Гласуването на парламентарните избори в Молдова приключи ВИДЕО

Гласуването на парламентарните избори в Молдова приключи в 21:00 ч., предаде БТА.
Предстои Централната избирателна комисия (ЦИК) да даде брифинг в 21:30 ч. местно (и българско) време. В някои секции в чужбина гласуването продължава заради часовата разлика.
Според последните данни на ЦИК над 50 процента (51,9 на сто) от молдовските избиратели са упражнили правото си на глас. Комисията съобщава резултати за активността в реално време на сайта си. По последни, но неокончателни данни, правото си на глас са упражнили 1 591 145 избиратели.
Според данни на ЦИК, цитирани от местни медии, гласуването протича много активно и сред молдовците, живеещи извън границите на страната. По информация, актуална към 19:00 ч., в чужбина са гласували близо 230 000 молдовски граждани. Местните медии отбелязват, че това са най-високите резултати на избирателна активност сред диаспората на парламентарни избори. Според данните на ЦИК, на парламентарните избори през 2019 г. извън Молдова са гласували над 76 000 молдовци, на тези през 2021 г. – над 212 000, докато днес, според данни към 19:00 ч., правото си глас са упражнили 227 629 молдовски граждани.
Очаква се голямата молдовска диаспора от близо един милион души да изиграе решаваща роля в изхода от днешните парламентарни избори, на които основните претенденти са управляващата досега проевропейска Партия на действието и солидарността и опозиционният Патриотичен блок, съставен от четири проруски партии.
Анализатори и политици смятат, че резултатът от днешния вот ще определи външнополитическия хоризонт на Молдова - към Брюксел или към Москва. На последните президентски избори, на които също бе гледано като на избор между Изтока и Запада – в чужбина гласуваха рекордните 327 000 избиратели. Над 82 процента от тях подкрепиха проевропейската президентка Мая Санду и осигуриха преизбирането ѝ.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Опа,
Коментиран от #62
20:50 28.09.2025
2 Европеец
20:52 28.09.2025
3 Гориил
Коментиран от #9
20:52 28.09.2025
4 Мдаа
Коментиран от #5, #21
20:55 28.09.2025
5 Лавров:
До коментар #4 от "Мдаа":Няма ли най-накрая да получим списъка на тези, чиито тела в Буча бяха показани на целия свят?! (видео)
«Искаме да получим списък с имената на онези, чиито тела в Буча бяха показани на целия свят. Не го получихме, въпреки че се обърнахме към най- различни структури.
Аз лично помолих генералния секретар на ООН, в присъствието на всички членове на Съвета за сигурност, да използва своя авторитет, за да направи едно не много трудно нещо — да вземе списъка. До момента не сме получили нищо. Къде са доказателствата Ви?».
Сергей Лавров
Коментиран от #7, #11, #12
20:58 28.09.2025
6 Гориил
Коментиран от #19, #85
21:01 28.09.2025
7 Аха аха
До коментар #5 от "Лавров:":Сигурно и това от вчера е фейк, дето прихванаха разговори на руски командири, които нареждат да не се вземат военнопленници, а пленените да се убиват, както и как ползват деца за жив щит, след като са убили родителите им?
Коментиран от #73
21:08 28.09.2025
8 Манипулиране на резултати
Периодичо получавах писмено (с имейл) искане сътрудничка средно ниво от съседен отдел за модификация на реалната база данни (Production Environment). Използвах Utility софтуер за корекции в базата данни на ниво БИТ (пак забележете даже не байт). Правех го в рално време и в работно време, докато системата се ползваше в цялата страна.
Някой от форума разбра ли какво пиша?
А сега кажете дали е възможно да се модифицират важните електронни данни преди, по време и след изборите по нареждане от едно или друго “вишестоящо” посолство, чрез чужда чиновничка или чрез чуждестранния собственик на софтура дадат възможност
21:08 28.09.2025
9 Руснаците
До коментар #3 от "Гориил":Загубихте Молдова ,никой не иска блатния мир
21:09 28.09.2025
10 Гориил
Коментиран от #14
21:10 28.09.2025
11 Конски мъки
До коментар #5 от "Лавров:":Това изказване на Лавров е класика от жанра „винаги другият да доказва“.
