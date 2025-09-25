Пентагонът: Руски военни самолети са засечени край Аляска за девети път тази година

Американски изтребители са били вдигнати по тревога, за да идентифицират и прехванат четири руски военни самолета, летящи в близост до Аляска, заяви днес Северноамериканското командване за аерокосмическа отбрана (НОРАД), цитирано от Асошиейтед прес, цитирана от БТА.
В изявление на НОРАД се казва, че вчера в Зоната за идентификация на противовъздушната отбрана на Аляска са били засечени и проследени два бомбардировача Ту-95 и два изтребителя Су-35. Девет американски самолета – самолет за командване и контрол Е-3 „Сентри“, четири изтребителя Ф-16 и четири самолета за дозареждане КС-135 – били вдигнати по тревога, за да идентифицират и прехванат руските самолети.
Руските бойни самолети през цялото време са летели в международното въздушно пространство и не са навлизали в американското или в канадското въздушно пространство, се казва още в изявлението. Подобни руски полети в близост до Аляска са рутинни и не се смятат за заплаха, добавя НОРАД.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
Коментиран от #10, #74
19:55 25.09.2025
2 Инуит
19:56 25.09.2025
3 Браво на руските самолети
19:56 25.09.2025
4 Става
Коментиран от #40
19:57 25.09.2025
5 Анатолий
19:58 25.09.2025
6 КРАЙ АЛЯСКА Е РУСИЯ БЕ
19:58 25.09.2025
7 И за какво е статията?
19:58 25.09.2025
8 историк
Коментиран от #14
20:00 25.09.2025
9 Колко нахални руснаци !!!
да се разположи точно в центъра
на ОПГ НАТЮ, що за безочие !
Върхът на нахалството е ,
как нагло ошамарват
блудницата УкраИна
заради заигравката И
с англосЪксонските паразити !
Коментиран от #12
20:00 25.09.2025
10 Костадин Костадинов
До коментар #1 от "Сатана Z":Колкото Одрин е български толкос и Аляска е руска. Прави впечатление пожелателното мислене на русуфилякъ. Нали знайш ко е пожелателното мислини
20:00 25.09.2025
11 Поредното голямо нищо
20:01 25.09.2025
12 Костадин Костадинов
До коментар #9 от "Колко нахални руснаци !!!":4ри гудини срещу малка Украйна...шамарасване ли му викаш
Коментиран от #30, #33
20:01 25.09.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Костадин Костадинов
До коментар #8 от "историк":Да ве, чакай
20:02 25.09.2025
15 Спецназ
Ама американците вдигнали 9(ДЕВЕТ!!!) самолета за да ги "прехванат"!
Имало и самолет-цистерна и командирски самолет!!
ГенерАло е искал да види с очите си как се прихваща СУ-35!!! Найс, А?
Незнам как са оставили на земята двукрилките от
селскостопанската авиация дето хвърля изкуствен тор по нивите. :))
Коментиран от #21
20:04 25.09.2025
16 Гориил
20:04 25.09.2025
17 си дзън
20:06 25.09.2025
18 Много са зле тея в БТА
Коментиран от #52
20:07 25.09.2025
19 Рускиня
По едно бум и у морето, само така тези книжни фърчила!
Коментиран от #23
20:07 25.09.2025
20 Аман от пропаганда срещу Русия
20:08 25.09.2025
21 си дзън
До коментар #15 от "Спецназ":Всъщност една двойка от новите Су-61ГЗ е кръстосала Аляска надлъж и нашир
за 2 часа, ама не е била засечена. Останалите са били само за заблуда.
20:09 25.09.2025
22 И какво инфо е това
20:09 25.09.2025
23 Само питам
До коментар #19 от "Рускиня":И що не го направят . После руснаците ще им счупят рогите .
Коментиран от #41, #45
20:10 25.09.2025
24 Сащисаните дали са напълнили гащите 😄
20:10 25.09.2025
25 Като напиша
20:10 25.09.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 жик так
20:10 25.09.2025
28 Рюте е велик!
