Гласуването на парламентарните избори в Молдова приключи ВИДЕО

28 Септември, 2025 20:46, обновена 28 Септември, 2025 21:47

Според последните данни на ЦИК над 50 процента (51,9 на сто) от молдовските избиратели са упражнили правото си на глас

Гласуването на парламентарните избори в Молдова приключи ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Гласуването на парламентарните избори в Молдова приключи в 21:00 ч., предаде БТА.

Предстои Централната избирателна комисия (ЦИК) да даде брифинг в 21:30 ч. местно (и българско) време. В някои секции в чужбина гласуването продължава заради часовата разлика.

Според последните данни на ЦИК над 50 процента (51,9 на сто) от молдовските избиратели са упражнили правото си на глас. Комисията съобщава резултати за активността в реално време на сайта си. По последни, но неокончателни данни, правото си на глас са упражнили 1 591 145 избиратели.

Според данни на ЦИК, цитирани от местни медии, гласуването протича много активно и сред молдовците, живеещи извън границите на страната. По информация, актуална към 19:00 ч., в чужбина са гласували близо 230 000 молдовски граждани. Местните медии отбелязват, че това са най-високите резултати на избирателна активност сред диаспората на парламентарни избори. Според данните на ЦИК, на парламентарните избори през 2019 г. извън Молдова са гласували над 76 000 молдовци, на тези през 2021 г. – над 212 000, докато днес, според данни към 19:00 ч., правото си глас са упражнили 227 629 молдовски граждани.

Очаква се голямата молдовска диаспора от близо един милион души да изиграе решаваща роля в изхода от днешните парламентарни избори, на които основните претенденти са управляващата досега проевропейска Партия на действието и солидарността и опозиционният Патриотичен блок, съставен от четири проруски партии.

Анализатори и политици смятат, че резултатът от днешния вот ще определи външнополитическия хоризонт на Молдова - към Брюксел или към Москва. На последните президентски избори, на които също бе гледано като на избор между Изтока и Запада – в чужбина гласуваха рекордните 327 000 избиратели. Над 82 процента от тях подкрепиха проевропейската президентка Мая Санду и осигуриха преизбирането ѝ.


Молдова (Република)
Оценка 2.6 от 30 гласа.
Оценка 2.6 от 30 гласа.
  • 1 Опа,

    14 57 Отговор
    Санду пичели.🤣🤣🤣

    Коментиран от #62

    20:50 28.09.2025

  • 2 Европеец

    104 8 Отговор
    Щом признават изборите толкова бързо, значи е спечелил "правилния" кандидат, което води до заключение, че изборите са фалшифицирани...

    20:52 28.09.2025

  • 3 Гориил

    70 9 Отговор
    Вакханалия на унижение и срам за Европа.

    Коментиран от #9

    20:52 28.09.2025

  • 4 Мдаа

    87 7 Отговор
    А бе, защо жертвите в Буча за които говореха постоянно преди 3 години нямат имена, нямат семейства, нямат роднини, познати, приятели, колеги? Нито една от жертвите няма име, професия, родители, биография, професия, минало, няма деца, братя и сестри, братовчеди, роднини, приятели, съседи, познати, колеги? Няма! Няма мемориал, или поне някаква паметна плочa да бяха сложили, да бяха отишли Стинг и Анджелина Джоли и де Ниро да поднесат цветя, вече 3 години минаха, нищо, никакъв помен, a?

    Коментиран от #5, #21

    20:55 28.09.2025

  • 5 Лавров:

    63 4 Отговор

    До коментар #4 от "Мдаа":

    Няма ли най-накрая да получим списъка на тези, чиито тела в Буча бяха показани на целия свят?! (видео)

    «Искаме да получим списък с имената на онези, чиито тела в Буча бяха показани на целия свят. Не го получихме, въпреки че се обърнахме към най- различни структури.
    Аз лично помолих генералния секретар на ООН, в присъствието на всички членове на Съвета за сигурност, да използва своя авторитет, за да направи едно не много трудно нещо — да вземе списъка. До момента не сме получили нищо. Къде са доказателствата Ви?».
    Сергей Лавров

    Коментиран от #7, #11, #12

    20:58 28.09.2025

  • 6 Гориил

    70 9 Отговор
    Дори европейските пари не убедиха молдовците да се отдръпнат от Русия.Похарчихте милиони евро, за да създадете положителен образ на Европа. Но вместо благодарност, получихте отвращение от молдовците.