А истината е следната:
Списъци има – украинските власти още през април 2022 публикуваха имената на идентифицираните жертви в Буча (стотици хора, с ЕГН, възраст, снимки). Работата беше координирана с Международния наказателен съд и редица правозащитни организации.
Доказателства има – сателитни снимки (напр. Maxar Technologies) показват телата по улиците още докато Буча е била под руска окупация.
Свидетелски показания има – оцелели жители, които описват убийства, изтезания и изчезвания на свои съседи.
Разследвания има – ООН, Amnesty International, Human Rights Watch, „Bellingcat“, и други организации са документирали престъпленията.
Лавров тук прави стария номер: поставя въпрос, който да изглежда като „логична дупка“, за да създаде съмнение у аудиторията. Това е пропаганден похват, наречен whataboutism + sowing doubt.
Коментиран от #15, #28, #53
21:11 28.09.2025
12 Тебе
До коментар #5 от "Лавров:":Кой пък те взема за фактор,виж на на яслата да има се о
21:11 28.09.2025
13 кво стаа
21:11 28.09.2025
14 Тоо
До коментар #10 от "Гориил":И главата ти е празна ама
21:12 28.09.2025
15 А бе
До коментар #11 от "Конски мъки":Кой вярва на кон преди паша
21:15 28.09.2025
16 Гориил
Коментиран от #22
21:16 28.09.2025
17 Урсула
А френските и британските служби следят на място процеса.
Няма да позволим милиардите инвестиции в тези избори да отидат на вятъра.
21:17 28.09.2025
18 Уса
21:17 28.09.2025
19 Никой
До коментар #6 от "Гориил":Не може да убеди молдованите ,че русия е правикното решение ,защото русия е алкохолизирана мизерия
21:18 28.09.2025
20 и сига ко...
21:18 28.09.2025
21 Конски мъки
До коментар #4 от "Мдаа":„Логична дупка“, всъщност е част от класически пропаганден похват. Ще ти го разясня:
Как работи
Пропагандистът задава въпрос или изисква „доказателство“, за което знае, че или вече съществува, или няма как да бъде доставено веднага в дебата.
Целта му не е да научи истината, а да остави съмнение у слушателя: „Ами ако наистина няма доказателства?“
Дори когато доказателства има (списъци, снимки, свидетелства), той ще ги игнорира и ще повтаря въпроса отново и отново.
Точният термин
На английски често го наричат „moving the goalposts“ (преместване на вратата) или „sowing doubt“ (засяване на съмнение).
В логиката това е фалшива дилема / аргумент от незнание: „Щом ти не ми даде списък тук и сега → значи лъжеш“.
В реториката е близко до „gaslighting“ – кара те да се чувстваш длъжен постоянно да доказваш очевидното.
Точният термин
На английски често го наричат „moving the goalposts“ (преместване на вратата) или „sowing doubt“ (засяване на съмнение)..
В случая с Лавров
Списъци има, доказателства има, свидетели има.
Но Лавров казва „Нямаме списък!“, сякаш всичко остава да виси въздуха.
Това е пропаганден трик, а не търсене на истина.
Коментиран от #26
21:18 28.09.2025
22 Що бе
До коментар #16 от "Гориил":В расия разрешени ли са
21:19 28.09.2025
23 ООрана държава
Коментиран от #25
21:19 28.09.2025
24 Копейко
21:20 28.09.2025
25 Марк Твен
До коментар #23 от "ООрана държава":Ако от изборите зависеше нещо,щяха да ги забранят...🤣🤣🤣
21:22 28.09.2025
26 Даа
До коментар #21 от "Конски мъки":Лавров е изпечен мошенник
21:22 28.09.2025
27 Руска Сви Ня
Коментиран от #36, #40
21:36 28.09.2025
28 Глупости на тарколета
До коментар #11 от "Конски мъки":Тава си беше Холивуд, за американска публика, тоест без изискания. Брутална лъжа. Труповете лежат по улицата а на един метър разстояние сграда с прозорци на нивото на улицата абсолютно здрави. Това е невъзможно. При подобна стрелба всичко трябва да е изпочупено. Направено е за най тъпата и проста публика от промити мозъци.
