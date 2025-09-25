Доналд Туск: Не вярвам на Тръмп! Той просто иска да прехвърли отговорността за края на войната в Украйна върху Европа

Полският премиер Доналд Туск изрази съмнение относно твърдението на президента на САЩ Доналд Тръмп, че Украйна, подкрепена от Европейския съюз и НАТО, може да си върне всички територии, окупирани от Русия.
В публикация в социалните мрежи Туск заяви, че зад "удивителния оптимизъм" на Тръмп се крие намерение за постепенно намаляване на американското участие във войната и прехвърляне на тежестта за прекратяването на конфликта върху европейските държави.
"Президентът Тръмп заяви, че Украйна, с подкрепата на Европейския съюз, може да си върне цялата територия. Зад този удивителен оптимизъм се крие обещание за намаляване на участието на САЩ и прехвърляне на отговорността за прекратяване на войната върху Европа," написа Туск.
Той допълни, че "истината е по-добра от илюзията", подчертавайки необходимостта европейските лидери да подхождат реалистично към конфликта и бъдещата роля на САЩ.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бакшиш
Коментиран от #27
18:55 25.09.2025
2 604
18:55 25.09.2025
3 мошЕто
18:56 25.09.2025
4 А бе,
18:56 25.09.2025
5 Вещица с метла
18:57 25.09.2025
6 Майна
Каза ви , че иска мир!
,,Като не искаш мира, на ти секира"
18:57 25.09.2025
7 Късно е вече
18:58 25.09.2025
8 Майна
Пак ли Тръмп е виновен?
Коментиран от #13
18:59 25.09.2025
9 !!!?
Коментиран от #15, #47
18:59 25.09.2025
10 Реалностите
Коментиран от #14, #23
18:59 25.09.2025
11 Бездетното Рюте
18:59 25.09.2025
12 Цеко
19:00 25.09.2025
13 иzпражнението гайтанджиева
До коментар #8 от "Майна":Гледаш руски фейкове.
Коментиран от #45
19:01 25.09.2025
14 Майна
До коментар #10 от "Реалностите":Ти нормален ли си ?
Който иска да подкрепя нацизма да вади пари!
19:01 25.09.2025
15 Зскъсняваш
До коментар #9 от "!!!?":Слагай си сам плюсове, както досега.
19:02 25.09.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 хи хи
19:03 25.09.2025
18 Тръмп
19:03 25.09.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Сатана Z
Коментиран от #30
19:03 25.09.2025
21 Пешо z
19:03 25.09.2025
22 Ха-ха
19:03 25.09.2025
23 Майна
До коментар #10 от "Реалностите":На нацистка Европа!
На Мерц?
На Макрон?
На Мелони ?
На Стармър?
На Борисов, Пеевски, Желязков, ПП , ДБ ...и останалите
Що да ги подкрепя Тръмп?
Откъде накъде ще подкрепя държави, които се управляват от банкерската кабала?
19:04 25.09.2025
24 Настъпи ли момента за разпад на РФ?
Генералите игнорират вертикала — съвещанията се провеждат без Путин. Западните разузнавателни служби разкриха вътрешен конфликт.
Кремъл е в паника — част от заповедите просто не се изпълняват:
▪️ Подготвя се евакуация на ключови лица от столицата.
▪️ Кой от генералите е казал открито: „Стратегията на Путин е провал“.
▪️ Кой окръг вече тайно е преведен в „Бойна готовност“?
Ще узнаем скоро.
Промените са неизбежни и ще бъдат болезнени за всички - от Z кретените до нашите копейки..
Коментиран от #48, #54, #65
19:04 25.09.2025
25 Бъз Бъни
ВСИЧКО НА ТРЪБОЧА ПРЕХВЪРЛЯТ ЗА РЕШАВАНЕ И ОПРАВЯНЕ.
А МЕЖДО ДРУГОТО ДОЛАРА СИ Е ДОЛАР.
АНГЛИЙСКИТЕ ЛИРИ СТЕРЛИНГИ СА СИ НАЦИОНАЛНИ РОДНИ.
ОБЩАТА БАНИЦА Е ЗА ЕВРОПЕЙЦИТЕ КОЙ КАКВОТО ПАРЧЕ ОТСЛУБНЕ ТВА НЕ Е РАБОТА.
