Един убит и девет ранени при стрелба в мормонска църква в американския щат Мичиган ВИДЕО

Най-малко един човек е убит и поне девет са ранени при стрелбата в мормонска църква в американския щат Мичиган, съобщи полицията на пресконференция в малкото градче Гранд Бланк в щата Мичиган, предадоха световните агенции, цитирани от БТА.
Предполагаемият извършител, 40-годишен мъж, също е мъртъв, съобщават властите, цитирани от ДПА.
Инцидентът е станал по време на служба, на която са присъствали стотици хора. Полицията смята, че предполагаемият извършител умишлено се е блъснал във входа на църквата с автомобил, преди да излезе и да започне да стреля с автоматична пушка.
По време на нападението е избухнал и пожар, за който полицията подозира, че е бил предизвикан умишлено от нападателя, но вече е потушен. Следователите работят, за да установят кога и къде е започнал пожарът.
Полицията подозира, че някои хора, намиращи се близо до пламъците, не са успели да избягат от църквата и се очаква при претърсването на сградата да бъдат открити още тела.
"Това изглежда като поредната целенасочена атака срещу християни в Съединените американски щати", коментира американският президент Доналд Тръмп в платформата си "Трут соушъл". "Заподозреният е мъртъв, но все още има много неща, които трябва да бъдат изяснени", добави той.
"Тази епидемия от насилие в нашата страна трябва да спре незабавно!", подчерта Тръмп.
Нападението беше извършено по-малко от три седмици след убийството на консервативния инфлуенсър Чарли Кърк, отбелязва Франс прес.
"ФБР незабавно пристигна на място и ще ръководи федералното разследване, като същевременно ще окаже пълна подкрепа на местните и регионалните власти", уточни Доналд Тръмп.
Мобилизирани са сто федерални агенти, каза началникът на местната полиция.
"Подобно насилие в място за поклонение е шокиращо и плашещо. Приканвам ви да се присъедините към мен в молитва за жертвите на тази ужасна трагедия", написа в "Екс" министърката на правосъдието Пам Бонди.
След убийството на Чарли Кърк на 10 септември, без да се знае веднага мотивът за него, водената от Тръмп американска десница бързо обвини левицата, че е отговорна за климата на политическо насилие, който цари в страната, и заговори за "вътрешен тероризъм", припомня АФП.
1 Доньо не знае ли
04:38 29.09.2025
2 Ко прайм...?!
04:44 29.09.2025
3 Източна ромелия
Коментиран от #4
04:46 29.09.2025
4 Ген.Атанасов!
До коментар #3 от "Източна ромелия":Не са ,,хамериканци",а...агенти на Путин...!
04:54 29.09.2025
5 20 сенчъри фокс
04:57 29.09.2025