Коментиран от #79
21:37 28.09.2025
29 Гориил
Коментиран от #35
21:38 28.09.2025
30 Абе я у лево нацисти смооотани
21:43 28.09.2025
31 Ай ситир бре ....
21:48 28.09.2025
32 страшна работа
21:49 28.09.2025
33 факти
21:50 28.09.2025
34 Бай Ганьо
Коментиран от #38
21:50 28.09.2025
35 Адии
До коментар #29 от "Гориил":Не се възпалявай толкова ,русия загуби Молдова и това е за добро
Коментиран от #42
21:51 28.09.2025
36 Ха-ха-ха
До коментар #27 от "Руска Сви Ня":Стига с тези лозунги комсомолецо. Отдавна сме им свикнали и не ни впечатляват. Дори имат обратен ефект на това което казват.
21:52 28.09.2025
37 Пепи Волгата
Коментиран от #43, #50
21:53 28.09.2025
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Реално хората
Коментиран от #47
21:54 28.09.2025
40 Стенли
До коментар #27 от "Руска Сви Ня":Ей я недей да говориш от името на хората осемдесет процента от населението на България не подкрепя фашисткия режим в Киев айде нема нужда аман от такива демократи
21:54 28.09.2025
41 Бай Ганьо
21:55 28.09.2025
42 Ха-ха-ха
До коментар #35 от "Адии":За добро за кого? За брюкселските зелки или за молдовци?
21:55 28.09.2025
43 К.Костадинов
До коментар #37 от "Пепи Волгата":Така е ,и аз съм за еврото
Коментиран от #48
21:55 28.09.2025
44 секции в чужбина
21:56 28.09.2025
45 секции в чужбина
21:57 28.09.2025
46 Ха-ха-ха
21:57 28.09.2025
47 Слушай
До коментар #39 от "Реално хората":Преднестровието е руски анклав ,и няма нужда да гласуват
21:58 28.09.2025
48 Пепи Волгата
До коментар #43 от "К.Костадинов":То било хубаво така, всеки месец 20000 еврака,ама нали трябва да хвърлим прах в очите на хората!
Коментиран от #51
21:58 28.09.2025
49 Защо
Коментиран от #58
21:58 28.09.2025
50 Ха-ха-ха
До коментар #37 от "Пепи Волгата":Изобщо не ме интересува какво си избрал защото евро няма да има.
Коментиран от #54, #55
21:59 28.09.2025
51 К.Костдинов
До коментар #48 от "Пепи Волгата":Хвърляй рубли ,нашите копей кълвът
22:00 28.09.2025
52 И теоретично даже
Коментиран от #64
22:00 28.09.2025
53 Цензура
До коментар #11 от "Конски мъки":Гнъсна лъжа, мерзaвецо. НИКОЙ не е видял тия лични данни. В Ютуб още може лесно да бъде намерено видео, заснето от украинската полиция, при влизането им в града, три дни след като руснаците си бяха тръгнали. По улиците няма нито един тpyп !!!
22:01 28.09.2025
54 Кой
До коментар #50 от "Ха-ха-ха":Си ти бе сарул да определяш ще има ли или не евро
Коментиран от #63
22:02 28.09.2025
55 Пепи Волгата
До коментар #50 от "Ха-ха-ха":Има, няма моите 20000 евро на месец си вървят,няма да ги върна я!
22:02 28.09.2025
56 Гориил
Коментиран от #67
22:03 28.09.2025
57 БПФ
22:03 28.09.2025
58 Ха-ха-ха
До коментар #49 от "Защо":Останъл съм с друго впечатление. На предишните избори молдовските евроатлантици едва успяха с ала-бала да наглася изборите с 0.5% за ЕС.
22:03 28.09.2025
59 Много са им
22:04 28.09.2025
60 От форума
22:07 28.09.2025
61 Пасивен Кремълски педофил с токчета
22:07 28.09.2025
62 Напудреното носле
До коментар #1 от "Опа,":Опаааа
И Порошенко спечели.....
и после дойде просячето.....
