Русия се нуждае от пари за войната. И вдига данъците
  Тема: Украйна

25 Септември, 2025 20:53 704 66

Сега министърът на финансите Антон Силуанов говори директно: парите са необходими за отбрана и сигурност, т.е. за продължаването на войната срещу Украйна

Русия се нуждае от пари за войната. И вдига данъците - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle

Руските власти вдигат данъците, макар че бяха обещали да не го правят поне до 2030. От догодина ДДС става 22%. И други ставки нарастват. Колко пари ще донесе това на Русия? И какъв ще е ефектът за икономиката и хората?

Данъците в Русия отново се увеличават – от 2026 година ДДС ще се покачи от 20% на 22%. Същевременно кръгът на тези, които ще трябва да го плащат, се разраства.

Макар че още в началото на септември властите отрекоха тази вероятност, увеличаването на данъчната тежест беше очаквано. В условията на спад в цените на нефта и забавяне на икономиката държавата е принудена да търси нови източници на приходи, за да покрива нарасналите военни разходи.

Обичайна практика в Русия

Увеличаването на данъците в Русия вече е обичайна практика. От 2025 година данъкът върху печалбата за компаниите бе увеличен от 20 на 25 процента. Част от организациите, които по-рано се ползваха с опростена система за данъчно облагане, бяха задължени да плащат ДДС. А за гражданите бе въведена многостепенна прогресивна данъчна скала за доходите на физически лица.

При въвеждането на тези промени властите обещаха за известно време – най-малко до 2030 година – да не провеждат нови данъчни реформи. Но опасенията останаха, поради което на чиновниците им се наложи от време на време да напомнят за обещанието си.

Така например през юни министърът на финансите Антон Силуанов заяви, че в правителството са се договорили "да не пипат основните данъците". В началото на септември президентът Владимир Путин подчерта, че доходите в бюджета трябва да растат без "увеличение на данъчната тежест".

Проблемът е, че и без увеличение на данъчната тежест доходите макар да растат, не растат достатъчно бързо, за да покриват нарастващите разходи. По думите на премиера Михаил Мишустин, през 2026 година доходите в бюджета трябва да бъдат 40,3 трилиона рубли, а разходите – 44,9 трилиона. При това положение се очаква бюджетен дефицит от почти 4,6 трилиона рубли.

Колко ще получи държавата от повишаването на ДДС

По преценки на агенция Ройтерс, през 2024 година в Русия ДДС е осигурил 37 процента от бюжетните приходи. Компаниите го плащат при производството и продажбите, но в крайна сметка допълнителното натоварване е за сметка на потребителите – производителите и продавачите прехвърлят допълнителните разходи в цените.

Наред с увеличението на ДДС властите рязко свалят прага на доходите, над който представителите на малкия бизнес ще трябва да плащат този данък – от сегашните 60 милиона рубли годишно прагът е смъкнат до 10 милиона. Освен това е планирана отмяна на облекченията при осигурителните вноски, които важаха за малките и средните фирми в редица сфери. Това означава увеличение на ставката от 15 на 30 процента.

Властите взеха и още едно решение – да увеличат данъчната тежест за букмейкърите. Там ръстът е от 5 на 25 процента върху оборота.

Допълнителните приходи в бюджета от всички тези нововъведения ще са между 2,4 и 2,9 трилиона рубли, е пресметнал инвестиционният експерт Дмитрий Полевой. От тях до 2 трилиона ще постъпят по линия на ДДС, 500-600 милиарда – от отмяната на облекченията за осигурителните вноски, а още 100-300 милиарда – по линия на букмейкърите.

Какви ще са страничните ефекти

Увеличението на ДДС е проинфлационна мярка. При предишното увеличение на този данък през 2019 година с два процента – от 18% на 20%, това е добавило между 0,55 и 0,7 на сто към годишната инфлация. Този път, според прогнозите на Дмитрий Полевой, ефектът може да е между 0,6 и 0,7 процента в последното тримесечие на 2025 (бизнесът ще започне да увеличава цените предварително) и с 0,1 до 0,2 процента през първото тримесечие на 2026.

