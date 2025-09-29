Новини
Без кметове от "Алтернатива за Германия" след балотажите в Северен Рейн-Вестфалия

29 Септември, 2025 05:50

На първия тур партията успя да утрои резултата си спрямо предходния вот в провинцията

Без кметове от "Алтернатива за Германия" след балотажите в Северен Рейн-Вестфалия - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" не успя да спечели кметски постове в произведените в неделя балотажи в най-гъсто населената провинция на Федералната република - Северен Рейн-Вестфалия, предаде ДПА, цитирана от БТА.

АзГ загуби вота в градовете Гелзенкирхен и Дуисбург от кандидатите на Германската социалдемократическа партия (ГСДП), а в Хаген най-много гласове получи кандидатът на Християндемократическия съюз (ХДС).

Социалдемократът Зьорен Линк бе преизбран за кмет на Дуисбург с подкрепата на 78.6% от гласовете, докато неговият съперник от АзГ Карстен Грос спечели 21,4%.

В Хаген кандидатът на ХДС Денис Ребайн стана победител на втория тур на изборите със 71,7 % от гласовете, а кандидатът от АзГ Михаел Айхе бе подкрепен от 28,3%.

Експертът по социална политика Андреа Хенце от ГСДП спечели кметския пост в Гелзенкирхен с 66,9 %, докато крайнодесният му съперник Норберт Емерих от получи 33,1%. Гелзенкирхен е градът с най-голяма безработица в Германия.

Първият тур на изборите в Северен Рейн-Вестфалия се произведе на 14 септември, когато АзГ успя да утрои резултата си спрямо предходния вот в провинцията.

В неделя в Северен Рейн-Вестфалия се произведоха почти 150 балотажа, след като на първи тур никой от кандидатите не успя да получи повече от 50% от гласовете.

Въпреки загубата на балотажите лидерът на АзГ в Северен Рейн-Вестфалия Мартин Винценц оцени цялостното представяне на партията му като положително. "Тенденцията е правилна. (…) През 2026 г. ни предстоят редица интересни местни избори. Ние определено ще се възползваме от благоприятния вятър, идващ от Северен Рейн-Вестфалия", добави Винценц.


  • 1 Копейки

    0 0 Отговор
    Какво става? Малко пари сте дали на крайнодесните!

    05:29 29.09.2025