и последва вой от колективния западНАЛ,
че Русия наплясква блудницата УкраИна 🤣🤣🤣
22:08 28.09.2025
63 Ха-ха-ха
До коментар #54 от "Кой":Глас от Ада. Хи хи хи
22:08 28.09.2025
64 Значи сега стана че
До коментар #52 от "И теоретично даже":в чужбина са гласували на президентските за Санду 327 000 избиратели а иначе на изборите в Румъния бяха малко под милион молдовци а? Страшна математика ей.... няма и нобелов лауреат който да може да го обясни но иначе на тея в ЕК всичко им е у ред
22:09 28.09.2025
65 Дърт Кремълски педофил с токчета (Ботокс
22:10 28.09.2025
66 Кая Калас
22:11 28.09.2025
67 Не се излагай бе пич
До коментар #56 от "Гориил":"Загубил си Модова" или очевидно изборите се фалшифицират за пореден път?
22:12 28.09.2025
68 Бункерен плъх-Плешивия охлюв
22:12 28.09.2025
69 Джудже с токчета и ботокс -педофил
22:14 28.09.2025
70 Такава е атлантическата "демокрация"
Коментиран от #75
22:15 28.09.2025
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Щом се фалшифицира
22:18 28.09.2025
73 Прихванали са ти
До коментар #7 от "Аха аха":разговор с Байдън как да потърсиш помощ от докторите му.
22:22 28.09.2025
74 Четете ли бре хора !!!!!
Коментиран от #77
22:24 28.09.2025
75 Даже
До коментар #70 от "Такава е атлантическата "демокрация"":Са много ,там има 500 човека ,ти колко секции искаш1000 ли
Коментиран от #80
22:27 28.09.2025
76 Гнусният тоталитарен европейски райх
Някъде нещо да сте чули из нашите чужди медии за това?
22:28 28.09.2025
77 Тьотя
До коментар #74 от "Четете ли бре хора !!!!!":Спокойно момче ,ще има руПли и за теб
22:29 28.09.2025
78 нацисти смооотани
22:32 28.09.2025
79 Конски мъки
До коментар #28 от "Глупости на тарколета":Телата в Буча не са декор, а хора със семейства и имена – доказани с ДНК, свидетелства и разследвания. Ти ли ще обясниш на вдовиците, че мъжете им са „холивудски актьори“? Стъклата по къщите може да са здрави, но мозъкът ти е строшен от пропаганда.
„Сградите били здрави, значи няма стрелба“ – елементарна заблуда. Хората в Буча не са загинали от артилерия или ракети, а от разстрели отблизо, екзекуции на улицата. Нормално е къщите да изглеждат цели, а телата да са там.
Коментиран от #88
22:33 28.09.2025
80 Много си умен нали ? Атлантенце ...
До коментар #75 от "Даже":465 800 човека ... и то най малко са
Коментиран от #87
22:36 28.09.2025
81 За 1 591 145 избиратели(51,9 на сто)
22:42 28.09.2025
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Не знам какво точно
22:48 28.09.2025
84 Голям коптор се оказа тоя ЕС
22:50 28.09.2025
85 Презрение
До коментар #6 от "Гориил":Преди мнооого години работех в едно от западните дъражавни служби, свързани с обществената безопасност; като Application programmer (Забележете, не System programmer, Архитект нито Project Manager).
Периодичо получавах писмено (с имейл) искане сътрудничка средно ниво от съседен отдел за модификация на реалната база данни (Production Environment). Използвах Utility софтуер за корекции в базата данни на ниво БИТ (пак забележете даже не байт). Правех го в рално време и в работно време, докато системата се ползваше в цялата страна.
Някой от форума разбра ли какво пиша?
А сега кажете дали е възможно да се модифицират важните електронни данни преди, по време и след изборите по нареждане от едно или друго “вишестоящо” посолство, чрез чужда чиновничка или чрез чуждестранния собственик на софтура дадат възможност
Коментиран от #86
23:00 28.09.2025
86 Как
До коментар #85 от "Презрение":Да разберем какво си написал ,като ти самия нищо не си разбрал
23:08 28.09.2025
87 А ди
До коментар #80 от "Много си умен нали ? Атлантенце ...":Да га зимаш наСтата ,манипулаторче
23:11 28.09.2025
88 Говежди мъки
До коментар #79 от "Конски мъки":"Буча - делото е скалъпено от украинци, решили да скрият истината" - Евродепутатът от Полша Януш Корвин-Мике.
23:13 28.09.2025