ДА НЯМАШ РОДНИ ПАРИ И СВЕОВН.БАНКА И ЕВРО КОМИСИЯТА ОТ НЯКОЯ ДЪРЖАВА ДА ТИ ДЕРИЖИРС ЗАЛУКА КОЛКО ДА Е ГОЛЯМ КОГА КАК ТЕ ЩЕ РЕШАВАТ ГАНЮ КОГА ЩЕ СПИ КОГА И КОЛКО ЩЕ ЯДЕ И АКО НЕ СЛУША ША МРЕ
19:04 25.09.2025
26 Спецназ
каза само че европейците като са такива големи
ястреби и войнолюбци, ще МУ го плащат от бюджетите СИ.
Перчема знае че това нЕма стане, Баце,
че опозицията на тия ЕВРОпарцаливи кукли ще ги направят на парцали, така де!!
19:05 25.09.2025
27 Хасан Хамбург
До коментар #1 от "Бакшиш":Харесвам те !
19:05 25.09.2025
28 Кой
19:05 25.09.2025
29 дедо
19:06 25.09.2025
30 Майна
До коментар #20 от "Сатана Z":Не е най Дончо, я вземете да си смените очилата..
Тръмп и Путин разговарят, вчера Лавров обяви, че пътят начертан със Тръмп в Аляска е в..ход
Коментиран от #41
19:06 25.09.2025
31 Възpожденец 🇧🇬
От Бърд.бг
Българката Росица Георгиева, на 32 години, живееща в Русия, е осъдена на три години лишаване от свобода в наказателна колония за това, че е оставила подкрепящи коментари под видео и снимки на “Руския доброволчески корпус” (РДК), воюващ на страната на Украйна.
Новината беше съобщена от "Център Сова" (линк в коментар). Решението на Южния окръжен военен съд е от 9 септември 2025 г. Делото срещу българката е образувано на 24 април 2025 г. Присъдата все още не е влязла в сила и подлежи на обжалване.
Коментиран от #61
19:07 25.09.2025
32 И Киев е Руски
Коментиран от #57
19:08 25.09.2025
33 дедо
19:08 25.09.2025
34 Ето я руската ПАБЕДА
Най-битата (след сръбската)
С най-големите загуби
С най-много дезертьори
С най-много предатели
Убила най-много руски граждани
С най-много марродери
С най-много затворници
С най-некадърните началници
С най-крадливите началници
"Мечката" се оказа (по собствени признания една голяма но проскубана гарга,неспираща да грачи и да се перчи пред света"
Коментиран от #50
19:08 25.09.2025
35 Тръмп
19:08 25.09.2025
36 Ха-ха-ха
19:08 25.09.2025
37 Ко стана, ве
19:08 25.09.2025
38 Каунь
19:09 25.09.2025
39 Ъхъъъъъ....
19:09 25.09.2025
40 Хи хи
19:11 25.09.2025
41 Българин
До коментар #30 от "Майна":70 процента от руснаците в Украйна са избити от американски оръжия.Насочвани от американският Старлинк.
Добре начератно викаш.
Коментиран от #44
19:11 25.09.2025
42 Путин
19:12 25.09.2025
43 1302
Успехът има много бащи.
Провалът обаче винаги е сираче.
Тая война е загубена и бай Дончо е наясно с това.
Затова сега се мъчи да се изсули по терлици в стил: "Извинявайте, че се видяхме. Аз бях дотук. Отсега нататък Вие се оправяйте с тая бъркотия."
А Зеленски и Европа как да се оправят, като нямат карти?
Ще им се наложи да изпият горчивата чаша до дъно...
19:12 25.09.2025
44 Майна
До коментар #41 от "Българин":И от български снаряди
19:13 25.09.2025
45 Изпражнението зеленски
До коментар #13 от "иzпражнението гайтанджиева":Лъжеш аркадаш.
19:13 25.09.2025
46 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ОЩЕ 100 ГОДИНИ , СТИГА
ЕВРОПА ДА ПЛАЩА ОРЪЖИЯТА ЗА УКРАЙНА :))
......
ЯДОХА ЕВРОДЕБИЛИТЕ АМЕРИКАНСКОТО ДРЪВЦЕ:)
....
ЧЕ ПРИ АМЕРИКАНСКИТЕ ЕВРЕИ НЯМА ХАХО МИХИ - ЯКИ НАДЦЕНКИ 300% :)
19:13 25.09.2025
47 Путин-
До коментар #9 от "!!!?":Полезният идиот на Си.
