Протестиращи влязоха в сблъсъци с полицията при антиправителствени демонстрации в Мароко

Протестиращи влязоха в сблъсъци с полицията по време на едни от най-големите антиправителствени демонстрации в Мароко за последните години, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.



Стотици младежи излязоха по улиците на най-малко 11 града в северноафриканската страна, осъждайки корупцията и критикувайки правителството, че изразходва повече средства за международни спортни събития, отколкото за здравеопазване и образование. Според протестиращите има пряка връзка между трудностите, които мароканската здравна система изпитва, и държавните разходи за домакинството на Световното първенство по футбол през 2030 г.



"Стадионите са тук, но къде са болниците", скандираха някои от участниците в протестите, които продължиха през двата почивни дни.



Мароко строи най-малко три нови стадиона и ремонтира и разширява поне още шест в рамките на подготовката си за Мондиала, на който африканската страна ще е съдомакин заедно с Испания, Португалия, Аржентина, Уругвай и Парагвай. Освен това по-късно тази година Мароко бъде домакин и на Купата на африканските нации.



Сили за борба с безредиците разпръснаха демонстранти в няколко града, включително в столицата Рабат и в град Маракеш. По данни на Мароканската асоциация за правата на човека в събота са били арестувани десетки демонстранти, като срещу някои от тях е било упражнено физическо насилие.



Протестите през последните два дни бяха породени и от зачестилите от началото на годината инциденти, свързани със здравната система. Недоволството ескалира, след като неотдавна осем родилки починаха в държавна болница в крайбрежния град Агадир, който се намира на около 480 км южно от Рабат.



За разлика от предишни протести, организирани от синдикати или политически партии, демонстрантите, които излязоха по улиците на Мароко в събота и неделя, координираха действията си през социални мрежи като "ТикТок" и "Дискорд". Две от протестните движения – "Джен Зет 212" и "Гласове на младежите в Мароко", призоваха за "мирни и цивилизовани демонстрации" и за отговорен дебат. Много от техните поддръжници обаче се оказаха по-войнствени в исканията си.



"Няма надежда", каза пред репортер на АП 27-годишен участник в протестите в Казабланка . "Не искам само реформи в здравеопазването и образованието, искам цялостна реформа на системата", добави той.



В Мароко хората, родени между 1995 и 2010 г., съставляват най-големият дял от населението, като демонстрациите през почивните бяха наречени протести на поколението "Зет".



Участници в демонстрациите казват, че са се вдъхновили от бунтовете, които по-рано този месец обхванаха в Непал. На 8 септември хиляди непалски младежи излязоха по улиците, за да протестират срещу липсата на икономически перспективи и ширещата се корупция. Протестите бързо ескалираха, като демонстранти запалиха сградата на парламента и нападнаха редица високопоставени политици. При размириците загинаха десетки хора, а премиерът Шарма Оли подаде оставка.



Властите в Мароко отхвърлиха обвиненията, че отделят повече пари за Световното първенство по футбол, отколкото за обществени нужди. По думите им проблемите, пред които е здравната система, са наследени от предходното правителство.



Данни на Световната здравна организация (СЗО) от 2023 г. сочат, че на всеки 10 000 жители на Мароко се падат едва 7,7 медицински специалисти. В някои региони ситуацията е още по-тежка. На всеки 10 000 жители на Агадир например се падат по 4,4 медици. По препоръка на СЗО това съотношение трябва да възлиза на 25 на 10 000.

