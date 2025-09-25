Новини
Доналд Туск: Не вярвам на Тръмп! Той просто иска да прехвърли отговорността за края на войната в Украйна върху Европа
Доналд Туск: Не вярвам на Тръмп! Той просто иска да прехвърли отговорността за края на войната в Украйна върху Европа

25 Септември, 2025 18:53

Зад удивителния оптимизъм на Тръмп се крие намерение за постепенно намаляване на американското участие във войната и прехвърляне на тежестта за прекратяването на конфликта върху Европа

Доналд Туск: Не вярвам на Тръмп! Той просто иска да прехвърли отговорността за края на войната в Украйна върху Европа - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Полският премиер Доналд Туск изрази съмнение относно твърдението на президента на САЩ Доналд Тръмп, че Украйна, подкрепена от Европейския съюз и НАТО, може да си върне всички територии, окупирани от Русия.

В публикация в социалните мрежи Туск заяви, че зад "удивителния оптимизъм" на Тръмп се крие намерение за постепенно намаляване на американското участие във войната и прехвърляне на тежестта за прекратяването на конфликта върху европейските държави.

"Президентът Тръмп заяви, че Украйна, с подкрепата на Европейския съюз, може да си върне цялата територия. Зад този удивителен оптимизъм се крие обещание за намаляване на участието на САЩ и прехвърляне на отговорността за прекратяване на войната върху Европа," написа Туск.

Той допълни, че "истината е по-добра от илюзията", подчертавайки необходимостта европейските лидери да подхождат реалистично към конфликта и бъдещата роля на САЩ.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бакшиш

    5 17 Отговор
    аз вярвам на Пуслер

    Коментиран от #27

    18:55 25.09.2025

  • 2 604

    14 1 Отговор
    Тоъ кой заблуждава че е френд на зеля....1 веното което го вълнува е парче от украйна и да не гу зачешът рашите...

    18:55 25.09.2025

  • 3 мошЕто

    12 1 Отговор
    Пановете вече и на сянката си не вярват , камо ли на Тръмп . На НАТО не може да се вярва , дори и да говори истината !

    18:56 25.09.2025

  • 4 А бе,

    9 4 Отговор
    ще се усетите, Вие военолюбци !

    18:56 25.09.2025

  • 5 Вещица с метла

    11 3 Отговор
    Сети се Мара да се побара по дъртата п....ра.

    18:57 25.09.2025

  • 6 Майна

    10 5 Отговор
    Той ви каза, че ако беше той война нямаше да има!
    Каза ви , че иска мир!
    ,,Като не искаш мира, на ти секира"

    18:57 25.09.2025

  • 7 Късно е вече

    11 4 Отговор
    Мандалото удари. Тръмп прекара генеколожката ....на голф игрището.

    18:58 25.09.2025

  • 8 Майна

    11 4 Отговор
    Гледам, че поляците правят големи протести срещу войната и тая политика?
    Пак ли Тръмп е виновен?

    Коментиран от #13

    18:59 25.09.2025

  • 9 !!!?

    7 10 Отговор
    Двама се лъжат третия печели - Китай !!!?

    Коментиран от #15, #47

    18:59 25.09.2025

  • 10 Реалностите

    10 4 Отговор
    Не само отговорността, а и да набута и набълбука Европа здраво финансово и икономически! Все пак имало и мислещи, които си дават сметка, че САЩ са враг на Европа?

    Коментиран от #14, #23

    18:59 25.09.2025

  • 11 Бездетното Рюте

    9 4 Отговор
    Поемете го дълбоко като "мъже".

    18:59 25.09.2025

  • 12 Цеко

    7 11 Отговор
    Милион руснаци умряха.Много нещо.И още ще умрат.

    19:00 25.09.2025

  • 13 иzпражнението гайтанджиева

    4 11 Отговор

    До коментар #8 от "Майна":

    Гледаш руски фейкове.

    Коментиран от #45

    19:01 25.09.2025

  • 14 Майна

    10 4 Отговор

    До коментар #10 от "Реалностите":

    Ти нормален ли си ?
    Който иска да подкрепя нацизма да вади пари!

