове са тип камикадзе, каза Цибенко. И тяхната ефективност промени залозите. Руснаците, които в началото изоставаха от Украйна в овладяването на войната с дронове, се поучиха от грешките си. И сега те разширяват методите на Украйна за война с дронове.

Руските сили вече разполагат с "безброй" FPV дронове, които сега използват за насочване към отделни войници.

Русия също стартира свои собствени производствени линии и измисля нови тактики за разполагане на дронове на рояци.

Но нито Украйна, нито Русия са в състояние сами да произвеждат дронове за бойни действия. Те все още доставят важни части от Китай - водещият производител на търговски дронове. По-рано тази година китайското министерство на търговията наложи ограничения върху износа на части и оборудване за дронове за Украйна и Русия от "страх, че ще бъдат използвани за военни цели".

Тъй като Русия е съюзник на Китай, предпочитанието на украинската армия към китайските технологии поражда опасения сред западните партньори на Киев. Те се опасяват, че Пекин може да предаде чувствителни военни данни на Москва .

"Всяка ключалка си има ключ. Наистина търговските дронове, които купуваме в магазините, синхронизират данните си със сървър. Но научихме как да създаваме потребителски вход, които са напълно анонимни. Дори дронът може да си помисли, че лети някъде в Канада, а не в Донбас", каза Цибенко.

"Когато разговаряхме с европейци, те бяха изумени колко лесно е да се хакнат и анонимизират китайски дронове. Безопасно е да ги използваме, опитахме се да убедим нашите партньори", каза Цибенко, добавяйки, че Украйна не е имала лукса на времето самостоятелно да разработва и сертифицира свои собствени дронове.


  • 1 Старшината

    7 23 Отговор
    Копейки, от вас кашкавален дебили, трябва за няколко месеца да направим натовски войни.

    Коментиран от #5

    16:26 29.09.2025

  • 2 БОЛШЕВИК

    28 15 Отговор
    Русия ще победи враговете си, на нейна страна е Правдата!

    Коментиран от #14, #15

    16:27 29.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Трийте троловете

    9 5 Отговор

    До коментар #1 от "Старшината":

    Я не се дърво много, да седнеш на антената на някой танк.

    16:28 29.09.2025

  • 6 честен ционист

    3 11 Отговор
    Всичко с литиевойонна батерия е потенциален пейджър като тия на Хизбула. А танкът остава след него само раскаленная лава.

    16:29 29.09.2025

  • 7 Малийййй,

    19 0 Отговор
    очертава се як хаос в бъдещето, навсякъде дронове, маскирани бойци и да му мислят обикновените хора. Рай за терористи и провокатори.

    16:29 29.09.2025

  • 8 Хайде сега

    21 3 Отговор
    Промитите укрофенове без гънки в сивото
    Да почна да хвалят цибенко и сие

    Нищо че той открито заявява как хаква чужди програми и ги споделя с еврожедеросите
    Тази терористична държава ще бъде изтрита

    Ето заради това
    Нека умнокрасивият хейт започне

    Коментиран от #17

    16:31 29.09.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Трол

    9 0 Отговор
    Хлапетата, дето по цял ден играят компютърни игри и набиват бургери, ще бъдат най-ценният ресурс в бъдеще.

    16:35 29.09.2025

  • 11 Георги

    8 0 Отговор
    а дали хакнатите от украинците дронове могат да летят над летища из Европа, докато си мислят, че са някъде в Канада ?

    16:36 29.09.2025

  • 12 az СВО Победа80

    16 3 Отговор
    Накратко:

    1. Авдеевка, руснаците я освободиха през септември на 2024г.

    2. Пак са претоплили стари манджи и са забъркали невероятен бъркоч в който умишлено смесват минало и настояще! Сега хората ще помислят, че украинците "храбро защитават фортеця Авдеевка" 🤣🤣🤣🤣

    Естествено всичко е с пропагандна цел....

    3. В следващия материал очаквам да включат някой украински сержант, който "води жестоки боеве" в Мариупол!

    🤣🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #19

    16:40 29.09.2025

  • 13 Тома

    13 2 Отговор
    Направо ме хвана рядкото щтастие от думите на фирсов защото в Авдеевка отдавна няма укронацисти

    16:40 29.09.2025

  • 14 ян бибиян

    2 5 Отговор

    До коментар #2 от "БОЛШЕВИК":

    Дарт Вейдър е, бегай с бастуна вкъщи. Цял ден се наливаш в бакалията.

    16:43 29.09.2025

  • 15 НЕБОЛШЕВИК

    2 10 Отговор

    До коментар #2 от "БОЛШЕВИК":

    За коя правда говориш?За истинската, или за тая, която руснаците се опитват да наложат.Ушанкова работа.

    16:44 29.09.2025

  • 16 Чалгатрон с БМВ

    6 1 Отговор
    Какъв "пилот" на FPV, сте писали в подзаглавието??!!
    Нарича се ОПЕРАТОР!
    Група оператори - расчет!
    има си и отделна група диспечери!

    16:45 29.09.2025

  • 17 ще изтриете

    0 8 Отговор

    До коментар #8 от "Хайде сега":

    Дедовия мек и къс молив. Украйна направи за посмешище жалките ви господари.

