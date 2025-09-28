Новини
Дмитрий Песков: Въпросът за ядрените арсенали на Лондон и Париж трябва да се реши неизбежно

28 Септември, 2025 18:27, обновена 28 Септември, 2025 18:35

  • владимир путин-
  • русия-
  • дмитрий песков-
  • украйна

Президентът Путин ще направи важно изявление следващата седмица, заяви говорителят на Кремъл

Дмитрий Песков: Въпросът за ядрените арсенали на Лондон и Париж трябва да се реши неизбежно - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Диалогът за бъдещето на Договора за намаляване на стратегическите оръжия (СТАРТ) трябва да започне между Москва и Вашингтон. Но въпросът за ядрените арсенали на Лондон и Париж неизбежно ще трябва да бъде решен, заяви пред ТАСС прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков.

„Преговорите трябва да започнат тук, със сигурност на двустранно ниво. В края на краищата СТАРТ е двустранен документ. Но в бъдеще ще бъде невъзможно да се пренебрегнат тези арсенали. Нещо повече, тези арсенали са компонент от общия проблем за глобалната европейска сигурност и стратегическата стабилност“, каза той в отговор на въпрос дали изискването за отчитане на ядрените арсенали на Великобритания и Франция остава в сила, предвид новата инициатива на руския президент Владимир Путин.

СТАРТ III, или СТАРТ, е съкращение от Договор за намаляване на стратегическите оръжия. Той ограничава броя на междуконтиненталните балистични ракети и някои други ракети, както и ядрените бойни глави, за Русия и Съединените щати.

През февруари 2023 г. Путин обяви, че Москва спира участието си в новия договор СТАРТ, но не се оттегля от него. Преди да се върне към диалог по договора, Русия искаше да разбере как ще бъдат отчетени арсеналите на други ядрени сили от НАТО – Обединеното кралство и Франция.

В същото време Москва и Вашингтон заявиха, че доброволно ще продължат да спазват централните количествени ограничения на договора до края на жизнения му цикъл.

На 22 септември Путин обяви на среща със Съвета за сигурност, че Русия е готова да се придържа към заявените ограничения още една година след изтичането на Новия СТАРТ през февруари 2026 г. Той обаче подчерта, че тази мярка е осъществима само ако Вашингтон последва примера.

Руският президент Владимир Путин следващата седмица ще направи много важно изявление, заяви говорителят на Кремъл.

"Президентът ще направи доста важно изявление следващата седмица. Ще съобщим точно какво, кога и къде. Но седмицата ще бъде интересна", каза той.

Песков добави, че следващата седмица Путин ще проведе и много работни срещи, ще има и международни контакти.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 22 гласа.
  • 1 Последния Софиянец

    17 17 Отговор
    Ще подава оставка! Нелечимо болен е!

    Коментиран от #5

    18:28 28.09.2025

  • 2 Българин

    26 18 Отговор
    Путин е свършен!

    18:29 28.09.2025

  • 3 ООрана държава

    17 28 Отговор
    Зелю ще вдига белия байрак

    18:29 28.09.2025

  • 4 Вероятно че Киев

    15 26 Отговор
    Няма да го има на картата

    18:29 28.09.2025

  • 5 Мимчят

    14 9 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Не,няма да подава,а тебе ще извика там,ти да подадеш....

    18:30 28.09.2025

  • 6 си дзън

    18 12 Отговор
    Изявлението ще е, че сменя Захарова с Кабаева. Това е слухът.

    Коментиран от #51

    18:30 28.09.2025

  • 7 Българин

    25 16 Отговор
    Путин е чудовище! Бункерба къртица не виждала слънце от месеци!

    Коментиран от #56

    18:30 28.09.2025

  • 8 Георги

    10 4 Отговор
    важно съобщение:
    ще направим важно съобщение

    18:30 28.09.2025

  • 9 Военната специална операция

    13 13 Отговор
    Преминава на ниво пълномащабна война !

    18:30 28.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Кривоверен алкаш

    13 12 Отговор
    Фюрера ще обяви края на войната....или ще направи голяма грешка...едно от двете..

    18:31 28.09.2025

  • 12 Друзя

    15 10 Отговор
    ставам на 73,а не съм постигнал нищо !

    18:31 28.09.2025

  • 13 Русия вече е съгласна

    19 12 Отговор
    на безуговорчная капитуляция!

