Гласуването на парламентарните избори в Молдова приключи ВИДЕО

Гласуването на парламентарните избори в Молдова приключи в 21:00 ч., предаде БТА.
Предстои Централната избирателна комисия (ЦИК) да даде брифинг в 21:30 ч. местно (и българско) време. В някои секции в чужбина гласуването продължава заради часовата разлика.
Според последните данни на ЦИК над 50 процента (51,9 на сто) от молдовските избиратели са упражнили правото си на глас. Комисията съобщава резултати за активността в реално време на сайта си. По последни, но неокончателни данни, правото си на глас са упражнили 1 591 145 избиратели.
Според данни на ЦИК, цитирани от местни медии, гласуването протича много активно и сред молдовците, живеещи извън границите на страната. По информация, актуална към 19:00 ч., в чужбина са гласували близо 230 000 молдовски граждани. Местните медии отбелязват, че това са най-високите резултати на избирателна активност сред диаспората на парламентарни избори. Според данните на ЦИК, на парламентарните избори през 2019 г. извън Молдова са гласували над 76 000 молдовци, на тези през 2021 г. – над 212 000, докато днес, според данни към 19:00 ч., правото си глас са упражнили 227 629 молдовски граждани.
Очаква се голямата молдовска диаспора от близо един милион души да изиграе решаваща роля в изхода от днешните парламентарни избори, на които основните претенденти са управляващата досега проевропейска Партия на действието и солидарността и опозиционният Патриотичен блок, съставен от четири проруски партии.
Анализатори и политици смятат, че резултатът от днешния вот ще определи външнополитическия хоризонт на Молдова - към Брюксел или към Москва. На последните президентски избори, на които също бе гледано като на избор между Изтока и Запада – в чужбина гласуваха рекордните 327 000 избиратели. Над 82 процента от тях подкрепиха проевропейската президентка Мая Санду и осигуриха преизбирането ѝ.
1 Опа,
20:50 28.09.2025
2 Европеец
20:52 28.09.2025
3 Гориил
Коментиран от #9
20:52 28.09.2025
4 Мдаа
Коментиран от #5, #21
20:55 28.09.2025
5 Лавров:
До коментар #4 от "Мдаа":Няма ли най-накрая да получим списъка на тези, чиито тела в Буча бяха показани на целия свят?! (видео)
«Искаме да получим списък с имената на онези, чиито тела в Буча бяха показани на целия свят. Не го получихме, въпреки че се обърнахме към най- различни структури.
Аз лично помолих генералния секретар на ООН, в присъствието на всички членове на Съвета за сигурност, да използва своя авторитет, за да направи едно не много трудно нещо — да вземе списъка. До момента не сме получили нищо. Къде са доказателствата Ви?».
Сергей Лавров
Коментиран от #7, #11, #12
20:58 28.09.2025
6 Гориил
Коментиран от #19
21:01 28.09.2025
7 Аха аха
До коментар #5 от "Лавров:":Сигурно и това от вчера е фейк, дето прихванаха разговори на руски командири, които нареждат да не се вземат военнопленници, а пленените да се убиват, както и как ползват деца за жив щит, след като са убили родителите им?
21:08 28.09.2025
8 Манипулиране на резултати
Периодичо получавах писмено (с имейл) искане сътрудничка средно ниво от съседен отдел за модификация на реалната база данни (Production Environment). Използвах Utility софтуер за корекции в базата данни на ниво БИТ (пак забележете даже не байт). Правех го в рално време и в работно време, докато системата се ползваше в цялата страна.
Някой от форума разбра ли какво пиша?
А сега кажете дали е възможно да се модифицират важните електронни данни преди, по време и след изборите по нареждане от едно или друго “вишестоящо” посолство, чрез чужда чиновничка или чрез чуждестранния собственик на софтура дадат възможност
21:08 28.09.2025
9 Руснаците
До коментар #3 от "Гориил":Загубихте Молдова ,никой не иска блатния мир
21:09 28.09.2025
10 Гориил
Коментиран от #14
21:10 28.09.2025
11 Конски мъки
До коментар #5 от "Лавров:":Това изказване на Лавров е класика от жанра „винаги другият да доказва“.