Ръстът на инфлацията може да попречи на Централната банка да продължи да намалява основната лихва. Откъдето следва, че гражданите ги чака не само ръст на цените, но и по-продължителен период на относително високи ставки по кредитите. Все пак този път поне властите по-откровено говорят за целите на данъчната реформа.

Предишното увеличение на ДДС бе обяснено с необходимостта да се финансират указите на Владимир Путин, предвиждащи увеличение на разходите за образование, здравеопазване и инфраструктура. Но реално разходите за образование нараснаха само номинално, а увеличение на разходите в здравеопазването се наблюдаваше само при пандемията.

Сега министърът на финансите Антон Силуанов говори директно: парите са необходими за отбрана и сигурност, т.е. за продължаването на войната срещу Украйна.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хихи

    13 3 Отговор
    и добре, че свърши ракетите и воюва само с летящи лопати....

    Коментиран от #21, #25

    20:55 25.09.2025

  • 2 1480

    11 3 Отговор
    кажете дарителската сметка

    20:56 25.09.2025

  • 3 Временното явление ЕС

    12 5 Отговор
    Дойче Зелле
    са по–зле от ΔъρΤи комунисти !!!
    Само вдигат лозунги
    и разнасят внушения 🤣😁🤣

    Коментиран от #9, #10

    20:56 25.09.2025

  • 4 Ами браво на Русия

    12 5 Отговор
    Каквото и трябва, си го има!

    Коментиран от #11, #27, #36

    20:56 25.09.2025

  • 5 мьрсулана

    12 2 Отговор
    нема мужда да пращаме войници на сьюзниците ни
    северна корея вече прати

    20:56 25.09.2025

  • 6 България без война

    16 4 Отговор
    си вдига данъците, осигуровките и таксите.

    20:57 25.09.2025

  • 7 умник

    14 4 Отговор
    За Русия ясно, ами при нас що ги вдигат? И що вдигнаха толкова цнеите? За момента е евтин ссамо бензина, който е от русия през Турция.

    Коментиран от #41

    20:57 25.09.2025

  • 8 Бензиностанцията утича

    7 10 Отговор
    у каналя!

    Коментиран от #46

    20:58 25.09.2025

  • 9 умник

    3 5 Отговор

    До коментар #3 от "Временното явление ЕС":

    Ако не знаеш, нашит комунисти са е учили от Дойче зеле, ама са си останали недоучени.

    Коментиран от #24

    20:58 25.09.2025

  • 10 умник

    3 4 Отговор

    До коментар #3 от "Временното явление ЕС":

    Ако не знаеш, нашит комунисти са е учили от Дойче зеле, ама са си останали недоучени.

    20:59 25.09.2025

  • 11 Костадин Костадинов

    5 6 Отговор

    До коментар #4 от "Ами браво на Русия":

    Тва по-скоро издава проблеми,ама штом си рекал...

    20:59 25.09.2025

  • 12 Ганя Путинофила

    10 8 Отговор
     4 милиона руски роба бъхтят в Германия
    Още 1 милион наташки бъхтят в германските бардаци! След работа излизат по улиците, веят руски знамена и врякат: "слава путину"!

    Коментиран от #66

    20:59 25.09.2025

  • 13 А на украйна

    8 8 Отговор
    ние плащаме заплатите на служители и пенсиите. И данъци не могат да вдигнат. Що така...

    20:59 25.09.2025

  • 14 1481

    3 5 Отговор
    дарявам заплатата си
    както каза кильрчо

    20:59 25.09.2025

  • 15 Гориил

    9 8 Отговор
    Забравихте да споменете, че това е ДДС за фирми и корпорации. По-нисък ли е в Европа?

    Коментиран от #34

    20:59 25.09.2025

  • 16 Бат Петьо Парчето

    7 6 Отговор
    Трепи комунетата от тях файда няма

    21:01 25.09.2025

  • 17 Хаха

    7 3 Отговор
    Дойче Веле абе гледайте немците, че скоро ше видим на живо изпаднал германец!
    Оставете Русия на руснаците,

    21:01 25.09.2025

  • 18 дядо поп

    5 2 Отговор
    Пак плач на чужд гроб!

