Осъдиха на смърт за корупция бивш китайски министър на земеделието ВИДЕО

Осъдиха на смърт за корупция бивш китайски министър на земеделието ВИДЕО

29 Септември, 2025 05:32, обновена 29 Септември, 2025 04:35

Тан Жънцзян получи най-тежкото наказание с двугодишно отсрочване

Осъдиха на смърт за корупция бивш китайски министър на земеделието ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Бившият китайски министър на земеделието Тан Жънцзян беше осъден на смърт за корупция с двугодишно отсрочване, предаде Франс прес, цитирана от БТА, позовавайки се на изявление на съда.

Тан е признат за виновен по обвинение, че е получил подкупи в пари в брой и натура на обща стойност над 268 млн. юана (32 млн. евро) в периода между 2007 и 2024 г., става ясно от изявлението на съда в Чанчун, провинция Цзилин

Тези подкупи "причиниха особено сериозни загуби за държавата и хората и затова смъртното наказание е оправдано", добавя съдът, според който обвиняемият е признал "престъпленията си" и се е разкаял.

Тази присъда е последната в рамките на мащабната антикорупционна кампания, водена от китайския лидер Си Цзинпин, по време на която от постовете им бяха отстранени няколко високопоставени китайски служители.

Поддръжници на кампанията заявиха, че тя насърчава чистото управление, но критиците ѝ заявиха, че дава на президента възможност да премахва политическите си съперници.

Преди да стане министър на земеделието (2020-2024) Тан беше губернатор на северозападната провинция Гансу и заместник-ръководител на южния автономен регион Гуанси.

Свалянето му от поста бе последвано от разследвания за корупция и срещу бившите министри на отбраната Ли Шанфу и Вей Фанхъ.

Ли беше отстранен от поста едва седем месеца след като встъпи в длъжност, а след това беше изключен от Китайската комунистическа партия за престъпления, включващи подозрения за корупция, съобщиха държавните медии.

Наследникът му на поста – настоящият министър на отбраната Дун Цзюн – също в момента се разследва за корупция.


Китай
Напиши коментар:


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Източна ромелия

    4 1 Отговор
    Кога и у нас

    Коментиран от #2

    04:45 29.09.2025

  • 2 Никога

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Източна ромелия":

    Защото смъртното наказание е забранено. В 21-ви век сме, не сме НРБ.

    Коментиран от #3

    04:47 29.09.2025

  • 3 В България

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Никога":

    НЯМА корупция-----Има ВОДОПАДИ АСАНСЬОРИ ПАРАПЕТИ ПРИВАТИЗАЦИЯ БУТИЦИ МАТАХАРИ всичко друго НО НЕ И КОРУПЦИЯ

    04:54 29.09.2025

  • 4 Факти

    3 0 Отговор
    Ако трябва да сме честни В София трябва да се инсталира гилотина и да се пуснат нашите предатели соросоиди После другите от парламента То няма да остане един който не е корумпиран Около 3-4 хиляди са за гилотина Разсипали крали и ограбили дьржавата за милиарди евро Други са сключили договори за личен интерест Дьнди Юнайтед Боташ и електро доставчици на енергия Други дали бази на САЩ -НАТО без да плащат Списька е дьльг

    Коментиран от #5

    04:56 29.09.2025

  • 5 Да започнем

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Факти":

    ОТ НАЧАЛОТО------- ДРАГАЛЕВЦИ ПРИВАТИЗАЦИЯ

    05:01 29.09.2025

  • 6 Хмм

    1 0 Отговор
    и винаги бивши като навсякъде, а докато са действащи им дават подкупи, за да се облагодетелстват и така ги корумпират, да не говорим, че там назначенията са като партийни поръчения

    05:11 29.09.2025

