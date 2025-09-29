Новини
Свят »
САЩ »
Един убит и девет ранени при стрелба в мормонска църква в американския щат Мичиган ВИДЕО

Един убит и девет ранени при стрелба в мормонска църква в американския щат Мичиган ВИДЕО

29 Септември, 2025 05:22, обновена 29 Септември, 2025 04:26 461 5

  • сащ-
  • мичиган-
  • стрелба-
  • църква-
  • пострадали

Предполагаемият извършител, 40-годишен мъж, също е мъртъв

Един убит и девет ранени при стрелба в мормонска църква в американския щат Мичиган ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Най-малко един човек е убит и поне девет са ранени при стрелбата в мормонска църква в американския щат Мичиган, съобщи полицията на пресконференция в малкото градче Гранд Бланк в щата Мичиган, предадоха световните агенции, цитирани от БТА.

Предполагаемият извършител, 40-годишен мъж, също е мъртъв, съобщават властите, цитирани от ДПА.

Инцидентът е станал по време на служба, на която са присъствали стотици хора. Полицията смята, че предполагаемият извършител умишлено се е блъснал във входа на църквата с автомобил, преди да излезе и да започне да стреля с автоматична пушка.

По време на нападението е избухнал и пожар, за който полицията подозира, че е бил предизвикан умишлено от нападателя, но вече е потушен. Следователите работят, за да установят кога и къде е започнал пожарът.

Полицията подозира, че някои хора, намиращи се близо до пламъците, не са успели да избягат от църквата и се очаква при претърсването на сградата да бъдат открити още тела.

"Това изглежда като поредната целенасочена атака срещу християни в Съединените американски щати", коментира американският президент Доналд Тръмп в платформата си "Трут соушъл". "Заподозреният е мъртъв, но все още има много неща, които трябва да бъдат изяснени", добави той.

"Тази епидемия от насилие в нашата страна трябва да спре незабавно!", подчерта Тръмп.

Нападението беше извършено по-малко от три седмици след убийството на консервативния инфлуенсър Чарли Кърк, отбелязва Франс прес.

"ФБР незабавно пристигна на място и ще ръководи федералното разследване, като същевременно ще окаже пълна подкрепа на местните и регионалните власти", уточни Доналд Тръмп.

Мобилизирани са сто федерални агенти, каза началникът на местната полиция.

"Подобно насилие в място за поклонение е шокиращо и плашещо. Приканвам ви да се присъедините към мен в молитва за жертвите на тази ужасна трагедия", написа в "Екс" министърката на правосъдието Пам Бонди.

След убийството на Чарли Кърк на 10 септември, без да се знае веднага мотивът за него, водената от Тръмп американска десница бързо обвини левицата, че е отговорна за климата на политическо насилие, който цари в страната, и заговори за "вътрешен тероризъм", припомня АФП.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Доньо не знае ли

    1 0 Отговор
    Мормоните не са християни.

    04:38 29.09.2025

  • 2 Ко прайм...?!

    2 0 Отговор
    Бай-Дончо-,,Миротвореца",не може да оправи мира,в собствената си държава,тръгнал да оправя мира по света...!

    04:44 29.09.2025

  • 3 Източна ромелия

    2 0 Отговор
    Абе тия хамериканци без да водят война се изпотрепаха

    Коментиран от #4

    04:46 29.09.2025

  • 4 Ген.Атанасов!

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Източна ромелия":

    Не са ,,хамериканци",а...агенти на Путин...!

    04:54 29.09.2025

  • 5 20 сенчъри фокс

    0 0 Отговор
    РУСКА ПАРТЕНКА ---СНИМАМЕ ФИЛМ

    04:57 29.09.2025