    Коментиран от #32

    18:32 28.09.2025

  • 14 Българин

    17 12 Отговор
    Путине китайски лакей със предизвестен край!

    18:32 28.09.2025

  • 15 Сталин

    15 10 Отговор
    Путин ще обяви че Русия е във война с НАТО и произтичащите от това последствия

    18:32 28.09.2025

  • 16 важно изявление:

    16 18 Отговор
    "Имате 48 часа да напуснете Киев!" .. След това Киев няма да го има

    18:32 28.09.2025

  • 17 Наблюдател

    12 11 Отговор
    Ще обяви война на НАТО !

    Коментиран от #21

    18:33 28.09.2025

  • 18 Путин капитулирен!

    10 10 Отговор
    Хенде хох!

    18:34 28.09.2025

  • 19 Договор за намаляване на стратегическите

    8 12 Отговор
    оръжия и закриване на НАТО. България зона на лодки за разходки

    18:35 28.09.2025

  • 20 Вова

    9 6 Отговор
    Пораствам с 1 сан...ъъъ година !

    18:35 28.09.2025

  • 21 Ще се отрече от всички

    13 9 Отговор

    До коментар #17 от "Наблюдател":

    руски полезни иди...оти в България! За нищо не ставали!

    18:35 28.09.2025

  • 22 Тръмп е поискал

    13 4 Отговор
    Руско гражданство

    Коментиран от #24

    18:36 28.09.2025

  • 23 Песков

    13 10 Отговор
    Париж и Лондон да си предадат ядрените оръжия,Русия и САЩ ще ги пазят !

    18:38 28.09.2025

  • 24 Че той

    5 1 Отговор

    До коментар #22 от "Тръмп е поискал":

    има двойно !

    18:39 28.09.2025

  • 25 Въпросът е

    4 12 Отговор
    Че всички се радваме как бащата на някаква Саяна всеки ден по всички телевизии ни напомня за хубавото нещо, което се случи на някаква Саяна.

    18:39 28.09.2025

  • 26 Георги

    5 3 Отговор

    До коментар #10 от "Готов за бой":

    а защо не посрещна така украинците преди 3 години и половина или тогава имаше друга работа?

    Коментиран от #33

    18:41 28.09.2025

  • 27 чичо Дончо

    14 6 Отговор
    Да изсипят ядрените арсенали на Франция и Англия над Москвичима и Ленинградзаки ще е най-добре.

    18:41 28.09.2025

  • 28 То затова ли в ЕК

    6 11 Отговор
    Реват от два дена?

    18:43 28.09.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Мартин

    4 2 Отговор
    Ще ви избият като кучета за 2 часа

    18:44 28.09.2025

  • 31 Анджо

    13 5 Отговор
    А за съюзниците на путинката нищо не казва тоя разговорител, китайчо , коречо и т.н. Тия руснаци за много хитри се взимат. Взети заедно тия държави имат повече.

    Коментиран от #48

    18:45 28.09.2025

  • 32 Ох мамин

    7 16 Отговор

    До коментар #13 от "Русия вече е съгласна":

    Ама ква капитуляция от Русия ще видиш ..Дано не си в Киев само когато я обяви новината

    Коментиран от #37

    18:45 28.09.2025

  • 33 Механик

    15 4 Отговор

    До коментар #26 от "Георги":

    Днес е ден 1313 от тридневната СВО.

    Коментиран от #47

    18:46 28.09.2025

  • 34 Иван Станков

    8 3 Отговор
    Путин иска евроинтеграция.

    18:46 28.09.2025

  • 35 Лузър

    6 6 Отговор
    Русия ,хегемон ли е вече ?

    18:48 28.09.2025

  • 36 ХА ХА

    11 5 Отговор
    Тоя най накрая си призна от къде идва най голямото шубе в москва..

    18:48 28.09.2025

  • 37 Руснак без крак

    13 5 Отговор

    До коментар #32 от "Ох мамин":

    Утре влизам в Киев.Без главата.

    18:48 28.09.2025

  • 38 Шишарко

    5 12 Отговор
    Готов е Орешник 2 !

    18:49 28.09.2025

  • 39 Пора

    14 6 Отговор
    Путинова русия си отива.Копейки,а вие накъде?

