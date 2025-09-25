Новини
Пентагонът: Руски военни самолети са засечени край Аляска за девети път тази година

25 Септември, 2025 19:53

В изявление на НОРАД се казва, че вчера в Зоната за идентификация на противовъздушната отбрана на Аляска са били засечени и проследени два бомбардировача Ту-95 и два изтребителя Су-35

Пентагонът: Руски военни самолети са засечени край Аляска за девети път тази година - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Американски изтребители са били вдигнати по тревога, за да идентифицират и прехванат четири руски военни самолета, летящи в близост до Аляска, заяви днес Северноамериканското командване за аерокосмическа отбрана (НОРАД), цитирано от Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

В изявление на НОРАД се казва, че вчера в Зоната за идентификация на противовъздушната отбрана на Аляска са били засечени и проследени два бомбардировача Ту-95 и два изтребителя Су-35. Девет американски самолета – самолет за командване и контрол Е-3 „Сентри“, четири изтребителя Ф-16 и четири самолета за дозареждане КС-135 – били вдигнати по тревога, за да идентифицират и прехванат руските самолети.

Руските бойни самолети през цялото време са летели в международното въздушно пространство и не са навлизали в американското или в канадското въздушно пространство, се казва още в изявлението. Подобни руски полети в близост до Аляска са рутинни и не се смятат за заплаха, добавя НОРАД.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Сатана Z

    34 6 Отговор
    Руските самолети си наглеждат владенията.

    Коментиран от #10, #74

    19:55 25.09.2025

  • 2 Инуит

    29 4 Отговор
    Ми тя Аляска си е руска територия, що да не си летят там самолетите.

    19:56 25.09.2025

  • 3 Браво на руските самолети

    24 5 Отговор
    Винаги на страж срещу фашизма възродил се на запад.

    19:56 25.09.2025

  • 4 Става

    22 2 Отговор
    Нещо странно което не е свързано с Русия и Украйна. В САЩ другата седмица събират всички висши военни в мълчание. Прокрадва се предположение че кометата не е комета.

    Коментиран от #40

    19:57 25.09.2025

  • 5 Анатолий

    8 8 Отговор
    Върви си да си допиеш руската водка😩

    19:58 25.09.2025

  • 6 КРАЙ АЛЯСКА Е РУСИЯ БЕ

    22 3 Отговор
    Учете бе, натюфци.

    19:58 25.09.2025

  • 7 И за какво е статията?

    23 1 Отговор
    (Руските бойни самолети през цялото време са летели в международното въздушно пространство и не са навлизали в американското или в канадското въздушно пространство, се казва още в изявлението..)

    19:58 25.09.2025

  • 8 историк

    13 3 Отговор
    Бай Дончо да си гледа краварника , за да не получи от Путин 10 тона злато и да си прибере Аляска

    Коментиран от #14

    20:00 25.09.2025

  • 9 Колко нахални руснаци !!!

    19 4 Отговор
    И как може пустата му Русия
    да се разположи точно в центъра
    на ОПГ НАТЮ, що за безочие !
    Върхът на нахалството е ,
    как нагло ошамарват
    блудницата УкраИна
    заради заигравката И
    с англосЪксонските паразити !

    Коментиран от #12

    20:00 25.09.2025

  • 10 Костадин Костадинов

    4 18 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Колкото Одрин е български толкос и Аляска е руска. Прави впечатление пожелателното мислене на русуфилякъ. Нали знайш ко е пожелателното мислини

    20:00 25.09.2025

  • 11 Поредното голямо нищо

    18 1 Отговор
    цитирано от Асошиейтед прес, която пък била цитирана от БТА.... ама кой точно са цитирали не се разбира естествено

    20:01 25.09.2025

  • 12 Костадин Костадинов

    2 16 Отговор

    До коментар #9 от "Колко нахални руснаци !!!":

    4ри гудини срещу малка Украйна...шамарасване ли му викаш

    Коментиран от #30, #33

    20:01 25.09.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Костадин Костадинов

    1 13 Отговор

    До коментар #8 от "историк":

    Да ве, чакай

    20:02 25.09.2025

  • 15 Спецназ

    18 1 Отговор
    "Руските бойни самолети през цялото време са летели в международното въздушно пространство и не са навлизали в американското или в канадското въздушно пространство"

    Ама американците вдигнали 9(ДЕВЕТ!!!) самолета за да ги "прехванат"!

    Имало и самолет-цистерна и командирски самолет!!
    ГенерАло е искал да види с очите си как се прихваща СУ-35!!! Найс, А?