    19:01 25.09.2025

  • 15 Зскъсняваш

    7 2 Отговор

    До коментар #9 от "!!!?":

    Слагай си сам плюсове, както досега.

    19:02 25.09.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 хи хи

    9 2 Отговор
    Евро-мажоретките за нищо не стават, нищо не могат да свършат сами.

    19:03 25.09.2025

  • 18 Тръмп

    0 7 Отговор
    Не бе !На Китай я прехвърлям !

    19:03 25.09.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Сатана Z

    11 2 Отговор
    Поляците започнаха да вдяват,че те може да са следващите ,които бай Дончо ще хвърли срещу Русия.

    Коментиран от #30

    19:03 25.09.2025

  • 21 Пешо z

    1 0 Отговор
    Снимката е пълен монтаж.

    19:03 25.09.2025

  • 22 Ха-ха

    9 3 Отговор
    Добро утро поспаланковци в дълбока кома! САЩ онуждат Европа от 30 години, а после руснаците Ви били виновни. Кексът продължава с пълна сила, обаче не от изток, а от запад на Вас.

    19:03 25.09.2025

  • 23 Майна

    11 2 Отговор

    До коментар #10 от "Реалностите":

    На нацистка Европа!
    На Мерц?
    На Макрон?
    На Мелони ?
    На Стармър?
    На Борисов, Пеевски, Желязков, ПП , ДБ ...и останалите
    Що да ги подкрепя Тръмп?
    Откъде накъде ще подкрепя държави, които се управляват от банкерската кабала?

    19:04 25.09.2025

  • 24 Настъпи ли момента за разпад на РФ?

    8 10 Отговор
    Подготвя се военно извънредно положение в Русия
    Генералите игнорират вертикала — съвещанията се провеждат без Путин. Западните разузнавателни служби разкриха вътрешен конфликт.
    Кремъл е в паника — част от заповедите просто не се изпълняват:
    ▪️ Подготвя се евакуация на ключови лица от столицата.
    ▪️ Кой от генералите е казал открито: „Стратегията на Путин е провал“.
    ▪️ Кой окръг вече тайно е преведен в „Бойна готовност“?
    Ще узнаем скоро.
    Промените са неизбежни и ще бъдат болезнени за всички - от Z кретените до нашите копейки..

    Коментиран от #48, #54, #65

    19:04 25.09.2025

  • 25 Бъз Бъни

    7 2 Отговор
    ТРЪП Е ПРАВ. КАКВО САНКЦИИ МИТА КАТО ЕВРОПА КУПУВА ОТ РУСИЯ.
    ВСИЧКО НА ТРЪБОЧА ПРЕХВЪРЛЯТ ЗА РЕШАВАНЕ И ОПРАВЯНЕ.
    А МЕЖДО ДРУГОТО ДОЛАРА СИ Е ДОЛАР.
    АНГЛИЙСКИТЕ ЛИРИ СТЕРЛИНГИ СА СИ НАЦИОНАЛНИ РОДНИ.
    ОБЩАТА БАНИЦА Е ЗА ЕВРОПЕЙЦИТЕ КОЙ КАКВОТО ПАРЧЕ ОТСЛУБНЕ ТВА НЕ Е РАБОТА.
    ДА НЯМАШ РОДНИ ПАРИ И СВЕОВН.БАНКА И ЕВРО КОМИСИЯТА ОТ НЯКОЯ ДЪРЖАВА ДА ТИ ДЕРИЖИРС ЗАЛУКА КОЛКО ДА Е ГОЛЯМ КОГА КАК ТЕ ЩЕ РЕШАВАТ ГАНЮ КОГА ЩЕ СПИ КОГА И КОЛКО ЩЕ ЯДЕ И АКО НЕ СЛУША ША МРЕ

    19:04 25.09.2025

  • 26 Спецназ

    9 3 Отговор
    ТрАмпи не е казал че няма да дава оръжие,

    каза само че европейците като са такива големи
    ястреби и войнолюбци, ще МУ го плащат от бюджетите СИ.

    Перчема знае че това нЕма стане, Баце,
    че опозицията на тия ЕВРОпарцаливи кукли ще ги направят на парцали, така де!!