    Коментиран от #19, #85

    21:01 28.09.2025

  • 7 Аха аха

    9 62 Отговор

    До коментар #5 от "Лавров:":

    Сигурно и това от вчера е фейк, дето прихванаха разговори на руски командири, които нареждат да не се вземат военнопленници, а пленените да се убиват, както и как ползват деца за жив щит, след като са убили родителите им?

    Коментиран от #73

    21:08 28.09.2025

  • 8 Манипулиране на резултати

    38 4 Отговор
    Преди мнооого години работех в едно от западните дъражавни служби, свързани с обществената безопасност; като Application programmer (Забележете, не System programmer, Архитект нито Project Manager).

    Периодичо получавах писмено (с имейл) искане сътрудничка средно ниво от съседен отдел за модификация на реалната база данни (Production Environment). Използвах Utility софтуер за корекции в базата данни на ниво БИТ (пак забележете даже не байт). Правех го в рално време и в работно време, докато системата се ползваше в цялата страна.

    Някой от форума разбра ли какво пиша?

    А сега кажете дали е възможно да се модифицират важните електронни данни преди, по време и след изборите по нареждане от едно или друго “вишестоящо” посолство, чрез чужда чиновничка или чрез чуждестранния собственик на софтура дадат възможност

    21:08 28.09.2025

  • 9 Руснаците

    15 54 Отговор

    До коментар #3 от "Гориил":

    Загубихте Молдова ,никой не иска блатния мир

    21:09 28.09.2025

  • 10 Гориил

    37 5 Отговор
    Избирателните секции в западните страни за парламентарните избори в Молдова са празни.

    Коментиран от #14

    21:10 28.09.2025

  • 11 Конски мъки

    9 59 Отговор

    До коментар #5 от "Лавров:":

    Това изказване на Лавров е класика от жанра „винаги другият да доказва“.
    А истината е следната:
    Списъци има – украинските власти още през април 2022 публикуваха имената на идентифицираните жертви в Буча (стотици хора, с ЕГН, възраст, снимки). Работата беше координирана с Международния наказателен съд и редица правозащитни организации.
    Доказателства има – сателитни снимки (напр. Maxar Technologies) показват телата по улиците още докато Буча е била под руска окупация.
    Свидетелски показания има – оцелели жители, които описват убийства, изтезания и изчезвания на свои съседи.
    Разследвания има – ООН, Amnesty International, Human Rights Watch, „Bellingcat“, и други организации са документирали престъпленията.
    Лавров тук прави стария номер: поставя въпрос, който да изглежда като „логична дупка“, за да създаде съмнение у аудиторията. Това е пропаганден похват, наречен whataboutism + sowing doubt.

    Коментиран от #15, #28, #53

    21:11 28.09.2025

  • 12 Тебе

    4 25 Отговор

    До коментар #5 от "Лавров:":

    Кой пък те взема за фактор,виж на на яслата да има се о

    21:11 28.09.2025

  • 13 кво стаа

    46 5 Отговор
    от Брюксел изпратиха ли протокола с окончателните изборни резултати, що се бавят!?

    21:11 28.09.2025

  • 14 Тоо

    3 20 Отговор

    До коментар #10 от "Гориил":

    И главата ти е празна ама

    21:12 28.09.2025

  • 15 А бе

    6 24 Отговор

    До коментар #11 от "Конски мъки":

    Кой вярва на кон преди паша

    21:15 28.09.2025

  • 16 Гориил

    27 6 Отговор
    Екзит половете са забранени в Молдова. Това е един от признаците на манипулация.

    Коментиран от #22

    21:16 28.09.2025

  • 17 Урсула

    33 4 Отговор
    Наточила съм иструментите ако стане сакатлък.
    А френските и британските служби следят на място процеса.
    Няма да позволим милиардите инвестиции в тези избори да отидат на вятъра.

    21:17 28.09.2025

  • 18 Уса

    24 4 Отговор
    Соросови са инвестирали в пъти повече от Русия и скоро ще носят камъни в американски затвор

    21:17 28.09.2025

  • 19 Никой

    8 36 Отговор

    До коментар #6 от "Гориил":

    Не може да убеди молдованите ,че русия е правикното решение ,защото русия е алкохолизирана мизерия

    21:18 28.09.2025

  • 20 и сига ко...

