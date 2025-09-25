Доналд Туск: Не вярвам на Тръмп! Той просто иска да прехвърли отговорността за края на войната в Украйна върху Европа

Полският премиер Доналд Туск изрази съмнение относно твърдението на президента на САЩ Доналд Тръмп, че Украйна, подкрепена от Европейския съюз и НАТО, може да си върне всички територии, окупирани от Русия.

В публикация в социалните мрежи Туск заяви, че зад "удивителния оптимизъм" на Тръмп се крие намерение за постепенно намаляване на американското участие във войната и прехвърляне на тежестта за прекратяването на конфликта върху европейските държави.

Още новини от Украйна

"Президентът Тръмп заяви, че Украйна, с подкрепата на Европейския съюз, може да си върне цялата територия. Зад този удивителен оптимизъм се крие обещание за намаляване на участието на САЩ и прехвърляне на отговорността за прекратяване на войната върху Европа," написа Туск.

Той допълни, че "истината е по-добра от илюзията", подчертавайки необходимостта европейските лидери да подхождат реалистично към конфликта и бъдещата роля на САЩ.