Еваларка, сцепи коня.
Коментиран от #32, #55
20:11 25.09.2025
29 КОКВО Е ОКСИМОРОН
20:12 25.09.2025
30 А колко трябва 😄
До коментар #12 от "Костадин Костадинов":Ко казват на глупачетата?
20:13 25.09.2025
31 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
20:13 25.09.2025
32 ВЕРНО ЛИ РЮТЕТО Е ВЕЛИК??
До коментар #28 от "Рюте е велик!":Жалки хора с ниски критерии сте новофашистите.
20:14 25.09.2025
33 Блудницата УкраИна
До коментар #12 от "Костадин Костадинов":До 1991-ва е имала население 42 милиона
развита тежка и средна промишленост
и БВП по-голямо от това на ФРГ !
Сега са има–няма 25-30 милиона
х0х0ляки и разсипана
територия – уКраИна/у края вЪ края /.
А ти пак си викай 😁
Коментиран от #36
20:14 25.09.2025
34 Нищо не са обявили
20:15 25.09.2025
35 Някой
20:16 25.09.2025
36 ПРАВ СИ
До коментар #33 от "Блудницата УкраИна":България и Окраина са двете държави съсипани като по учебник от англосаксите.
Коментиран от #51
20:16 25.09.2025
37 Българин
20:17 25.09.2025
38 Абе някой знае ли в тва БТА
Коментиран от #57
20:17 25.09.2025
39 Хеми значи бензин
20:17 25.09.2025
40 Пенчо доктора
До коментар #4 от "Става":Колко е голяма и какви ще са разрушенията ако падне в Средния Запад?
20:18 25.09.2025
41 Рускиня
До коментар #23 от "Само питам":Нищо не могат да счупят с чипове от перални!
Най-точната реч на Трамп, с която натика зелените под земята беше онзи ден в ООН-то.
20:18 25.09.2025
42 Руснаците са палячовци
Коментиран от #47, #56
20:19 25.09.2025
43 Ало,ало
20:19 25.09.2025
44 Още малко и да не е обявено
20:20 25.09.2025
45 Никой не напада САЩ!
До коментар #23 от "Само питам":Умира веднага.
Коментиран от #50, #59
20:20 25.09.2025
46 И какво
20:20 25.09.2025
47 НАТО е пудела на САЩ
До коментар #42 от "Руснаците са палячовци":грижещ се за интриги, войни и източващо глупави държави за да пълни касичката на военната индустрия на САЩ. Ако на туй му викаш полезно, а не вредно, дори не бих съжалил шишарката ти.
20:21 25.09.2025
48 Само ни губите времето
20:21 25.09.2025
49 А ИСТИНАТА Е
20:22 25.09.2025
50 Да малчо
До коментар #45 от "Никой не напада САЩ!":Но войната не е кънтъра. Запада пак оопростачил дете.
20:22 25.09.2025
51 Разликата е
До коментар #36 от "ПРАВ СИ":Че в териториалния термин уКраИна
се водят военни действия
а ние без война се стопяваме
от 9 на 6 милиона, една част от които
с демоКРАТИЧНО съмнително качество !
Нечуван демографски срив
в световната история !
Коментиран от #68
20:23 25.09.2025
52 Путин
До коментар #18 от "Много са зле тея в БТА":Началника на БТА е Дюзев позорно изгонен от дарик радио
20:23 25.09.2025
53 КЪВ Е ПРОБЛЕМА
20:23 25.09.2025
54 ИМПЕРАТОРА
20:23 25.09.2025
55 аz СВОПобеда80
До коментар #28 от "Рюте е велик!":Един цитат от Доналд Тръмп : Русия похарчи милиони за бомби, ракети и човешки животи,но на практика не спечели никаква територия.
Коментиран от #61
20:23 25.09.2025
56 И ти си паля....