    21:03 25.09.2025

  • 19 Всичко и е по добре

    6 2 Отговор
    От ЕС и в частност България. И ние няма да се разминем с 22% ДДС...

    21:03 25.09.2025

  • 20 си дзън

    4 5 Отговор
    Не знам крепостните да плащат данъци. Ама паре нема и бензин нема.

    Коментиран от #29

    21:03 25.09.2025

  • 21 Как са бензина и салярата?

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "хихи":

    Дойдоха ли по бензиностанциите?
    Коя поред кола си на опашката?

    21:05 25.09.2025

  • 22 Мнение

    5 3 Отговор
    И наркомана се нуждае от пари за същото. Само, че той ги проси от другите държави, те му дават у вдигат НАШИТЕ данъци.

    21:05 25.09.2025

  • 23 Ъъъъъъъ

    5 3 Отговор
    "Руските власти вдигат данъците...."

    А българските власти? Те що ще ги вдигат? Ние не сме във война...Що се прицелиха в ДДС-то, в имотите....Накараха банките да си платят данъците авансово за догодина.....🤣
    В Британия? Там що? £83млд заеми са изтеглени от началото на годината и още ще теглят...И ще увеличават данъците следващия месец.....И те не са във война...🤣
    Хайде моля ви се да престанете с глупостите....🤣

    21:05 25.09.2025

  • 24 Крал Фридрих велики –картофът

    3 3 Отговор

    До коментар #9 от "умник":

    А, да, забравих, че комунизмат се пръква
    точно по Deutsche weld /немските земи/ !

    21:05 25.09.2025

  • 25 Путин

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "хихи":

    Извинете купейки, много съм пр 0 3 д и слаб

    21:06 25.09.2025

  • 26 Копейки,

    4 3 Отговор
    РАБОТАТА ЩЕ ВИ НАПРАВИ СВОБОДНИ

    21:06 25.09.2025

  • 27 Хахаха.

    4 3 Отговор

    До коментар #4 от "Ами браво на Русия":

    Вода гази, жаден ходи.
    В РФ по бензиностанциите гориво-йок.

    21:06 25.09.2025

  • 28 Студопор

    3 2 Отговор
    Наще красавци защо ги вдигат? И ние ли имаме нужда от пари за войната?

    21:07 25.09.2025

  • 29 Руснаците преди бяха крепостни.

    5 2 Отговор

    До коментар #20 от "си дзън":

    Сега са роби.

    21:07 25.09.2025

  • 30 Питанката

    2 2 Отговор
    Ииии, какво от отва. На руснака му дреме за данъци-манъци... блябля... Дай му всяка вечер бутилка водка(ако може да е и от 1литър най-добре), и го остави да псува докато заспи под масата до следващата вечер..., а на сутринта става и забравя всичко, и не мму дреме за никопй и за нищо , доволен, чче довечера пак го чака поредната бутилка.... и такааааа. до края на света! Ясно ли е?

    21:07 25.09.2025

  • 31 Уса

    3 2 Отговор
    Скоро ще плсщаме европейски данъци споко имайте търпение ще влезне

    21:07 25.09.2025

  • 32 Гошо

    4 1 Отговор
    Да вдигат данъка, ама защо сте пропуснали че става въпрос само за комарджииският бизнес

    21:07 25.09.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Гражданин

    2 2 Отговор

    До коментар #15 от "Гориил":

    Явно си хванат от гората... В Европа ДДС е различен за различно важни продукти - от 2 до 5 % за основните хранителни продукти, от 9 до 13% за неосновни продукти, в Германия, Италия, Франция, Гърция до макс.19%. Просто напазарувай някъде там и гледай касовата бележка.

    Коментиран от #55

    21:08 25.09.2025

  • 35 Браво

    1 1 Отговор
    увеличат данъчната тежест за букмейкърите. Там ръстът е от 5 на 25 процента върху оборота.

    21:09 25.09.2025

  • 36 Путин е най-великият овчар!

