Новини
Свят »
Кувейт »
Кувейт планира да добави 14,05 GW енергиен капацитет до 2031 г.

Кувейт планира да добави 14,05 GW енергиен капацитет до 2031 г.

29 Септември, 2025 07:16 583 2

  • кувейт-
  • енергиен-
  • капацитет

Нови проекти в електроцентрали и възобновяеми източници ще облекчат недостига на електроенергия

Кувейт планира да добави 14,05 GW енергиен капацитет до 2031 г. - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Кувейт ще увеличи енергийния си капацитет с 14,05 гигавата до 2031 г. Това съобщи министърът на електроенергията, водите и възобновяемите енергийни източници Субайх Ал-Мухайзим, цитиран от „Ройтерс“, предава News.bg.

Като един от големите производители на петрол, страната се сблъсква с недостиг на електроенергия, причинен от бързия ръст на населението, урбанизацията, високите температури и забавянията в поддръжката на част от електроцентралите. Това принуди правителството през миналата година да въведе планирани прекъсвания на тока в някои райони.

Министър Ал-Мухайзим заяви в X, че Кувейт успешно е преминал през лятото на 2025 г., когато температурите достигнаха 51 градуса по Целзий. Той подчерта, че пиковото лятно потребление на електроенергия е отбелязало спад от 0,17% на годишна база, въпреки прогнозите за увеличение от 4%.

Сред основните проекти са:

  • Al-Zour North (фаза 2 и 3) – електроцентрала с мощност 2,7 GW, договорена през август с консорциум, воден от саудитската ACWA Power и Gulf Investment Corporation, на стойност над 1 млрд. кувейтски динара (3,27 млрд. долара), финансирана от местни и международни банки.

  • Проектът „Шагая“ (фаза 1 и 2) – възобновяема енергия с обща мощност 1,6 GW, реализирана чрез публично-частно партньорство. Третата и четвъртата фаза ще добавят още 3 GW в сътрудничество с Китай.

  • Електроцентралата в Хайран (фаза 1) – ще осигури 1,8 GW, също по схема за публично-частно партньорство.

  • Проектът „Нувайсееб“ – с обща мощност 7,2 GW, част от който ще бъде завършена след 2031 г. и ще продължи в следващото десетилетие.

Говорителят на министерството Фатма Абас Хаят потвърди, че тези проекти са ключови за бъдещата енергийна сигурност на Кувейт.


Кувейт
Поставете оценка:
Оценка 4 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И Русия

    1 0 Отговор
    Отича у Канала

    07:46 29.09.2025

  • 2 онзи

    0 0 Отговор
    Зависими са от климатици

    08:05 29.09.2025