    26 7 Отговор
    Пак оная тъпата и некрасивата ще управлява молдова?🤣🤣🤣🤣Ами тя другата е в затвора...По-умната имам впредвид.И по-изглеждаща на жена...🤣🤣🤣

    21:18 28.09.2025

  • 21 Конски мъки

    5 29 Отговор

    До коментар #4 от "Мдаа":

    „Логична дупка“, всъщност е част от класически пропаганден похват. Ще ти го разясня:
    Как работи

    Пропагандистът задава въпрос или изисква „доказателство“, за което знае, че или вече съществува, или няма как да бъде доставено веднага в дебата.

    Целта му не е да научи истината, а да остави съмнение у слушателя: „Ами ако наистина няма доказателства?“

    Дори когато доказателства има (списъци, снимки, свидетелства), той ще ги игнорира и ще повтаря въпроса отново и отново.
    Точният термин

    На английски често го наричат „moving the goalposts“ (преместване на вратата) или „sowing doubt“ (засяване на съмнение).

    В логиката това е фалшива дилема / аргумент от незнание: „Щом ти не ми даде списък тук и сега → значи лъжеш“.

    В реториката е близко до „gaslighting“ – кара те да се чувстваш длъжен постоянно да доказваш очевидното.

    Точният термин

    На английски често го наричат „moving the goalposts“ (преместване на вратата) или „sowing doubt“ (засяване на съмнение)..

    В случая с Лавров

    Списъци има, доказателства има, свидетели има.

    Но Лавров казва „Нямаме списък!“, сякаш всичко остава да виси въздуха.

    Това е пропаганден трик, а не търсене на истина.

    Коментиран от #26

    21:18 28.09.2025

  • 22 Що бе

    4 17 Отговор

    До коментар #16 от "Гориил":

    В расия разрешени ли са

    21:19 28.09.2025

  • 23 ООрана държава

    25 4 Отговор
    Няма значение изборите, ако на урсулите не им хареса резултата ще ги разтурят

    Коментиран от #25

    21:19 28.09.2025

  • 24 Копейко

    7 28 Отговор
    Даже и молдовските копейки не искат руский мир

    21:20 28.09.2025

  • 25 Марк Твен

    21 1 Отговор

    До коментар #23 от "ООрана държава":

    Ако от изборите зависеше нещо,щяха да ги забранят...🤣🤣🤣

    21:22 28.09.2025

  • 26 Даа

    9 26 Отговор

    До коментар #21 от "Конски мъки":

    Лавров е изпечен мошенник

    21:22 28.09.2025

  • 27 Руска Сви Ня

    8 29 Отговор
    Хората мразят Русия

    Коментиран от #36, #40

    21:36 28.09.2025

  • 28 Глупости на тарколета

    27 2 Отговор

    До коментар #11 от "Конски мъки":

    Тава си беше Холивуд, за американска публика, тоест без изискания. Брутална лъжа. Труповете лежат по улицата а на един метър разстояние сграда с прозорци на нивото на улицата абсолютно здрави. Това е невъзможно. При подобна стрелба всичко трябва да е изпочупено. Направено е за най тъпата и проста публика от промити мозъци.

    Коментиран от #79

    21:37 28.09.2025

  • 29 Гориил

    24 3 Отговор
    Експерти са оценили вероятността от „румънски сценарий“ на молдовските избори. Молдовските власти са готови да анулират резултатите от изборите.

    Коментиран от #35

    21:38 28.09.2025

  • 30 Абе я у лево нацисти смооотани

    22 3 Отговор
    1973 избирателни секции и само 12 за жителите на Приднестровския регион....

    21:43 28.09.2025

  • 31 Ай ситир бре ....

    21 2 Отговор
    Прагът е 5% за партия и 2% за независим кандидат.... А Урсулата е избрана само от 13 души

    21:48 28.09.2025

  • 32 страшна работа

    23 2 Отговор
    Урсулата щом опря и до Молдовия,дето по площ е три пъти по-малка от Бегето,смятай...🤣🤣🤣И като Приднестровието стане част от Русия,официално,ко остана от Молдова..Честито на печелившите🤣🤣🤣

    21:49 28.09.2025

  • 33 факти

    17 0 Отговор
    а чувалите празни като в България...