    Незнам как са оставили на земята двукрилките от
    селскостопанската авиация дето хвърля изкуствен тор по нивите. :))

    Коментиран от #21

    20:04 25.09.2025

  • 16 Гориил

    22 3 Отговор
    Руската отбранителна промишленост увеличи производството на бойни самолети от различни типове и класове с пет до десет пъти. Те не могат да бездействат на авиобази.Сега ще ги виждате често. Те са технически шедьоври на руската авиационна мисъл и са фантастично красиви.

    20:04 25.09.2025

  • 17 си дзън

    10 1 Отговор
    Абе Тръмп не даде ли Аляска на русия бе?

    20:06 25.09.2025

  • 18 Много са зле тея в БТА

    13 1 Отговор
    Обаче. Директно са за закриване

    Коментиран от #52

    20:07 25.09.2025

  • 19 Рускиня

    4 15 Отговор
    Американците защо им пускат аванта на руските пират?
    По едно бум и у морето, само така тези книжни фърчила!

    Коментиран от #23

    20:07 25.09.2025

  • 20 Аман от пропаганда срещу Русия

    22 2 Отговор
    Чий самолети не летят в международно пространство и откога това е нарушение? Като изключим българските, че няма ко да лети при нас.

    20:08 25.09.2025

  • 21 си дзън

    10 0 Отговор

    До коментар #15 от "Спецназ":

    Всъщност една двойка от новите Су-61ГЗ е кръстосала Аляска надлъж и нашир
    за 2 часа, ама не е била засечена. Останалите са били само за заблуда.

    20:09 25.09.2025

  • 22 И какво инфо е това

    13 1 Отговор
    Последния абзац казва всичко, бе Тильо.

    20:09 25.09.2025

  • 23 Само питам

    11 4 Отговор

    До коментар #19 от "Рускиня":

    И що не го направят . После руснаците ще им счупят рогите .

    Коментиран от #41, #45

    20:10 25.09.2025

  • 24 Сащисаните дали са напълнили гащите 😄

    13 1 Отговор
    Пратили 9 самолета! 😄

    20:10 25.09.2025

  • 25 Като напиша

    10 1 Отговор
    Аляска нюз в сайта им няма подобни трагедии оууу!

    20:10 25.09.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 жик так

    11 1 Отговор
    На краварите и Северна Корея им е много .

    20:10 25.09.2025

  • 28 Рюте е велик!

    3 12 Отговор
    😄👍"Лавров е министър от раждането на Христос и нищо полезно не е излязло от устата му"— Генерален секретар на НАТО
    Еваларка, сцепи коня.

    Коментиран от #32, #55

    20:11 25.09.2025

  • 29 КОКВО Е ОКСИМОРОН

    17 1 Отговор
    ТАЗИ СТАТИЯ Е ЧИСТА ПОМИЯ.

    20:12 25.09.2025

  • 30 А колко трябва 😄

    6 1 Отговор

    До коментар #12 от "Костадин Костадинов":

    Ко казват на глупачетата?

    20:13 25.09.2025

  • 31 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    8 1 Отговор
    НОРАД точно на онзи 11 септември правеха учение срещу терористи със самолети ❗

    20:13 25.09.2025

  • 32 ВЕРНО ЛИ РЮТЕТО Е ВЕЛИК??

    9 3 Отговор

    До коментар #28 от "Рюте е велик!":

    Жалки хора с ниски критерии сте новофашистите.

    20:14 25.09.2025

  • 33 Блудницата УкраИна

    12 1 Отговор

    До коментар #12 от "Костадин Костадинов":

    До 1991-ва е имала население 42 милиона
    развита тежка и средна промишленост
    и БВП по-голямо от това на ФРГ !
    Сега са има–няма 25-30 милиона
    х0х0ляки и разсипана
    територия – уКраИна/у края вЪ края /.
    А ти пак си викай 😁

    Коментиран от #36

    20:14 25.09.2025

  • 34 Нищо не са обявили

    11 2 Отговор
    От Северноамериканското командване за аерокосмическа отбрана (НОРАД)! Що лъжете и пускате фейкове а? Къде го пише?

    20:15 25.09.2025

  • 35 Някой

    6 4 Отговор
    Между Русия и Аляска разстоянието било 4км. Така че няма нещо толкова чудно.

    20:16 25.09.2025

  • 36 ПРАВ СИ

    13 5 Отговор

    До коментар #33 от "Блудницата УкраИна":

    България и Окраина са двете държави съсипани като по учебник от англосаксите.

    Коментиран от #51

    20:16 25.09.2025

  • 37 Българин

    13 2 Отговор
    Защо няма и дума колко американски самолети са засечени по границите на Русия ,Крим,Калининград ,даже един дрон "Жътвар" руснаците си го извадиха от техни териториални води?Човек ще си помисли че тия нямат самолети,нито дума за техните нарушения.