    19:05 25.09.2025

  • 27 Хасан Хамбург

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Бакшиш":

    Харесвам те !

    19:05 25.09.2025

  • 28 Кой

    6 0 Отговор
    не разбра,че Путин четвърта година се бори за мир по света !

    19:05 25.09.2025

  • 29 дедо

    7 2 Отговор
    и каква стана тя... сащ набълбукаха европа с договори за инвестиции в сащ и за закупуване на оръжие за ок..р...айна, руснаците си продават петрола и газта по целият свят (както и уран покрай другите неща на сащ), а сащ продава скъпата руска газ на европейците, но моше е казал че е не е руска :) честито ви, сащ и русия съвсем потопиха прог...нилата европа.

    19:06 25.09.2025

  • 30 Майна

    8 3 Отговор

    До коментар #20 от "Сатана Z":

    Не е най Дончо, я вземете да си смените очилата..
    Тръмп и Путин разговарят, вчера Лавров обяви, че пътят начертан със Тръмп в Аляска е в..ход

    Коментиран от #41

    19:06 25.09.2025

  • 31 Възpожденец 🇧🇬

    6 8 Отговор
    Къде са Дачето и Карбовеца да информират външно .....Мълчат като три Копейки в джоб...
    От Бърд.бг
    Българката Росица Георгиева, на 32 години, живееща в Русия, е осъдена на три години лишаване от свобода в наказателна колония за това, че е оставила подкрепящи коментари под видео и снимки на “Руския доброволчески корпус” (РДК), воюващ на страната на Украйна.
    Новината беше съобщена от "Център Сова" (линк в коментар). Решението на Южния окръжен военен съд е от 9 септември 2025 г. Делото срещу българката е образувано на 24 април 2025 г. Присъдата все още не е влязла в сила и подлежи на обжалване.

    Коментиран от #61

    19:07 25.09.2025

  • 32 И Киев е Руски

    8 3 Отговор
    шА са сетиш бе пудел

    Коментиран от #57

    19:08 25.09.2025

  • 33 дедо

    8 1 Отговор
    ах... да не забравя.. кой взе с договори част от земите на ок...райна и полезните им изкопаеми... не е русия, не е европа.... и за това войната не свърши за 3 месеца, ако трябва за бизнеса и още 3 години ще продължи.

    19:08 25.09.2025

  • 34 Ето я руската ПАБЕДА

    9 10 Отговор
    Историята е доказала-руската и съветската армия е:
    Най-битата (след сръбската)
    С най-големите загуби
    С най-много дезертьори
    С най-много предатели
    Убила най-много руски граждани
    С най-много марродери
    С най-много затворници
    С най-некадърните началници
    С най-крадливите началници
    "Мечката" се оказа (по собствени признания една голяма но проскубана гарга,неспираща да грачи и да се перчи пред света"

    Коментиран от #50

    19:08 25.09.2025

  • 35 Тръмп

    4 9 Отговор
    вятър го вее ,на бял кон !Путин на пони !

    19:08 25.09.2025

  • 36 Ха-ха-ха

    9 3 Отговор
    Тръмп още от началото си го каза " Тази война не е моя." Ако искате да воювате САЩ няма нищо против да печели от това, но нищо повече.

    19:08 25.09.2025

  • 37 Ко стана, ве

    5 8 Отговор
    Копейки, какво стана с великия руски черноморски флот? На велики моряци ще се правим, а? Ай гиди де, гьозтерицата де!

    19:08 25.09.2025

  • 38 Каунь

    8 1 Отговор
    Постепенно намаляване на американското участие във войната....само как годро звучи!!

    19:09 25.09.2025

  • 39 Ъхъъъъъ....

    6 4 Отговор
    Тръмп иска да прехвърли отговорността за края на войната в Украйна върху Европа, а Европа върху България

    19:09 25.09.2025

  • 40 Хи хи

    5 5 Отговор
    Абе Садам и Кадафи и те не вярваха на Американския Президент и видяхте какво им се случи !!