А истината е следната:
Списъци има – украинските власти още през април 2022 публикуваха имената на идентифицираните жертви в Буча (стотици хора, с ЕГН, възраст, снимки). Работата беше координирана с Международния наказателен съд и редица правозащитни организации.
Доказателства има – сателитни снимки (напр. Maxar Technologies) показват телата по улиците още докато Буча е била под руска окупация.
Свидетелски показания има – оцелели жители, които описват убийства, изтезания и изчезвания на свои съседи.
Разследвания има – ООН, Amnesty International, Human Rights Watch, „Bellingcat“, и други организации са документирали престъпленията.
Лавров тук прави стария номер: поставя въпрос, който да изглежда като „логична дупка“, за да създаде съмнение у аудиторията. Това е пропаганден похват, наречен whataboutism + sowing doubt.
Коментиран от #15, #28
21:11 28.09.2025
12 Тебе
До коментар #5 от "Лавров:":Кой пък те взема за фактор,виж на на яслата да има се о
21:11 28.09.2025
13 кво стаа
21:11 28.09.2025
14 Тоо
До коментар #10 от "Гориил":И главата ти е празна ама
21:12 28.09.2025
15 А бе
До коментар #11 от "Конски мъки":Кой вярва на кон преди паша
21:15 28.09.2025
16 Гориил
Коментиран от #22
21:16 28.09.2025
17 Урсула
А френските и британските служби следят на място процеса.
Няма да позволим милиардите инвестиции в тези избори да отидат на вятъра.
21:17 28.09.2025
18 Уса
21:17 28.09.2025
19 Никой
До коментар #6 от "Гориил":Не може да убеди молдованите ,че русия е правикното решение ,защото русия е алкохолизирана мизерия
21:18 28.09.2025
20 и сига ко...
21:18 28.09.2025
21 Конски мъки
До коментар #4 от "Мдаа":„Логична дупка“, всъщност е част от класически пропаганден похват. Ще ти го разясня:
Как работи
Пропагандистът задава въпрос или изисква „доказателство“, за което знае, че или вече съществува, или няма как да бъде доставено веднага в дебата.
Целта му не е да научи истината, а да остави съмнение у слушателя: „Ами ако наистина няма доказателства?“
Дори когато доказателства има (списъци, снимки, свидетелства), той ще ги игнорира и ще повтаря въпроса отново и отново.
Точният термин
На английски често го наричат „moving the goalposts“ (преместване на вратата) или „sowing doubt“ (засяване на съмнение).
В логиката това е фалшива дилема / аргумент от незнание: „Щом ти не ми даде списък тук и сега → значи лъжеш“.
В реториката е близко до „gaslighting“ – кара те да се чувстваш длъжен постоянно да доказваш очевидното.
Точният термин
На английски често го наричат „moving the goalposts“ (преместване на вратата) или „sowing doubt“ (засяване на съмнение)..
В случая с Лавров
Списъци има, доказателства има, свидетели има.
Но Лавров казва „Нямаме списък!“, сякаш всичко остава да виси въздуха.
Това е пропаганден трик, а не търсене на истина.
Коментиран от #26
21:18 28.09.2025
22 Що бе
До коментар #16 от "Гориил":В расия разрешени ли са
21:19 28.09.2025
23 ООрана държава
Коментиран от #25
21:19 28.09.2025
24 Копейко
21:20 28.09.2025
25 Марк Твен
До коментар #23 от "ООрана държава":Ако от изборите зависеше нещо,щяха да ги забранят...🤣🤣🤣
21:22 28.09.2025
26 Даа
До коментар #21 от "Конски мъки":Лавров е изпечен мошенник
21:22 28.09.2025
27 Руска Сви Ня
21:36 28.09.2025
28 Глупости на тарколета
До коментар #11 от "Конски мъки":Тава си беше Холивуд, за американска публика, тоест без изискания. Брутална лъжа. Труповете лежат по улицата а на един метър разстояние сграда с прозорци на нивото на улицата абсолютно здрави. Това е невъзможно. При подобна стрелба всичко трябва да е изпочупено. Направено е за най тъпата и проста публика от промити мозъци.
21:37 28.09.2025
29 Гориил
21:38 28.09.2025
30 Абе я у лево нацисти смооотани
21:43 28.09.2025
31 Ай ситир бре ....
21:48 28.09.2025
32 страшна работа
21:49 28.09.2025