    20:17 25.09.2025

  • 38 Абе някой знае ли в тва БТА

    9 1 Отговор
    Колко човека "работят"?

    Коментиран от #57

    20:17 25.09.2025

  • 39 Хеми значи бензин

    3 6 Отговор
    Свалете два и ще се кротнат

    20:17 25.09.2025

  • 40 Пенчо доктора

    3 3 Отговор

    До коментар #4 от "Става":

    Колко е голяма и какви ще са разрушенията ако падне в Средния Запад?

    20:18 25.09.2025

  • 41 Рускиня

    5 2 Отговор

    До коментар #23 от "Само питам":

    Нищо не могат да счупят с чипове от перални!
    Най-точната реч на Трамп, с която натика зелените под земята беше онзи ден в ООН-то.

    20:18 25.09.2025

  • 42 Руснаците са палячовци

    4 10 Отговор
    НАТО не пречи на нито една държава извън съюза по света, единствено фашистка руzия твърди, че и пречело НАТО.

    Коментиран от #47, #56

    20:19 25.09.2025

  • 43 Ало,ало

    5 0 Отговор
    Рижият да се обади на Ердоган.

    20:19 25.09.2025

  • 44 Още малко и да не е обявено

    6 1 Отговор
    Точно от Пентагонът.....

    20:20 25.09.2025

  • 45 Никой не напада САЩ!

    2 6 Отговор

    До коментар #23 от "Само питам":

    Умира веднага.

    Коментиран от #50, #59

    20:20 25.09.2025

  • 46 И какво

    9 1 Отговор
    Американски самолети също патрулират близо до руските граници бре истерички! Чули ли сте някога Русия да хленчи?

    20:20 25.09.2025

  • 47 НАТО е пудела на САЩ

    7 3 Отговор

    До коментар #42 от "Руснаците са палячовци":

    грижещ се за интриги, войни и източващо глупави държави за да пълни касичката на военната индустрия на САЩ. Ако на туй му викаш полезно, а не вредно, дори не бих съжалил шишарката ти.

    20:21 25.09.2025

  • 48 Само ни губите времето

    4 1 Отговор
    Да ги четем тези тъпотии

    20:21 25.09.2025

  • 49 А ИСТИНАТА Е

    4 1 Отговор
    Че на фронта бандерите много ги болят главите (тези които са оцелели де).

    20:22 25.09.2025

  • 50 Да малчо

    4 2 Отговор

    До коментар #45 от "Никой не напада САЩ!":

    Но войната не е кънтъра. Запада пак оопростачил дете.

    20:22 25.09.2025

  • 51 Разликата е

    4 3 Отговор

    До коментар #36 от "ПРАВ СИ":

    Че в териториалния термин уКраИна
    се водят военни действия
    а ние без война се стопяваме
    от 9 на 6 милиона, една част от които
    с демоКРАТИЧНО съмнително качество !
    Нечуван демографски срив
    в световната история !

    Коментиран от #68

    20:23 25.09.2025

  • 52 Путин

    3 1 Отговор

    До коментар #18 от "Много са зле тея в БТА":

    Началника на БТА е Дюзев позорно изгонен от дарик радио

    20:23 25.09.2025

  • 53 КЪВ Е ПРОБЛЕМА

    9 3 Отговор
    ЧЕ АЛЯСКА СИ Е ТЯХНО,ТЕ СА СИ У ДОМА.

    20:23 25.09.2025

  • 54 ИМПЕРАТОРА

    3 2 Отговор
    Тръмп каза на европуделите да започват нова перемога. Настана паника.

    20:23 25.09.2025

  • 55 аz СВОПобеда80

    5 6 Отговор

    До коментар #28 от "Рюте е велик!":

    Един цитат от Доналд Тръмп : Русия похарчи милиони за бомби, ракети и човешки животи,но на практика не спечели никаква територия.

    Коментиран от #61

    20:23 25.09.2025

  • 56 И ти си паля....

    4 0 Отговор

    До коментар #42 от "Руснаците са палячовци":

    ...чо като напудреното носле в Киев,
    но всяко нещо с времето си 😉😁

    20:25 25.09.2025

  • 57 Рускиня

    2 0 Отговор

    До коментар #38 от "Абе някой знае ли в тва БТА":

    Много (ненужни) и всичките са роднини!