    19:11 25.09.2025

  • 41 Българин

    8 6 Отговор

    До коментар #30 от "Майна":

    70 процента от руснаците в Украйна са избити от американски оръжия.Насочвани от американският Старлинк.
    Добре начератно викаш.

    Коментиран от #44

    19:11 25.09.2025

  • 42 Путин

    8 1 Отговор
    и Тръмп са най-големите миролюбци !Но не могат да се справят с агресора Зеленски !

    19:12 25.09.2025

  • 43 1302

    7 4 Отговор
    Ха-ха.
    Успехът има много бащи.
    Провалът обаче винаги е сираче.
    Тая война е загубена и бай Дончо е наясно с това.
    Затова сега се мъчи да се изсули по терлици в стил: "Извинявайте, че се видяхме. Аз бях дотук. Отсега нататък Вие се оправяйте с тая бъркотия."
    А Зеленски и Европа как да се оправят, като нямат карти?
    Ще им се наложи да изпият горчивата чаша до дъно...

    19:12 25.09.2025

  • 44 Майна

    3 5 Отговор

    До коментар #41 от "Българин":

    И от български снаряди

    19:13 25.09.2025

  • 45 Изпражнението зеленски

    5 4 Отговор

    До коментар #13 от "иzпражнението гайтанджиева":

    Лъжеш аркадаш.

    19:13 25.09.2025

  • 46 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 3 Отговор
    БАЙ ДОНЬО МОЖЕ ДА ВОЮВА С РУСИЯ
    ОЩЕ 100 ГОДИНИ , СТИГА
    ЕВРОПА ДА ПЛАЩА ОРЪЖИЯТА ЗА УКРАЙНА :))
    ......
    ЯДОХА ЕВРОДЕБИЛИТЕ АМЕРИКАНСКОТО ДРЪВЦЕ:)
    ....
    ЧЕ ПРИ АМЕРИКАНСКИТЕ ЕВРЕИ НЯМА ХАХО МИХИ - ЯКИ НАДЦЕНКИ 300% :)

    19:13 25.09.2025

  • 47 Путин-

    4 6 Отговор

    До коментар #9 от "!!!?":

    Полезният идиот на Си.

    19:15 25.09.2025

  • 48 ПОМНИ СИ ДУМИТЕ

    4 2 Отговор

    До коментар #24 от "Настъпи ли момента за разпад на РФ?":

    АМАН ОТ ГЬОБЕЛСОВИ ПРОТЕЖЕТА....

    Коментиран от #51

    19:16 25.09.2025

  • 49 Ами

    6 2 Отговор
    Тръмп се изниза по терлици и то много отдавна, но някой още не са го осъзнали.
    Скоро ще изтегли американските части от определени територии, а след време от почти всички.
    Очертават се тежки времена за някой хора ... Ама каквото си си надробил, това ще сърбаш :)

    Коментиран от #55

    19:18 25.09.2025

  • 50 Путин е най-великият овчар!

    7 4 Отговор

    До коментар #34 от "Ето я руската ПАБЕДА":

    Отглежда 145 милиона овце.Изкла 1 милион от тях, а останалите 144 милиона го молят да ги нахрани.От водеща световна сила върна Русия в средновековието.При най-слабият американски президент върши чудесна работа по разнебитването на държавата си.
    Закривай.

    19:19 25.09.2025

  • 51 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    5 2 Отговор

    До коментар #48 от "ПОМНИ СИ ДУМИТЕ":

    Точка.

    19:20 25.09.2025

  • 52 Царят е гол

    2 4 Отговор
    Веднъж и Туск да каже нещо - Европа е немощна без Сащ, а Полша много се страхува.

    19:20 25.09.2025

  • 53 ФАКТИ

    0 4 Отговор
    УКРА ВЕЧЕ Е БРИТИШ КОЛОНИЯ КОЯТО СЕ ОСВОБОЖДАВА ОТ РУСИТЕ.

    19:20 25.09.2025

  • 54 Файърфлай

    1 3 Отговор

    До коментар #24 от "Настъпи ли момента за разпад на РФ?":

    Това упътване от лекарство за душевни разтройства ли е ?

    19:21 25.09.2025

  • 55 Тръмп

    0 1 Отговор

    До коментар #49 от "Ами":

    изтегли ли американските войски от Покровск ?