    21:50 28.09.2025

  • 34 Бай Ганьо

    8 21 Отговор
    За нас важното е, нашите копейки, пак да хванат средния!

    Коментиран от #38

    21:50 28.09.2025

  • 35 Адии

    9 24 Отговор

    До коментар #29 от "Гориил":

    Не се възпалявай толкова ,русия загуби Молдова и това е за добро

    Коментиран от #42

    21:51 28.09.2025

  • 36 Ха-ха-ха

    14 0 Отговор

    До коментар #27 от "Руска Сви Ня":

    Стига с тези лозунги комсомолецо. Отдавна сме им свикнали и не ни впечатляват. Дори имат обратен ефект на това което казват.

    21:52 28.09.2025

  • 37 Пепи Волгата

    6 14 Отговор
    Изобщо не ми дреме, защото избрах еврото

    Коментиран от #43, #50

    21:53 28.09.2025

  • 39 Реално хората

    27 3 Отговор
    От Приднестровския регион са лишени от правото да гласуват. Ей това им е демокрацията в Молдова

    Коментиран от #47

    21:54 28.09.2025

  • 40 Стенли

    23 4 Отговор

    До коментар #27 от "Руска Сви Ня":

    Ей я недей да говориш от името на хората осемдесет процента от населението на България не подкрепя фашисткия режим в Киев айде нема нужда аман от такива демократи

    21:54 28.09.2025

  • 41 Бай Ганьо

    4 15 Отговор
    За нашите копейки остава бибека

    21:55 28.09.2025

  • 42 Ха-ха-ха

    15 2 Отговор

    До коментар #35 от "Адии":

    За добро за кого? За брюкселските зелки или за молдовци?

    21:55 28.09.2025

  • 43 К.Костадинов

    1 10 Отговор

    До коментар #37 от "Пепи Волгата":

    Така е ,и аз съм за еврото

    Коментиран от #48

    21:55 28.09.2025

  • 44 секции в чужбина

    13 0 Отговор
    Смешки и въртележки ....

    21:56 28.09.2025

  • 45 секции в чужбина

    8 5 Отговор
    В Беларус и Русия дали има?

    21:57 28.09.2025

  • 46 Ха-ха-ха

    6 7 Отговор
    А избирателни секции в Русия има ли?

    21:57 28.09.2025

  • 47 Слушай

    4 8 Отговор

    До коментар #39 от "Реално хората":

    Преднестровието е руски анклав ,и няма нужда да гласуват

    21:58 28.09.2025

  • 48 Пепи Волгата

    3 3 Отговор

    До коментар #43 от "К.Костадинов":

    То било хубаво така, всеки месец 20000 еврака,ама нали трябва да хвърлим прах в очите на хората!

    Коментиран от #51

    21:58 28.09.2025

  • 49 Защо

    5 10 Отговор
    Молдованите не искат руский мир

    Коментиран от #58

    21:58 28.09.2025

  • 50 Ха-ха-ха

    13 2 Отговор

    До коментар #37 от "Пепи Волгата":

    Изобщо не ме интересува какво си избрал защото евро няма да има.

    Коментиран от #54, #55

    21:59 28.09.2025

  • 51 К.Костдинов

    6 5 Отговор

    До коментар #48 от "Пепи Волгата":

    Хвърляй рубли ,нашите копей кълвът

    22:00 28.09.2025

  • 52 И теоретично даже

    14 3 Отговор
    Няма как в чужбина да гласуват 327 000 избиратели и все за Санду. Тотална фалшификация е ако отново се повтори

    Коментиран от #64

    22:00 28.09.2025

  • 53 Цензура

    16 1 Отговор

    До коментар #11 от "Конски мъки":

    Гнъсна лъжа, мерзaвецо. НИКОЙ не е видял тия лични данни. В Ютуб още може лесно да бъде намерено видео, заснето от украинската полиция, при влизането им в града, три дни след като руснаците си бяха тръгнали. По улиците няма нито един тpyп !!!

    22:01 28.09.2025

  • 54 Кой

    3 8 Отговор

    До коментар #50 от "Ха-ха-ха":

    Си ти бе сарул да определяш ще има ли или не евро

    Коментиран от #63

    22:02 28.09.2025

  • 55 Пепи Волгата

    3 7 Отговор

    До коментар #50 от "Ха-ха-ха":

    Има, няма моите 20000 евро на месец си вървят,няма да ги върна я!