    20:25 25.09.2025

  • 58 Бако

    1 1 Отговор
    Някой ще настъпи мотиката

    Коментиран от #60

    20:27 25.09.2025

  • 59 Само питам

    1 0 Отговор

    До коментар #45 от "Никой не напада САЩ!":

    Моеш ли ме фана да ме разведеш ?!

    Коментиран от #64

    20:29 25.09.2025

  • 60 Жеко

    1 0 Отговор

    До коментар #58 от "Бако":

    За едни крави ли питаш ?

    20:29 25.09.2025

  • 61 тъй бе

    2 2 Отговор

    До коментар #55 от "аz СВОПобеда80":

    То територията колкото две Българии , нищо работа , а ? И без всякакво значение .
    А укрите като дадоха 2 000 000 жертви и 5 000 000 инвалида , ай питай ги от къв зор .

    Коментиран от #63, #66

    20:31 25.09.2025

  • 62 китайски балон

    0 1 Отговор
    Бъзик ве Дончо😅

    20:38 25.09.2025

  • 63 Амбич9873

    1 0 Отговор

    До коментар #61 от "тъй бе":

    Къде я видя тази територия от две България? И къде видя да е призната и вече тяхна?

    20:47 25.09.2025

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 РИТОРИЧНО

    0 1 Отговор
    САМО ОТСЕЧКАТА
    РУСЕ...БЯЛА...И ТЕЛИШ
    МОЖЕ ДА ВКАРА В „ПРАВИЯ ПЪТ”
    ДРЕБНИТЕ МОСКОВСКИ МОНЕТИ...☝

    20:49 25.09.2025

  • 66 Костадин Костадинов

    0 1 Отговор

    До коментар #61 от "тъй бе":

    Не знам от де ги искара тес цифри? Русия колко дади? Не знам дали знаеш ама Русия нападна Украйна ?

    Коментиран от #67

    20:50 25.09.2025

  • 67 Ами Русия не е нападала Украйна

    2 2 Отговор

    До коментар #66 от "Костадин Костадинов":

    От толкова пропаганда, пропускате какво се случи! Донецка и Луганска републики обявиха автономия и поискаха помощ от Русия, срещу фашисткият режим в Украйна!

    Коментиран от #69

    20:53 25.09.2025

  • 68 Костадин Костадинов

    0 1 Отговор

    До коментар #51 от "Разликата е":

    Много добре си описал резултатити в посткомунистическа България заради годините които ни водяха към,,светлото бъдеще" !

    20:53 25.09.2025

  • 69 Костадин Костадинов

    2 0 Отговор

    До коментар #67 от "Ами Русия не е нападала Украйна":

    И ко стана с посочените области,дет съшто искаха автономия. Някакси там имаше прдеваритялно руски войници.Доста глуповато разсъждаваш.

    Коментиран от #70

    20:56 25.09.2025

  • 70 След преврата в Украйна

    0 2 Отговор

    До коментар #69 от "Костадин Костадинов":

    и репресиите над мирното население, част от Донецка област, така наречените сепаратисти несъгласни с режима и репресиите се възпротиви. Режима в Украйна им прати армия. Русия естествено прати въоръжение.

    Коментиран от #71, #75

    21:00 25.09.2025

  • 71 Нещо май буташ масло

    0 0 Отговор

    До коментар #70 от "След преврата в Украйна":

    Знаеш ли значението на думата преврат?

    Коментиран от #72, #76

    21:05 25.09.2025

  • 72 Видно да

    0 2 Отговор

    До коментар #71 от "Нещо май буташ масло":

    Остава и ти да го научиш.

    21:07 25.09.2025

  • 73 уахахаха

    1 1 Отговор
    „Руските бойни самолети през цялото време са летели в международното въздушно пространство и не са навлизали в американското или в канадското въздушно пространство, се казва още в изявлението. Подобни руски полети в близост до Аляска са рутинни и не се смятат за заплаха, добавя НОРАД.“
    И що дрънчите тогава?!?

    21:08 25.09.2025

  • 74 Ха ха ха

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Наглеждат въшки, защото само това имат рушняците.....

    21:09 25.09.2025

  • 75 Костадин Костадинов

    1 0 Отговор

    До коментар #70 от "След преврата в Украйна":

    А е ти ф час ли си ве? Ай малко критично мислене. Кът ти кажат Русия и почваш кът кученцето на Павлов да плюнкоотделяш. Сепаратисти и съответно действия срещу тях. Ама интирессну как вече руските войници бяха вечи там?

    21:10 25.09.2025

  • 76 Нещо май буташ масло

    0 0 Отговор

    До коментар #71 от "Нещо май буташ масло":

    Като знаеш я обясни на нас какво означава преврат. И как точно се е случил в Украйна.

    21:13 25.09.2025