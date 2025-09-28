Гласуването на парламентарните избори в Молдова приключи ВИДЕО

Гласуването на парламентарните избори в Молдова приключи в 21:00 ч., предаде БТА.

Предстои Централната избирателна комисия (ЦИК) да даде брифинг в 21:30 ч. местно (и българско) време. В някои секции в чужбина гласуването продължава заради часовата разлика.

Според последните данни на ЦИК над 50 процента (51,9 на сто) от молдовските избиратели са упражнили правото си на глас. Комисията съобщава резултати за активността в реално време на сайта си. По последни, но неокончателни данни, правото си на глас са упражнили 1 591 145 избиратели.

Според данни на ЦИК, цитирани от местни медии, гласуването протича много активно и сред молдовците, живеещи извън границите на страната. По информация, актуална към 19:00 ч., в чужбина са гласували близо 230 000 молдовски граждани. Местните медии отбелязват, че това са най-високите резултати на избирателна активност сред диаспората на парламентарни избори. Според данните на ЦИК, на парламентарните избори през 2019 г. извън Молдова са гласували над 76 000 молдовци, на тези през 2021 г. – над 212 000, докато днес, според данни към 19:00 ч., правото си глас са упражнили 227 629 молдовски граждани.

Очаква се голямата молдовска диаспора от близо един милион души да изиграе решаваща роля в изхода от днешните парламентарни избори, на които основните претенденти са управляващата досега проевропейска Партия на действието и солидарността и опозиционният Патриотичен блок, съставен от четири проруски партии.

Анализатори и политици смятат, че резултатът от днешния вот ще определи външнополитическия хоризонт на Молдова - към Брюксел или към Москва. На последните президентски избори, на които също бе гледано като на избор между Изтока и Запада – в чужбина гласуваха рекордните 327 000 избиратели. Над 82 процента от тях подкрепиха проевропейската президентка Мая Санду и осигуриха преизбирането ѝ.