    22:02 28.09.2025

  • 56 Гориил

    3 15 Отговор
    Загубихме и Модова ,няма край руския позор ,няма

    Коментиран от #67

    22:03 28.09.2025

  • 57 БПФ

    13 2 Отговор
    Пак ли най-голямата диаспора - в Русия, е имала само две избирателни секции? Защото отново спираха гражданите от Приднестровието да отидат да гласуват - защото в техните населени места няма избирателни секции.

    22:03 28.09.2025

  • 58 Ха-ха-ха

    13 2 Отговор

    До коментар #49 от "Защо":

    Останъл съм с друго впечатление. На предишните избори молдовските евроатлантици едва успяха с ала-бала да наглася изборите с 0.5% за ЕС.

    22:03 28.09.2025

  • 59 Много са им

    8 1 Отговор
    цели 12 избирателни секции за жителите на Приднестровския регион нали? .... Позор!

    22:04 28.09.2025

  • 60 От форума

    7 0 Отговор
    Вероятно ако се отдели достатъчно време и средства, всичко може да се фалшифицира. Но би трябвало да има паралелни измервания.

    22:07 28.09.2025

  • 61 Пасивен Кремълски педофил с токчета

    2 9 Отговор
    Снощи ме о.....ха накриво!

    22:07 28.09.2025

  • 62 Напудреното носле

    9 3 Отговор

    До коментар #1 от "Опа,":

    Опаааа
    И Порошенко спечели.....
    и после дойде просячето.....
    и последва вой от колективния западНАЛ,
    че Русия наплясква блудницата УкраИна 🤣🤣🤣

    22:08 28.09.2025

  • 63 Ха-ха-ха

    5 2 Отговор

    До коментар #54 от "Кой":

    Глас от Ада. Хи хи хи

    22:08 28.09.2025

  • 64 Значи сега стана че

    10 3 Отговор

    До коментар #52 от "И теоретично даже":

    в чужбина са гласували на президентските за Санду 327 000 избиратели а иначе на изборите в Румъния бяха малко под милион молдовци а? Страшна математика ей.... няма и нобелов лауреат който да може да го обясни но иначе на тея в ЕК всичко им е у ред

    22:09 28.09.2025

  • 65 Дърт Кремълски педофил с токчета (Ботокс

    7 8 Отговор
    Не мърдам от бункера

    22:10 28.09.2025

  • 66 Кая Калас

    10 2 Отговор
    А бе, защо жертвите в Буча за които говореха постоянно преди 3 години нямат имена, нямат семейства, нямат роднини, познати, приятели, колеги? Нито една от жертвите няма име, професия, родители, биография, професия, минало, няма деца, братя и сестри, братовчеди, роднини, приятели, съседи, познати, колеги? Няма! Няма мемориал, или поне някаква паметна плочa да бяха сложили, да бяха отишли Стинг и Анджелина Джоли и де Ниро да поднесат цветя, вече 3 години минаха, нищо, никакъв помен, a?

    22:11 28.09.2025

  • 67 Не се излагай бе пич

    10 2 Отговор

    До коментар #56 от "Гориил":

    "Загубил си Модова" или очевидно изборите се фалшифицират за пореден път?

    22:12 28.09.2025

  • 68 Бункерен плъх-Плешивия охлюв

    4 8 Отговор
    Никакво мърдане от бункера

    22:12 28.09.2025

  • 69 Джудже с токчета и ботокс -педофил

    4 9 Отговор
    Няма да мръдна от бункера

    22:14 28.09.2025

  • 70 Такава е атлантическата "демокрация"

    12 3 Отговор
    1973 избирателни секции и само 12 за жителите на Приднестровския регион....

    Коментиран от #75

    22:15 28.09.2025

  • 72 Щом се фалшифицира

    10 2 Отговор
    От атлантиците винаги е законно. Основен постулат на ЕК и НАТЮ

    22:18 28.09.2025

  • 73 Прихванали са ти

    6 0 Отговор

    До коментар #7 от "Аха аха":

    разговор с Байдън как да потърсиш помощ от докторите му.

    22:22 28.09.2025

  • 74 Четете ли бре хора !!!!!

