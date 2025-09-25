Пентагонът: Руски военни самолети са засечени край Аляска за девети път тази година

Американски изтребители са били вдигнати по тревога, за да идентифицират и прехванат четири руски военни самолета, летящи в близост до Аляска, заяви днес Северноамериканското командване за аерокосмическа отбрана (НОРАД), цитирано от Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

В изявление на НОРАД се казва, че вчера в Зоната за идентификация на противовъздушната отбрана на Аляска са били засечени и проследени два бомбардировача Ту-95 и два изтребителя Су-35. Девет американски самолета – самолет за командване и контрол Е-3 „Сентри“, четири изтребителя Ф-16 и четири самолета за дозареждане КС-135 – били вдигнати по тревога, за да идентифицират и прехванат руските самолети.

Руските бойни самолети през цялото време са летели в международното въздушно пространство и не са навлизали в американското или в канадското въздушно пространство, се казва още в изявлението. Подобни руски полети в близост до Аляска са рутинни и не се смятат за заплаха, добавя НОРАД.