До коментар #42 от "Руснаците са палячовци":...чо като напудреното носле в Киев,
но всяко нещо с времето си 😉😁
20:25 25.09.2025
57 Рускиня
До коментар #38 от "Абе някой знае ли в тва БТА":Много (ненужни) и всичките са роднини!
20:25 25.09.2025
58 Бако
Коментиран от #60
20:27 25.09.2025
59 Само питам
До коментар #45 от "Никой не напада САЩ!":Моеш ли ме фана да ме разведеш ?!
Коментиран от #64
20:29 25.09.2025
60 Жеко
До коментар #58 от "Бако":За едни крави ли питаш ?
20:29 25.09.2025
61 тъй бе
До коментар #55 от "аz СВОПобеда80":То територията колкото две Българии , нищо работа , а ? И без всякакво значение .
А укрите като дадоха 2 000 000 жертви и 5 000 000 инвалида , ай питай ги от къв зор .
Коментиран от #63, #66
20:31 25.09.2025
62 китайски балон
20:38 25.09.2025
63 Амбич9873
До коментар #61 от "тъй бе":Къде я видя тази територия от две България? И къде видя да е призната и вече тяхна?
20:47 25.09.2025
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 РИТОРИЧНО
РУСЕ...БЯЛА...И ТЕЛИШ
МОЖЕ ДА ВКАРА В „ПРАВИЯ ПЪТ”
ДРЕБНИТЕ МОСКОВСКИ МОНЕТИ...☝
20:49 25.09.2025
66 Костадин Костадинов
До коментар #61 от "тъй бе":Не знам от де ги искара тес цифри? Русия колко дади? Не знам дали знаеш ама Русия нападна Украйна ?
Коментиран от #67
20:50 25.09.2025
67 Ами Русия не е нападала Украйна
До коментар #66 от "Костадин Костадинов":От толкова пропаганда, пропускате какво се случи! Донецка и Луганска републики обявиха автономия и поискаха помощ от Русия, срещу фашисткият режим в Украйна!
Коментиран от #69
20:53 25.09.2025
68 Костадин Костадинов
До коментар #51 от "Разликата е":Много добре си описал резултатити в посткомунистическа България заради годините които ни водяха към,,светлото бъдеще" !
20:53 25.09.2025
69 Костадин Костадинов
До коментар #67 от "Ами Русия не е нападала Украйна":И ко стана с посочените области,дет съшто искаха автономия. Някакси там имаше прдеваритялно руски войници.Доста глуповато разсъждаваш.
Коментиран от #70
20:56 25.09.2025
70 След преврата в Украйна
До коментар #69 от "Костадин Костадинов":и репресиите над мирното население, част от Донецка област, така наречените сепаратисти несъгласни с режима и репресиите се възпротиви. Режима в Украйна им прати армия. Русия естествено прати въоръжение.
Коментиран от #71, #75
21:00 25.09.2025
71 Нещо май буташ масло
До коментар #70 от "След преврата в Украйна":Знаеш ли значението на думата преврат?
Коментиран от #72, #76
21:05 25.09.2025
72 Видно да
До коментар #71 от "Нещо май буташ масло":Остава и ти да го научиш.
21:07 25.09.2025
73 уахахаха
И що дрънчите тогава?!?
21:08 25.09.2025
74 Ха ха ха
До коментар #1 от "Сатана Z":Наглеждат въшки, защото само това имат рушняците.....
21:09 25.09.2025
75 Костадин Костадинов
До коментар #70 от "След преврата в Украйна":А е ти ф час ли си ве? Ай малко критично мислене. Кът ти кажат Русия и почваш кът кученцето на Павлов да плюнкоотделяш. Сепаратисти и съответно действия срещу тях. Ама интирессну как вече руските войници бяха вечи там?
21:10 25.09.2025
76 Нещо май буташ масло
До коментар #71 от "Нещо май буташ масло":Като знаеш я обясни на нас какво означава преврат. И как точно се е случил в Украйна.
21:13 25.09.2025