    Коментиран от #46

    18:49 28.09.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Не може една държава

    19 4 Отговор
    с 1,8% от световното население и 2% от световния БВП да притежава 50% от ядрените глави и да държи сметка на другите какво да правели с техните далеч по-малко ЯО.

    Коментиран от #50, #58

    18:53 28.09.2025

  • 43 Нжц да

    15 5 Отговор
    Срещнеш ли копейка трепИ!Мощно!

    18:54 28.09.2025

  • 44 Не ама решение!

    13 5 Отговор
    Ще е бъдете избесени.Копейките-изчистени на местно ниво.

    18:57 28.09.2025

  • 45 Жоро

    12 3 Отговор
    Някой друг да дава изявление че на Путин часовника му тиктака

    19:03 28.09.2025

  • 46 Той

    5 9 Отговор

    До коментар #39 от "Пора":

    Май от СВО, ще става война, горе им на т.нар.оСрайна, но сами са си виновни, когато избират шут за президент очаквай цирк.

    19:14 28.09.2025

  • 47 кая калас

    4 12 Отговор

    До коментар #33 от "Механик":

    Разделете 2 100 000 жертви от украинска страна на 1313 дни и се получава много добро число за СВО! Получава се по 1600 украински войници безвъзвратни загуби на ден от кървавия диктатор клоун наркоман!

    19:16 28.09.2025

  • 48 Джоли

    4 6 Отговор

    До коментар #31 от "Анджо":

    Става дума за Европейската сигурност.

    19:18 28.09.2025

  • 49 Критик

    15 3 Отговор
    Не сте фактор вече, рашисти смотани☝️...

    19:19 28.09.2025

  • 50 Ами

    8 1 Отговор

    До коментар #42 от "Не може една държава":

    Не може един човек да определя какво трябва да прави една държава.
    Особенно пък, ако държавата не е негова :)

    19:20 28.09.2025

  • 51 Тц дрън-дрън

    3 3 Отговор

    До коментар #6 от "си дзън":

    Ще обяви че Русия подготвя следващото си предложение.
    Което ще влезе от Нова Година, ако до тогава Украйна и Желаещите не се съгласят на сегашното!

    А като погледм назад очевидно, Бисмарк е прав: Първото предложение на Русия е най-доброто

    19:24 28.09.2025

  • 52 Цвър цвър

    6 4 Отговор
    Копейки, Путин е велик, колкото и вие- мишки сте лъвове.

    19:28 28.09.2025

  • 53 койдазнай

    3 0 Отговор
    Какво му пречи на тоя да реши за ядрените оръжия на Франция и Англия?

    19:42 28.09.2025

  • 54 Последния Софиянец

    2 0 Отговор
    Казват, че тоя Песков е яко надарен. Как ми се ще да го възседна и да му скубя мустака.

    19:43 28.09.2025

  • 55 Пясък между пръстите

    5 2 Отговор
    А арсенала на Северна Корея? Или той не подлежи на ревизия по не знам кой си Старт? Ами този на Индия, на Пакистан,на Китай? А този на Израел, или пък бъдещия на Иран?......Я си гледай водката, света знае как да противодейства на идиоти!

    19:44 28.09.2025

  • 56 Бикът от Шри Ланка

    0 2 Отговор

    До коментар #7 от "Българин":

    Аз ще му промия очичките с моя туткал,а после ще го напълня до като му прелее от ушенцата

    19:45 28.09.2025

  • 57 Мдаа

    3 4 Отговор
    Разделете 2 100 000 жертви от украинска страна на 1313 дни и се получава много добро число за СВО! Получава се по 1600 украински войници безврътватни загуби на ден от кървавия диктатор!

    19:47 28.09.2025

  • 58 В. В. Путин

    1 1 Отговор

    До коментар #42 от "Не може една държава":

    Ооооо, може, може! И много други неща може!
    Молете се да не разбирате какво може!!!

    19:58 28.09.2025

  • 59 Юрий

    0 0 Отговор
    Ракетите на Англия и Франция са в постоянна бойна готовност.
    Иран и Москва са на прицел.
    Северна Корея и Иран са единствените в които живеят самоубийци .

    Путин е луд но без Китай зад гърба си е свършен . В момента войната се води Русия и Китай срещу Европа и Америка.
    Не остава много време на света който познаваме .

    20:13 28.09.2025