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "Ами браво на Русия":

    Отглежда 145 милиона овце.Изкла 1 милион от тях,а останалите 144 милиона го молят да ги нахрани.

    21:09 25.09.2025

  • 37 Не ги мислете Руснаците!

    2 2 Отговор
    Никога няма да разберете голямата и патриотична Руска Душа...!
    Готова на всякакви лишения и саможертва,в името на Родината...!
    Устояха на глада и лишенията при обсадата на Ленинград...,какво остава за повишението тия...данъци,за които сте ми се закъхарили...?!

    Коментиран от #53, #56

    21:09 25.09.2025

  • 38 Уса

    2 1 Отговор
    Трябват милиарди за стена срещу дронове

    21:09 25.09.2025

  • 39 Тореро

    1 1 Отговор
    Абсолютна лъжа!

    21:09 25.09.2025

  • 40 ЕСССР

    1 2 Отговор
    Тук не е по различно, ЕСССР се нуждае от пари за войната, която води срещу Русия и също вдига данъците и пр. Само преди няколко дена получихме нареждания за това:
    "МВФ нареди увеличаване на пенсионните осигуровки с 1 процентен пункт още от 1 януари 2026 г. и премахване на максималния осигурителен праг, който в момента е 4130 лв.
    Нареди вдигане на данъците върху недвижимите имоти, които у нас са ниски и биха могли да подобрят приходите в бюджетите на общините, както и да се овладее ръстът на възнагражденията в държавната администрация.
    МВФ държи България да смени плоския данък върху доходите от 10% с прогресивно облагане. Целта е не само да се увеличат постъпленията в бюджета, но мярката да намали високото за европейска държава ниво на неравенствата у нас.
    ... и т. н. "

    Коментиран от #45

    21:11 25.09.2025

  • 41 Защото!

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "умник":

    РоскУ тегли заем,за да закупим щатско оръжие,което после ще дарим на Украйна...!

    21:11 25.09.2025

  • 42 А ГДЕ

    1 1 Отговор
    Вода в Крим?

    Коментиран от #48

    21:12 25.09.2025

  • 43 дв,след фитки,

    2 2 Отговор
    естествено е най-великата медия във вселената.Само дето фитките не знаят ,как се пише МЕДИЯ🤣🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #57

    21:12 25.09.2025

  • 44 Както виждате

    2 0 Отговор
    Кредити не се предвиждат ! Продажба на злато също !

    21:12 25.09.2025

  • 45 Костадин Костадинов

    3 2 Отговор

    До коментар #40 от "ЕСССР":

    Русия нападна Украйна низнам дъли знайш,а ЕС не води война срешту Русия

    Коментиран от #54

    21:12 25.09.2025

  • 46 Паак ли,ве...?!

    3 2 Отговор

    До коментар #8 от "Бензиностанцията утича":

    От как се помня Русия...,,все отича у каная" и все още,хич не и личи...?!?!

    21:12 25.09.2025

  • 47 Пригожин

    2 1 Отговор
    Путин,Герасимов где бензин?

    21:13 25.09.2025

  • 48 а где вода

    2 2 Отговор

    До коментар #42 от "А ГДЕ":

    в Болгариии🤣🤣🤣

    21:13 25.09.2025

  • 49 Фейк на часа

    1 2 Отговор
    Международният Валутен Фонд изиска от България да вдигне данъците и таксите върху заплатите и корпоративния данък. Също, ще бъде вдигнат ДДС и имотните данъци и такси. Аз не живея в Русия, пишете повече какви данъци и такси ще се вдигат тук. В момента се приема закон в НС за такси върху всеки водомер независимо дали се ползва вода или не. В Русия водата е безплатна.