    11 2 Отговор
    правото си на глас са упражнили 1 591 145 избиратели ! А на президентските в Румъния малко под милион гласа дойдоха от Молдова уж ! Как мислите? Нормално ли е? Възможно ли е? Но ЕК не намери никакъв проблем тогава за изборите в Румъния нали? .... Потресаваща атлантическа подлост и наглост..... Това е демокрацията нали?

    Коментиран от #77

    22:24 28.09.2025

  • 75 Даже

    3 7 Отговор

    До коментар #70 от "Такава е атлантическата "демокрация"":

    Са много ,там има 500 човека ,ти колко секции искаш1000 ли

    Коментиран от #80

    22:27 28.09.2025

  • 76 Гнусният тоталитарен европейски райх

    11 2 Отговор
    Молдова забрани две партии преди днешните парламентарни избори.
    Някъде нещо да сте чули из нашите чужди медии за това?

    22:28 28.09.2025

  • 77 Тьотя

    3 7 Отговор

    До коментар #74 от "Четете ли бре хора !!!!!":

    Спокойно момче ,ще има руПли и за теб

    22:29 28.09.2025

  • 78 нацисти смооотани

    9 2 Отговор
    Плюя ви аз и на ЕС и на ЕК .... Нацистки парламентарни диктатури и подлоги и на всякъде с фалшиви избори

    22:32 28.09.2025

  • 79 Конски мъки

    2 7 Отговор

    До коментар #28 от "Глупости на тарколета":

    Телата в Буча не са декор, а хора със семейства и имена – доказани с ДНК, свидетелства и разследвания. Ти ли ще обясниш на вдовиците, че мъжете им са „холивудски актьори“? Стъклата по къщите може да са здрави, но мозъкът ти е строшен от пропаганда.
    „Сградите били здрави, значи няма стрелба“ – елементарна заблуда. Хората в Буча не са загинали от артилерия или ракети, а от разстрели отблизо, екзекуции на улицата. Нормално е къщите да изглеждат цели, а телата да са там.

    Коментиран от #88

    22:33 28.09.2025

  • 80 Много си умен нали ? Атлантенце ...

    6 1 Отговор

    До коментар #75 от "Даже":

    465 800 човека ... и то най малко са

    Коментиран от #87

    22:36 28.09.2025

  • 81 За 1 591 145 избиратели(51,9 на сто)

    6 2 Отговор
    1973 избирателни секции....... и за.465 800 човека жителите на Приднестровския регион....12 избирателни секции... Много яка демокрация нали?

    22:42 28.09.2025

  • 83 Не знам какво точно

    5 2 Отговор
    резултатът от днешния вот ще определи, но определено изборите са фалшифицирани отново от атлантическата сган

    22:48 28.09.2025

  • 84 Голям коптор се оказа тоя ЕС

    6 2 Отговор
    И ситуацията с дни се влошава от към демокрация и всичко друго. Направо е потресаващо

    22:50 28.09.2025

  • 85 Презрение

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Гориил":

    Преди мнооого години работех в едно от западните дъражавни служби, свързани с обществената безопасност; като Application programmer (Забележете, не System programmer, Архитект нито Project Manager).

    Периодичо получавах писмено (с имейл) искане сътрудничка средно ниво от съседен отдел за модификация на реалната база данни (Production Environment). Използвах Utility софтуер за корекции в базата данни на ниво БИТ (пак забележете даже не байт). Правех го в рално време и в работно време, докато системата се ползваше в цялата страна.

    Някой от форума разбра ли какво пиша?

    А сега кажете дали е възможно да се модифицират важните електронни данни преди, по време и след изборите по нареждане от едно или друго “вишестоящо” посолство, чрез чужда чиновничка или чрез чуждестранния собственик на софтура дадат възможност

    Коментиран от #86

    23:00 28.09.2025

  • 86 Как

    1 0 Отговор

    До коментар #85 от "Презрение":

    Да разберем какво си написал ,като ти самия нищо не си разбрал

    23:08 28.09.2025

  • 87 А ди

    1 5 Отговор

    До коментар #80 от "Много си умен нали ? Атлантенце ...":

    Да га зимаш наСтата ,манипулаторче

    23:11 28.09.2025

  • 88 Говежди мъки

    4 1 Отговор

    До коментар #79 от "Конски мъки":

    "Буча - делото е скалъпено от украинци, решили да скрият истината" - Евродепутатът от Полша Януш Корвин-Мике.

    23:13 28.09.2025