    19:22 25.09.2025

  • 56 БОЛЕН ЦЕНТАК

    0 4 Отговор
    Даже и шляхите разбират, че са ги подхлъзнали. Единствено юдосаксите от Лондон имат полза от войната в окраина.

    19:23 25.09.2025

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 2022

    0 0 Отговор
    Путин нахлу в Украйна,да изгони янките !

    19:24 25.09.2025

  • 59 Майна

    1 2 Отговор
    Тръмп прокарва закони в защита на фермерите
    Маха перките
    Обяви за глупости климатичните промени
    Забрани спонсориране на НПО/ USAID
    Подгони съдебно Сорос
    Забрани смяна на пола на деца
    Политика за помощи на млади семейства
    Мигрантите ги връща.
    Изкара полицейски и военни срещу престъпността
    Нещо подобно да виждате в Европа
    Искате да ви помага..
    Да не ви е татко?
    Оставяйте се с това банкерски чеда , които управляват диктат над вас

    19:26 25.09.2025

  • 60 Ъъъъъъъъ

    1 2 Отговор
    ".....зад "удивителния оптимизъм" на Тръмп се крие намерение за постепенно намаляване на американското участие във войната и прехвърляне на тежестта за прекратяването на конфликта върху европейските държави."

    Хм...Според мен, зад оптимизма на Тръмп се крие нещо съвсем различно. Крият се глупостите, които му говорите - както вие, така и неговия човек Келог, че Украйна печели, че руската икономика е на път да се срине, че украинската армия жъне успехи на бойното поле, че руската армия понася огромни загуби в човешка сила и техника и т.н. Според вашите приказки, всичко е под контрол и Тръмп не ви трябва. Сега що се чудите, че иска да прехвърли всичко на Европа? Той вече се фокусира върху Венецуела. Погледнете колко кораби, подводници и армия прехвърли там. Има си Китай, има си и Израел на главата....Вие се справяте повече от добре без него, така че той може да се насочи към останалите региони, които го интересуват.🤣

    Коментиран от #67, #69, #71

    19:26 25.09.2025

  • 61 Ха-ха-ха

    0 1 Отговор

    До коментар #31 от "Възpожденец 🇧🇬":

    Ако имаше такова нещо по телевизията щяха да гърмят от сутрин да вечер.. Какво обаче ще кажеш за българите обвинени и осъдени несправедливо в Лондон???

    Коментиран от #63

    19:27 25.09.2025

  • 62 Рютер

    2 0 Отговор
    Крайно време е НАТО да помогне на руснаците с член 5 !

    19:27 25.09.2025

  • 63 Аааа добре , добре

    2 1 Отговор

    До коментар #61 от "Ха-ха-ха":

    Добре ги осъдиха в Лондон.Малко им беше.

    19:29 25.09.2025

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Това е безспорен

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "Настъпи ли момента за разпад на РФ?":

    Факт.

    19:31 25.09.2025

  • 66 Копейкотрошач

    3 0 Отговор

    До коментар #64 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Вратлето ти здраво,ли е?

    19:32 25.09.2025

  • 67 ЪХЪ

    2 1 Отговор

    До коментар #60 от "Ъъъъъъъъ":

    Русия ще спечели.Когато на ботокса му поникне коса.

    19:33 25.09.2025

  • 68 У нас

    0 1 Отговор
    Асен пребори ли Делян !

    19:36 25.09.2025

  • 69 Майна

    1 0 Отговор

    До коментар #60 от "Ъъъъъъъъ":

    Тръмп за съжаление няма контрол, особено над военните.

    Освен това Мадуро играе с британското лоби..
    Нещата са доста сложни за да издаваме присъди..

    19:40 25.09.2025

  • 70 В.В.П.

    1 0 Отговор
    07.10 1952- ........2025 !

    19:41 25.09.2025

  • 71 Майна

    0 0 Отговор

    До коментар #60 от "Ъъъъъъъъ":

    И щом сте решили , че е.."същият" като предишните , хм..
    Представете си ако наистина беше.

    19:42 25.09.2025