    Коментиран от #61

    21:13 25.09.2025

  • 50 Европа затъва в кредити

    0 2 Отговор
    Взели за Русия да се притесняват. Смешно е

    21:13 25.09.2025

  • 51 Пешо Волгата - 4 хилядник

    1 0 Отговор
    Началото на края. Фалиралата Бензиностанция с Ракети, няма пари, няма бензин, а скоро няма да има и ракети. Независимо от активната военна и икономическа подкрепа от Иран, Северна Корея и Китай, както и от дузина по- малки тоталитарни кочини, Русия е на финалната права към неизбежният икономически и военен крах, след който ще се разпадне на няколко враждуващи и воюващи помежду си мюсюлмански халифата. Рамзан Кадиров се подготвя да управлява в Кремъл това, което ще бъде обявено за "Наследник на Руската Федерация" и където руснаците ще са малцинство и подчинени роби и крепостни на кавказците и разни други мюсюлмани. Останалите "братушки", ще се опитват да бягат на Запад, през Китайско- Финландската граница.

    Коментиран от #62

    21:14 25.09.2025

  • 52 Механик

    1 0 Отговор
    Днес е ден 3310 от тридневната СВО.Напомням.

    21:14 25.09.2025

  • 53 Костадин Костадинов

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "Не ги мислете Руснаците!":

    Мноооо си праф- удоволствието винаги да живеят в ништита е проява на душевност. Мноооо си умян как го постигаш

    21:14 25.09.2025

  • 54 оди си лягай

    0 1 Отговор

    До коментар #45 от "Костадин Костадинов":

    Напил си се🤣🤣🤣

    21:14 25.09.2025

  • 55 Гориил

    1 1 Отговор

    До коментар #34 от "Гражданин":

    Благодаря. Новият руски закон също прави разлика въз основа на нивото на доходите и социалната значимост на покупките. Но вашата пропаганда изобразява руския закон като недемократичен и антинароден. Всъщност няма никакви разлики от европейската практика.

    21:15 25.09.2025

  • 56 си дзън

    2 0 Отговор

    До коментар #37 от "Не ги мислете Руснаците!":

    Обсадата на Ленинград ще им се стори на руснаците детска приказка, в сравнение
    какво ги чака скоро. Укрите вече бият и по газа. Луганска област е без газ, защото
    преди малко думнаха три компресорни станции.

    Коментиран от #60, #65

    21:15 25.09.2025

  • 57 Те май най-накрая стоплиха...?!

    2 1 Отговор

    До коментар #43 от "дв,след фитки,":

    И го скриха това неграмотното лого... :
    ,,Факти-свободната медиА"...

    21:15 25.09.2025

  • 58 Обикновен човек

    2 0 Отговор
    Всеки ден благодаря на съдбата, че не съм руснак.

    Коментиран от #63

    21:15 25.09.2025

  • 59 Абе нашите пуяци

    1 0 Отговор
    Кога ще направят бюджета? Оня дЖилезко вее гащи в САЩ и глупости дрънка а в парламента кворум няма. Те хубаво руснаците си работят по бюджета но ние кога?

    21:16 25.09.2025

  • 60 Костадин Костадинов

    0 0 Отговор

    До коментар #56 от "си дзън":

    За опашките за рана и гориво ф Русия няа ли да кайш нешто?

    21:16 25.09.2025

  • 61 умник

    0 0 Отговор

    До коментар #49 от "Фейк на часа":

    Ако не знаеш и в САЩ водата е безплатна, след като се изплати язовира. А ВБългаия водата е по-скъпа от Дубай, които са в пустинята и вода нямат.

    21:17 25.09.2025

  • 62 Пригожин

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "Пешо Волгата - 4 хилядник":

    Шойгу открадна парите.

    21:17 25.09.2025

  • 63 Ами щото очевидно си тъпичък

    0 0 Отговор

    До коментар #58 от "Обикновен човек":

    Но не е нужно всеки ден да го демонстрираш

    21:17 25.09.2025

  • 64 Ъъъъъъъ

    0 0 Отговор
    Нещо извън темата, но пък във връзка с падението на Европа като цяло и Великобритания в частност:

    Името на новия министър на вътрешните работи на Великобритания е...Шабана Махмуд!

    На Великобритания....Повтарям, за да не се обърка някой.

    21:17 25.09.2025

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Цък

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Ганя Путинофила":

    Кога ги преброи. Да си видял руснак да чисти кенефи и да гледа баби. 80% от българите работят това в чужбина

    21:18 25.09.2025

