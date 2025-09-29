Война от бъдещето! Когато дрон за 400 долара може да унищожи танк за 2 милиона

Сержант Егор Фирсов, украински заместник-командир на отряд оператори на ударни дронове, коментира ситуацията на фронта в гласово съобщение изпратено до "Политико" от Авдеевка, индустриален град в центъра на интензивни боеве на източния фронт.

Руските войски щурмуват безмилостно Авдeевка повече от две седмици в пълни усилия да обкръжат украинските сили там.

"Ситуацията е много тежка. Ние се борим за височините около града", каза Фирсов. "Ако врагът контролира тези височини, тогава цялата логистика и пътища, водещи до града, ще бъдат под негов контрол. Това ще направи много по-трудно снабдяването на силите ни."

Изправени пред враг с превъзхождащ брой войски и оборудване, украинските защитници се задържат с помощта на малки дронове, управлявани от оператори като Фирсов, които за няколкостотин долара могат да доставят експлозивен заряд, способен да унищожи руски танк на стойност повече от 2 милиона долара.

FPV — или "изглед от първо лице" (First-person-view) — дроновете, използвани при такива удари, са оборудвани с вградена камера, която позволява на квалифицирани оператори като Фирсов да ги насочат към целта им с изключителна точност.

FPV дроновете се използват като гъвкави оръжия, които могат да трансформират резултатите на бойното поле. Други наблюдават и се учат от технология, която дава на украинците асиметрично предимство срещу установените методи за водене на война.

"Трудно е да се справим с емоцията, когато пилот на дрон се удари в танк. Цялата група и целият взвод са щастливи като бебета. Наблизо ликуват пехотни части. Всички крещят и се прегръщат. Въпреки че не познават човека, който им донесе това щастие", написа Фирсов в публикация във Фейсбук .

Типичен FPV дрон тежи до един килограм, има четири малки двигателя, батерия, рамка и камера, свързана безжично с очила, носени от пилот, управляващ го дистанционно. Той може да носи до 2,5 килограма експлозив и да поразява цели със скорост до 150 километра в час, обяснява Павло Цибенко, изпълняващ длъжността директор на военната академия "Дронариум" край Киев.

"Този ​​дрон струва до $400 и може да се направи навсякъде. Ние направихме нашите с помощта на микрочипове, внесени от Китай, и детайли, които купихме от AliExpress. Карбонова рамка направихме сами. И да, батериите са от Tesla. Една кола има около 1100 батерии, които могат да се използват за захранване на тези малки момчета", каза Цибенко пред "Политико" при скорошно посещение, показвайки направените по поръчка FPV дронове, използвани от академията за обучение на бъдещи пилоти на дронове.

"Почти невъзможно е да го свалите", каза той. "Само мрежа може да помогне. И прогнозирам, че скоро ще трябва да поставим такива мрежи над нашите градове или поне над правителствените сгради в цяла Европа.

Търговските дронове бяха взети на въоръжение за първи път в азербайджанската — в крайна сметка успешна — кампания за отвоюването на отцепилия се регион Нагорни Карабах от арменските сепаратисти. Използването им се разшири бързо в 20-месечната руска война в Украйна.

И по-рано този месец бойци на Хамас мобилизираха такива дронове, за да пренаситят атаката си и да объркат пво-защитата на Израел по време на изненадващо нападение, при което избиха повече от 1400 души и взеха около 200 заложници.

Украински експерти по дронове и представители на разузнаването са убедени, че руски специалисти са обучили Хамас в изкуството на бойни действия с дронове - въпреки че Москва отрича това.

"Само ние и руснаците знаем как да правим това - и определено не сме ги научили ние", каза пред "Политико" Андрий Черняк, представител на Дирекцията за военно разузнаване на Украйна.

Руслан Беляев, началник на военната академия "Дронариум", споделя това мнение. Той предупреждава, че други бойци скоро ще се научат как да използват FPV дронове, за да сеят терор.

"Никой не е имунизиран от подобни атаки", каза Беляев. "На теория специалист с моето ниво на опит би могъл да планира и изпълни операция за ликвидиране на висши лица в която и да е европейска държава... Кутията на Пандора е отворена."

Докато военните на НАТО се колебаят да използват търговски дронове, които са предимно произведени в Китай или направени от китайски компоненти, някои западни демокрации вече са проявили интерес да се поучат от опита на Украйна във войната с дронове.

"FPV безпилотните самолети са ефективни инструменти за унищожаване на врага и защита на нашата страна. Министерството на отбраната прави всичко възможно, за да увеличи броя на безпилотните самолети", каза Умеров в изявление в сряда.

Всеки пилот на FPV дрон работи в тандем с единици за въздушно разузнаване, или друг тип дрон с видео и аудио предаватели, за да наблюдават тяхната мисия. "FPV губи своя видео сигнал близо до целта. Така че другият дрон помага на пилота и поддържащите звена да разберат, че целта наистина е поразена", каза Цибенко.

Фирсов потвърди това в публикация във Фейсбук от фронта. Това, което изглежда просто на видео, всъщност изисква тясна координация между десетки хора.

"Всичко изглежда толкова просто, сложи очилата - и "Бам!" вие унищожихте танк", каза Фирсов. "Всъщност въздушните разузнавачи прекарват часове в търсене на цели. Дешифратор преглежда видео и открива цели, които врагът внимателно е скрил. Навигатор, който е наблизо, помага на пилота да лети по маршрута. Инженер и сапьор, които поставят експлозиви и много, много други."

Повечето FPV дронове са тип камикадзе, каза Цибенко. И тяхната ефективност промени залозите. Руснаците, които в началото изоставаха от Украйна в овладяването на войната с дронове, се поучиха от грешките си. И сега те разширяват методите на Украйна за война с дронове.

Руските сили вече разполагат с "безброй" FPV дронове, които сега използват за насочване към отделни войници.

Русия също стартира свои собствени производствени линии и измисля нови тактики за разполагане на дронове на рояци.

Но нито Украйна, нито Русия са в състояние сами да произвеждат дронове за бойни действия. Те все още доставят важни части от Китай - водещият производител на търговски дронове. По-рано тази година китайското министерство на търговията наложи ограничения върху износа на части и оборудване за дронове за Украйна и Русия от "страх, че ще бъдат използвани за военни цели".

Тъй като Русия е съюзник на Китай, предпочитанието на украинската армия към китайските технологии поражда опасения сред западните партньори на Киев. Те се опасяват, че Пекин може да предаде чувствителни военни данни на Москва .

"Всяка ключалка си има ключ. Наистина търговските дронове, които купуваме в магазините, синхронизират данните си със сървър. Но научихме как да създаваме потребителски вход, които са напълно анонимни. Дори дронът може да си помисли, че лети някъде в Канада, а не в Донбас", каза Цибенко.

"Когато разговаряхме с европейци, те бяха изумени колко лесно е да се хакнат и анонимизират китайски дронове. Безопасно е да ги използваме, опитахме се да убедим нашите партньори", каза Цибенко, добавяйки, че Украйна не е имала лукса на времето самостоятелно да разработва и сертифицира свои собствени дронове.