19:15 25.09.2025
48 ПОМНИ СИ ДУМИТЕ
До коментар #24 от "Настъпи ли момента за разпад на РФ?":АМАН ОТ ГЬОБЕЛСОВИ ПРОТЕЖЕТА....
Коментиран от #51
19:16 25.09.2025
49 Ами
Скоро ще изтегли американските части от определени територии, а след време от почти всички.
Очертават се тежки времена за някой хора ... Ама каквото си си надробил, това ще сърбаш :)
Коментиран от #55
19:18 25.09.2025
50 Путин е най-великият овчар!
До коментар #34 от "Ето я руската ПАБЕДА":Отглежда 145 милиона овце.Изкла 1 милион от тях, а останалите 144 милиона го молят да ги нахрани.От водеща световна сила върна Русия в средновековието.При най-слабият американски президент върши чудесна работа по разнебитването на държавата си.
Закривай.
19:19 25.09.2025
51 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ
До коментар #48 от "ПОМНИ СИ ДУМИТЕ":Точка.
19:20 25.09.2025
52 Царят е гол
19:20 25.09.2025
53 ФАКТИ
19:20 25.09.2025
54 Файърфлай
До коментар #24 от "Настъпи ли момента за разпад на РФ?":Това упътване от лекарство за душевни разтройства ли е ?
19:21 25.09.2025
55 Тръмп
До коментар #49 от "Ами":изтегли ли американските войски от Покровск ?
19:22 25.09.2025
56 БОЛЕН ЦЕНТАК
19:23 25.09.2025
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 2022
19:24 25.09.2025
59 Майна
Маха перките
Обяви за глупости климатичните промени
Забрани спонсориране на НПО/ USAID
Подгони съдебно Сорос
Забрани смяна на пола на деца
Политика за помощи на млади семейства
Мигрантите ги връща.
Изкара полицейски и военни срещу престъпността
Нещо подобно да виждате в Европа
Искате да ви помага..
Да не ви е татко?
Оставяйте се с това банкерски чеда , които управляват диктат над вас
19:26 25.09.2025
60 Ъъъъъъъъ
Хм...Според мен, зад оптимизма на Тръмп се крие нещо съвсем различно. Крият се глупостите, които му говорите - както вие, така и неговия човек Келог, че Украйна печели, че руската икономика е на път да се срине, че украинската армия жъне успехи на бойното поле, че руската армия понася огромни загуби в човешка сила и техника и т.н. Според вашите приказки, всичко е под контрол и Тръмп не ви трябва. Сега що се чудите, че иска да прехвърли всичко на Европа? Той вече се фокусира върху Венецуела. Погледнете колко кораби, подводници и армия прехвърли там. Има си Китай, има си и Израел на главата....Вие се справяте повече от добре без него, така че той може да се насочи към останалите региони, които го интересуват.🤣
Коментиран от #67, #69, #71
19:26 25.09.2025
61 Ха-ха-ха
До коментар #31 от "Възpожденец 🇧🇬":Ако имаше такова нещо по телевизията щяха да гърмят от сутрин да вечер.. Какво обаче ще кажеш за българите обвинени и осъдени несправедливо в Лондон???
Коментиран от #63
19:27 25.09.2025
62 Рютер
19:27 25.09.2025
63 Аааа добре , добре
До коментар #61 от "Ха-ха-ха":Добре ги осъдиха в Лондон.Малко им беше.
19:29 25.09.2025
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Това е безспорен
До коментар #24 от "Настъпи ли момента за разпад на РФ?":Факт.
19:31 25.09.2025
66 Копейкотрошач
До коментар #64 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Вратлето ти здраво,ли е?
19:32 25.09.2025
67 ЪХЪ
До коментар #60 от "Ъъъъъъъъ":Русия ще спечели.Когато на ботокса му поникне коса.
19:33 25.09.2025
68 У нас
19:36 25.09.2025
69 Майна
До коментар #60 от "Ъъъъъъъъ":Тръмп за съжаление няма контрол, особено над военните.
Освен това Мадуро играе с британското лоби..
Нещата са доста сложни за да издаваме присъди..
19:40 25.09.2025
70 В.В.П.
19:41 25.09.2025
71 Майна
До коментар #60 от "Ъъъъъъъъ":И щом сте решили , че е.."същият" като предишните , хм..
Представете си ако наистина беше.
19:42 25.09.2025