    Коментиран от #20, #26

    16:46 29.09.2025

  • 18 ООрана държава

    3 1 Отговор
    Аз ви обеснявам че танка е стара, скъпа, мудна и лесна мишена ама вие плякате минуси

    16:47 29.09.2025

  • 19 мариупол

    1 8 Отговор

    До коментар #12 от "az СВО Победа80":

    Ще го връщат другата година. Даже тръмпанара прозря, че мечката е хартиена. Ти виж как свалиха летящ руски Москвич с дронче.

    Коментиран от #23

    16:49 29.09.2025

  • 20 Направи

    9 1 Отговор

    До коментар #17 от "ще изтриете":

    Мърсулка и сие за посмешище
    Зеления потник разори европа

    Коментиран от #32

    16:50 29.09.2025

  • 21 Баба

    5 0 Отговор
    Много се е взел на сериозно украта.

    16:51 29.09.2025

  • 22 Германците през ВСВ са пускали с парашут

    3 0 Отговор
    На бойното поле преди въздушна битка човек радист наблюдател насочват който е казвал на германските пилоти от къде идват руските изстребители
    Всяко ново нещо е добре забравено старо нещо

    16:54 29.09.2025

  • 23 НЯКОИ ПОМНИМ

    7 1 Отговор

    До коментар #19 от "мариупол":

    КАК СВАЛИХА Ю2---ПО МЛАДИТЕ ВИДЯХА НЕВИДИМИЯТ -СИГУРА СИ ТРЕТОПОЛОВОТО ПОКОЛЕНИЕ СЮРПРАИЗ УИЛ ХАВ

    16:57 29.09.2025

  • 24 Няколко дрона може да пренасят

    2 1 Отговор
    Ракета въздух въздух и НУРС и да я изстрелват от въздуха нема нужда от самолети

    16:58 29.09.2025

  • 25 Мишел

    5 1 Отговор
    От близо две години на фронтовата линия няма танкови боеве и атаките на пехотата се провеждат от малобройни групи по 2- 3 човека. На фронта руската армия има пълно превъзходство при дроновете и при унищожаването на украинските дроноводи.

    Коментиран от #31

    17:03 29.09.2025

  • 26 ТИ ИЗТРИИ

    2 1 Отговор

    До коментар #17 от "ще изтриете":

    СЕМЕНАТА ОКОЛО ХРАЛУПАТА НА МАМА

    Коментиран от #30

    17:04 29.09.2025

  • 27 значи няма нужда от ф16

    3 0 Отговор
    Министерски съвет

    На двуместен самолет F-16D Block 70 е констатиран теч на гориво от един от вътрешните отсеци за разполагане на горивните резервоари, а представител на "Локхийд Мартин" (Lockheed Martin) ще пристигне до края на септември за отстраняване на неизправността.

    Коментиран от #29

    17:05 29.09.2025

  • 28 Търновец

    1 1 Отговор
    Вижте не смятам че Украинците говорят всичко както е било - те са били инструктирани на дронове от Американски и Европейски агенти които разработват дронове както и защита от тях от години. Дронът е видим и за радар и за термална камера - има цели четири двигателя а също дронът комуникира с оператора и си има сензори. Примерно Немската система SkyRanger 30 с автоматично оръдие Оерликон и специални боеприпаси ефективно унищожава рояк от 8 дрона за около 12-13 секунди и даже Германците да вдигнали видео като освен дронове системата унищожава и крилати ракети авиобомби и противотанкови снаряди като системата още си има и ракети земя въздух по избор с нейна модификация има и лазерно оръдие. Сигурен съм като знам Немците че те разработва вече и по модерни дронове и защити от тях. Дания вече поръча 14 системи SkyRanger 30. A в Британия е разработена електронна система за заглушаване на дронове - просто супер.

    17:08 29.09.2025

  • 29 ОТ Ф 16 НУЖДА НЯМА

    1 1 Отговор

    До коментар #27 от "значи няма нужда от ф16":

    НО ОТ ИНДУЛГЕНЦИЯ ИМА ЗАТОВА СИГУРНО НЕ СА КАЦНАЛИ У БГ

    17:11 29.09.2025

  • 30 теб май

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "ТИ ИЗТРИИ":

    Баща ти те е раждал.

    17:13 29.09.2025

  • 31 ян бибиян

    0 1 Отговор

    До коментар #25 от "Мишел":

    И вече наближават полската граница. Герасимов така каза.

    17:19 29.09.2025

  • 32 Герп боклуци

    0 1 Отговор

    До коментар #20 от "Направи":

    Няма да се спре докато не ни затрие

    17:21 29.09.2025

  • 33 Кадия

    0 0 Отговор
    стои !

    17:34 29.09.2025

  • 34 Патравата руска армия

    0 0 Отговор
    Русия пази танковете за паради.

    В същото време маршал Будьони възкръсна , патравите атакуват на коне ,понеже и моторетките свършиха изглежда .

    Аве това армия ли е въобще ,тия са по смешни даже от Кийстоунските полицаи

    17:36 29.09.2025

  • 35 Някой

    0 0 Отговор
    А този до 2.5кг взрив, достатъчен ли е за да повреди танк? Такива дронове се свалят с автомат.

    17:43 29.09.2025

