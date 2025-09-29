Кувейт планира да добави 14,05 GW енергиен капацитет до 2031 г.

Кувейт ще увеличи енергийния си капацитет с 14,05 гигавата до 2031 г. Това съобщи министърът на електроенергията, водите и възобновяемите енергийни източници Субайх Ал-Мухайзим, цитиран от „Ройтерс“, предава News.bg.

Като един от големите производители на петрол, страната се сблъсква с недостиг на електроенергия, причинен от бързия ръст на населението, урбанизацията, високите температури и забавянията в поддръжката на част от електроцентралите. Това принуди правителството през миналата година да въведе планирани прекъсвания на тока в някои райони.

Министър Ал-Мухайзим заяви в X, че Кувейт успешно е преминал през лятото на 2025 г., когато температурите достигнаха 51 градуса по Целзий. Той подчерта, че пиковото лятно потребление на електроенергия е отбелязало спад от 0,17% на годишна база, въпреки прогнозите за увеличение от 4%.

Сред основните проекти са:

Al-Zour North (фаза 2 и 3) – електроцентрала с мощност 2,7 GW, договорена през август с консорциум, воден от саудитската ACWA Power и Gulf Investment Corporation, на стойност над 1 млрд. кувейтски динара (3,27 млрд. долара), финансирана от местни и международни банки.

Проектът „Шагая“ (фаза 1 и 2) – възобновяема енергия с обща мощност 1,6 GW, реализирана чрез публично-частно партньорство. Третата и четвъртата фаза ще добавят още 3 GW в сътрудничество с Китай.

Електроцентралата в Хайран (фаза 1) – ще осигури 1,8 GW, също по схема за публично-частно партньорство.

Проектът „Нувайсееб“ – с обща мощност 7,2 GW, част от който ще бъде завършена след 2031 г. и ще продължи в следващото десетилетие.

Говорителят на министерството Фатма Абас Хаят потвърди, че тези проекти са ключови за бъдещата енергийна сигурност на Кувейт.